Phranque et Rue sont tous deux vraiment essentiels, tant pour leurs aides au combat en complément de Faye que pour la progression et la résolution d’énigmes, sans oublier leur utilité et ce qu’ils peuvent accomplir grâce à leur forme. Ainsi, pour Phranque, en tant que cube de gelée cosmique, la manière dont nous pouvons l’utiliser dans certaines parties du monde a vraiment été passionnante pour l’équipe, ne serait-ce qu’en termes de travail de conception.



Quand je suis revenu dans l’équipe, les deux personnages avec lesquels Corey [Barlog] avait commencé étaient Faye et Phranque. Phranque a été l’un des tout premiers éléments ; il a toujours fait partie de cette histoire dans l’Everywhen. Et je pense que le simple fait de prendre quelque chose qui semble inanimé et qui n’est pas une personne, et de vraiment voir comment on pouvait créer un lien et une histoire, et vous faire ressentir quelque chose pour un cube… Je pense que c'était un défi et un concept intéressants, et Cory et moi en avons discuté. Je me suis dit : « C'est vraiment passionnant. C'est quelque chose de différent. » Et je pense qu'au fond, c'est aussi le facteur de surprise qui a tellement enthousiasmé l'équipe. Et les possibilités mécaniques que cela nous a ouvertes ont également été géniales.

La révélation de Laufey dans God of War lors du dernier State of Play de juin 2026 a certes ravi de nombreux fans de la franchise, mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas eu de critiques sur Internet. Par exemple, certains ont fait la grimace devant Phranque, un compagnon cosmique en forme de cube de gelée parlant, incarné par l'acteur Jack Quaid, surtout connu pour son rôle de Hughie dans la série télévisée The Boys (mais déjà présent dans God of War: Sons of Sparta sous le nom d'Eis). Phranque, tout comme Rue, le ruban parlant de l'épée, a été critiqué pour son aspect fantaisiste et donc, selon certains, pas assez réaliste.Le sujet a été abordé de manière indirecte par le directeur du jeu, Ariel Lawrence, lors d'une récente interview avec le YouTuber FlowGames. Lawrence, qui a travaillé sur les jeux God of War originaux avant de partir travailler chez Riot Games, est revenue en juillet 2021 et a découvert que Phranque (aux côtés de Faye, bien sûr) était le premier personnage créé par le directeur créatif Cory Barlog lors de la mise en place des fondations de God of War Laufey. Elle a également déclaré que la nature cubique de Phranque avait permis à l'équipe de mettre en place des mécanismes « super cool » pour le combat, la progression et la résolution d'énigmes.