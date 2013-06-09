De nouveaux licenciements aujourd'hui : PlayStation ferme Dark Outlaw Games, un studio fondé l'année dernière par Jason Blundell, ancien responsable de Call of Duty (son précédent studio PlayStation, Deviation, avait été fermé en 2024).



PlayStation procède également à d'autres réductions d'effectifs, notamment dans le domaine du développement mobile. Une cinquantaine de personnes ont été licenciées.



https://www.resetera.com/threads/playstation-to-shutter-dark-outlaw-games.1471954/

Pour résumer :Dark Outlaw Games ferme ses portes. Créé il y a un an par PlayStation sous la direction de Jason Blundell (ils étaient sur un GaaS), ancien de Call of Duty Zombies, ce studio incubé n'avait encore rien publié depuis. Il s'agit du deuxième studio de Jason Blundell qui ferme après Deviation Games .Par ailleurs, PlayStation a procédé à un nombre indéterminé de licenciements aux États-Unis et au Royaume-Uni. Ce nombre serait « faible ».PlayStation se retire du marché des jeux mobiles. La plateforme continuera de prendre en charge les titres déjà annoncés comme MLB The Show Mobile, Ratchet & Clank: Ranger Rumble et les jeux NCSOFT, mais « en dehors de ces titres, nous réduirons notre présence dans ce domaine » afin de « concentrer nos efforts sur quelques projets clés à fort impact ».Jason Schreier de Bloomberg vient de la confirmer également sur ReseteraMais également sur Bluesky: