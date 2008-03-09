profile
Rayman Origins
1
Likers
name : Rayman Origins
platform : PC
editor : Ubisoft
developer : Ubisoft
genre : plates-formes
other versions : Xbox 360 - PlayStation 3 - Nintendo Wii - Nintendo 3DS -
group information
Gaming Zone
216
Likes
Likers
name : Gaming Zone
title : Gaming Zone
screen name : gamingzone
url : http://www.gamekyo.com/group/gamingzone
official website : http://gamekyo.com/group/gamingzone
creator : liquidus
creation date : 09/03/2008
last update : 09/01/2025
description : Retrouvez l'essentiel de l'actualité du jeu vidéo et de la culture pop
tags :
articles : 2851
visites since opening : 11422715
subscribers : 134
bloggers : 1
Ubisoft officialise le retour de Rayman
Actualité générale
Cela fait désormais plus de dix ans que l’on attend un véritable retour de Rayman, et l’anniversaire des 30 ans de la franchise était l’occasion pour Ubisoft d’envoyer un petit message aux fans. Dans une vidéo, Loïc Gounon, producteur de la marque et vétéran de la licence depuis 2006, a confirmé qu’Ubisoft Montpellier et Ubisoft Milan travaillent ensemble sur “le futur de Rayman”.

Pas question toutefois de s’enflammer trop vite : le projet n’en est encore qu’à ses débuts, Ubisoft rappelant qu’il faudra patienter avant d’avoir des nouvelles concrètes. La seule certitude, c’est que Rayman “est entre de bonnes mains”. Mais à ce stade, aucun détail n’a été donné quant à la direction choisie : retour à la 2D façon Origins/Legends ou nouvel épisode 3D dans la lignée de Rayman 2 et 3, le mystère reste entier.

Pour rappel, en octobre 2024, l’éditeur avait déjà évoqué une phase d’exploration autour de la marque Rayman, après un rapport d’Insider Gaming qui faisait état d’un remake en préparation. Et en mai dernier, Ubisoft Milan publiait des offres d’emploi mentionnant un “titre AAA prestigieux lié à la licence Rayman”.

En attendant de voir ce que donnera ce retour, Ubisoft promet de célébrer l’histoire de la série à travers des contenus communautaires : anecdotes, concept arts, interviews de développeurs et autres souvenirs, histoire de maintenir la flamme.

Gematsu - https://www.gematsu.com/2025/09/ubisoft-montpellier-and-ubisoft-milan-working-together-on-the-future-of-rayman
    tags :
    12
    Likes
    Who likes this ?
    kali, shanks, akinen, escobar, pimoody, wickette, tsunmida, icebergbrulant, plistter, junaldinho, tynokarts, gareauxloups
    posted the 09/01/2025 at 09:16 PM by liquidus
    comments (25)
    lz posted the 09/01/2025 at 09:19 PM
    OMG OMG OMG

    Mais comment ont ils pu délaisser une telle mascotte ?
    sdkios posted the 09/01/2025 at 09:22 PM
    Oh voila une bien belle nouvelle, et inattendue pour une fois!!
    olex posted the 09/01/2025 at 09:23 PM
    Rayman 3 avait formidablement géré la transition, un doublage incroyablement bon et un solide jeu de plate-formes. Pour moi, ils n'ont pas fait mieux depuis, malgré les sympathiques Origins et Legends. Il y a quelque chose à faire avec cette licence. Reste à avoir les idées et le talent pour les concrétiser.
    malroth posted the 09/01/2025 at 09:24 PM
    aaaah ça c'est bien Ubi. faites en sorte qu'il soit excellent que ce soit en gameplay ou DA.
    magneto860 posted the 09/01/2025 at 09:26 PM
    Pas trop tôt, mais ça manque toujours d'infos.

    Rayman Origins et Legends c'était excellent.
    Les trois jeux mobiles qui ont suivi, beaucoup moins.

    Avant tout ça, les lapins crétins, c'était très inégal.

    Bref, peut-on espérer à ce stade qu'Ubisoft puisse prendre de bonnes décisions ?
    altendorf posted the 09/01/2025 at 09:33 PM
    Negan Ah bah suffisait qu'on en parle
    adamjensen posted the 09/01/2025 at 09:34 PM
    Rayman “est entre de bonnes mains

    L'Ubisoft d'aujourd'hui est tout, sauf "de bonnes mains".

    On verra le résultat à la sortie.
    Si ils l'annule pas en cours de route.
    lazer posted the 09/01/2025 at 09:39 PM
    adamjensen

    grave autant avant j'aurais été vachement optimiste mais là avec le ubi d'aujourd'hui je me sent pas tout a faire rassuré
    adamjensen posted the 09/01/2025 at 09:43 PM
    lazer
    C'est clair.
    akinen posted the 09/01/2025 at 10:01 PM
    Il a fallu traîner la société dans la boue pour qu’ils consentent enfin à faire ce que tous les fans de l’époque doré de Ubisoft demandait!

    Un nouveau rayman !!!! Ils sont tellement dans la mouise, qu’ils sont obligés de pas se rater là! Espérons 2 nouveaux rayman, voir un double gameplay 2D/3D!
    vyse posted the 09/01/2025 at 10:03 PM
    Mouais sans son créateur j'y crois moyen..
    hibito posted the 09/01/2025 at 10:38 PM
    Adamjensen et Lazer Faut pas faire de généralité non plus : Ubi Montpellier sont les gars derrière Prince of Persia : The Lost Crown ! C'est donc deja rassurant pour le level design de ce prochain Rayman Il y avait une ingénieusité qui m'as beaucoup plus dans les niveaux de ce Prince of Metroidvania !
    sosky posted the 09/01/2025 at 11:12 PM
    Le chantier qui est en est qu’au début, on est pas prêt d’en voir le bout…
    kinectical posted the 09/01/2025 at 11:25 PM
    On va le voir seulement d’ici MINIMUM 3 ans et la je parle de voir un teaser/trailer
    adamjensen posted the 09/02/2025 at 03:48 AM
    hibito
    Je ne l'ai pas fait, mais si comme tu dit c'est des bons, tant mieux, c'est une bonne chose.
    Mais bon, je me méfit quand même.
    Je les attends au tournant.
    natedrake posted the 09/02/2025 at 04:34 AM
    vyse Je crois qu'il revient... seulement en tant que consultant (à confirmer).
    derno posted the 09/02/2025 at 04:38 AM
    avec deux studios à la tache je m'attend d'avantage à une suite du 2 et 3 que de origin/legend.....très impatient de voir ce qu'ils vont nous proposer.
    cyr posted the 09/02/2025 at 05:01 AM
    J'espère que ça finira pas comme beyond Google and evil 2.....tousvce qui avait étais montré etais du bullshit.....résultat la suite n'existe pas
    jenicris posted the 09/02/2025 at 05:45 AM
    Tom Henderson a parlé d'un remake y a quelques mois
    benichou posted the 09/02/2025 at 05:46 AM
    Je sens encore un épisode dans un univers pseudo-cool avec un humour gras et potache sans magie ni enchantement.
    Ubisoft sont vraiment des merdes de toute façon ils avaient une licence en or entre les mains et ils ont tout niqué.
    osiris67 posted the 09/02/2025 at 05:55 AM
    Comment on peut encore s 'emballer pour une annonce de cette boite. Ils vont encore reussir a nous pondre un Rayman woke ces loosers
    heracles posted the 09/02/2025 at 06:02 AM
    Cool
    hibito posted the 09/02/2025 at 06:13 AM
    adamjensen Oui, je comprends tout à fait, surtout avec le passif d'Ubisoft de ces dernières années. Mais il ne faut pas oublier que derrières un nom de marque, il y a toujours des humains, plus ou moins talentueux. Donc quand c'est le cas, il faut souligner la particularité. Mais j'en veux toujours à la maison mère de ne pas avoir assez communiquer et mis en avant ce Lost Crown, et montre bien que les décideurs n'avant aucune idée de ce qui peut faire "Un bon jeu"
    kirk posted the 09/02/2025 at 06:17 AM
    En temps normal je serais content mais Ubisoft en 2025 c'est plus vraiment ça. J'attends quand même de voir.
    giru posted the 09/02/2025 at 06:46 AM
    Au final je ne suis pas certain que cette annonce soit une bonne nouvelle... Parce que ça fait déjà 1 an que Rayman est en phase d'exploration. Ils devraient déjà avoir une idée concrete de ce qu'ils vont produire à ce stade...
