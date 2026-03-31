KeplerL2 : la PlayStation 6 serait vendue sans lecteur disque et avec un SSD de 1To
L'insider KeplerL2 s'est plusieurs fois illustré ces temps-ci pour tout qui tourner de la « Next Gen » (car ça approche vite, mine de rien) avec deux nouveaux éléments concernant la PlayStation 6 dont le prix de vente pourrait varier entre 699 et 799$ selon l'évolution du prix des composants et le simple fait que, d'une certaine façon, le constructeur va maintenant évoluer solo sur le secteur des « pures » consoles de salon Premium.
Donc au niveau des économies, sans AUCUNE surprise, la console devrait être vendue sans lecteur disque (néanmoins proposé à part comme sur PlayStation 5 Pro) et doté d'un SSD Gen5 de seulement 1To, ce qui pourrait presque paraître faiblard à notre époque mais il y a de grandes chances que les kits de développement intègrent désormais les nouvelles technologies de compression de textures pour pouvoir réduire la taille des jeux « à un niveau possiblement inférieur à ceux sur PlayStation 5 ».
publié le 31/03/2026 à 15:35 par Gamekyo
Perso n'y suis préparer.
je sais que bcps n'assumeront pas leur position par effet de nouveauté et parcequ'acheter D1 au final c'est logique quand on sait qu'on va finir la prendre
Nan parce que trouver une ps5 pro, c'etais pas dur, mais par contre pour le lecteur...
Alors j'imagine même pas le mec qui c'est battu pour avoir la ps6, mais ne pouvant pas jouer car il a pas trouver de lecteur......
Les scalper n'auront qu'a acheter le lecteur en masse, et le revendre 500 balle .....
https://direct.playstation.com/fr-fr/buy-accessories/disc-drive-for-ps5-digital-edition-consoles
Les joueurs vont boycott en masses ces prix.
Surtout quand la Pro en propose 2.
jenicris Pas sur malheureusement. Et pas sur que le lecteur à acheter en plus soit un frein.
spartan1985 je trouve pas que ce soit ridicule , en revanche si la Helix propose un dualboot et donc un partition , 2To ca va etre le minimum
La douille est en marche, magnifique Sony les mecs font tout pour que le joueur lambda aille sur PC (Steam en gros) en gardant une Switch 2 à coté.
La PS5 était vendue à perte
Ce qui sera sans aucun doute le cas de la PS6 aussi
Ils achèteront, quoiqu'il en coûte.
Un argument marketing foireux à base de "c'est la technologie du futur, vous verray" et la tonte pourra démarrer.
Mais bon courage sur deux fronts avec de tels prix :
1. Inciter le grand public à migrer massivement de la PS5 à la PS6, avec GTA6 qui sort maintenant, et des jeux qui seront tous multi-supports et cross-gen.
Le grand public risque de se contenter des version PS5, et gardera les thunes pour les vacances plutot que de profiter du path tracing en pleine période d'inflation..
2. Ralentir l’érosion d’une partie des joueurs "enthousiastes" sur PC. Avec un prix d’appel aussi élevé, claquer 700-800 € pour quelques années de gaming, l’argument du jeu accessible sur console continuera de fondre comme neige au soleil… comme ça l’a fait sur ces 20 dernières années.
Rétrospectivement en 2000, une console coûtait environ 250 €, et un PC gaming entrée/mid-game, 1200-1500 € , donc en gros le hardware gaming coutait environ 6 fois plus cher sur PC, et il n'y avait pas de cout caché comme les services et le online payant.
Sur la prochaine génération, le delta sera plus proche que jamais, le ratio est passé de x6 a x1.5 a peine en 20 ans, sans tenir des services/abos.
Dans le fond, et je l’ai déjà constaté autour de moi, plutôt que d’acheter un PC qui fait tout sauf du jeu vidéo, pourquoi ne pas mettre 400-500 € de plus et jouer dessus avec tous les avantages que ça peut apporter ?
Autant dire qu’avec de tels prix, ils vont juste stopper la prod de la PS5. Sinon, elle vampiriserait complètement la PS6 pour la masse.
cyr On ne sait pas encore, mais s’ils changent la forme de la console — ce qui est hautement probable — ça voudra dire que, comme souvent avec les accessoires sur console, il faudra se racheter du matos…
est ce que vous chialeriez? oui
c'est comme ca maintenant c'est 700/800€ si vous voulez une evolution notable par rapport à la PS5
et encore pas offciel car normalement 500
Si ils font ca tout le monde aura compris que la PS5 Pro ne vaut pas son prix, ou en tout cas ne justifie pas son prix sur le marché, vedue à perte ou non.
En vrai la PS5 devrait etre à 400 euros aujourd'hui et la Pro à 500 euros, voila la normalité, sauf qu'il y a un ecart de 400 euros dans la normalité la.
Le contexte n'est pas le même non plus
Comme Linus Tec l'a dit : les consoles de salon à 400 euros c'est fini cette époque
Va falloir s'y faire
La PS3 aura été un immense succès en comparaison
La portable ? Avec la Switch 2 on verra
masharu avec le contexte économique actuel. Les gens auront d'autres priorités qu'une console a 800 balles sans lecteur.
oreillesal même beaucoup de fans la prendront pas à ce prix. Alors le grand public c'est dead a moins que le prix baisse énormément.
On va rigoler des déjà des ventes d'une PS5 a 650€ et ce malgré GTA
xynot justement ça pour moi ça sera comme pour la PS3, voir pire.
Le prix est un des éléments clés du succès d'une console.
Et tout cross gen!
absolument tout ce qui sera dispo sur l'une sera dispo sur l'autre
Donc quel intérêt ? Si c'est pour acheter une console 800 balles sans lecteurs, voir plus. Pour jouer aux même jeux juste pour un frame/résolution, voir de meilleures textures en sup
Ca va faire rêver les joueurs!
A par quelques gros fans de PlayStation et encore pas tous loin de là, y aura pas de hype comme les PS4/PS5.
D'ailleurs y a pas de hype pour la PS6, alors qu'elle sort sois disant l'année prochaine. On voit partout que c'est trop tôt, beaucoup trop cher et j'en passe!
Bref futur bide pour une PlayStation. Je précise pour une PlayStation
Jamais elle tapera les 100 millions ou plus comme les autres, loin de là
Bref j'espère un gros bide (et il y aura bide). On ne veut pas de consoles a ces prix!
Vaudra mieux une une Switch 2 a la place, au moins elle aura de vrais exclus et surtout un prix correct en comparaison de ce qu'on attend d'une console.
A part pour quelques fans/mordus de technologie, les mêmes qui ont pris la PS5 Pro en gros.
Maintenant si ils la sortent a 600 avec lecteur, genre si la bulle IA éclate, pourquoi pas. Mais au delà c'est dead.
On n'est plus a l’ère PS3 ou la 360 avait réussi a prendre le dessus avec des exclues comme Halo 3 ou Gears.
A moins que la Helix prenne le dessus comme a l'ere 360, la PS6 se vendra comme des petits pains a 700 ou 800 voir plus.
D'ailleurs y a pas de hype pour la PS6, alors qu'elle sort sois disant l'année prochaine. On voit partout que c'est trop tôt, beaucoup trop cher et j'en passe!
Depuis quand une machine est hype sans avoir été officialisé, ni montré ?
aucune nuance rien
Mais a voir su le lecteur se trouvera dans tous les magasins et grand surface a la sortie de la ps6....et a quel prix..
Ps6+ps portal 2.0+lecteur amovible+psn+....
Peu etre quelques millions. Une PS6 a 1000 balles ça sera là même chose
Pour le reste ça parlait déjà a la fin de gen PS4, même l'officialisation de la PS5, que beaucoup lui trouvait déjà des limites bien plus que la PS5 aujourd'hui
Les gens n'étaient pas contre une sortie de la PS5. Là les gens ne veulent pas pour la plupart d'une PS6.
C'est beaucoup trop tôt.
Et c'était pareil a la fin de gen PS3/360, les gens étaient pressé de la next gen
La Helix si c'est vraiment 1000 balles ou plus comme Kepler dit, ça sera du hardware de niche et du hardware bien inférieur aux Xbox Series.
skuldleif encore une fois t'as rien compris. Une habitude
Je l'ai expliqué dans mon com plus haut!
pour une PlayStation
Je rappelle que pour la PS3 on parle de semi-bide!
Ça râle comme pour le prix de la Switch 2 mais derrière ça se vend comme des petits pains.
eh beh aller aller
Prenez vos couilles et dites carrément que vous arrêtez le physique, au moins ce sera honnête
Il va falloir que je trouve une autre passion pour la PS7
Les gens vont pas se ruer en masse sur une console a 800 ou 1000 balles juste pour des meilleurs graphismes et encore moins aujourd'hui avec l'économie actuelle et à venir.
guiguif
n’imp.
T’as toujours autant de problème à lire le marché et les échelles.
Combien de personnes ont vraiment voulu acheter une PS5 à ce prix là et aurait accepté de le faire parmi les 90 millions à l’échelle mondiale ?
Elle partait, oui, parce qu'elle venait de sortir qu’il y a des gens qui ne comptent pas… et ils sont assez nombreux. Mais le plafond de verre peut etre rapidement atteint dès qu’ils ont fait leur achat.
L’ombre des débuts de la PS3 plane sur la PS6 avec de tels tarifs.
Les mecs vont pas nous refaire le cycle :
PS1 = PS4 = (re)nouveau
PS2 = PS5 = arrogance parce que la concurrence est moins forte
PS3 = PS6 = mauvais choix, baisse dans les charts
skuldleif après perso c'est relatif. Pour la xbox360, ça étais un immense succès pour la marque, alors que pour sony, quand tu passe de 150 million a 80, avec baisse de prix, taxi offert + télé bravia offert au anglais le jour du lancement....
Le lancement de la ps3 sur Paris, franchement mémorable. Rien que pour ça, c'était une chouette génération. Personne dans les file d'attente, fallait montrer la CB pour passer les vigiles, et la péniche
walterwhite OK,mais pour joué a quoi ? Surtout que 100% des jeux tiers sortiront en cross gen.
Va falloir the exclu. Et pas un énième Spiderman
Je trouve ça cher, le JV c'est pas ma priorité, il y a plus important.
Ce qui est factuel et parfaitement logique actuellement.
cyr oublie pas le 600 euro avec lecteur
Tu vas être déçu
Après comme dit plus haut si vous voulez une console puissante avec le coût des composant faudra passer à la caisse
Comme Linus Tec l'a dit l'époque des consoles de salon à 400 c'est fini
Ou alors il faut accepter une console castré comme la Série S mais faudra accepter derrière les limitations de la console
Merci de me donner raison.
Ah oui sinon :
https://rmc.bfmtv.com/actualites/insolite/a-16-ans-il-devient-millionnaire-en-revendant-des-play-station-5_AV-202107070602.html (mais devait pas y en avoir beaucoup jusqu'a fin 2021...)
l'information que l'article ne dit pas c'est :
Selon le très réputé KeplerL2, un informateur dont la fiabilité sur les puces AMD n’est plus à prouver, la facture des pièces nécessaires pour assembler une PlayStation 6 frôlerait actuellement les 760 dollars. Ce coût de fabrication brut, plombé par les cours élevés de la mémoire vive et des SSD de nouvelle génération, place le géant japonais face à un dilemme financier de taille.
romgamer6859 je comprends, le JV a beau etre une de mes passions, ma principale. Il y a 15 ans, quand j'ai commencé à bossé, mettre l'équivalent de la moitier d'un SMIC dans une "simple" console ça m'aurait bien fait chier, et meme si a l'époque, je gagnais deja plus.
ouroboros4 bien sur qu'il y avait des gens, c'est ce que je dis.
L'erreur pour moi, c'est surtout de forcer la sortie de la PS6 aussi tot. Parce que la PS5 et la PS5 Pro couvrent deja ce besoin.
Les "pauvres" qui ont acheté la PS5 Pro, elle devient vraiment interessante sur le papier avec le PSSR2, elle augmente de prix direct, et l'ombre de la PS6 pour une sortie un an et demi apres.
ça devalue complement l'interet de l'achat de cette machine, alors qu'il y a 1 mois ou 2 je t'aurais dit que c'était probablement le moment de faire une belle affaire, avec une PS6 qu'on attendait plutot en 2029/30.
guiguif bouarf t'as pas lu mon message comme d'hab.
Comme lors de la sortie de la PS5, la PS4 faisait encore le taf
Rien n'oblige au joueur de switcher immédiatement .
Après comme je l'ai dit le contexte bouleverse tout
On imagine mal MS et Sony augmenter les prix par plaisir
C'est la question.
Je dis surtout que le contexte a la fois economique et technique n'est pas ideal pour sortir une nouvelle machine qui aimerait avoir des arguments pour attirer massivement le grand public deja bien equipé.
Et pas juste quelques millions de joueurs passionnés ou qui ne comptent pas.
Sauf que la masse n'est ni passionnée comme nous, ni riche.
guiguif bah non, en tt cas tu reponds a coté de la plaque comme d'hab.
en dessous yaura pas
…
Oh wait !
skuldleif alors bon courage aux constructeurs pour avoir du succès.
Comme t'hab tu m'as vu, tu as voulu venir te fritter car tu t'emmerdes et t'as raconté de la merdasse.
Je parlais bien de la sortie et à la sortie il y a bien eu des camions de PS5 vendu entre 1000 et 1500 balles sur Ebay lorsqu'elle était introuvable durant sa première année, au point même qu'un ado ricain en est devenu millionnaire
Si tout avait été bien(pas de guerre en Ukraine, pas d'IA) on aurait été mieux
Je dis pas qu'on aura peut être pas une augmentation, mais sûrement pas 3
La console de salon va devenir un marché de luxe ou les gens devront faire un crédit pour acheter la console
mais oui sony fait d'une pierre 2 coup , reduire le prix de la console ,faire avancer le demat sur play , et c'est pareil avec la playstation portable qui vient renforcer le poid d'un achat demat en permettant un crossbuy
« Comme t'hab tu m'as vu, tu as voulu venir te fritter car tu t'emmerdes et t'as raconté de la merdasse. »
Cool un énième duel entre Ducon et Ducon
Ce sera la même chose pour la PS6
Et vu qu'il n'annonce plus leur jeu 5 ans a l'avance, on a même pas de titre pour nous faire rêver et attendre dans le futur...
Mais sinon oui tous va bien dans le meilleurs des mondes, les gens sont positif et content...
Moi j'ai fait la transition sur pc (juste avant la montée des prix), je suis bon pour les 15 prochaines années et je joue en ligne gratuitement, sans risquer de voir le prix de l'abonnement monter pour la prochaine gen, et j'ai même des jeux gratuit chaque semaine sur l'epic store, je peux mettre la musique que je veux sur mes jeux, je peux mettre des mod ou choisir de ne pas activer les patch, j'ai acces a tous mes ancien jeux via émulation (disque compris)... et ma manette ps5 est compatible (seule bonne décision de ces 5 dernières années chez sony)
Encore des affirmations gratuites!!!
Nous ne savons pas de quoi sera fait demain.En 2/3 ans, il peut très bien avoir un nouveau fabricant de consoles.
Ce fut le cas avec Sony et sa PlayStation face aux ténors de l'époque Sega et Nintendo. Ce fut le cas avec Microsoft et sa Xbox face à Sony et Nintendo.
Déjà que la ludothèque Sony ça propose plus grand chose de vraiment significatif, je vois pas comment ça peut survivre comme support si ça embraye pas rapidement dans autre chose (la VR ça n’a pas fonctionné). Ils leurs restent la cartouche de leur PS Portable à venir.
Avec une base de joueurs en baisse, ca indique donc au contraire que ca va plutôt mal et qu'il sont en phase de rétention...
donc oui faire des bénéfice ne veut pas dire que ca va bien..., mais c'est sur que c'est pas la première chose qui viendra a l'esprit de la masse
donc si ca va mal, et le fait que les gens se plaigne de plus en plus est un facteur supplémentaire...
Et on est en fin de vie de la gen...donc même si elle n'est pas finie elle a dépassé son pic de croissance, et les hausse de prix sont un frein pour la suite, gta ne changera rien a la donne, le publique voulant une ps5 l'a déja, et ceux qui la voudrons pour gta 5 l'auront prise avant la montée des prix ou attendrons (il y en a de plus en plus) la sortie pc
Et je n'essaye en rien de descendre playstation, j'ai dis pareil avec la xbox face a des fanboy qui te ressemblait et qui me sortait les même arguments (pareil xbox avait ses bénéfice en hausse et même atteint des record Historique... en juillet 2025 (moment ou les joueurs xbox sont passé chez sony ) )
Mais il faut se faire un représentation du fait que l'économie ca n'est pas aussi simple que quand ca monte c'est bon et quand ca descend c'est mauvais, en économie des pertes ca peut être un signe de bonne santé et des bénéfice de mauvaise, tout dépend de a quoi ils sont du