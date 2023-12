Pour Eiji Aonuma, les Zelda dits ''linéaires'' font aujourd'hui partie des ''jeux du passé'' Pour Eiji Aonuma, les Zelda dits ''linéaires'' font aujourd'hui partie des ''jeux du passé''

On ne sait pas à quoi ressemblera le prochain The Legend of Zelda et rien ne dit d'ailleurs qu'il abordera la même tendance que dans Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, mais une chose semble sûre : on ne reviendra pas en arrière.



C'est Eiji Aonuma lui-même, s'exprimant auprès d'IGN, qui déclare ouvertement qu'à ses yeux, les épisodes avec un chemin désormais qualifié de « linéaire » faisaient partie des « jeux du passé », et qu'il a même du mal à comprendre la demande des fans de revenir à cette formule : « Je me demande pourquoi voulez-vous revenir à un style de jeu où vous êtes bien plus limité ou restreint dans les choses à faire et la façon de jouer. »



Parce que c'était bien aussi en terme de game-design, dans l'aspect plus terre à terre dans la progression et avec des armes qui ne cassent pas ? Peut-être que Nintendo aura une envie « rétro » un jour ou l'autre (ils aiment ça normalement) mais pour l'heure, Aonuma se contente de dire qu'il « comprend ce désir de nostalgie ».