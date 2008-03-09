Cela fait désormais plus de dix ans que l’on attend un véritable retour de Rayman
, et l’anniversaire des 30 ans de la franchise était l’occasion pour Ubisoft d’envoyer un petit message aux fans. Dans une vidéo, Loïc Gounon
, producteur de la marque et vétéran de la licence depuis 2006, a confirmé qu’Ubisoft Montpellier et Ubisoft Milan travaillent ensemble sur “le futur de Rayman”
.
Pas question toutefois de s’enflammer trop vite : le projet n’en est encore qu’à ses débuts, Ubisoft rappelant qu’il faudra patienter avant d’avoir des nouvelles concrètes. La seule certitude, c’est que Rayman “est entre de bonnes mains”
. Mais à ce stade, aucun détail n’a été donné quant à la direction choisie : retour à la 2D façon Origins/Legends ou nouvel épisode 3D dans la lignée de Rayman 2 et 3, le mystère reste entier
.
Pour rappel, en octobre 2024, l’éditeur avait déjà évoqué une phase d’exploration autour de la marque Rayman, après un rapport d’Insider Gaming qui faisait état d’un remake en préparation
. Et en mai dernier, Ubisoft Milan publiait des offres d’emploi mentionnant un “titre AAA prestigieux lié à la licence Rayman”
.
En attendant de voir ce que donnera ce retour, Ubisoft
promet de célébrer l’histoire de la série à travers des contenus communautaires : anecdotes, concept arts, interviews de développeurs et autres souvenirs, histoire de maintenir la flamme.
Mais comment ont ils pu délaisser une telle mascotte ?
Rayman Origins et Legends c'était excellent.
Les trois jeux mobiles qui ont suivi, beaucoup moins.
Avant tout ça, les lapins crétins, c'était très inégal.
Bref, peut-on espérer à ce stade qu'Ubisoft puisse prendre de bonnes décisions ?
L'Ubisoft d'aujourd'hui est tout, sauf "de bonnes mains".
On verra le résultat à la sortie.
Si ils l'annule pas en cours de route.
grave autant avant j'aurais été vachement optimiste mais là avec le ubi d'aujourd'hui je me sent pas tout a faire rassuré
C'est clair.
Un nouveau rayman !!!! Ils sont tellement dans la mouise, qu’ils sont obligés de pas se rater là! Espérons 2 nouveaux rayman, voir un double gameplay 2D/3D!
Je ne l'ai pas fait, mais si comme tu dit c'est des bons, tant mieux, c'est une bonne chose.
Mais bon, je me méfit quand même.
Je les attends au tournant.
Ubisoft sont vraiment des merdes de toute façon ils avaient une licence en or entre les mains et ils ont tout niqué.