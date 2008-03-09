Actualité générale

Cela fait désormais plus de dix ans que l’on attend un véritable retour de, et l’anniversaire des 30 ans de la franchise était l’occasion pour Ubisoft d’envoyer un petit message aux fans. Dans une vidéo,, producteur de la marque et vétéran de la licence depuis 2006, a confirmé qu’Pas question toutefois de s’enflammer trop vite : le projet n’en est encore qu’à ses débuts, Ubisoft rappelant qu’il faudra patienter avant d’avoir des nouvelles concrètes. La seule certitude, c’est que. Mais à ce stade,Pour rappel, en octobre 2024,. Et en mai dernier,En attendant de voir ce que donnera ce retour,promet de célébrer l’histoire de la série à travers des contenus communautaires : anecdotes, concept arts, interviews de développeurs et autres souvenirs, histoire de maintenir la flamme.