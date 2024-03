Shawn Layden : avec 200 millions de dollars de budget, l'exclusivité devient un ''talon d'Achille'' Shawn Layden : avec 200 millions de dollars de budget, l'exclusivité devient un ''talon d'Achille''

Ancien dirigeant de la marque PlayStation jusqu'à son départ avant l'arrivée de la PS5, Shawn Layden ne se fait plus prier aujourd'hui pour donner son avis sur l'industrie (il est également consultant chez Tencent) et vient justement parler d'un phénomène qui fait parler de lui depuis un certain temps et encore plus depuis le début de l'année : la pertinence des exclusivités face aux coûts énormes de développement.



Et rejoignant finalement les propos tenus par son ancien rival Phil Spencer, Layden évoque le fait que le temps est venu pour mettre fin aux exclusivités ou en tout cas sur un seul support, et que PlayStation a aujourd'hui tout intérêt à publier davantage de jeux sur PC pour couvrir ses frais impactant (on le sait maintenant) sa marge bénéficiaire.



« Lorsque le budget d'un jeu dépasse les 200 millions de dollars, l'exclusivité est votre talon d'Achille. Cela réduit trop votre audience, et encore plus quand vous tentez d'entrer dans le monde du jeu à service ou F2P. Ajouter un autre support n'est qu'une façon d'agrandir l'entonnoir et d'attirer plus de personnes. […] Helldivers 2 l'a prouvé en sortant en même temps sur PC. »



Il pointe également le besoin d'une audience massive lors de F2P, secteur très à risque car « 95 % des joueurs ne dépensent jamais un sou dessus » mais également les jeux solo AAA où n'importe quel autre support est bon à prendre pour rentabiliser, même si cela n'ajoute « que 10 millions de dollars » en bonus.



Sur ce sujet, rappelons que Sony sortira 3 autres jeux PC dans le courant de l'année : Horizon Forbidden West (21 mars), Ghost of Tsushima (16 mai) et The Last of Us II Remastered (N.C.).