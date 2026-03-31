KeplerL2 : la PlayStation 6 serait vendue sans lecteur disque et avec un SSD de 1To KeplerL2 : la PlayStation 6 serait vendue sans lecteur disque et avec un SSD de 1To

L'insider KeplerL2 s'est plusieurs fois illustré ces temps-ci pour tout qui tourner de la « Next Gen » (car ça approche vite, mine de rien) avec deux nouveaux éléments concernant la PlayStation 6 dont le prix de vente pourrait varier entre 699 et 799$ selon l'évolution du prix des composants et le simple fait que, d'une certaine façon, le constructeur va maintenant évoluer solo sur le secteur des « pures » consoles de salon Premium.



Donc au niveau des économies, sans AUCUNE surprise, la console devrait être vendue sans lecteur disque (néanmoins proposé à part comme sur PlayStation 5 Pro) et doté d'un SSD Gen5 de seulement 1To, ce qui pourrait presque paraître faiblard à notre époque mais il y a de grandes chances que les kits de développement intègrent désormais les nouvelles technologies de compression de textures pour pouvoir réduire la taille des jeux « à un niveau possiblement inférieur à ceux sur PlayStation 5 ».