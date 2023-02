Tokyo, Japon (28 février 2023) - SQUARE ENIX HOLDINGS CO., LTD. (dont le siège social est situé à Shinjuku, Tokyo ; le président et directeur représentatif Yosuke Matsuda ; ci-après la " Société ") annonce qu'elle fusionnera sa filiale à 100 % Luminous Productions Co., Ltd. avec sa filiale à 100 % SQUARE ENIX CO., LTD. à compter du lundi 1er mai 2023.



Cette fusion s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par la société pour renforcer la compétitivité des studios de développement du groupe, un objectif énoncé dans sa stratégie commerciale à moyen terme actuelle. SQUARE ENIX CO., LTD. a développé de nombreux jeux AAA haute définition (HD) et possède une grande quantité de propriété intellectuelle (IP) et de contenu. Luminous Productions Co., Ltd. est quant à elle dotée non seulement de capacités de développement de titres AAA mais aussi d'une expertise technique dans des domaines tels que le développement de moteurs de jeux. L'association des deux entités renforcera encore la capacité du groupe à développer des jeux HD.

Après les probables faibles ventes de Forspoken, et les mauvais retours du jeu auprès de la plupart des joueurs et de la presse, Square Enix a annoncé cette nuit, que le studio Luminous, le studio de développement derrière Forspoken - sera fusionné avec Square Enix à compter du 1er mai 2023.