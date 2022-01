C'est Jeff Ross, ancien Game Director chez Sony Bend qui nous apprend cela sur Twitter:

Au moment où j'ai quitté Sony, Days Gone était sorti depuis un an et demi (et un mois) et s'était vendu à plus de 8 millions d'exemplaires. Depuis, il s'est vendu encore plus, puis plus d'un million sur Steam. La direction du studio local nous a toujours fait sentir que c'était une grosse déception.

D'autres précisions de sa part, notamment sur un second opus:

C'est une petite équipe pour un monde ouvert, mais nous avons utilisé beaucoup de systèmes de jeu et même des outils de population automatisés. L'art a fait beaucoup de choses procédurales. Nous étions une centaine de développeurs à bord

Exactement. J'avais prévu de m'appuyer sur l'original pour créer une suite qui déchire. Même le premier Killzone a eu un 70 sur metacritic, mais la suite est revenue avec un 91. Tu dois ramper avant de pouvoir marcher, et marcher avant de pouvoir courir.

Oui, la presse n'a pas aidé notre affaire.

Localement, c'est sûr. Je ne sais pas quel genre de chaleur ils recevaient d'en haut.

Le développement a été long, mais nous étions une petite équipe qui apprenait à faire son premier jeu en monde ouvert. Tout bien considéré, c'est étonnant que nous ayons fini.

Aucune idée. J'ai entendu des anecdotes selon lesquelles ils ne veulent même pas vendre l'IP à un autre éditeur.

Ils n'ont même pas lu le pitch pour la suite. Il y a une raison pour laquelle j'ai décidé de démissionner. Nos démonstrations publiques étaient au point. C'était à propos de la réception critique, probablement

Il est certain que nous n'avons pas généré les chiffres de God of War, mais Ghost... ou Death Stranding non plus.

A la question de savoir s'ils avaient envisagé de retarder sa sortie :

Pas vraiment,non.

Sony Bend est officiellement sur une nouvelle IP.

A la question de savoir s'il y a maintenant peu être un meilleur leadership chez Sony Bend, il répond que non.Il dit également que les raisons pour laquelle Sony ne voulaient pas de suite n'ont jamais été bien expliqué.