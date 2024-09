Nouveaux trailers du live de cette nuit venant direct du TGS:Un "événement photo" dans lequel le joueur peut photographier les personnages avec un appareil photo instantané a été présenté (un "mode photo" séparé sera également disponible). (Le réalisateur de Death Stranding 2 : On the Beach, Hideo Kojima, a laissé entendre que, bien que cet élément puisse sembler uniquement amusant, il a une certaine influence sur l'histoire. "Il serait préférable de prendre de bonnes photos", a-t-il déclaré.À la fin de l'événement, Kojima a commenté la date de sortie en déclarant :Il poursuit :(interprété par George Miller, voix de Mitsuru Miyamoto en japonais)(représenté par Fatih Akin, voix de Tomokazu Sugita en japonais)(interprété par Eli Fanning), voix de Shion Wakayama en japonais)(interprétée et chantée par Shioli Kutsuna)Death Stranding 2 proposera apparemment des concerts dans le jeu en commençant par la chanson Horizon Dreamer de Daichi Miura.En video ici:

Who likes this ?

posted the 09/29/2024 at 06:23 AM by jenicris