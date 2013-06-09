profile
Sony explique pourquoi nous ne sommes pas "proches" de voir l'arrivée de la PlayStation 6
Playstation 5
Pourquoi, il n'y a toujours pas de PS6 en vue ?



Autrefois, on pouvait compter sur les doigts d'une main le nombre d'années qui séparaient les différentes consoles de jeux.

La PlayStation originale de Sony est sortie au Royaume-Uni en septembre 1995. Cinq ans plus tard, la PS2 a été lancée, apportant avec elle des changements significatifs.

Il en a été de même pour d'autres consoles, (même si avec les PS3 et PS4 les génératios se sont allongées), mais ces derniers temps, les choses semblent avoir ralenti, ce qui pourrait expliquer pourquoi, alors que la PS5 fête son cinquième anniversaire, aucune PS6 n'est en vue.

Selon le directeur commercial de PlayStation, Eric Lempel, c'est parce que l'ancienne console a encore beaucoup de vie devant elle.

« Je dirais que nous sommes vraiment en train de trouver notre rythme », a-t-il déclaré à BBC News.

Étant donné qu'il reste « beaucoup de contenu de qualité », la société « va simplement continuer avec la PS5 », a-t-il expliqué.

M. Lempel a supervisé le lancement de la console, qui a été confrontée à des problèmes d'approvisionnement lors de sa sortie en raison d'une pénurie mondiale de puces.

Les problèmes d'approvisionnement ont été résolus après trois ans, et la console s'est vendue à plus de 84 millions d'exemplaires dans le monde.

Et, alors qu'elle fête ses cinq ans, il a déclaré que le titre qui allait devenir le plus vendu de la PS5 n'était même pas encore sorti.

« Je ne vais pas vous dire lequel, mais je pense qu'il est encore à venir », a-t-il affirmé.

Le Portal, succès ou pas ?



« Je ne vais pas vous dire lequel, mais je pense qu'il est encore à venir », a-t-il déclaré. M. Lempel a déclaré que Portal « performait très bien » et, bien qu'il n'ait pas révélé les chiffres de vente exacts, il a affirmé qu'ils avaient « dépassé nos attentes ».

PlayStation dans la télévision et le cinéma, ça donne quoi ?



Ces dernières années, PlayStation s'est lancé dans la télévision et le cinéma, ce qui, selon M. Lempel, a également eu un impact sur les ventes de jeux.

« Nous avons également constaté que certaines personnes découvrent ces personnages et ces univers et en veulent davantage », a-t-il déclaré.

« Si vous prenez un jeu comme The Last of Us, par exemple, les joueurs veulent savoir ce qui va se passer. »

Il a ajouté que la troisième saison de la série, qui sortira prochainement, « allait être phénoménale », et que d'autres séries basées sur God of War et Ghost of Tsushima étaient en préparation.

Mais s'il pouvait choisir n'importe quel jeu PlayStation pour en faire une série télévisée, il n'y aurait qu'un seul gagnant : Sly Cooper, le jeu d'action-aventure sorti en 2002 mettant en scène un raton laveur.

« C'est un jeu que j'adore de Sucker Punch, un autre de nos excellents développeurs qui a évolué plusieurs fois au fil des ans et réalisé beaucoup de choses formidables », a-t-il déclaré.

« Mais je pense simplement que ce serait une série vraiment intéressante... un peu comme Ocean's 11. Je pense que ce serait génial. »
BBC - https://www.bbc.com/news/articles/cy7e352emrro
    comments (56)
    saram posted the 11/12/2025 at 01:04 PM
    Pas besoin de PS6 pour le moment. Le plus tard possible, fin 2028 serait parfait pour moi.
    negan posted the 11/12/2025 at 01:07 PM
    C'est bien la preuve que votre leakeur soit disant fiable qui disait PS6 et nouvelle Xbox en 2027 n'a aucune information
    skuldleif posted the 11/12/2025 at 01:09 PM
    si la demo witcher 4 est réelle et que les ambitions affiché sont respecté , cette demo a elle seul suffit a justifier pourquoi techniquement nos consoles vont perdurer , quand à l'aspect économique c'est juste l'évidence.

    negan error 404 de l'auteur
    jenicris posted the 11/12/2025 at 01:10 PM
    skuldleif seum quand tu nous tiens
    potion2swag posted the 11/12/2025 at 01:12 PM
    C'est de la tempo du service commercial.... Ils vont pas envoyé le super mauvais signal aux potentiels futurs acheteurs que la prochaine arrive déjà dans 2 ans.

    Perso ça me va totalement, il manque encore beaucoup de titres marquants à cette génération. Mais je me fais aucune illusion, ils vont pas trainer.
    skuldleif posted the 11/12/2025 at 01:13 PM
    jenicris bah il a raison , ton titre contredis directement
    jenicris posted the 11/12/2025 at 01:13 PM
    skuldleif Et comme on dit tant que rien n'est officiel, ça reste des rumeurs. Fiable ou pas! Plus ou moins fiables

    Xbox, Sony, Nintendo peu importe.

    On verra bien si c'est 2027, 28 ou plus tard!
    akinen posted the 11/12/2025 at 01:18 PM
    M’en fiche de leurs explications.

    On demande des jeux, pas la PS6. Ils pourraient la sortir now, que l’on aurait aucun jeu l’exploitant.

    Merci aux japs et aux studios « indépendants » de faire vivre leur console. Qu ils comptent leurs billets et s’étonnent pas si tout le monde se tire sur les F2P.

    Qu’ils continuent à créer des jeux pour le « large public »
    ouroboros4 posted the 11/12/2025 at 01:18 PM
    Donc Sony a déjà parler des technologies d'une console dispo dans 5 ans ? J'ai bien du mal à le croire.
    skuldleif posted the 11/12/2025 at 01:18 PM
    jenicris soit ton leaker c'est du bullshit ,soit c'est ton article actuel qui l'es
    negan à raison , pourquoi aurais je le seum , que ce soit 2027 ou pas je m'en fout
    yurius posted the 11/12/2025 at 01:19 PM
    Une très bonne nouvelle je joue beaucoup à la ps5 et si la Playstation 6 sort en 2030 ça ne me dérange absolument pas bien au contraire.
    gasmok2 posted the 11/12/2025 at 01:20 PM
    La Génération PS5/XSX est très étrange.

    On a eu le Covid qui a décalé de 2 à 3 ans toutes les sorties.

    Après 5 ans d'existence nous sommes nombreux à ne toujours pas avoir le sentiment que la génération a vraiment commencé et qu'elle a délivrer les titres vraiment marquants.

    De plus je pense qu'on arrive à un niveau ou la technique ne permet plus de gap graphique comme au passage PS2/PS3.

    On est plus dans le confort visuel et d'utilisation, que dans le gap purement technique.

    Il m'arrive souvent encore de jouer aux jeux PS4 sans pour autant ressentir la moindre frustration.
    Les jeux PS4 sont encore très bons aujourd'hui.

    Du coup pour moi, une PS6 dans 5 ans ça me va très bien.
    jenicris posted the 11/12/2025 at 01:21 PM
    skuldleif c'est pas mon leaker, c'est un leaker AMD. Lui même dit que ça sera 2027 mais que ça peut bouger.
    Maintenant c'est pas le seul a le dire même ton pote Corden parle de 2027
    Et mon article c'est juste un mec de Sony

    Genre tu osef mais bien sur, y a qua voir tes coms depuis des semaines! Encore hier
    jenicris posted the 11/12/2025 at 01:24 PM
    ouroboros4 5 ans peu être pas. 3 peu être. Il est pas clair a ce niveau
    thejoke posted the 11/12/2025 at 01:26 PM
    Sly cooper devait avoir une série et elle a été annulé
    grimraven posted the 11/12/2025 at 01:27 PM
    Je pense qu'a ce stade là , les next gen en s'en tape ce que veulent les joueurs c'est des jeux et des jeux marquants parce que pour bon nombre de joueurs , ils ont le retour d 'une certaine deception sur cette gen PS5 ET XBOX et à raison d'ailleurs

    Si je dis qualifier cette gen je dirais qu'elle est franchement bizarre il y a du bon comme du mauvais mais rien de foufou
    sonilka posted the 11/12/2025 at 01:29 PM
    skuldleif hé l'hémorroïde, t'as pas des GP à vendre à la sortie du métro ? Ca nous fera des vacances.
    skuldleif posted the 11/12/2025 at 01:31 PM
    jenicris je me fout de la gueule des pro s , c'est ca mes com a charge , en l'occurence ici je me fout de ta gueule
    zekk posted the 11/12/2025 at 01:37 PM
    sonilka
    zekk posted the 11/12/2025 at 01:38 PM
    skuldleif Le blaireau qui nous sort, que les pro-S ce sont des gamins qui lancent tout le temps la guerre des consoles et tu es le seul à le faire... t'es braiment un blaireau
    ouroboros4 posted the 11/12/2025 at 01:40 PM
    Laissons le chercher ses offres GP à 2 euros sur un store étranger avec un VPN ça vaut mieux
    famimax posted the 11/12/2025 at 01:50 PM
    Mouais, autant je pense que la PS5 peut encore tenir quelques années, autant je vois bien la PS6 débarquer dès 2027. Il y a toujours eu des périodes de cross-gen, mais je pense que ce sera encore plus marqué avec la prochaine génération. La PS5 / PS5 Pro serviront sans doute de modèles d’entrée de gamme, proches du niveau de la PS6 hybride/portable, tandis que la PS6 Premium représentera l’offre la plus chère et la plus haut de gamme.
    aozora78 posted the 11/12/2025 at 01:57 PM
    Très bien. Les jeux prennent trop de temps à être fait, pas encore assez de titres marquants sont sortit sur cette génération, la console a encore un prix haut, les jeux peuvent se vendrent sur la longueur car leurs prix baissent moins qu'avant pour les first party, GTA 6 arrive et va durer, la génération PS5 est la plus rentable pour eux actuellement, ils doivent se remettre de leurs erreurs stratégiques avec certains studios et jeux, ils doivent attendre que la technologie et le prix soient pertinent pour annoncer une nouvelle gen... Surement la PS6 en 2030, on est large, elle va dépasser la PS4.

    Je pense qu'on aura encore en jeux first et second party pour cette génération en comptant ceux déjà annoncés :

    NiOh 3, SAROS, Marvel Tokon, God of War Vania, Marvel's Wolverine, Intergalactic: The Heretic Prophet, Marvel's Venom, Ratchet & Clank, Stellar Blade 2, les prochains Santa Monica / Guerrilla / Team Asobi / Media Molecule / Bluepoint Games...

    Sans oublier les jeux tiers comme GTA 6, Persona 6, The Witcher 4, Kingdom Hearts 4, FF7R Partie 3, les prochains gros jeux de Larian Studio et FromSoftware, Black Myth Zhong Kui, Light No Fire, Dragon Quest XI, les jeux Xbox/Bethesda,...

    Et les jeux cross-gen PS5/PS6 comme PhysInt de Kojima.

    La génération n'est pas prête de laisser sa place et c'est très bien comme ça!
    rogeraf posted the 11/12/2025 at 01:58 PM
    Ils ont Partout qu'ils disent, c'est bien : hardware, films, series.
    Mais les Jeux, ils sont ou ???
    jenicris posted the 11/12/2025 at 01:59 PM
    skuldleif si tu savais comment on en fait de même avec toi; car oui on est plusieurs

    Qu'est que tu nous fais marrer, des barres!
    aozora78 posted the 11/12/2025 at 02:12 PM
    thejoke annulée pour le mieux. Le studio derrière avait fait le film infâme de Ratchet & Clank.
    thejoke posted the 11/12/2025 at 02:17 PM
    aozora78 oups alors ça je savais pas, un mal pour un bien alors.
    cyr posted the 11/12/2025 at 02:19 PM
    On verra bien. Le premier qui va dégainer, l'autre suivra.

    Genre il vont laisser Microsoft tranquille tous seul avec sa nouvelle bécane.

    Après il faut que ça dure, les devellopeur n'ont même pas le temps de tirer partie du meilleur, qu'on leur fous un modèle pro entre les pattes....

    Ce qui repousse la sortie des jeux.....

    Mais bon j'ai un doute, il on sortie la ps5 pro assez vite. En général quand la prof débarque.....

    Et Microsoft lui n'a pas sortie de nouvelle xbox série......donc difficile a dire.
    gasmok2 posted the 11/12/2025 at 02:25 PM
    cyr
    En général quand la prof débarque.....
    les élèves se taisent?
    les cours reprennent?

    leonsilverburg posted the 11/12/2025 at 02:31 PM
    Une PS6 en 2029, ça m'irait très bien !!
    Je me régale tellement sur la PS5 et il faut bien plus d'années maintenant pour franchir un gap technologique !!!
    shambala93 posted the 11/12/2025 at 02:35 PM
    Ouais entre les déclarations officielles et le calendrier. Ça sent les déclarations politiques afin de poursuivre les ventes de PS5.

    C’est comme l’histoire des jeux qui ne sont pas en développement d’après l’éditeur pour qu’ils soient annoncés 6 mois plus tard
    wickette posted the 11/12/2025 at 02:40 PM
    Pour l’instant, niveau first parties et communication c’est la pire gen PlayStation pour moi mais j’attends de voir la deuxième moitié, vraiment hâte meme , intergalactic, le prochain Barlog, etc

    Xbox ils decident plus rien, c’est Sony qui donne le tempo, si une xbox premium sort avant, les développeurs viseront encore le marché PlayStation car c’est surtout là que le gros des joueurs sont,..si la console c’est un PC windows 11/12, encore plus

    Je mise sur 2028 pour la nouvelle mais si l’economie reste ce qu’elle est je pense elle sera repoussée en interne
    rugalwave posted the 11/12/2025 at 02:44 PM
    Pas besoin de PS6 la PS5 est à peine à la moitié de sa vie et de son plein potentiel
    kurosu posted the 11/12/2025 at 02:59 PM
    Tant mieux, hardware toujours mal exploité
    rider288 posted the 11/12/2025 at 03:03 PM
    2027. Comme convenue
    nyseko posted the 11/12/2025 at 03:03 PM
    Ils ont surtout du mal à trouver un équilibre financier sur du nouveau matériel, sachant en plus que la différence de performances se réduit de plus en plus entre chaque génération.
    pcsw2 posted the 11/12/2025 at 03:04 PM
    Vue que la ps4 est encore d'actualité ca m'étonne pas vraiment.
    e3ologue posted the 11/12/2025 at 03:31 PM
    Autant ça se tient, mais on sait qu'ils sont tous capable de dire "non c'est pas pour maintenant" juste pour pousser les gens à continuer de consommer comme si de rien était, et te balancer juste derrière une annonce.
    leonr4 posted the 11/12/2025 at 03:32 PM
    Kepler_L2 et Moore’s Law Is Dead parlent de 2027 même si Kepler a précisé récemment "sauf changement de dernière minute" donc pas sur à 100% même si il reste confiant pour 2027.

    Mark Cerny la dernière fois en parlant de "quelques année" sous entend pas avant 2028 sinon il aurait utilisé un autre termes.

    Et leur récent discours évoquant que la PS5 n'est qu'à mi chemin alors qu'ils disaient déjà la même chose l'an passé laisse penser que ça penche plus vers 2028 que 2027, mais on verra bien.

    Perso pour moi 2027 c'est trop tôt, si il n y avait pas la PS5 Pro ok mais là ça n'a aucun sens (la PS4 Pro a duré 4 ans avant la PS5).
    jowy14 posted the 11/12/2025 at 04:07 PM
    C’est vrai que je ne ressens absolument aucun besoin de changer de gen. J’ai de nombreux jeux PS4 et PS5 encore en attente et graphiquement parlant, on est sur un niveau qui me satisfait largement, après c’est le game design qui fera la diff.
    Du coup fin 2028 voir 2029 pour la PS6, ça laisserait bien le temps aux techno PSSR et UE5 nanite et compagnie d’arriver encore plus à maturité.

    Je serais Sony, je sortirais la portable qui lit les jeux PS5 en natif en 2027, au printemps, et j’attendrais 1an 1/2 voir 2 ans avant de lancer la PS6. Comme ça ils ne sortent pas tout en même temps, ils se concentrent pendant presque 2 ans sur l’a ludothèque PS5 et leur portable, et en 2028/29, ils lâchent leur PS6 et mettent à jour la portable pour qu’elle stream les jeux PS6
    magneto860 posted the 11/12/2025 at 04:14 PM
    En 2026 le PS Plus arrête de proposer des jeux PS4 (dès janvier si je me souviens bien).
    En 2027 le PSN masquera probablement le store PS4 (il ne sera accessible que sur PS4), comme ca a été fait auparavant pour la PS3.
    En 2028, la PS4 ne devrait presque plus recevoir de jeux physiques (à part les Fifa et CoD habituels).

    C’est à ce moment là que Sony devrait logiquement dégainer la PS6. Pour ne pas avoir à supporter trois consoles de salon en simultané.
    magneto860 posted the 11/12/2025 at 04:16 PM
    (Je parle bien du Ps Plus Essential, pour 2026)
    thedoctor posted the 11/12/2025 at 04:26 PM
    negan Selon le directeur commercial
    supasaiyajin posted the 11/12/2025 at 04:42 PM
    Avec Xbox qui bat en retraite, ils sont pas pressés. Tant que la PS5 continue de bien se vendre, aucun intérêt de précipiter la sortie de la PS6, surtout avec les gros jeux à venir qui vont certainement relancer la machine. Perso, la PS5 me suffit largement, elle peut encore tenir des années. L'idéal serait juste de baisser un peu le prix de la PS5 et de la Pro pour rendre plus accessible. Mais avec la situation actuelle et le manque de concurrence, même une nouvelle console Xbox, je doute que ça inquiète PlayStation.
    naoshige11 posted the 11/12/2025 at 05:22 PM
    gasmok2 le gap technique ça fait déjà plusieurs années qu'il n'existe plus. J'aurais même tendance à dire que c'est depuis la démocratisation des upscaler type DLSS/FSR que le déclin de la puissance hardware à commencer. Donc en l'état c'est plus la puissance le nouveau cheval de bataille, ce sont les fonctions boostée à l'IA.

    La bonne nouvelle c'est qu'il y aura moins d'argent injecté dans le R&D pour avoir de la puissance brut dans les puces et donc un prix au final qui sera contenu (à part pour les grosses larves qui en profitent pour se faire du fric facile sur le dos des joueurs) et que potentiellement les consoles seront évolutives vu que tout sera centré sur du software.

    Le gros de boulot devra être fait par les devs de moteur 3D, c'est d'ailleurs déjà le cas pour certains (le Decima par exemple qui est certainement le meilleur moteur proprio qui existe à ce jour).

    Perso j'ai déjà atteint mon point culminant avec la PS4. Niveau qualité technique j'aurai pas besoin de plus, le gain de puissance des machines pourraient être utilisé pour augmenter le framerate de façon conséquent pour avoir ENFIN des jeux qui sont beau ET qui tournent nickel, sans aucun drop.

    leonr4 le "sauf changement de dernière minute" c'est typiquement l'élément de langage pour se protéger si la date ne colle pas. Si ont se rend compte que d'ici 2027 il n'y a pas de next-gen et qu'ont leur demandera des comptes, ils pourront se cacher derrière ça et ont continuera de les cités dans les fameuses "sources fiable"..
    maxx posted the 11/12/2025 at 05:28 PM
    gasmok2 Faut surtout se dire que les générations c'est terminé. Le cross gen va durer de plus en plus longtemps, on va avoir la masse de handheld sur lesquelles il va falloir que les jeux tournent, on a des configs PC qui font le grand écart et pourtant faut sortir ses jeux partout pour rentrer dans les frais. Bref, faut abandonner l'idée de ruptures technologiques comme a l'époque qui pouvaient totalement transformer nos jeux, c'est terminé ou ça se fera que sur certains points précis et que sur certains jeux. Peur être que l'IA pourra apporter des choses sur certains domaines en terme de gameplay.

    naoshige11
    walterwhite posted the 11/12/2025 at 06:05 PM
    Y’a vraiment pas le feu, qu’ils prennent leur temps et sortent les jeux dans les tuyaux.

    Si ça sort fin 2028 personne s’en plaindra !
    jamrock posted the 11/12/2025 at 06:39 PM
    Tant mieux ça permettra au PC de prendre encore plus de place sur le marché face à une concurrence totalement obsolète techniquement . N'est pas Nintendo avec sa Switch qui veut
    kisukesan posted the 11/13/2025 at 07:23 AM
    c'est parfait
    zephon posted the 11/13/2025 at 07:54 AM
    fin 2028 ça commencerait à être raisonnable mais bon faut voir ce que prevois la boutique d'en face
    gasmok2 posted the 11/13/2025 at 08:15 AM
    naoshige11 maxx
    On est tous assez d'accord, car la qualité graphique des jeux PS4 était largement suffisante.
    Si on peut enfin avoir le confort du 60fps et la qualité graphique pour les prochaines génération ça me suffira amplement également
    supasaiyajin posted the 11/13/2025 at 09:42 AM
    gasmok2 "Si on peut enfin avoir le confort du 60fps et la qualité graphique pour les prochaines génération[...]"

    Bah, on l'a déjà. La PS5 Pro, il me semble, a été pensée pour éviter d’avoir à choisir entre le mode performance et le mode fidélité sur PS5, histoire de pouvoir profiter des deux en même temps.
    gasmok2 posted the 11/13/2025 at 09:48 AM
    supasaiyajin
    Oui je suis d'accord, mais ce que j'entendais par là c'était l'avoir dès le départ sans passer par la case Pro, car je prends souvent mes consoles vers leur sorties pour être prêt pour la nouvelle génération.
    grospich posted the 11/13/2025 at 11:55 AM
    Comment on peut dire encore que ça manque de jeux alors que pour ma part j'ai un back catalogue énorme ?
    aeris74 posted the 11/13/2025 at 11:58 AM
    Desormais une console doit rester minimum 8 ans sur le marché avant que sa remplaçante débarque. Ce qui me parait normal vu le prix des consoles et la duree des developpement de jeux. Donc pas de PS6 avant fin 2028 debut 2029.

    La Switch a duré quasiement 8 ans et demi avant que la Switch 2 arrive (mars 2017 - juin 2025) et j’espere que la Switch 2 va durer 10 ans
    naoshige11 posted the 11/13/2025 at 04:53 PM
    supasaiyajin si ça permet de s'affranchir de tout mode pour la prochaine génération et avoir du 60fps mini sur tout les jeux, je prend. Malheureusement y'a peut de chances pour que ça arrive.
