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description : L'actualité de SONY dans son ensemble. Jeu vidéo, produit high-tech et stratégie commerciale. Créateur de l'image de profil et de l'image d'en-tête: Sora78.
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PlayStation va fermer Dark Outlaw Games et arrête les jeux mobiles
Business & stratégie commerciale


Pour résumer :

Dark Outlaw Games ferme ses portes. Créé il y a un an par PlayStation sous la direction de Jason Blundell (ils étaient sur un GaaS), ancien de Call of Duty Zombies, ce studio incubé n'avait encore rien publié depuis. Il s'agit du deuxième studio de Jason Blundell qui ferme après Deviation Games .

Par ailleurs, PlayStation a procédé à un nombre indéterminé de licenciements aux États-Unis et au Royaume-Uni. Ce nombre serait « faible ».

PlayStation se retire du marché des jeux mobiles. La plateforme continuera de prendre en charge les titres déjà annoncés comme MLB The Show Mobile, Ratchet & Clank: Ranger Rumble et les jeux NCSOFT, mais « en dehors de ces titres, nous réduirons notre présence dans ce domaine » afin de « concentrer nos efforts sur quelques projets clés à fort impact ».

Jason Schreier de Bloomberg vient de la confirmer également sur Resetera

Mais également sur Bluesky:

De nouveaux licenciements aujourd'hui : PlayStation ferme Dark Outlaw Games, un studio fondé l'année dernière par Jason Blundell, ancien responsable de Call of Duty (son précédent studio PlayStation, Deviation, avait été fermé en 2024).

PlayStation procède également à d'autres réductions d'effectifs, notamment dans le domaine du développement mobile. Une cinquantaine de personnes ont été licenciées.

https://www.resetera.com/threads/playstation-to-shutter-dark-outlaw-games.1471954/
https://bsky.app/profile/did: plc:2mkgbhbhqvappkkorf2bzyrp/post/3mht6bqvru22v?ref_src=embed
    tags : sony ps5
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    newtechnix, aozora78
    posted the 03/24/2026 at 06:07 PM by jenicris
    comments (34)
    ouroboros4 posted the 03/24/2026 at 06:09 PM
    PlayStation faisait encore des jeux mobiles?
    guiguif posted the 03/24/2026 at 06:11 PM
    Il s'agit du deuxième studio de Jason Blundell que PlayStation ferme après Deviation Games .

    Le mec souillé deux fois de suite.
    altendorf posted the 03/24/2026 at 06:12 PM
    Hideaki Nishino qui continue de faire le nettoyage. Forcément triste pour les développeurs, mais c'est comme ça. Prochainement étape : dégager Hermen Hulst.

    Jenicris Sony/PlayStation n'a pas fermé Deviation Games, le studio était indépendant donc la décision vient de Dave Anthony suite au départ de Jason Blundell et du développement chaotique de son projet.
    jenicris posted the 03/24/2026 at 06:13 PM
    altendorf fin de partenariat alors. J'ai repris ce que dit Resetera mais tu as raison

    Dans tous les cas, Nishino change pas mal de choses.
    51love posted the 03/24/2026 at 06:18 PM
    Tout le monde s'en fout de ce studio.

    Mais encore de l'argent bien investi et des ressources bien utilisées chez Sony, on a pris l'habitude....
    altendorf posted the 03/24/2026 at 06:21 PM
    ouroboros4 Il y avait quelques projets en cours, mais c'était plus des commandes via des studios externes.

    jenicris Fin des jeux PC, fin des jeux mobiles, arrêt plus que progressif des jeux services en cours de développement. Maintenant faut enclencher la deuxième pour les projets solo et une refonte au niveau des exécutifs de PlayStation.
    keiku posted the 03/24/2026 at 06:26 PM
    Se retire du jeu mobile occidental, car il ont toujours fate grand order qui amasse les millions...
    newtechnix posted the 03/24/2026 at 06:27 PM
    « concentrer nos efforts sur quelques projets clés à fort impact ».
    cyr posted the 03/24/2026 at 06:28 PM
    Mais pourquoi pas garder la masse salariale, et la redéployer dans d'autre studio maison?

    Pour donner un coup de main sur les projets en cours ?

    Quel époque.....difficile de se projeter dans les 5 ou 10 prochaines années dans ce secteur.....
    keiku posted the 03/24/2026 at 06:45 PM
    cyr Pour donner un coup de main sur les projets en cours ?

    Parce que développeur de jeux normaux et jeux mobile sont 2 métiers différent qui demande des compétences différents, qui demande des compétence différentes et une facon de penser différente... qui ne sont pas facilement transposable d'un type a l'autre
    marcus62 posted the 03/24/2026 at 06:54 PM
    C’est l’hécatombe chez PlayStation Studios. A ce rythme, PlayStation n’aura plus beaucoup de studios internes (Bluepoint Games et maintenant Dark Outlaw Games…)

    Mais c’est une bonne chose si PlayStation se concentre de nouveau sur les jeux solo narratifs ! Et met de côté les jeux multi-joueurs/coop/GAAS.
    khazawi posted the 03/24/2026 at 07:00 PM
    Sony qui enchaîne les flops et les fermetures de studios. Des génies
    gameslover posted the 03/24/2026 at 07:03 PM
    J'ai l'impression que Nishino dégage toute les merde qu'on fait ryan et hulst, qui vas certainement dégager aussi et c'est tant mieux, autant bluepoint ca fait toujours mal, autant la complètement osef pour moi
    jenicris posted the 03/24/2026 at 07:03 PM
    marcus62 si ils pouvaient arrêter tous les GaaS et revenir aux jeux uniquement solo, ça serait pour le mieux
    wickette posted the 03/24/2026 at 07:15 PM
    Ils sortent du PC/mobile, c'est pas une mauvaise chose même si ils auraient franchement pu ne pas virer des gens qu'on met sur des jeux mobiles sans avenir vu le marché ultra concurrentiel...des spécialistes de FPS, Sony n'a plus aucune franchise fps...

    Alors pour le PC, je joue parfois sur PC et je comprends que certains sont contrariés mais si sortir des jeux sur Steam risque de détruire Playstation en sclérosant petit à petit les ventes hardwares, non merci.

    Maintenant ce que je veux voir c'est une nouvelle équipe de management, on a eu une ère PS5 excellente financièrement mais cataclysmique niveau gestion first/second parties et communication.


    Aller maintenant faut REDUIRE le GaaS, je ne dis pas arrêter, réduire, on veut des helldivers 3, des wipeout, twisted metal (que les génies ont annulé) mais pas des milliards dans des tlou factions impossibles à maintenir, marathon, fairgames ou concord non.
    naoshige11 posted the 03/24/2026 at 08:02 PM
    Quelqu'un connaissait réellement ce studio avant aujourd'hui ?
    C'est toujours con de mettre des gens à la porte mais à un moment faut être réaliste aussi, si la mission de Nishino est, entre autre, de recentrer les activités de SIE ça passe aussi par la fermeture de ce genre de structures, surtout que si les mecs faisaient que du jeu mobile, du taf ils en trouverons sans trop de problèmes (surtout que c'est souvent accompagné de plans de reclassement ou d'aide à la recherche d'emploi/de création d'entreprises).

    C'était bien plus problématique en terme d'image d'avoir shutdown Bluepoint, mais là encore, en étant pragmatique si t'injecte du fric dans un studio qui fait rien ou qui est au point mort, qu'est ce que tu fais ? Tu continue au risque de mettre en péril toute la société ou tu liquide ?
    xynot posted the 03/24/2026 at 08:28 PM
    Force aux développeurs encore
    kratoszeus posted the 03/24/2026 at 08:31 PM
    Mdr a ce rythme il n y aura plus aucun studio chez Sony et quitter le monde du mobile qui rapporte plus que celui du pc ou Nintendo/Sony réuni.. quelle bande de nazes les dirigeants de Sony vraiment. Nintendo a gagné des milliards avec son mario mobile éclaté au sol.

    Un manque de vision qui leur sera catastrophique à l'avenir. ils ont pas les couilles pour assumer une stratégie différente
    51love posted the 03/24/2026 at 09:27 PM
    kratoszeus l'expension de la marque PlayStation et de leurs jeux, passaient effectivement aussi potentiellement par le mobile, les films, les séries, le PC... Mais pour ça il faut effectivement avoir une vision claire, bien définie...

    Sony est complètement paumé a tous les niveaux, et le pire, particulièrement sur la stratégie a adopter pour leurs jeux maisons.

    Continuer a faire des AAA? Mais comment minimiser les risques des coûts de production tjs plus élevé ? En sortant les jeux uniquement sur les consoles ?

    Faire des GaaS? Ultra rentable si la mayonnaise prend, mais ultra concurrentiel.

    Le PC? Oui on va, un petit peu, doucement, mais ya Steam qui arrive dans les salons? Bon bah finalement non.

    Le mobile ? Tout le monde fait des milliards avec des merdes, mais nous on en est incapable..

    Des jeux a moindre coût ? Oui on fait un God of War qui est parti pour être un des pires metacritic de la presse de l'année

    Ah puis on va fermer tous nos studios aussi plutôt que de les mettre sur des projets cohérents...

    A part quelques AA de très grandes qualités de Housemarque et la Team Asobi, ils ont quasi tout fait à l'envers...

    On dirait un poulet sans tête comme Microsoft il y a 10 ans alors que les mecs niveau bénéfice ils font pourtant leur meilleur génération...
    kratoszeus posted the 03/25/2026 at 12:46 AM
    51love j'ai l'impression qu ils font un reset complet car la ps6 approche et ont besoin de liquidités . A voir peut etre qu ils vont mettre le paquet pour sa sortie en experience solo.. Mais clairement qu'ils ne rachetent plus aucun studio
    51love posted the 03/25/2026 at 02:24 AM
    kratoszeus j'espere qu'on va tendre a revoir le Sony de l'époque PS1 - PS4. vu le marché actuel et les couts de productions, ça sera plus compliqué que jamais tout de meme.
    jenicris posted the 03/25/2026 at 07:39 AM
    kratoszeus 51love faudra être patient pour les prochains gros jeux PS6 solo si on jette un œil même 5 min aux studios SIE
    brook1 posted the 03/25/2026 at 09:07 AM
    Je pense qu'ils veulent dorénavant sous-traiter les jeux-service avec des studios indépendants et plus avec des studios internes pour minimiser les risques et les bad buzz des fermetures si le jeu se plante.
    rogeraf posted the 03/25/2026 at 09:10 AM
    Va falloir créer un Monde Travail Jeux video si ca continue comme ça. Courage aux développeurs dans cette industrie de "requins"
    A force de virer, les patrons vont se retrouver tout seul.
    keiku posted the 03/25/2026 at 09:27 AM
    j'avais dis ce qui allait ce passer, j'avais dis pourquoi ca allait se passer, comment ca allait se passer et maintenant on y est

    maintenant pour les 2 hypothèse émise, sony semble prendre la bonne voie, a savoir un retour en arrière, suppression des indé du store, retour au exclu, diminution des jeux services...

    Mais reste les points les plus importants pour reprendre la main sur la durée mais qui la risque d'être bien plus compliquer car elle passe par une diminution conséquente des prix des jeux, et augmentation des exclusivité tier, et une diminution de temps de développement pour un retour a une annualisation voir max biannualisation, des gros titres ( donc moins de jeux petit budget mais plus de AA) et bien sur le retour du physique (nécessaire sur la longueur)...

    ca fait encore beaucoup (énormément) de travail et ca va couter très cher (voir déficitaire) pour revenir a une croissance du publique, c'est encore possible pour sony, mais ils ont tellement attendu que avant de voir remonter le publique, il faudra une bonne gen ou 2 surement dans le rouge pour y arriver comme a leur début ou le double s'il veulent faire ca sur la durée( pour eviter les pertes)... et passer par les voies facile pour dopper les chiffres, ne fera illusion qu'un temps...
    rasalgul posted the 03/25/2026 at 09:43 AM
    Licencier oui c'est la bonne voie
    keiku posted the 03/25/2026 at 09:46 AM
    rasalgul la bonne voie aurait été de ne rien racheter, maintenant faut corriger les erreurs des économiste et de commerciaux et des patron incompétent... faire des erreurs c'est facile (surtout avec pour objectif la rentabilité) les corriger c'est toujours plus dur
    rasalgul posted the 03/25/2026 at 10:26 AM
    keiku keiku Merci Bruno Le Maire
    sandman posted the 03/25/2026 at 11:29 AM
    y'a des milliards de dollars à se faire sur le marché mobile, mais sony dans son incompétence crée des studios et les ferment au bout d'un an sans sortir un seul jeu correct... ahahha sans stratégie clair, la puissance n'est rien... même chose pour microsoft qui n'est pas clair dans sa stratégie xbox/pc.
    bignstarfox posted the 03/25/2026 at 11:49 AM
    Sony pour fermer des studios, une grande histoire d'amour
    keiku posted the 03/25/2026 at 11:59 AM
    sandman mais le marché mobile est déja surcharger, et le marché des mobile ca coute la blinde et les milliards ta une chance sur 10000 de les faire, il te faut maintenant des 100 millions pour developper sur mobile... avec très peu de chance que ca marche derrière... donc je pense que depuis 2020 c'est une des premières bonne décision qu'ils ont prise ( avec le fait de retirer des store les indé petit a petit) et retirer leur exclu des pc... ce montre justement un signe qu'il n'y a pas que des incompétent chez sony ( au contraire de microsoft)
    sandman posted the 03/25/2026 at 12:05 PM
    keiku il est surchargé certes, mais t'as toujours des jeux qui sortent et certains de qualité qui tirent leur épingle du jeu et qui font des millions de revenus.
    Suffit de voir cette liste https://revenue.ennead.cc/revenue et tu vois 79 jeux qui gagnent au moins 1 million par mois juste sur mobile. Et y'a des jeux bien pourris là dedans. Et là c'est que des gachas, on voit pas les revenus de call of duty mobile, fortnite etc sur mobile... Donc va pas me dire que sony peut pas sortir un jeu mobile de la qualité de certains pour essayer de s'imposer sur ce marché. Même ubisoft arrive avec the division mobile pour essayer de sauver sa peau... (alors que ca fait 3 ans qu'on attend la sortie du jeu mais bon... On parlera pas de l'ingérence ubisoft ahahah )
    keiku posted the 03/25/2026 at 12:15 PM
    sandman il est surchargé certes, mais t'as toujours des jeux qui sortent et certains de qualité qui tirent leur épingle du jeu et qui font des millions de revenus.

    mais quand tu vois l'investissement en milions qui faut derrière en plus du cout redondant des serveurs, même parmi les jeux qui rapporte des millions certain ne sont pas rentable...

    Suffit de voir cette liste https://revenue.ennead.cc/revenue et tu vois 79 jeux qui gagnent au moins 1 million par mois juste sur mobile.

    mais revenu ne veut pas dire bénéfice,et donc dans ta liste il y a donc 100 jeux sur environ 1 millions de jeux mobile en 2026 qui rapporte un peu... la probabilité de réussite c'est presque 0


    Et là c'est que des gachas, on voit pas les revenus de call of duty mobile, fortnite etc sur mobile.

    bein fortnite il licencie, donc ca ne doit plus rapporter assez... call of duty reste une licence très forte donc oui mais globalement ca reste au coup de chance surtout que ton jeu qui marche (prenons call of duty mobile) il doit rembourser en partie les 50 jeux précédemment produit qui ne rapporte plus (et donc qui coute)
    zboubi480 posted the 03/25/2026 at 12:37 PM
    Liste des stufios fermes par Sony depuis 2020

    2020: Manchester Studio
    2021: Japan Studio
    2023: PixelOpus
    2024: London Studio
    2024: Firewalk Games
    2024: Neon Koi
    2026: Bluepoint Games
    2026: Dark Outlaw Games
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