Square Enix renforce sa volonté de mettre fin aux exclusivités, du AAA au F2P

Le communiqué officiel sur le changement de politique de Square Enix propose de nombreux termes, mais celui « d'exclusivité » brille par son absence et pour cause : l'éditeur signe plus que jamais vouloir renforcer sa stratégie multi-supports (indiquant expressément PC, PlayStation, Xbox, Nintendo) et plus particulièrement pour les franchises majeures de son catalogue. Comme si l'on nous sous-entendait très clairement que l'heure n'était plus aux deals pour Final Fantasy, et que Dragon Quest XII a cette fois ses chances de ratisser large directement dès son lancement.



Ce n'est d'ailleurs pas tout car même les titres moindres du genre F2P habituellement confinés au mobile se verront étudiés au cas par cas « la possibilité de lancement sur PC ». Une tentative que l'on a récemment vu mise à l'œuvre avec, justement, la sortie PC le 7 décembre du F2P FFVII Ever Crisis.