La PS5 a dépassé le total de la 3DS

Cela fait un an que Sony a annoncé lui-même que nous avions dépassé le stade mid-gen et donc l'inéluctable décroissance du quota PlayStation 5 qui s'est encore fait sentir au Q1 2025 : 2,8 millions de consoles vendues dans le monde, contre 4,5 millions au Q1 2024.



Au total, la PlayStation 5 s'est écoulée à 77,8 millions d'unités. Sur un an, elle aura donc dépassé le total de la 3DS (environ 76 millions) et se place à la 11e place des plus gros succès de l'industrie, à quelques marches du top 10 (GBA : 81,5 millions).





Autres infos :



- 124 millions d'utilisateurs PSN actifs au 31 mars 2025, + 6 millions sur un an (aidé par l'arrivée des comptes PSN sur Steam).

- 76,1 millions de jeux PS5/PS4 vendus sur un an, en hausse de 3,5 millions.

- Sur un an, 5,9 millions étaient des titres first-party (12,3 millions l'année précédente).

- 80 % des jeux vendus étaient en dématérialisé (+3%).