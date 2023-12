Depuis les licenciements chez Bungie il y a un mois, j'ai discuté avec un certain nombre de personnes encore présentes dans l'entreprise, qui m'ont toutes dit que le moral avait chuté. Les avantages sociaux ont été réduits ou supprimés, les clubs de DE&I ont été durement touchés et la direction semble indifférente, voire hostile.



Actuellement, Bungie conserve un vestige de son indépendance. Mais bon nombre de mes interlocuteurs ont entendu dire par les dirigeants que la stricte réduction des coûts de Bungie s'inscrit dans le cadre d'un effort visant à empêcher l'entreprise d'atteindre un niveau de revenus trop bas qui déclencherait un rachat complet et total par Sony.

Un mois après une importante vague de licenciements qui a touché une centaine d'employés de Bungie sur 1200, ceux qui restent chez le développeur de Destiny affirment que les coupes, ainsi que d'autres mesures de réduction des coûts, ont été effectuées dans le cadre d'une apparente précipitation de la part de la direction du studio pour éviter une prise de contrôle totale de la part de Sony.À l'heure actuelle, Bungie est (sur le papier) une filiale totalement indépendante de Sony. Mais son conseil d'administration est divisé depuis le rachat en juillet 2022. Parmi ses membres actuels, on trouve Hermen Hulst, directeur de PlayStation Studios, Eric Lempel, vice-président senior de Sony, Jason Jones, cofondateur de Bungie, Luis Villegas, directeur technique de Bungie, et Pete Parsons, PDG de Bungie. Le conseil d'administration dans son ensemble est divisé entre les représentants de Sony et de Bungie, Parsons faisant office de vote décisif. Cependant, parlant à IGN sous couvert d'anonymat, plusieurs employés actuels et anciens de Bungie ont décrit une réunion du département qui a eu lieu peu après les licenciements, au cours de laquelle les dirigeants ont laissé entendre que ce pouvoir partagé pourrait ne pas durer éternellement.Sony n'a pas répondu à la demande de commentaire d'IGN sur cet article. Bungie s'est refusé à tout commentaire.Bien que les détails exacts de l'accord conclu par Sony pour acquérir Bungie restent inconnus du public et des employés, des sources affirment avoir été informées par les dirigeants que la structure actuelle du conseil d'administration est subordonnée à l'atteinte de certains objectifs financiers par Bungie. Si Bungie n'atteint pas ses objectifs de revenus dans des proportions trop importantes, Sony est autorisé à dissoudre le conseil d'administration existant et à prendre le contrôle total de l'entreprise. L'extension Destiny 2, The Final Shape, ayant été reportée à la prochaine année fiscale et Bungie continuant d'investir massivement dans Marathon, de nombreux employés comprennent que Bungie lutte pour atteindre les objectifs nécessaires afin de conserver son dernier vestige de liberté. Un tel rachat ne serait pas nécessairement choquant étant donné l'acquisition de 2022, mais il s'agirait néanmoins d'un développement stupéfiant pour une société qui s'est historiquement enorgueillie de son indépendance.C'est face à cette menace que la direction de Bungie - et non Sony, selon Parsons - a décidé de licencier une centaine d'employés le mois dernier. Mais la réduction des coûts chez Bungie ne se limite pas au personnel. Plusieurs employés actuels ont confirmé à IGN que l'entreprise avait récemment mis en œuvre de nombreuses autres mesures de réduction des coûts, notamment un gel des embauches dans l'ensemble du studio, une réduction des budgets de voyage, la suppression des primes de vacances, le maintien de son Bungie Day annuel virtuel, le report de son événement d'une semaine, le "Pentathalon", à décembre prochain, et la réduction de nombreux événements de motivation tels que les cours de cuisine et de tricot, qui passent d'une fois par mois à une fois par trimestre. Bungie suspend également ou supprime totalement des avantages tels que les ajustements annuels de la rémunération des employés pour tenir compte des taux du marché, son programme de déjeuner pour les nouveaux embauchés, le jumelage des dons des employés, son programme de reconnaissance par les pairs et les cartes-cadeaux pour les anniversaires des employés. Enfin, les primes annuelles de performance des studios ne représenteront cette année que le minimum contractuel de 80 %, après avoir été supérieures à 100 % pour les bonnes performances plusieurs années de suite.En plus des récents licenciements, cette situation a entraîné une baisse massive du moral au sein de l'entreprise, selon les sources d'IGN, dont l'une nous a confié que l'ambiance au sein du studio était "anéantissante" au cours du dernier mois. Et il ne semble pas que la direction fasse des efforts significatifs pour améliorer l'atmosphère. Selon ceux qui travaillent encore dans l'entreprise, la frustration et la tristesse des employés dans les jours et les semaines qui ont suivi les licenciements ont été accueillies par une quantité surprenante d'indifférence, voire de désinvolture ou d'hostilité de la part de la direction. Plusieurs personnes à qui nous avons parlé nous ont dit que les dirigeants avaient répété, lors de multiples réunions, qu'ils ne pouvaient pas garantir qu'il n'y aurait pas d'autres licenciements, et deux d'entre elles se sont souvenues que la directrice des ressources humaines, Holly Barbacovi, avait carrément déclaré que les licenciements étaient un "levier" que l'entreprise actionnerait à nouveau."Nous savons que nous avons besoin que Final Shape marche bien", a déclaré une source à IGN. "Et le sentiment au sein du studio est que si ce n'est pas le cas, nous envisagerons certainement d'autres licenciements.D'autres ont déclaré avoir été rabroués à plusieurs reprises et découragés de discuter des licenciements chaque fois qu'ils tentaient de poser des questions. Les employés d'un département se sont souvenus d'une séance de questions-réponses organisée après les licenciements, au cours de laquelle un chef de département s'est vu demander s'il avait été envisagé de réduire les salaires des dirigeants pour éviter les licenciements, ce à quoi il a répondu que Bungie n'était "pas ce type d'entreprise".De plus, les sources auxquelles nous avons parlé ont souligné que de nombreux employés de Bungie qui ont été licenciés étaient des leaders appréciés de la communauté au sein du studio, dont beaucoup avaient été à la tête des efforts d'inclusion et de soutien des employés. Plusieurs de nos interlocuteurs ont exprimé leur colère face au licenciement de l'avocat général de Bungie, Don McGowan, qui a joué un rôle clé dans la victoire de Bungie dans un procès historique contre un joueur qui avait harcelé un développeur de Bungie. Parmi les autres personnes licenciées, on compte un nombre important de membres des clubs DE&I de Bungie, notamment les co-responsables de Pride@Bungie, Women@Bungie et Accessibility@Bungie. Combinés à d'autres réductions de ressources récentes, ces licenciements ont fait craindre la fermeture de ces clubs. Lors de ses recherches, IGN a remarqué que les articles annonçant Women@Bungie et Accessibility@Bungie sur son blog officiel n'étaient plus accessibles sur le site web de Bungie, bien que l'on ne sache pas exactement quand ni pourquoi cela s'est produit, ou s'il s'agit simplement d'un bug récurrent et involontaire du blog."Je suis en colère. Je suis bouleversé. Ce n'est pas ce que je suis venu faire ici", a déclaré une personne. J'ai l'impression que de nombreuses personnes haut placées n'écoutent pas les données et se disent : "Nous devons juste regagner nos fans, ils nous aiment toujours". Non, ils ne nous aiment pas... Nous nous sommes débarrassés de certains de nos meilleurs connaisseurs qui étaient là depuis plus de 20 ans. Chaque jour, j'entre dans la salle en craignant que mes amis ou moi-même soyons les prochains. Personne n'est en sécurité.L'une des équipes où ces discussions se sont déjà concrétisées est celle de l'assurance qualité (QA). Bien que l'externalisation de l'assurance qualité soit une pratique courante dans l'industrie, Bungie a toujours fait appel à une armée de testeurs d'assurance qualité internes travaillant au sein d'équipes individuelles. Le studio s'enorgueillit de cette organisation depuis des années, mais des sources d'assurance qualité au sein du studio craignent que cette stratégie ne soit en voie d'extinction. Nous avons précédemment rapporté que l'équipe d'assurance qualité de Bungie avait connu une vague de départs mystérieux dans les mois qui ont précédé les licenciements, et nous avons également noté un changement de culture au sein de l'équipe vers un pool général de testeurs composé à la fois d'individus en interne et en externe. D'anciens et d'actuels membres du service d'assurance qualité de Bungie nous ont dit qu'au cours de l'année écoulée, l'équipe a vu sa charge de travail et ses responsabilités augmenter, et que de plus en plus de mesures disciplinaires ont été prises pour des infractions apparemment mineures. Ils perçoivent également une hostilité croissante de la part des dirigeants de l'équipe et de l'entreprise, notamment lors d'une réunion au cours de laquelle l'AQ aurait été qualifiée de "non-développeurs" par les dirigeants. Au total, des sources nous indiquent que plus de 10 % du département QA interne de Bungie a été licencié ou mis à pied entre le début du mois d'octobre et le début du mois de novembre, y compris les licenciements signalés et les départs qui les ont précédés.Une autre source d'inquiétude dont nous avons discuté est que bon nombre des réductions opérées récemment chez Bungie s'inscrivent dans un mouvement plus large d'externalisation. Plusieurs personnes de différents services nous ont dit avoir entendu des discussions au sein de leurs équipes sur des projets d'externalisation avant et après les licenciements.Dans une année qui restera dans l'histoire du jeu vidéo en raison du nombre impressionnant de licenciements et de fermetures de studios, la situation de Bungie se distingue néanmoins, et pas pour de bonnes raisons. Il s'agit d'un studio bien connu et de longue date qui, malgré des problèmes de culture historiques, avait réussi à cultiver une communauté de fans de plus en plus positive autour d'un jeu adoré tout en améliorant progressivement sa propre culture interne. Mais à la suite d'une acquisition qui a choqué de nombreux employés de Bungie à qui nous avons parlé, et qui semblait ne pas correspondre à l'esprit d'indépendance du studio, beaucoup ont l'impression que tout cela est en train de s'effondrer. Des collègues bien-aimés ont été licenciés, les avantages sociaux disparaissent, et beaucoup ont l'impression que la culture "plus orientée vers les gens" (comme l'a dit une source) de ces dernières années est mise en pièces par les dirigeants de Bungie qui l'ont si longtemps vantée. Et apparemment, tout cela pour que ces mêmes dirigeants puissent conserver un vestige de contrôle sur une entreprise qui a déjà été vendue de toute façon."Les gens ont encore l'impression que les dirigeants et les travailleurs sont en train de s'affronter", a déclaré l'un d'entre eux. "La confiance s'est érodée.Au vu de leurs récentes actions, la question de savoir si Sony parviendra ou non à avaler Bungie dans quelques mois semble de moins en moins importante que la question de savoir ce que la direction actuelle de Bungie fera pour faire avancer l'entreprise aujourd'hui.Quelques détails en plus sur twitter :