Naoki Hamaguchi : Comme je l'ai dit, il n'y a pas grand-chose à dire... Je ne peux pas faire d'annonce spécifique concernant le troisième jeu de la série aujourd'hui. Ce n'est pas le moment, nous ne sommes pas encore prêts pour cela. Mais je peux vous parler de manière assez abstraite de la façon dont nous abordons ce projet. Comme vous le savez très bien, le premier jeu de la série, Final Fantasy VII Remake, offrait une expérience de jeu linéaire davantage axée sur l'histoire, puis cela a évolué et s'est transformé en une aventure en monde ouvert pour Final Fantasy VII Rebirth, le deuxième jeu. Et cela semble être très bien accueilli. Les gens semblent beaucoup apprécier ce changement et la nouvelle orientation du gameplay. Nous en sommes donc très heureux. Mais pour ce qui est du troisième jeu de la série, je ne peux évidemment pas en dire plus, mais je ne veux pas proposer exactement le même style de gameplay que dans Rebirth. Nous allons l'évoluer et le modifier à nouveau pour offrir une approche différente et rafraîchissante du gameplay de Final Fantasy VII. Encore une fois, cela sera révélé dans un avenir proche. Je peux dire que nous y travaillons et que nous essayons de changer cela, car nous avons actuellement une version fonctionnelle au sein de l'équipe de développement qui vous permet de découvrir ce nouveau style de gameplay.

Selon Hamaguchi dans une nouvelle interview avec Ntower, FFVII Part 3 aura une structure du gameplay différente des deux deux premières parties :On sait déjà qu'ils reprendront les maps de Rebirth, notamment pour gagner du temps durant le développement et qu'ils cherchent a faire fonctionner le Highwind à l'échelle 1-1.Naoki Hamaguchi affirme qu'ils écoutent beaucoup les commentaires. Kitase a déclaré que l'un des avantages de cette série est qu'ils peuvent examiner les résultats à mi-parcours, puisqu'il s'agit d'une trilogie. Il faut toutefois éviter que cela modifie l'expérience fondamentale du jeu.Hamaguchi a décrit la série de remakes comme une occasion de reconstruire, et non de réécrire, ce que FF7 représentait. Il s'agit également de préserver l'impact de l'histoire. Il souhaite que les fans de longue date ressentent la même excitation et la même surprise qu'en 1997, et espère que les nouveaux joueurs pourront vivre cette expérience.Naoki Hamaguchi, directeur de FFVII Rebirth, affirme que les thèmes centraux de FFVII – la vie, l'héritage, l'humanité – restent inchangés. Mais plusieurs décennies se sont écoulées depuis la sortie du jeu original. Les cultures, les technologies et même les perspectives des joueurs ont évolué. Tous ces éléments ont été soigneusement pris en compte.Naoki Hamaguchi explique qu'ils n'ont pas modifié le calendrier ni le planning de développement de la partie 3 afin de pouvoir travailler sur la sortie multiplateforme des trois titres. Certaines équipes se sont scindées pour travailler sur les titres, tandis que d'autres personnes travaillent en parallèle, etc.