Actualité Xbox

Depuis plusieurs jours, la sphère gaming est secouée par une nouvelle secousse venue de Redmond.. Des figures de l’industrie mises sur la touche, des productions sacrifiées alors qu’elles entraient en phase de production ou même déjà bien entamées… Tout cela donne un parfum de fin de règne.Mais cette purge ne touche pas que Xbox. Elle s’inscrit dans un plan d’ensemble bien plus large, que Windows Central éclaire dans un article sans appel :Selon les informations du média,. Et pour dégager de telles marges, plusieurs divisions sont mises à contribution ou restructurées.. Ce recentrage, bien que cohérent dans une logique financière et concurrentielle, laisse derrière lui des dégâts humains et industriels considérables.Ce repositionnement stratégique n’est pas totalement surprenant quand on connaît. À plusieurs reprises, la firme a sérieusement envisagé de se séparer de sa branche gaming.. Des cadres comme, fraîchement arrivé de Nokia, étaient favorables à une cession.. Une stratégie qui a tenu bon quelques années, notamment grâce à. Mais chaque période de turbulence a vu ressurgir le spectre d’un désengagement. Et les événements récents ne font que renforcer cette idée :Et dans ce contexte, on peut quand même regretter amèrement la tournure que prennent les choses.. La division gaming de Microsoft n’est pourtant pas déficitaire. Selon les rapports annuels,. Et surtout,. On touche là à une forme d’incohérence ou d'instabilité stratégique : investir pour dominer, puis couper dès que la croissance ralentit., patron des, a d’ailleurs reconnu en 2023 que la gestion post rachats avait été mal anticipée, trop désorganisée, et que. Un aveu qui éclaire, a posteriori, les retards à répétition, les échecs critiques et les restructurations en chaîne.Ce constat prend racine bien avant les récentes turbulences.. Malgré les efforts de redressement portés par, qui a introduit la rétrocompatibilité, lancé laet consolidé les premiers rachats de studios,. La génération One a non seulement fait du mal sur le moment, mais elle a aussi laissé une dette symbolique et commerciale qui pèse encore aujourd’hui.Dans ce contexte,. Car au fond,