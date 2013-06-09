Playstation 5
Pourquoi, il n'y a toujours pas de PS6 en vue ?
Autrefois, on pouvait compter sur les doigts d'une main le nombre d'années qui séparaient les différentes consoles de jeux.
La PlayStation originale de Sony est sortie au Royaume-Uni en septembre 1995. Cinq ans plus tard, la PS2 a été lancée, apportant avec elle des changements significatifs.
Il en a été de même pour d'autres consoles, (même si avec les PS3 et PS4 les génératios se sont allongées), mais ces derniers temps, les choses semblent avoir ralenti, ce qui pourrait expliquer pourquoi, alors que la PS5 fête son cinquième anniversaire, aucune PS6 n'est en vue.
Selon le directeur commercial de PlayStation, Eric Lempel, c'est parce que l'ancienne console a encore beaucoup de vie devant elle.
« Je dirais que nous sommes vraiment en train de trouver notre rythme », a-t-il déclaré à BBC News.
Étant donné qu'il reste « beaucoup de contenu de qualité », la société « va simplement continuer avec la PS5 », a-t-il expliqué.
M. Lempel a supervisé le lancement de la console, qui a été confrontée à des problèmes d'approvisionnement lors de sa sortie en raison d'une pénurie mondiale de puces.
Les problèmes d'approvisionnement ont été résolus après trois ans, et la console s'est vendue à plus de 84 millions d'exemplaires dans le monde.
Et, alors qu'elle fête ses cinq ans, il a déclaré que le titre qui allait devenir le plus vendu de la PS5 n'était même pas encore sorti.
« Je ne vais pas vous dire lequel, mais je pense qu'il est encore à venir », a-t-il affirmé.
Le Portal, succès ou pas ?
PlayStation dans la télévision et le cinéma, ça donne quoi ?
Ces dernières années, PlayStation s'est lancé dans la télévision et le cinéma, ce qui, selon M. Lempel, a également eu un impact sur les ventes de jeux.
« Nous avons également constaté que certaines personnes découvrent ces personnages et ces univers et en veulent davantage », a-t-il déclaré.
« Si vous prenez un jeu comme The Last of Us, par exemple, les joueurs veulent savoir ce qui va se passer. »
Il a ajouté que la troisième saison de la série, qui sortira prochainement, « allait être phénoménale », et que d'autres séries basées sur God of War et Ghost of Tsushima étaient en préparation.
Mais s'il pouvait choisir n'importe quel jeu PlayStation pour en faire une série télévisée, il n'y aurait qu'un seul gagnant : Sly Cooper, le jeu d'action-aventure sorti en 2002 mettant en scène un raton laveur.
« C'est un jeu que j'adore de Sucker Punch, un autre de nos excellents développeurs qui a évolué plusieurs fois au fil des ans et réalisé beaucoup de choses formidables », a-t-il déclaré.
« Mais je pense simplement que ce serait une série vraiment intéressante... un peu comme Ocean's 11. Je pense que ce serait génial. »
posted the 11/12/2025 at 12:56 PM by jenicris
negan error 404 de l'auteur
Perso ça me va totalement, il manque encore beaucoup de titres marquants à cette génération. Mais je me fais aucune illusion, ils vont pas trainer.
Xbox, Sony, Nintendo peu importe.
On verra bien si c'est 2027, 28 ou plus tard!
On demande des jeux, pas la PS6. Ils pourraient la sortir now, que l’on aurait aucun jeu l’exploitant.
Merci aux japs et aux studios « indépendants » de faire vivre leur console. Qu ils comptent leurs billets et s’étonnent pas si tout le monde se tire sur les F2P.
Qu’ils continuent à créer des jeux pour le « large public »
negan à raison , pourquoi aurais je le seum , que ce soit 2027 ou pas je m'en fout
On a eu le Covid qui a décalé de 2 à 3 ans toutes les sorties.
Après 5 ans d'existence nous sommes nombreux à ne toujours pas avoir le sentiment que la génération a vraiment commencé et qu'elle a délivrer les titres vraiment marquants.
De plus je pense qu'on arrive à un niveau ou la technique ne permet plus de gap graphique comme au passage PS2/PS3.
On est plus dans le confort visuel et d'utilisation, que dans le gap purement technique.
Il m'arrive souvent encore de jouer aux jeux PS4 sans pour autant ressentir la moindre frustration.
Les jeux PS4 sont encore très bons aujourd'hui.
Du coup pour moi, une PS6 dans 5 ans ça me va très bien.
Maintenant c'est pas le seul a le dire même ton pote Corden parle de 2027
Et mon article c'est juste un mec de Sony
Genre tu osef mais bien sur, y a qua voir tes coms depuis des semaines! Encore hier
Si je dis qualifier cette gen je dirais qu'elle est franchement bizarre il y a du bon comme du mauvais mais rien de foufou
Je pense qu'on aura encore en jeux first et second party pour cette génération en comptant ceux déjà annoncés :
NiOh 3, SAROS, Marvel Tokon, God of War Vania, Marvel's Wolverine, Intergalactic: The Heretic Prophet, Marvel's Venom, Ratchet & Clank, Stellar Blade 2, les prochains Santa Monica / Guerrilla / Team Asobi / Media Molecule / Bluepoint Games...
Sans oublier les jeux tiers comme GTA 6, Persona 6, The Witcher 4, Kingdom Hearts 4, FF7R Partie 3, les prochains gros jeux de Larian Studio et FromSoftware, Black Myth Zhong Kui, Light No Fire, Dragon Quest XI, les jeux Xbox/Bethesda,...
Et les jeux cross-gen PS5/PS6 comme PhysInt de Kojima.
La génération n'est pas prête de laisser sa place et c'est très bien comme ça!
Mais les Jeux, ils sont ou ???
Qu'est que tu nous fais marrer, des barres!
Genre il vont laisser Microsoft tranquille tous seul avec sa nouvelle bécane.
Après il faut que ça dure, les devellopeur n'ont même pas le temps de tirer partie du meilleur, qu'on leur fous un modèle pro entre les pattes....
Ce qui repousse la sortie des jeux.....
Mais bon j'ai un doute, il on sortie la ps5 pro assez vite. En général quand la prof débarque.....
Et Microsoft lui n'a pas sortie de nouvelle xbox série......donc difficile a dire.
En général quand la prof débarque.....
les élèves se taisent?
les cours reprennent?
Je me régale tellement sur la PS5 et il faut bien plus d'années maintenant pour franchir un gap technologique !!!
C’est comme l’histoire des jeux qui ne sont pas en développement d’après l’éditeur pour qu’ils soient annoncés 6 mois plus tard
Xbox ils decident plus rien, c’est Sony qui donne le tempo, si une xbox premium sort avant, les développeurs viseront encore le marché PlayStation car c’est surtout là que le gros des joueurs sont,..si la console c’est un PC windows 11/12, encore plus
Je mise sur 2028 pour la nouvelle mais si l’economie reste ce qu’elle est je pense elle sera repoussée en interne
Mark Cerny la dernière fois en parlant de "quelques année" sous entend pas avant 2028 sinon il aurait utilisé un autre termes.
Et leur récent discours évoquant que la PS5 n'est qu'à mi chemin alors qu'ils disaient déjà la même chose l'an passé laisse penser que ça penche plus vers 2028 que 2027, mais on verra bien.
Perso pour moi 2027 c'est trop tôt, si il n y avait pas la PS5 Pro ok mais là ça n'a aucun sens (la PS4 Pro a duré 4 ans avant la PS5).
Du coup fin 2028 voir 2029 pour la PS6, ça laisserait bien le temps aux techno PSSR et UE5 nanite et compagnie d’arriver encore plus à maturité.
Je serais Sony, je sortirais la portable qui lit les jeux PS5 en natif en 2027, au printemps, et j’attendrais 1an 1/2 voir 2 ans avant de lancer la PS6. Comme ça ils ne sortent pas tout en même temps, ils se concentrent pendant presque 2 ans sur l’a ludothèque PS5 et leur portable, et en 2028/29, ils lâchent leur PS6 et mettent à jour la portable pour qu’elle stream les jeux PS6
En 2027 le PSN masquera probablement le store PS4 (il ne sera accessible que sur PS4), comme ca a été fait auparavant pour la PS3.
En 2028, la PS4 ne devrait presque plus recevoir de jeux physiques (à part les Fifa et CoD habituels).
C’est à ce moment là que Sony devrait logiquement dégainer la PS6. Pour ne pas avoir à supporter trois consoles de salon en simultané.
La bonne nouvelle c'est qu'il y aura moins d'argent injecté dans le R&D pour avoir de la puissance brut dans les puces et donc un prix au final qui sera contenu (à part pour les grosses larves qui en profitent pour se faire du fric facile sur le dos des joueurs) et que potentiellement les consoles seront évolutives vu que tout sera centré sur du software.
Le gros de boulot devra être fait par les devs de moteur 3D, c'est d'ailleurs déjà le cas pour certains (le Decima par exemple qui est certainement le meilleur moteur proprio qui existe à ce jour).
Perso j'ai déjà atteint mon point culminant avec la PS4. Niveau qualité technique j'aurai pas besoin de plus, le gain de puissance des machines pourraient être utilisé pour augmenter le framerate de façon conséquent pour avoir ENFIN des jeux qui sont beau ET qui tournent nickel, sans aucun drop.
leonr4 le "sauf changement de dernière minute" c'est typiquement l'élément de langage pour se protéger si la date ne colle pas. Si ont se rend compte que d'ici 2027 il n'y a pas de next-gen et qu'ont leur demandera des comptes, ils pourront se cacher derrière ça et ont continuera de les cités dans les fameuses "sources fiable"..
naoshige11
Si ça sort fin 2028 personne s’en plaindra !
On est tous assez d'accord, car la qualité graphique des jeux PS4 était largement suffisante.
Si on peut enfin avoir le confort du 60fps et la qualité graphique pour les prochaines génération ça me suffira amplement également
Bah, on l'a déjà. La PS5 Pro, il me semble, a été pensée pour éviter d’avoir à choisir entre le mode performance et le mode fidélité sur PS5, histoire de pouvoir profiter des deux en même temps.
Oui je suis d'accord, mais ce que j'entendais par là c'était l'avoir dès le départ sans passer par la case Pro, car je prends souvent mes consoles vers leur sorties pour être prêt pour la nouvelle génération.
La Switch a duré quasiement 8 ans et demi avant que la Switch 2 arrive (mars 2017 - juin 2025) et j’espere que la Switch 2 va durer 10 ans