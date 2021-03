Bloomberg : la nouvelle Switch sera annoncée cette année, et débutera sa production en juillet Bloomberg : la nouvelle Switch sera annoncée cette année, et débutera sa production en juillet

Les rumeurs courent depuis un bon moment autour d'un nouveau modèle de Switch et Bloomberg a pu récupérer de nouvelles informations qui font échos à de précédentes fuites : ce sera un écran OLED (signé Samsung) toujours en 720p mais de bien meilleure qualité que le précédent, et surtout bien moins gourmand, ce qui ne sera pas du luxe pour une console en partie « nomade ».



Le dock serait également amélioré pour pouvoir upscaler la résolution en 4K, tandis que rien n'indique pour l'heure un boost notable de puissance (qui reste possible, mais non spécifié).



Les sources proches du dossier ajoutent que l'annonce aura lieu cette année quoi qu'il arrive, et que la production débutera en juillet, avec l'objectif d'en livrer mondialement environ 1 million d'exemplaires (par mois) dans un premier temps, sans que l'on est d'indication concernant la date de sortie.