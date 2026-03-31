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KeplerL2 : la PlayStation 6 serait vendue sans lecteur disque et avec un SSD de 1To
L'insider KeplerL2 s'est plusieurs fois illustré ces temps-ci pour tout qui tourner de la « Next Gen » (car ça approche vite, mine de rien) avec deux nouveaux éléments concernant la PlayStation 6 dont le prix de vente pourrait varier entre 699 et 799$ selon l'évolution du prix des composants et le simple fait que, d'une certaine façon, le constructeur va maintenant évoluer solo sur le secteur des « pures » consoles de salon Premium.

Donc au niveau des économies, sans AUCUNE surprise, la console devrait être vendue sans lecteur disque (néanmoins proposé à part comme sur PlayStation 5 Pro) et doté d'un SSD Gen5 de seulement 1To, ce qui pourrait presque paraître faiblard à notre époque mais il y a de grandes chances que les kits de développement intègrent désormais les nouvelles technologies de compression de textures pour pouvoir réduire la taille des jeux « à un niveau possiblement inférieur à ceux sur PlayStation 5 ».
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link49
publié le 31/03/2026 à 15:35 par Gamekyo
commentaires (106)
heracles publié le 31/03/2026 à 15:39
Et avec des jeux vendus entre 69,90 et plus de 100 euros c'est ça ?
xynot publié le 31/03/2026 à 15:42
799 + le lecteur a rajouter pour un modéle non Pro, mouai je serais pas chaud
ouroboros4 publié le 31/03/2026 à 15:45
On s'y attendait.
Perso n'y suis préparer.
skuldleif publié le 31/03/2026 à 15:46
cohérent avec le prix actuel de la PS5
je sais que bcps n'assumeront pas leur position par effet de nouveauté et parcequ'acheter D1 au final c'est logique quand on sait qu'on va finir la prendre
cyr publié le 31/03/2026 à 15:46
Petite question, le lecteur amovible de la ps5 pro fonctionnera sur la ps6?

Nan parce que trouver une ps5 pro, c'etais pas dur, mais par contre pour le lecteur...

Alors j'imagine même pas le mec qui c'est battu pour avoir la ps6, mais ne pouvant pas jouer car il a pas trouver de lecteur......

Les scalper n'auront qu'a acheter le lecteur en masse, et le revendre 500 balle .....
xynot publié le 31/03/2026 à 15:48
cyr J'en doute fort, ils voudront nous faire khalass le plus possible.
supasaiyajin publié le 31/03/2026 à 15:49
Je pense que c'est une surprise pour personne. Par contre, je ne comprends pas pourquoi ils ont choisi un SSD Gen5, ça fait encore grimper le prix. Les gains en gaming sont ils si importants par rapport à un Gen4?? Il me semblait justement avoir vu une vidéo où la différence n'était pas incroyable pour les jeux.
guiguif publié le 31/03/2026 à 15:50
cyr Le lecteur est facilement achetable sur le site Playstation
https://direct.playstation.com/fr-fr/buy-accessories/disc-drive-for-ps5-digital-edition-consoles
jenicris publié le 31/03/2026 à 15:50
Bide direct. Et tant mieux. Pareil pour la Helix.
Les joueurs vont boycott en masses ces prix.
xynot publié le 31/03/2026 à 15:54
guiguif Après ils ont intérêt à assumer un certain stock pour le lancement de la PS6 si c'est un lecteur différent.
spartan1985 publié le 31/03/2026 à 15:56
1 To en 2027 c'est ridicule, même si la taille des jeux seront réduits.
Surtout quand la Pro en propose 2.
masharu publié le 31/03/2026 à 15:58
Manquerait plus que la manette à acheter à part et on y est. Le lecteur devra être connecté à Internet pour fonctionner donc niveau préservation/retrogaming c'est mort. Merci la nouvelle génération de personnes qui ne se soucie pas du produit qu'elle consomme.

jenicris Pas sur malheureusement. Et pas sur que le lecteur à acheter en plus soit un frein.
skuldleif publié le 31/03/2026 à 15:59
jenicris non ca va plutot acheter la PS6 ET la PS6 portable tout en consommant demat ,je sent plutot ca moi

spartan1985 je trouve pas que ce soit ridicule , en revanche si la Helix propose un dualboot et donc un partition , 2To ca va etre le minimum
mibugishiden publié le 31/03/2026 à 16:00
Pas de lecteur de disque, seulement 1to (minable pour les standard d'aujourd'hui) et probalement un prix de 1000 euros car bon quand tu te permets de mettre une PS5 Pro à 900 euros (delirant) je vois pas comment tu pourras proposer une next gen à moins, en fait meme une difference de 100 euros ce serait bizarre donc soyons pas etonnés si la PS6 est à 1100 ou 1200 euros.

La douille est en marche, magnifique Sony les mecs font tout pour que le joueur lambda aille sur PC (Steam en gros) en gardant une Switch 2 à coté.
ouroboros4 publié le 31/03/2026 à 16:03
mibugishiden La PS5 Pro n'a jamais été vendu à perte dés le lancement ce qui explique son prix de 800 euros
La PS5 était vendue à perte
Ce qui sera sans aucun doute le cas de la PS6 aussi
oreillesal publié le 31/03/2026 à 16:05
jenicris c'est mal connaître le public cible.
Ils achèteront, quoiqu'il en coûte.
Un argument marketing foireux à base de "c'est la technologie du futur, vous verray" et la tonte pourra démarrer.
xynot publié le 31/03/2026 à 16:06
jenicris Sur Play les gens vont acheter peu importe le prix, on aura plus de "rébellion" style première PS3 et c'est bien triste.
51love publié le 31/03/2026 à 16:10
Ouais, aucune surprise vu les précédents leaks si tout ça se confirme…

Mais bon courage sur deux fronts avec de tels prix :

1. Inciter le grand public à migrer massivement de la PS5 à la PS6, avec GTA6 qui sort maintenant, et des jeux qui seront tous multi-supports et cross-gen.

Le grand public risque de se contenter des version PS5, et gardera les thunes pour les vacances plutot que de profiter du path tracing en pleine période d'inflation..


2. Ralentir l’érosion d’une partie des joueurs "enthousiastes" sur PC. Avec un prix d’appel aussi élevé, claquer 700-800 € pour quelques années de gaming, l’argument du jeu accessible sur console continuera de fondre comme neige au soleil… comme ça l’a fait sur ces 20 dernières années.

Rétrospectivement en 2000, une console coûtait environ 250 €, et un PC gaming entrée/mid-game, 1200-1500 € , donc en gros le hardware gaming coutait environ 6 fois plus cher sur PC, et il n'y avait pas de cout caché comme les services et le online payant.

Sur la prochaine génération, le delta sera plus proche que jamais, le ratio est passé de x6 a x1.5 a peine en 20 ans, sans tenir des services/abos.

Dans le fond, et je l’ai déjà constaté autour de moi, plutôt que d’acheter un PC qui fait tout sauf du jeu vidéo, pourquoi ne pas mettre 400-500 € de plus et jouer dessus avec tous les avantages que ça peut apporter ?

Autant dire qu’avec de tels prix, ils vont juste stopper la prod de la PS5. Sinon, elle vampiriserait complètement la PS6 pour la masse.

cyr On ne sait pas encore, mais s’ils changent la forme de la console — ce qui est hautement probable — ça voudra dire que, comme souvent avec les accessoires sur console, il faudra se racheter du matos…
ganon29 publié le 31/03/2026 à 16:12
Avec des game key card vous pensez ?
marcelpatulacci publié le 31/03/2026 à 16:13
heracles 69 c'est mieux hein ?
guyllan publié le 31/03/2026 à 16:13
Ils devraient aussi tenter de la vendre sans la manette, sans le câble HDMI et sans le câble d’alimentation
51love publié le 31/03/2026 à 16:14
ganon29 GKC ou non, façon, les jeux 1.0 sur la galette, quand ils y sont, valent plus grand chose...
skuldleif publié le 31/03/2026 à 16:14
a un moment donné la puissance ca se paie , Sony pourrait tres bien se ramener avec un truc de roumain comme l'a fait MS avec sa XSS , est ce que vous acheteriez ? non
est ce que vous chialeriez? oui

c'est comme ca maintenant c'est 700/800€ si vous voulez une evolution notable par rapport à la PS5
xynot publié le 31/03/2026 à 16:16
Si la PS5 était restée à 500 balles tout le long on aurait pu rêver d'une PS6 à 600....
skuldleif publié le 31/03/2026 à 16:20
celui qui prend pas la PS6 va reste sur PS5 jusqu'a finir par se prendre une PS6 , Sony en a rien a foutre , l'utilisateur PS5 c'est le meme que l'utilisateur PS6
keiku publié le 31/03/2026 à 16:22
au dessus de 400 ou sans lecteur c'est comme avec la ps5, je prend pas
xynot publié le 31/03/2026 à 16:23
keiku Mdr là tu rêves, 400 c'est le prix que les PS5 et XSX devraient avoir aujourd'hui dans une gen normale
kikoo31 publié le 31/03/2026 à 16:25
xynot c'est le prix de la Switch 2 même lol
et encore pas offciel car normalement 500
mibugishiden publié le 31/03/2026 à 16:26
ouroboros4 en terme d'image et de credibilité tu peux pas vendre une PS6 moins chere qu'une PS5 Pro qui reste une console vieille de 6 ou 7 ans (meme boostée).

Si ils font ca tout le monde aura compris que la PS5 Pro ne vaut pas son prix, ou en tout cas ne justifie pas son prix sur le marché, vedue à perte ou non.

En vrai la PS5 devrait etre à 400 euros aujourd'hui et la Pro à 500 euros, voila la normalité, sauf qu'il y a un ecart de 400 euros dans la normalité la.
keiku publié le 31/03/2026 à 16:27
xynot mais c'est le prix que j'ai eu la mienne (de ps5, neuve je précise) quelque mois après la sortie...
ouroboros4 publié le 31/03/2026 à 16:27
mibugishiden Sauf qu'on est pas dans la normalité
Le contexte n'est pas le même non plus
Comme Linus Tec l'a dit : les consoles de salon à 400 euros c'est fini cette époque
Va falloir s'y faire
jenicris publié le 31/03/2026 à 16:27
skuldleif a 800 balles sans lecteurs t'inquiète que la PS6 fera jamais les chiffres de ses grandes sœurs
La PS3 aura été un immense succès en comparaison

La portable ? Avec la Switch 2 on verra

masharu avec le contexte économique actuel. Les gens auront d'autres priorités qu'une console a 800 balles sans lecteur.

oreillesal même beaucoup de fans la prendront pas à ce prix. Alors le grand public c'est dead a moins que le prix baisse énormément.
On va rigoler des déjà des ventes d'une PS5 a 650€ et ce malgré GTA

xynot justement ça pour moi ça sera comme pour la PS3, voir pire.
Le prix est un des éléments clés du succès d'une console.
Et tout cross gen!
fiveagainstone publié le 31/03/2026 à 16:30
700 à 800 balles ça pique, mais ce qui me termine c'est le "sans lecteur". Triste époque.
skuldleif publié le 31/03/2026 à 16:30
jenicris et alors? le parc PS5/PS6 se cumule
absolument tout ce qui sera dispo sur l'une sera dispo sur l'autre
jenicris publié le 31/03/2026 à 16:32
skuldleif c'est exactement ce que je dis, pour le cross gen
Donc quel intérêt ? Si c'est pour acheter une console 800 balles sans lecteurs, voir plus. Pour jouer aux même jeux juste pour un frame/résolution, voir de meilleures textures en sup

Ca va faire rêver les joueurs!

A par quelques gros fans de PlayStation et encore pas tous loin de là, y aura pas de hype comme les PS4/PS5.
D'ailleurs y a pas de hype pour la PS6, alors qu'elle sort sois disant l'année prochaine. On voit partout que c'est trop tôt, beaucoup trop cher et j'en passe!

Bref futur bide pour une PlayStation. Je précise pour une PlayStation
Jamais elle tapera les 100 millions ou plus comme les autres, loin de là

Bref j'espère un gros bide (et il y aura bide). On ne veut pas de consoles a ces prix!

Vaudra mieux une une Switch 2 a la place, au moins elle aura de vrais exclus et surtout un prix correct en comparaison de ce qu'on attend d'une console.
djfab publié le 31/03/2026 à 16:37
jenicris : "Pour jouer aux même jeux juste pour un frame/résolution, voir de meilleures textures" : ça c'est pas un argument, ce sera toujours comme ça désormais. C'était déjà le cas avec la PS5 et elle a cartonné. Les fans / joueurs prendront la PS6 malgré le prix et le grand public restera sur la PS5 voir achetera la PS5 si c'est pas encore fait, et il migrera sur PS6 quelques années plus tard si elle baisse, sinon il restera sur PS5, la cross gen va durer longtemps !
jenicris publié le 31/03/2026 à 16:38
djfab a ce prix, ça n'aura aucun intérêt pour la plupart des gens alors
A part pour quelques fans/mordus de technologie, les mêmes qui ont pris la PS5 Pro en gros.

Maintenant si ils la sortent a 600 avec lecteur, genre si la bulle IA éclate, pourquoi pas. Mais au delà c'est dead.
guiguif publié le 31/03/2026 à 16:39
jenicris Tu te rassure de fou toi Je rappelles que la PS5 a sa sortie se retrouvait a 1000/1500 balles sur Ebay et partait sans aucun soucis.
On n'est plus a l’ère PS3 ou la 360 avait réussi a prendre le dessus avec des exclues comme Halo 3 ou Gears.
A moins que la Helix prenne le dessus comme a l'ere 360, la PS6 se vendra comme des petits pains a 700 ou 800 voir plus.

D'ailleurs y a pas de hype pour la PS6, alors qu'elle sort sois disant l'année prochaine. On voit partout que c'est trop tôt, beaucoup trop cher et j'en passe!
Depuis quand une machine est hype sans avoir été officialisé, ni montré ?
skuldleif publié le 31/03/2026 à 16:41
guiguif pour lui c'est bide ou succes de ouf
aucune nuance rien
cyr publié le 31/03/2026 à 16:42
guiguif quand la ps5 pro était sortie.... évidemment que aujourd'hui on en trouve....

Mais a voir su le lecteur se trouvera dans tous les magasins et grand surface a la sortie de la ps6....et a quel prix..

Ps6+ps portal 2.0+lecteur amovible+psn+....
skuldleif publié le 31/03/2026 à 16:43
moi comme je vois les choses et comme les spec laissent transparaitre un soucis d'economie pour sony , a moins d'etre contraint ca sera 700€
jenicris publié le 31/03/2026 à 16:43
guiguif ils en ont pas vendu 50 millions ainsi

Peu etre quelques millions. Une PS6 a 1000 balles ça sera là même chose

Pour le reste ça parlait déjà a la fin de gen PS4, même l'officialisation de la PS5, que beaucoup lui trouvait déjà des limites bien plus que la PS5 aujourd'hui
Les gens n'étaient pas contre une sortie de la PS5. Là les gens ne veulent pas pour la plupart d'une PS6.
C'est beaucoup trop tôt.
Et c'était pareil a la fin de gen PS3/360, les gens étaient pressé de la next gen

La Helix si c'est vraiment 1000 balles ou plus comme Kepler dit, ça sera du hardware de niche et du hardware bien inférieur aux Xbox Series.

skuldleif encore une fois t'as rien compris. Une habitude
Je l'ai expliqué dans mon com plus haut!

pour une PlayStation

Je rappelle que pour la PS3 on parle de semi-bide!
grospich publié le 31/03/2026 à 16:44
Curieux de voir si le public va suivre.
Ça râle comme pour le prix de la Switch 2 mais derrière ça se vend comme des petits pains.
skuldleif publié le 31/03/2026 à 16:45
jenicris le bilan PS3 c'est un semi bide ?!
eh beh aller aller
icebergbrulant publié le 31/03/2026 à 16:45
Sans lecteur disque... vous plaisantez Sony ?!

Prenez vos couilles et dites carrément que vous arrêtez le physique, au moins ce sera honnête

Il va falloir que je trouve une autre passion pour la PS7
skuldleif publié le 31/03/2026 à 16:46
grospich exact
jenicris publié le 31/03/2026 à 16:46
skuldleif genre t'as jamais lu cela même sur GK de nombreuses fois !
supasaiyajin publié le 31/03/2026 à 16:47
jenicris Pourquoi le crossgen serait un problème ? C'est la même chose sur PC. La grande majorité se contente d'une 4060/5060/9060. Mais si tu veux de meilleurs graphismes, un framerate plus élevé, etc., il faut passer aux modèles supérieurs et/ou plus récents.
jenicris publié le 31/03/2026 à 16:48
supasaiyajin le cross gen a rallonge sans JAMAIS (ou quasi) un jeu propre aux consoles actuelles c'est du jamais vu. Et on y va tout droit pour tous un tas de raisons

Les gens vont pas se ruer en masse sur une console a 800 ou 1000 balles juste pour des meilleurs graphismes et encore moins aujourd'hui avec l'économie actuelle et à venir.
walterwhite publié le 31/03/2026 à 16:48
Day One
romgamer6859 publié le 31/03/2026 à 16:49
jenicris 800 sans lecteur donc le prix initial de la ps5 pro, ça reste cohérent
jenicris publié le 31/03/2026 à 16:50
romgamer6859 ça va finir comme la PS5 Pro ça, un modèle de niche si ils la vendent pas moins chère
51love publié le 31/03/2026 à 16:50
Je suis bien d'accord avec vous djfab jenicris.

guiguif
Je rappelle que la PS5, à sa sortie, se retrouvait à 1000/1500 balles sur eBay et partait sans aucun souci.


n’imp.

T’as toujours autant de problème à lire le marché et les échelles.

Combien de personnes ont vraiment voulu acheter une PS5 à ce prix là et aurait accepté de le faire parmi les 90 millions à l’échelle mondiale ?

Elle partait, oui, parce qu'elle venait de sortir qu’il y a des gens qui ne comptent pas… et ils sont assez nombreux. Mais le plafond de verre peut etre rapidement atteint dès qu’ils ont fait leur achat.

L’ombre des débuts de la PS3 plane sur la PS6 avec de tels tarifs.

Les mecs vont pas nous refaire le cycle :

PS1 = PS4 = (re)nouveau
PS2 = PS5 = arrogance parce que la concurrence est moins forte
PS3 = PS6 = mauvais choix, baisse dans les charts
cyr publié le 31/03/2026 à 16:52
J'aime bien les topics de ce genre, on se croirait a la guerre

skuldleif après perso c'est relatif. Pour la xbox360, ça étais un immense succès pour la marque, alors que pour sony, quand tu passe de 150 million a 80, avec baisse de prix, taxi offert + télé bravia offert au anglais le jour du lancement....

Le lancement de la ps3 sur Paris, franchement mémorable. Rien que pour ça, c'était une chouette génération. Personne dans les file d'attente, fallait montrer la CB pour passer les vigiles, et la péniche


walterwhite OK,mais pour joué a quoi ? Surtout que 100% des jeux tiers sortiront en cross gen.

Va falloir the exclu. Et pas un énième Spiderman
jenicris publié le 31/03/2026 à 16:52
51love tu as totalement raison
romgamer6859 publié le 31/03/2026 à 16:53
jenicris
Je trouve ça cher, le JV c'est pas ma priorité, il y a plus important.
cyr publié le 31/03/2026 à 16:54
jenicris je vais quand même sauvegarder tes messages pour voir ton revirement prévisible a l'annonce ou a la sortie de la ps6
jenicris publié le 31/03/2026 à 16:54
romgamer6859 en effet et beaucoup raisonneront comme toi a ce prix.
Ce qui est factuel et parfaitement logique actuellement.

cyr oublie pas le 600 euro avec lecteur
Tu vas être déçu
supasaiyajin publié le 31/03/2026 à 16:55
jenicris J'ai jamais dit le contraire. Ma question, c'était en quoi c'est un problème ? Si les jeux sont optimisés pour chaque console.
ouroboros4 publié le 31/03/2026 à 16:55
51love J'ai vu des gens par désespoir de pas la trouver mettre 1000 euros dans une PS5...

Après comme dit plus haut si vous voulez une console puissante avec le coût des composant faudra passer à la caisse
Comme Linus Tec l'a dit l'époque des consoles de salon à 400 c'est fini
Ou alors il faut accepter une console castré comme la Série S mais faudra accepter derrière les limitations de la console
jenicris publié le 31/03/2026 à 16:56
supasaiyajin c'est pas un problème si on accepte l'idée que les gens vont pas se ruer sur du hardware ultra cher uniquement pour cela.
guiguif publié le 31/03/2026 à 16:59
51love Je rappelle que la PS5, à sa sortie, se retrouvait à 1000/1500 balles sur eBay et partait sans aucun souci. -> Elle partait, oui, parce qu'elle venait de sortir qu’il y a des gens qui ne comptent pas… et ils sont assez nombreux.

Merci de me donner raison.

Ah oui sinon :
https://rmc.bfmtv.com/actualites/insolite/a-16-ans-il-devient-millionnaire-en-revendant-des-play-station-5_AV-202107070602.html (mais devait pas y en avoir beaucoup jusqu'a fin 2021...)
skuldleif publié le 31/03/2026 à 17:01
cyr moi c'est l'inverse j'ai dit que je vais D1 la Helix mais ya un cheat du sheitan sur Series X pour jouer aux jeux pour rien sur mon propre compte et je sais pas si il sera présent sur la Helix alors ca se trouve je vais juste pas bouger de la SX :lol
arquion publié le 31/03/2026 à 17:01
51love jenicris c'est pas Sony qui fixe les prix des composants.
l'information que l'article ne dit pas c'est :

Selon le très réputé KeplerL2, un informateur dont la fiabilité sur les puces AMD n’est plus à prouver, la facture des pièces nécessaires pour assembler une PlayStation 6 frôlerait actuellement les 760 dollars. Ce coût de fabrication brut, plombé par les cours élevés de la mémoire vive et des SSD de nouvelle génération, place le géant japonais face à un dilemme financier de taille.
51love publié le 31/03/2026 à 17:01
jenicris

romgamer6859 je comprends, le JV a beau etre une de mes passions, ma principale. Il y a 15 ans, quand j'ai commencé à bossé, mettre l'équivalent de la moitier d'un SMIC dans une "simple" console ça m'aurait bien fait chier, et meme si a l'époque, je gagnais deja plus.

ouroboros4 bien sur qu'il y avait des gens, c'est ce que je dis.

L'erreur pour moi, c'est surtout de forcer la sortie de la PS6 aussi tot. Parce que la PS5 et la PS5 Pro couvrent deja ce besoin.

Les "pauvres" qui ont acheté la PS5 Pro, elle devient vraiment interessante sur le papier avec le PSSR2, elle augmente de prix direct, et l'ombre de la PS6 pour une sortie un an et demi apres.

ça devalue complement l'interet de l'achat de cette machine, alors qu'il y a 1 mois ou 2 je t'aurais dit que c'était probablement le moment de faire une belle affaire, avec une PS6 qu'on attendait plutot en 2029/30.


guiguif bouarf t'as pas lu mon message comme d'hab.
guiguif publié le 31/03/2026 à 17:03
51love Bah... si.
ouroboros4 publié le 31/03/2026 à 17:04
51love Bah Sony n'est pas du genre à abandonner ses anciennes consoles(la PS5 à eu GoW Ragnarok et Horizon Forbidden West)
Comme lors de la sortie de la PS5, la PS4 faisait encore le taf

Rien n'oblige au joueur de switcher immédiatement .

Après comme je l'ai dit le contexte bouleverse tout
On imagine mal MS et Sony augmenter les prix par plaisir
jenicris publié le 31/03/2026 à 17:05
arquion biensur, mais comme il dit également. Est ce que avec un Xbox complètement largué sur les ventes hardwares, vont t'ils vraiment subventionné raisonnablement le prix de la console ou bien ne vouloir pas perdre d'oseille. Comme pour la PS5 avec les nouveaux prix

C'est la question.
arquion publié le 31/03/2026 à 17:07
jenicris peut-être mais de tous façon, faut s'attendre à minimum 699€ (en dessous, ça serait du miracle, à moins que Sony décide de proposer un tarif agressif la 1ere année pour le remonter après et réduire leur perte sur les ventes).
51love publié le 31/03/2026 à 17:08
arquion ouroboros4 ah oui oui, je comprends tres bien les raisons. On se doute que Sony fera au mieux, et contrairement a la PS5 Pro, ils feront certainement pas de benefice sur la PS6.

Je dis surtout que le contexte a la fois economique et technique n'est pas ideal pour sortir une nouvelle machine qui aimerait avoir des arguments pour attirer massivement le grand public deja bien equipé.

Et pas juste quelques millions de joueurs passionnés ou qui ne comptent pas.

Sauf que la masse n'est ni passionnée comme nous, ni riche.

guiguif bah non, en tt cas tu reponds a coté de la plaque comme d'hab.
skuldleif publié le 31/03/2026 à 17:08
jenicris les prix tu les a la devant toi 700/800€
en dessous yaura pas
grundbeld publié le 31/03/2026 à 17:09
Quelle débilité ce truc du lecteur en kit. Comme si les gens savaient pas qu’ils allaient perdre très rapidement l’argent qu’ils économisent sur le lecteur en achetant tous leurs jeux en démat’ plein pot



Oh wait !
jenicris publié le 31/03/2026 à 17:09
arquion 700 sans lecteur sûrement. Donc avec lecteur presque 800. C'est beaucoup trop cher pour une console qui doit toucher le grand public.

skuldleif alors bon courage aux constructeurs pour avoir du succès.
guiguif publié le 31/03/2026 à 17:11
51love Bah... non.
Comme t'hab tu m'as vu, tu as voulu venir te fritter car tu t'emmerdes et t'as raconté de la merdasse.

Je parlais bien de la sortie et à la sortie il y a bien eu des camions de PS5 vendu entre 1000 et 1500 balles sur Ebay lorsqu'elle était introuvable durant sa première année, au point même qu'un ado ricain en est devenu millionnaire
ouroboros4 publié le 31/03/2026 à 17:11
51love Ils sont sans doute dans le pire moment de leur histoire, personne n'a eu de chance.

Si tout avait été bien(pas de guerre en Ukraine, pas d'IA) on aurait été mieux
Je dis pas qu'on aura peut être pas une augmentation, mais sûrement pas 3

La console de salon va devenir un marché de luxe ou les gens devront faire un crédit pour acheter la console
skuldleif publié le 31/03/2026 à 17:13
grundbeld je trouve ca deja mieux que catégoriquement fermer la porte au physique comme le fait MS avec la XSS et les versions XSX sans lecteurs
mais oui sony fait d'une pierre 2 coup , reduire le prix de la console ,faire avancer le demat sur play , et c'est pareil avec la playstation portable qui vient renforcer le poid d'un achat demat en permettant un crossbuy
aeris560 publié le 31/03/2026 à 17:14
« bah non, en tt cas tu reponds a coté de la plaque comme d'hab »

« Comme t'hab tu m'as vu, tu as voulu venir te fritter car tu t'emmerdes et t'as raconté de la merdasse. »


Cool un énième duel entre Ducon et Ducon
5120x2880 publié le 31/03/2026 à 17:22
Je pensais même pas que les SSD de 1TB résisteraient à 2023, on met rien là dedans
xynot publié le 31/03/2026 à 17:29
Un nouveau loisir qui demandera de vendre un rein pour en profiter, c'est tellement triste.
davidsexking publié le 31/03/2026 à 17:33
Qu'est ce qui choque ? C'était la même chose pour la PS5, vendue sans lecteur disque au lancement aux côtés de la version avec lecteur.

Ce sera la même chose pour la PS6
keiku publié le 31/03/2026 à 17:40
Quand je pense qu'a une époque quand on arrivait en milieux de vie d'une console on était déja en train de penser a la suivante et ses possibilité, aujourd'hui non seulement seul une minorité veut la prochaine console, elle est déja trop cher alors qu'on a pas encore les prix (mais la gen actuel est déja trop cher)

Et vu qu'il n'annonce plus leur jeu 5 ans a l'avance, on a même pas de titre pour nous faire rêver et attendre dans le futur...

Mais sinon oui tous va bien dans le meilleurs des mondes, les gens sont positif et content...

Moi j'ai fait la transition sur pc (juste avant la montée des prix), je suis bon pour les 15 prochaines années et je joue en ligne gratuitement, sans risquer de voir le prix de l'abonnement monter pour la prochaine gen, et j'ai même des jeux gratuit chaque semaine sur l'epic store, je peux mettre la musique que je veux sur mes jeux, je peux mettre des mod ou choisir de ne pas activer les patch, j'ai acces a tous mes ancien jeux via émulation (disque compris)... et ma manette ps5 est compatible (seule bonne décision de ces 5 dernières années chez sony)
romgamer6859 publié le 31/03/2026 à 17:40
skuldleif le play anywhere qui enterre un peu plus le physique aussi
skuldleif publié le 31/03/2026 à 17:47
romgamer6859 mouep sans play anywhere c'etait pareil hein
jobiwan publié le 31/03/2026 à 17:49
le constructeur va maintenant évoluer solo sur le secteur des « pures » consoles de salon Premium.

Encore des affirmations gratuites!!!
Nous ne savons pas de quoi sera fait demain.En 2/3 ans, il peut très bien avoir un nouveau fabricant de consoles.
Ce fut le cas avec Sony et sa PlayStation face aux ténors de l'époque Sega et Nintendo. Ce fut le cas avec Microsoft et sa Xbox face à Sony et Nintendo.
pimoody publié le 31/03/2026 à 17:51
Les consoles de salon à terme c’est un boulevard pour Nintendo. Le reste c’est de l’hybride PC.

Déjà que la ludothèque Sony ça propose plus grand chose de vraiment significatif, je vois pas comment ça peut survivre comme support si ça embraye pas rapidement dans autre chose (la VR ça n’a pas fonctionné). Ils leurs restent la cartouche de leur PS Portable à venir.
xynot publié le 31/03/2026 à 17:56
Puis les consoles sont censées avoir un prix attractif pour faire ensuite le beurre sur les ventes de jeux et de services, mais si le ticket d'entrée vaut une burne, on va où ?
walterwhite publié le 31/03/2026 à 17:58
cyr Pour jouer à tout, et surtout aux exclu Playstation
romgamer6859 publié le 31/03/2026 à 18:08
skuldleif ben te dire que si tu achètes un jeu, tu le retrouveras sur pc si t'en as un c'est assez intéressant
skuldleif publié le 31/03/2026 à 18:09
romgamer6859 C'est a la fois interessant et obligatoire vu la confiance des joueurs envers MS apres l'arret des exclusivités , mais oui
djfab publié le 31/03/2026 à 18:09
pimoody : "Déjà que la ludothèque Sony ça propose plus grand chose de vraiment significatif, je vois pas comment ça peut survivre comme support si ça embraye pas rapidement dans autre chose" : tu dis quand même n'importe quoi... T'es au courant que Sony se porte très bien, que les bénéfices sur PS5 sont supérieur à PS1+PS2+PS3+PS4 ? T'es au courant que cette année il y a Wolverine qui va cartonné ? Puis GTA 6 en fin d'année qui ne sort ni sur Switch 2 ni sur PC ? Que Naughty Dogs va faire son grand retour ? Que tous les jeux tiers sortent sur PS, même les jeux XBox, contrairement à la Switch 2 ? Sony va très très bien, et ça va durer, même si la cross gen sera longue !
jackfrost publié le 31/03/2026 à 18:13
Perso, cette gen m'a fait migrer sur pc. Nos 3 constructeurs sont tellement rincés, quand l'un fait un mauvais choix, les autres font pires.
keiku publié le 31/03/2026 à 18:14
djfab T'es au courant que Sony se porte très bien, que les bénéfices sur PS5 sont supérieur à PS1+PS2+PS3+PS4 ?

Avec une base de joueurs en baisse, ca indique donc au contraire que ca va plutôt mal et qu'il sont en phase de rétention...
djfab publié le 31/03/2026 à 18:18
keiku : toujours d'aussi magnifiques interprétations ! Bénéfices PS5 > PS1 + PS2 + PS3 + PS4 = "ca va plutôt mal"
bigb0ss publié le 31/03/2026 à 18:19
Ils ont tâté le terrain avec la Pro et les pigeons ont suivi, tu m'étonnes qu'ils vont faire la même chose avec la PS6
romgamer6859 publié le 31/03/2026 à 18:21
skuldleif l'écart de prix helix ps6 ne sera pas si élevé que ça au final
keiku publié le 31/03/2026 à 18:22
djfab oui, si tes bénéfices augmentes mais que ton parc diminue, c'est un mauvaise chose en économie, ca veux dire que tu augmentes tes marge (et tes prix) au détriment de ta base et la pousse a diminuer sur le temps, ca indique une phase de décroissance

donc oui faire des bénéfice ne veut pas dire que ca va bien..., mais c'est sur que c'est pas la première chose qui viendra a l'esprit de la masse
keiku publié le 31/03/2026 à 18:23
djfab généralement c'est durant ces phases qu'on tente de vendre
djfab publié le 31/03/2026 à 18:26
keiku : sauf que la baisse du nombre de PS5 par rapport à la PS4 est infime, donc non, ça ne va pas "plutôt mal". Sans compter que la gen est loin d'être terminée et va durer plus longtemps que la gen PS4, et qu'à la fin d'année il y a GTA VI, qui n'est pas sur PC...
skuldleif publié le 31/03/2026 à 18:36
romgamer6859 j'accorde pas vraiment d’intérêt a cet ecart moi contrairement a bcps ici c'est l'usage post achat qui a mon interet ou je peux consommer moins cher le JV tout en restant sur une experience utilisateur console et pour l'instant cet endroit pour moi c'est xbox , maintenant tu me donne acces uniquement au store xbox FR et stop les D1 GP et tu me verra devenir un pro s plus vite que la lumiere
negan publié le 31/03/2026 à 18:38
Sans moi je serais sur la prochaine Xbox donc hors de question de jouer au jeu en low.
keiku publié le 31/03/2026 à 18:38
djfab non il n'est pas infime, elle est important mais il est renouveler par les utilisateur xbox qui remplace les anciens joueurs playstation... on peut le voir directement du fait que le nombre de compte psn augmente alors que la base de joueurs diminue légèrement... ce qui indique un remplacement des joueurs (9 millions de nouveau compte depuis juin 2025)

donc si ca va mal, et le fait que les gens se plaigne de plus en plus est un facteur supplémentaire...

Et on est en fin de vie de la gen...donc même si elle n'est pas finie elle a dépassé son pic de croissance, et les hausse de prix sont un frein pour la suite, gta ne changera rien a la donne, le publique voulant une ps5 l'a déja, et ceux qui la voudrons pour gta 5 l'auront prise avant la montée des prix ou attendrons (il y en a de plus en plus) la sortie pc
djfab publié le 31/03/2026 à 18:40
negan : la PS6 sera puissante, y aura peut - être pas bq de diff avec la XBox Helix et t'auras les exclus PS sur PS6 + les jeux Xbox si ça change pas.
djfab publié le 31/03/2026 à 18:45
keiku : "non il n'est pas infime, elle est important" : c'est toi qui le dit. "mais il est renouveler par les utilisateur xbox qui remplace les anciens joueurs playstation" : c'est toi qui le dit. Je me demande pourquoi tu cherches toujours à descendre Playstation qui va très bien... A oui, t'es passé sur PC, c'est vrai...
tripy73 publié le 31/03/2026 à 18:47
Qui en doutais ?
keiku publié le 31/03/2026 à 18:53
djfab c'est les chiffres qui le dise...(encore faut il les comprendre)...

Et je n'essaye en rien de descendre playstation, j'ai dis pareil avec la xbox face a des fanboy qui te ressemblait et qui me sortait les même arguments (pareil xbox avait ses bénéfice en hausse et même atteint des record Historique... en juillet 2025 (moment ou les joueurs xbox sont passé chez sony ) )

Mais il faut se faire un représentation du fait que l'économie ca n'est pas aussi simple que quand ca monte c'est bon et quand ca descend c'est mauvais, en économie des pertes ca peut être un signe de bonne santé et des bénéfice de mauvaise, tout dépend de a quoi ils sont du
djfab publié le 31/03/2026 à 19:09
keiku : pour Xbox c pas compliqué c grâce au rachat d'activision. Pour PlayStation, je te laisse avec tes théories, on en reparlera !
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