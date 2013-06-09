SONY Waypoint
name : Final Fantasy VII Rebirth
platform : Playstation 5
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : action-RPG
other versions : PC
name : SONY Waypoint
title : SONY Waypoint
screen name : sonywp
url : http://www.gamekyo.com/group/sonywp
official website : http://
creator : anakaris
creation date : 09/06/2013
last update : 09/29/2025
description : L'actualité de SONY dans son ensemble. Jeu vidéo, produit high-tech et stratégie commerciale. Créateur de l'image de profil et de l'image d'en-tête: Sora78.
tags : playstation sony god of war santa monica media molecule little big planet sony computer entertainment shenmue iii gran turismo uncharted polyphony digital naughty dog guerrilla games horizon infamous sucker punch nier bravia final fantasy vii remake android linux vita vaio xperia street fighter v walkman the order 1886 casque réalité virtuelle morpheus rime bloodborne dragon quest heroes star ocean v world of final fantasy
articles : 2131
visites since opening : 7541769
subscribers : 222
bloggers : 4
Le structure du gameplay de FFVII Part 3 sera différente de Remake et Rebirth, est jouable et révélé bientôt
Playstation 5


Selon Hamaguchi dans une nouvelle interview avec Ntower, FFVII Part 3 aura une structure du gameplay différente des deux deux premières parties :

Naoki Hamaguchi : Comme je l'ai dit, il n'y a pas grand-chose à dire... Je ne peux pas faire d'annonce spécifique concernant le troisième jeu de la série aujourd'hui. Ce n'est pas le moment, nous ne sommes pas encore prêts pour cela. Mais je peux vous parler de manière assez abstraite de la façon dont nous abordons ce projet. Comme vous le savez très bien, le premier jeu de la série, Final Fantasy VII Remake, offrait une expérience de jeu linéaire davantage axée sur l'histoire, puis cela a évolué et s'est transformé en une aventure en monde ouvert pour Final Fantasy VII Rebirth, le deuxième jeu. Et cela semble être très bien accueilli. Les gens semblent beaucoup apprécier ce changement et la nouvelle orientation du gameplay. Nous en sommes donc très heureux. Mais pour ce qui est du troisième jeu de la série, je ne peux évidemment pas en dire plus, mais je ne veux pas proposer exactement le même style de gameplay que dans Rebirth. Nous allons l'évoluer et le modifier à nouveau pour offrir une approche différente et rafraîchissante du gameplay de Final Fantasy VII. Encore une fois, cela sera révélé dans un avenir proche. Je peux dire que nous y travaillons et que nous essayons de changer cela, car nous avons actuellement une version fonctionnelle au sein de l'équipe de développement qui vous permet de découvrir ce nouveau style de gameplay.


On sait déjà qu'ils reprendront les maps de Rebirth, notamment pour gagner du temps durant le développement et qu'ils cherchent a faire fonctionner le Highwind à l'échelle 1-1.

Naoki Hamaguchi affirme qu'ils écoutent beaucoup les commentaires. Kitase a déclaré que l'un des avantages de cette série est qu'ils peuvent examiner les résultats à mi-parcours, puisqu'il s'agit d'une trilogie. Il faut toutefois éviter que cela modifie l'expérience fondamentale du jeu.

Hamaguchi a décrit la série de remakes comme une occasion de reconstruire, et non de réécrire, ce que FF7 représentait. Il s'agit également de préserver l'impact de l'histoire. Il souhaite que les fans de longue date ressentent la même excitation et la même surprise qu'en 1997, et espère que les nouveaux joueurs pourront vivre cette expérience.

https://x.com/ShinraArch/status/1972377841485697477?t=p5N33CTiCe6YTXbs6XBS9g&s=19

Naoki Hamaguchi, directeur de FFVII Rebirth, affirme que les thèmes centraux de FFVII – la vie, l'héritage, l'humanité – restent inchangés. Mais plusieurs décennies se sont écoulées depuis la sortie du jeu original. Les cultures, les technologies et même les perspectives des joueurs ont évolué. Tous ces éléments ont été soigneusement pris en compte.

https://x.com/ShinraArch/status/1972374917552406831?t=ECDTau8HWnh6so55nNO2WA&s=19

Naoki Hamaguchi explique qu'ils n'ont pas modifié le calendrier ni le planning de développement de la partie 3 afin de pouvoir travailler sur la sortie multiplateforme des trois titres. Certaines équipes se sont scindées pour travailler sur les titres, tandis que d'autres personnes travaillent en parallèle, etc.

https://x.com/ShinraArch/status/1971272596714066091?t=FyjZFebAgGReMVrlkMNnVw&s=19
Ntower.de - https://www.ntower.de/bericht/1532-final-fantasy-vii-remake-intergrade-naoki-hamaguchi-talks-about-the-new-nintendo/
    tags : square enix final fantasy vii ps5
    posted the 09/29/2025 at 11:06 AM by jenicris
    comments (17)
    fan2jeux posted the 09/29/2025 at 11:24 AM
    Merci pour les news
    zekk posted the 09/29/2025 at 11:34 AM
    natedrake posted the 09/29/2025 at 11:45 AM
    On aura sûrement un trailer aux Game Awards.
    jenicris posted the 09/29/2025 at 11:49 AM
    natedrake ouaip comme il dit, c'est pour bientôt. Donc ouaip le TGA semble le meilleur moment
    De plus le jeu est jouable
    keiku posted the 09/29/2025 at 11:49 AM
    Mais plusieurs décennies se sont écoulées depuis la sortie du jeu original. Les cultures, les technologies et même les perspectives des joueurs ont évolué. Tous ces éléments ont été soigneusement pris en compte.

    C'est bien la tous le malheur de la chose...
    51love posted the 09/29/2025 at 11:52 AM
    Interessant, merci jenicris

    Curieux de voir comment ils vont gerer le Highwind, sacré defis technique, meme encore en 2025 dans nos jeux.

    et les changement de gameplay aussi, meme si j'imagine on s'eloignera ni trop de Remake ni de Rebirth, mais il aura ses subtilités.
    ganon29 posted the 09/29/2025 at 11:54 AM
    keiku
    Chacun son point de vue.
    J'ai fini le jeu 5-6 fois, j'y ai joué dès 1997, et j'adore le Remake.
    Si j'ai envie de refaire la version Playstation en plus joli, il y a déjà des mods sur PC qui le font.
    mrpopulus posted the 09/29/2025 at 11:55 AM
    Gat merde je vais perdre mon pari j'avais dir 2028
    jenicris posted the 09/29/2025 at 11:57 AM
    mrpopulus le jeu est très avancé en meme temps ils sont dessus depuis mal de temps et co dev chaque parties en simultanés

    fan2jeux 51love
    mrpopulus posted the 09/29/2025 at 11:58 AM
    jenicris
    wickette posted the 09/29/2025 at 12:11 PM
    Je miserai sur un reveal en 2026 pour une sortie 2027.

    Pour moi rebirth a besoin d’amélioration sur son rythme, sa structure open-world un peu trop classique (quêtes secondaires osef, mini-jeux trop présents)

    Je pense s’ils appliquent bien les feedbacks et améliorent l’open-world, il y a moyen que ce soit un super jeu, mais faut du temps pour écrire des quêtes annexes interessantes
    sdkios posted the 09/29/2025 at 12:20 PM
    ganon29 pareil! Je prends pas les nouveaux opus comme un remplacant du jeu original, mais plutot comme un complement, donc c'est tout benef ! Je orends beaucoup de plaisir a les faire, et l'original garde son statut de jeu culte dans mon coeur, et rien m'empeche d'y rejouer dans tous les cas!
    olex posted the 09/29/2025 at 12:29 PM
    S'ils éloignent du game design et du gameplay des deux précédents, là j'avoue que ça m'encourage fortement à suivre ce nouveau volet. Rebirth m'a complètement ravagé avec ses quêtes inintéressantes et ses très nombreux problèmes de rythme, là où Remake m'avait scotché quasi-tout du long malgré sa forte linéarité (qui n'est pas nécessairement un mal en soi si tu veux proposer une intrigue soutenue).
    pcsw2 posted the 09/29/2025 at 12:44 PM
    N'ayant jamais réussi a finir remake il faudrait qu'un jour je retente l'expérience
    aros posted the 09/29/2025 at 01:03 PM
    pcsw2
    Ne t'embêtes pas trop avec les annexes. Franchement, ça vaut pas le coup, et ça fait perdre beaucoup de temps. Et mis à part des petits passages çà et là rendant le jeu inutilement long (en plus de faire trop parler des personnages, notamment Aerith, au début, où s'en est presque ridicule), le jeu à une certaine densité, à l'inverse du jeu d'origine qui va très rapidement sur tout.
    brook1 posted the 09/29/2025 at 01:11 PM
    Thx pour la news, j'étais passé à côté.
    keiku posted the 09/29/2025 at 01:21 PM
    ganon29 tout a fais chacun son point de vue, j'ai trouver que c'était de la grosse daubasse alors que j'attendais les jeux a l'annonce, mais tant mieux si certain kiff... mais pour moi de toute facon square est définitivement mort, j'ai continuer a les soutenir jusqu'a rebirth (ou ca a été la goute de trop) mais je me fais une raison, ils n'arriveront plus me satisfaire et leur politique créative en est la principale cause...
