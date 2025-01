Ninja Gaiden 4 enfin officialisé + shadow-drop surprise de Ninja Gaiden 2 Black

On ne l'avait pas vu venir, du moins si on était passé outre certaines rumeurs que l'on imaginait tenir de la spéculation, mais Koei Tecmo a bien officialisétout de même 15 ans après le troisième épisode. Ça passe vite ouais.Et ce ne fut pas la seule surprise : nouveau personnage jouable (mais Ryu toujours présent), volonté d'un jeu d'action ultra nerveux à l'ancienne sans tomber dans la mode Soulsborne, proposition Day One dans le Game Pass (sortira aussi sur PC/PS5), le tout pour ce qui est l'objet d'une inattendue collaboration entre l'éditeur et PlatinumGames.Sortie prévue pour 2025, et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule,est également officialisé pour une sortie... dans quelques heures (et là aussi directement dans le Game Pass).