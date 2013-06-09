SONY Waypoint
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PlayStation va fermer Dark Outlaw Games, arrête les jeux mobiles...
Business & stratégie commerciale


Pour résumer :

Dark Outlaw Games ferme ses portes. Créé il y a un an par PlayStation sous la direction de Jason Blundell (ils étaient sur un GaaS), ancien de Call of Duty Zombies, ce studio incubé n'avait encore rien publié depuis. Il s'agit du deuxième studio de Jason Blundell qui ferme après Deviation Games .

Par ailleurs, PlayStation a procédé à un nombre indéterminé de licenciements aux États-Unis et au Royaume-Uni. Ce nombre serait « faible ».

PlayStation se retire du marché des jeux mobiles. La plateforme continuera de prendre en charge les titres déjà annoncés comme MLB The Show Mobile, Ratchet & Clank: Ranger Rumble et les jeux NCSOFT, mais « en dehors de ces titres, nous réduirons notre présence dans ce domaine » afin de « concentrer nos efforts sur quelques projets clés à fort impact ».

Jason Schreier de Bloomberg vient de la confirmer également sur Resetera

Mais également sur Bluesky:

De nouveaux licenciements aujourd'hui : PlayStation ferme Dark Outlaw Games, un studio fondé l'année dernière par Jason Blundell, ancien responsable de Call of Duty (son précédent studio PlayStation, Deviation, avait été fermé en 2024).

PlayStation procède également à d'autres réductions d'effectifs, notamment dans le domaine du développement mobile. Une cinquantaine de personnes ont été licenciées.

https://www.resetera.com/threads/playstation-to-shutter-dark-outlaw-games.1471954/
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    tags : sony ps5
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    newtechnix
    posted the 03/24/2026 at 06:07 PM by jenicris
    comments (19)
    ouroboros4 posted the 03/24/2026 at 06:09 PM
    PlayStation faisait encore des jeux mobiles?
    guiguif posted the 03/24/2026 at 06:11 PM
    Il s'agit du deuxième studio de Jason Blundell que PlayStation ferme après Deviation Games .

    Le mec souillé deux fois de suite.
    altendorf posted the 03/24/2026 at 06:12 PM
    Hideaki Nishino qui continue de faire le nettoyage. Forcément triste pour les développeurs, mais c'est comme ça. Prochainement étape : dégager Hermen Hulst.

    Jenicris Sony/PlayStation n'a pas fermé Deviation Games, le studio était indépendant donc la décision vient de Dave Anthony suite au départ de Jason Blundell et du développement chaotique de son projet.
    jenicris posted the 03/24/2026 at 06:13 PM
    altendorf fin de partenariat alors. J'ai repris ce que dit Resetera mais tu as raison

    Dans tous les cas, Nishino change pas mal de choses.
    51love posted the 03/24/2026 at 06:18 PM
    Tout le monde s'en fout de ce studio.

    Mais encore de l'argent bien investi et des ressources bien utilisées chez Sony, on a pris l'habitude....
    altendorf posted the 03/24/2026 at 06:21 PM
    ouroboros4 Il y avait quelques projets en cours, mais c'était plus des commandes via des studios externes.

    jenicris Fin des jeux PC, fin des jeux mobiles, arrêt plus que progressif des jeux services en cours de développement. Maintenant faut enclencher la deuxième pour les projets solo et une refonte au niveau des exécutifs de PlayStation.
    keiku posted the 03/24/2026 at 06:26 PM
    Se retire du jeu mobile occidental, car il ont toujours fate grand order qui amasse les millions...
    newtechnix posted the 03/24/2026 at 06:27 PM
    « concentrer nos efforts sur quelques projets clés à fort impact ».
    cyr posted the 03/24/2026 at 06:28 PM
    Mais pourquoi pas garder la masse salariale, et la redéployer dans d'autre studio maison?

    Pour donner un coup de main sur les projets en cours ?

    Quel époque.....difficile de se projeter dans les 5 ou 10 prochaines années dans ce secteur.....
    keiku posted the 03/24/2026 at 06:45 PM
    cyr Pour donner un coup de main sur les projets en cours ?

    Parce que développeur de jeux normaux et jeux mobile sont 2 métiers différent qui demande des compétences différents, qui demande des compétence différentes et une facon de penser différente... qui ne sont pas facilement transposable d'un type a l'autre
    marcus62 posted the 03/24/2026 at 06:54 PM
    C’est l’hécatombe chez PlayStation Studios. A ce rythme, PlayStation n’aura plus beaucoup de studios internes (Bluepoint Games et maintenant Dark Outlaw Games…)

    Mais c’est une bonne chose si PlayStation se concentre de nouveau sur les jeux solo narratifs ! Et met de côté les jeux multi-joueurs/coop/GAAS.
    khazawi posted the 03/24/2026 at 07:00 PM
    Sony qui enchaîne les flops et les fermetures de studios. Des génies
    gameslover posted the 03/24/2026 at 07:03 PM
    J'ai l'impression que Nishino dégage toute les merde qu'on fait ryan et hulst, qui vas certainement dégager aussi et c'est tant mieux, autant bluepoint ca fait toujours mal, autant la complètement osef pour moi
    jenicris posted the 03/24/2026 at 07:03 PM
    marcus62 si ils pouvaient arrêter tous les GaaS et revenir aux jeux uniquement solo, ça serait pour le mieux
    wickette posted the 03/24/2026 at 07:15 PM
    Ils sortent du PC/mobile, c'est pas une mauvaise chose même si ils auraient franchement pu ne pas virer des gens qu'on met sur des jeux mobiles sans avenir vu le marché ultra concurrentiel...des spécialistes de FPS, Sony n'a plus aucune franchise fps...

    Alors pour le PC, je joue parfois sur PC et je comprends que certains sont contrariés mais si sortir des jeux sur Steam risque de détruire Playstation en sclérosant petit à petit les ventes hardwares, non merci.

    Maintenant ce que je veux voir c'est une nouvelle équipe de management, on a eu une ère PS5 excellente financièrement mais cataclysmique niveau gestion first/second parties et communication.


    Aller maintenant faut REDUIRE le GaaS, je ne dis pas arrêter, réduire, on veut des helldivers 3, des wipeout, twisted metal (que les génies ont annulé) mais pas des milliards dans des tlou factions impossibles à maintenir, marathon, fairgames ou concord non.
    naoshige11 posted the 03/24/2026 at 08:02 PM
    Quelqu'un connaissait réellement ce studio avant aujourd'hui ?
    C'est toujours con de mettre des gens à la porte mais à un moment faut être réaliste aussi, si la mission de Nishino est, entre autre, de recentrer les activités de SIE ça passe aussi par la fermeture de ce genre de structures, surtout que si les mecs faisaient que du jeu mobile, du taf ils en trouverons sans trop de problèmes (surtout que c'est souvent accompagné de plans de reclassement ou d'aide à la recherche d'emploi/de création d'entreprises).

    C'était bien plus problématique en terme d'image d'avoir shutdown Bluepoint, mais là encore, en étant pragmatique si t'injecte du fric dans un studio qui fait rien ou qui est au point mort, qu'est ce que tu fais ? Tu continue au risque de mettre en péril toute la société ou tu liquide ?
    xynot posted the 03/24/2026 at 08:28 PM
    Force aux développeurs encore
    kratoszeus posted the 03/24/2026 at 08:31 PM
    Mdr a ce rythme il n y aura plus aucun studio chez Sony et quitter le monde du mobile qui rapporte plus que celui du pc ou Nintendo/Sony réuni.. quelle bande de nazes les dirigeants de Sony vraiment. Nintendo a gagné des milliards avec son mario mobile éclaté au sol.

    Un manque de vision qui leur sera catastrophique à l'avenir. ils ont pas les couilles pour assumer une stratégie différente
    51love posted the 03/24/2026 at 09:27 PM
    kratoszeus l'expension de la marque PlayStation et de leurs jeux, passaient effectivement aussi potentiellement par le mobile, les films, les séries, le PC... Mais pour ça il faut effectivement avoir une vision claire, bien définie...

    Sony est complètement paumé a tous les niveaux, et le pire, particulièrement sur la stratégie a adopter pour leurs jeux maisons.

    Continuer a faire des AAA? Mais comment minimiser les risques des coûts de production tjs plus élevé ? En sortant les jeux uniquement sur les consoles ?

    Faire des GaaS? Ultra rentable si la mayonnaise prend, mais ultra concurrentiel.

    Le PC? Oui on va, un petit peu, doucement, mais ya Steam qui arrive dans les salons? Bon bah finalement non.

    Le mobile ? Tout le monde fait des milliards avec des merdes, mais nous on en est incapable..

    Des jeux a moindre coût ? Oui on fait un God of War qui est parti pour être un des pires metacritic de la presse de l'année

    Ah puis on va fermer tous nos studios aussi plutôt que de les mettre sur des projets cohérents...

    A part quelques AA de très grandes qualités de Housemarque et la Team Asobi, ils ont quasi tout fait à l'envers...

    On dirait un poulet sans tête comme Microsoft il y a 10 ans alors que les mecs niveau bénéfice ils font pourtant leur meilleur génération...
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