Business & stratégie commerciale
Pour résumer :
Dark Outlaw Games ferme ses portes. Créé il y a un an par PlayStation sous la direction de Jason Blundell (ils étaient sur un GaaS), ancien de Call of Duty Zombies, ce studio incubé n'avait encore rien publié depuis. Il s'agit du deuxième studio de Jason Blundell qui ferme après Deviation Games .
Par ailleurs, PlayStation a procédé à un nombre indéterminé de licenciements aux États-Unis et au Royaume-Uni. Ce nombre serait « faible ».
PlayStation se retire du marché des jeux mobiles. La plateforme continuera de prendre en charge les titres déjà annoncés comme MLB The Show Mobile, Ratchet & Clank: Ranger Rumble et les jeux NCSOFT, mais « en dehors de ces titres, nous réduirons notre présence dans ce domaine » afin de « concentrer nos efforts sur quelques projets clés à fort impact ».
Jason Schreier de Bloomberg vient de la confirmer également sur Resetera
Mais également sur Bluesky:
De nouveaux licenciements aujourd'hui : PlayStation ferme Dark Outlaw Games, un studio fondé l'année dernière par Jason Blundell, ancien responsable de Call of Duty (son précédent studio PlayStation, Deviation, avait été fermé en 2024).
PlayStation procède également à d'autres réductions d'effectifs, notamment dans le domaine du développement mobile. Une cinquantaine de personnes ont été licenciées.
https://www.resetera.com/threads/playstation-to-shutter-dark-outlaw-games.1471954/
posted the 03/24/2026 at 06:07 PM by jenicris
Le mec souillé deux fois de suite.
Jenicris Sony/PlayStation n'a pas fermé Deviation Games, le studio était indépendant donc la décision vient de Dave Anthony suite au départ de Jason Blundell et du développement chaotique de son projet.
Dans tous les cas, Nishino change pas mal de choses.
Mais encore de l'argent bien investi et des ressources bien utilisées chez Sony, on a pris l'habitude....
jenicris Fin des jeux PC, fin des jeux mobiles, arrêt plus que progressif des jeux services en cours de développement. Maintenant faut enclencher la deuxième pour les projets solo et une refonte au niveau des exécutifs de PlayStation.
Pour donner un coup de main sur les projets en cours ?
Quel époque.....difficile de se projeter dans les 5 ou 10 prochaines années dans ce secteur.....
Parce que développeur de jeux normaux et jeux mobile sont 2 métiers différent qui demande des compétences différents, qui demande des compétence différentes et une facon de penser différente... qui ne sont pas facilement transposable d'un type a l'autre
Mais c’est une bonne chose si PlayStation se concentre de nouveau sur les jeux solo narratifs ! Et met de côté les jeux multi-joueurs/coop/GAAS.
Alors pour le PC, je joue parfois sur PC et je comprends que certains sont contrariés mais si sortir des jeux sur Steam risque de détruire Playstation en sclérosant petit à petit les ventes hardwares, non merci.
Maintenant ce que je veux voir c'est une nouvelle équipe de management, on a eu une ère PS5 excellente financièrement mais cataclysmique niveau gestion first/second parties et communication.
Aller maintenant faut REDUIRE le GaaS, je ne dis pas arrêter, réduire, on veut des helldivers 3, des wipeout, twisted metal (que les génies ont annulé) mais pas des milliards dans des tlou factions impossibles à maintenir, marathon, fairgames ou concord non.
C'est toujours con de mettre des gens à la porte mais à un moment faut être réaliste aussi, si la mission de Nishino est, entre autre, de recentrer les activités de SIE ça passe aussi par la fermeture de ce genre de structures, surtout que si les mecs faisaient que du jeu mobile, du taf ils en trouverons sans trop de problèmes (surtout que c'est souvent accompagné de plans de reclassement ou d'aide à la recherche d'emploi/de création d'entreprises).
C'était bien plus problématique en terme d'image d'avoir shutdown Bluepoint, mais là encore, en étant pragmatique si t'injecte du fric dans un studio qui fait rien ou qui est au point mort, qu'est ce que tu fais ? Tu continue au risque de mettre en péril toute la société ou tu liquide ?
Un manque de vision qui leur sera catastrophique à l'avenir. ils ont pas les couilles pour assumer une stratégie différente
Sony est complètement paumé a tous les niveaux, et le pire, particulièrement sur la stratégie a adopter pour leurs jeux maisons.
Continuer a faire des AAA? Mais comment minimiser les risques des coûts de production tjs plus élevé ? En sortant les jeux uniquement sur les consoles ?
Faire des GaaS? Ultra rentable si la mayonnaise prend, mais ultra concurrentiel.
Le PC? Oui on va, un petit peu, doucement, mais ya Steam qui arrive dans les salons? Bon bah finalement non.
Le mobile ? Tout le monde fait des milliards avec des merdes, mais nous on en est incapable..
Des jeux a moindre coût ? Oui on fait un God of War qui est parti pour être un des pires metacritic de la presse de l'année
Ah puis on va fermer tous nos studios aussi plutôt que de les mettre sur des projets cohérents...
A part quelques AA de très grandes qualités de Housemarque et la Team Asobi, ils ont quasi tout fait à l'envers...
On dirait un poulet sans tête comme Microsoft il y a 10 ans alors que les mecs niveau bénéfice ils font pourtant leur meilleur génération...
A force de virer, les patrons vont se retrouver tout seul.
maintenant pour les 2 hypothèse émise, sony semble prendre la bonne voie, a savoir un retour en arrière, suppression des indé du store, retour au exclu, diminution des jeux services...
Mais reste les points les plus importants pour reprendre la main sur la durée mais qui la risque d'être bien plus compliquer car elle passe par une diminution conséquente des prix des jeux, et augmentation des exclusivité tier, et une diminution de temps de développement pour un retour a une annualisation voir max biannualisation, des gros titres ( donc moins de jeux petit budget mais plus de AA) et bien sur le retour du physique (nécessaire sur la longueur)...
ca fait encore beaucoup (énormément) de travail et ca va couter très cher (voir déficitaire) pour revenir a une croissance du publique, c'est encore possible pour sony, mais ils ont tellement attendu que avant de voir remonter le publique, il faudra une bonne gen ou 2 surement dans le rouge pour y arriver comme a leur début ou le double s'il veulent faire ca sur la durée( pour eviter les pertes)... et passer par les voies facile pour dopper les chiffres, ne fera illusion qu'un temps...
Suffit de voir cette liste https://revenue.ennead.cc/revenue et tu vois 79 jeux qui gagnent au moins 1 million par mois juste sur mobile. Et y'a des jeux bien pourris là dedans. Et là c'est que des gachas, on voit pas les revenus de call of duty mobile, fortnite etc sur mobile... Donc va pas me dire que sony peut pas sortir un jeu mobile de la qualité de certains pour essayer de s'imposer sur ce marché. Même ubisoft arrive avec the division mobile pour essayer de sauver sa peau... (alors que ca fait 3 ans qu'on attend la sortie du jeu mais bon... On parlera pas de l'ingérence ubisoft ahahah )
mais quand tu vois l'investissement en milions qui faut derrière en plus du cout redondant des serveurs, même parmi les jeux qui rapporte des millions certain ne sont pas rentable...
Suffit de voir cette liste https://revenue.ennead.cc/revenue et tu vois 79 jeux qui gagnent au moins 1 million par mois juste sur mobile.
mais revenu ne veut pas dire bénéfice,et donc dans ta liste il y a donc 100 jeux sur environ 1 millions de jeux mobile en 2026 qui rapporte un peu... la probabilité de réussite c'est presque 0
Et là c'est que des gachas, on voit pas les revenus de call of duty mobile, fortnite etc sur mobile.
bein fortnite il licencie, donc ca ne doit plus rapporter assez... call of duty reste une licence très forte donc oui mais globalement ca reste au coup de chance surtout que ton jeu qui marche (prenons call of duty mobile) il doit rembourser en partie les 50 jeux précédemment produit qui ne rapporte plus (et donc qui coute)
2020: Manchester Studio
2021: Japan Studio
2023: PixelOpus
2024: London Studio
2024: Firewalk Games
2024: Neon Koi
2026: Bluepoint Games
2026: Dark Outlaw Games