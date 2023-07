Parce qu'il n'est jamais trop tard, Sony accepte l'offre de Microsoft pour Call of Duty Parce qu'il n'est jamais trop tard, Sony accepte l'offre de Microsoft pour Call of Duty

Au final, tout ça pour ça ? Car alors que Microsoft devrait très probablement valider le rachat d'Activision Blizzard King en début de semaine prochaine, donc 18 mois après avoir fait part de ses intentions, Sony sauve les meubles à la dernière minute en apposant la signature lui garantissant que Call of Duty continuera de sortir sur supports PlayStation, et ce pour les 10 prochaines années.



N'oublions pas que théoriquement même si l'on garde un doute pour cette année, à partir de 2024, Nintendo aura droit également à la fameuse franchise, chose qui n'est pas arrivée depuis 2013 avec Call of Duty : Ghosts sur Wii U.