En tant que directeur de PlayStation Studios, Hermen Hulst est constamment en contact avec les développeurs, à la recherche de nouveaux talents et de nouvelles façons d'innover dans le domaine des jeux. Cependant, Hermen Hulst prend tout aussi au sérieux sa mission de veiller à ce que les membres de PlayStation Studios soient heureux et en bonne santé.



Lorsqu'on l'a interrogé sur le crunch en particulier, Hulst n'a pas hésité à dire qu'il y a beaucoup plus à faire dans ce domaine. "J'ai lu pas mal d'articles sur le sujet du crunch et de la culture du crunch", dit Hulst. "Et je pense toujours que c'est une telle simplification de tout ce qu'il faut faire. Je pourrais facilement dire : "Nous ne faisons pas de crunch" et "Je n'aime pas du tout le crunch". Mais ce n'est pas suffisant".



Hulst parle d'une foule de problèmes auxquels sont confrontés les développeurs et les différentes couches qui les composent. "Il peut être tout aussi stressant pour un développeur d'être sous-utilisé que de travailler trop d'heures, ou de travailler sur quelque chose qui n'est pas clair. Ou pour un développeur de rejoindre un studio et de se sentir invisible, comme s'il était à la maison et que personne ne savait ce qu'il faisait. Il y a tant de problèmes et tant de questions qui ont un impact sur le bien-être de notre personnel."



L'équipe Asobi a fait l'expérience directe de l'attention que Hulst porte au bien-être de ses membres. "Hermen était là pour nous dans les premiers jours de Team Asobi comme un mentor attentif, veillant à ce que nous trouvions un bon équilibre entre le travail et le temps personnel", déclare Nicolas Doucet, directeur du studio et directeur créatif. "Je pense qu'il a une grande considération pour le bien-être de ses collaborateurs."



Hulst insiste sur l'importance d'une progression de carrière saine et de la transparence, ainsi que sur la nécessité de célébrer les succès de l'équipe.

Hulst a récemment révélé que PlayStation Studios a actuellement 25 titres en développement, dont plus de la moitié sont des nouvelles IP. "Je veux que nous développions une grande variété de jeux", dit-il. "Nous sommes une organisation véritablement mondiale, qui développe [des jeux] au Japon, en Europe et en Amérique. Je veux que les jeux soient à la fois plus grands et plus petits et dans des genres différents. " Selon Hulst, la gamme de lancement de la PS5 a mis en évidence cette variété avec un mélange de développeurs internes et externes de tailles d'équipe différentes créant des expériences très différentes, comme le poids lourd triple A Insomniac lançant Marvel's Spider-Man : Miles Morales à un plus petit studio comme Team Asobi créant un platformer 3D familial présentant les capacités de la PS5.



Horizon Forbidden West, la suite de God of War et Gran Turismo 7 sont tous en cours de développement, mais Hulst a également évoqué de nouveaux projets. "Il y a beaucoup d'autres choses que nous avons en magasin et qui ne sont pas encore annoncées", note-t-il. "Nous avons discuté d'un nouveau partenariat avec le nouveau studio Haven de Jade Raymond. Je l'ai rencontrée, ainsi que certains membres de son équipe, et je suis vraiment enthousiasmé par ce sur quoi ils travaillent actuellement."



Aux yeux de Hulst, ce qui fait un bon jeu intéressant correspond à ce en quoi PlayStation excelle. "Je le dis en tant que responsable de PlayStation Studios, et c'est un peu le genre de jeux pour lesquels nous sommes connus - une histoire très méticuleusement élaborée, magnifiquement mise en scène, qui se déroule dans un monde qui invite vraiment à y passer du temps", dit-il. "C'est l'une des plus grandes joies que j'ai éprouvées dans les jeux. Cela renvoie à cette expérience solo, narrative et basée sur les personnages, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé moi-même et sur laquelle je travaille maintenant avec de nombreux grands studios de PlayStation Studios."



"J'encourage nos équipes à être férocement audacieuses dans leurs choix, et elles le sont, mais cela signifie aussi que je dois les soutenir", dit-il. "Je pense que nos équipes ont été très courageuses, et que cela ne concerne pas seulement les pivots de franchises entières, mais aussi la mythologie nordique dans God of War, la structure narrative de The Last of Us Part II et la création d'une expérience incroyablement fascinante mais pas nécessairement confortable pour le joueur à tout moment. Je soutiens cela ; je veux que nous repoussions les limites et que nous cherchions à repousser les frontières de notre média et de l'état de l'art de la narration. Je pense que c'est pour cela que nous faisons ce que nous faisons avec PlayStation".



Alors que Hulst se tourne vers l'avenir, il voit toujours les exclusivités de Sony comme une grande partie de celui-ci, donc ne vous attendez pas à ce que les franchises principales sautent le navire vers la Xbox Series X/S. Cependant, il y a une chance pour que certains titres apparaissent sur PC un peu plus tard, comme nous l'avons vu avec Horizon Zero Dawn et Days Gone. "La seule exception à la règle, c'était MLB The Show ; je pense que ce que les gens doivent réaliser, c'est que c'est en fait [MLB Advanced Media] qui est l'éditeur sur Xbox, donc ce n'est pas nous", explique-t-il. "Honnêtement, je ne nous vois pas faire cela avec l'une des expériences définissant la plateforme que nous réalisons dans les PlayStation Studios."

Japan Studio, responsable de joyaux tels que Gravity Rush, The Last Guardian et Ape Escape, a fait l'objet d'une restructuration en avril dernier qui l'a recentré autour de Team Asobi, développeur d'Astro's Playroom. En tant que directeur de PlayStation Studios, Hermen Hulst affirme que les jeux japonais sont au cœur de l'identité de Sony, malgré les rumeurs du contraire : "Je dirai que nous sommes encore, d'une certaine manière, une entreprise japonaise", déclare Hulst. "C'est notre héritage. Cela fait toujours partie de ce que nous sommes. Nous aimons nos jeux japonais".



Lorsqu'on lui demande ce que la restructuration de Japan Studio signifie pour l'avenir, Hulst est enthousiaste à l'idée de continuer à avancer sur la scène du développement japonais. "Nous sommes en train de construire la Team Asobi sous la direction de Nicolas Doucet, donc nous investissons réellement dans cette équipe. Les gens oublient parfois que nous avons Polyphony Digital, qui est une équipe répartie sur deux sites. Nous investissons également dans notre groupe de développement externe basé à Tokyo, une équipe qui a évidemment travaillé avec des sociétés comme From Software et Kojima Productions. Nous sommes donc très investis dans le développement japonais, que nous aimons beaucoup... Je pense que c'est un élément tellement essentiel de l'identité de PlayStation que je ne nous vois pas nous détourner du développement japonais ou même asiatique."

M. Hulst affirme que si les jeux PlayStation ont connu un grand succès sur PC, les versions pour consoles restent la priorité et les jeux y seront diffusés en premier. "En général, il s'écoule environ deux ans entre la sortie sur notre plateforme et celle sur PC", dit-il. "Mais vous pouvez compter sur nous pour continuer à créer du contenu exclusif pour PlayStation - c'est en partie la raison de notre existence. Il est vraiment important pour nous de tirer le maximum de la plateforme, de construire des vitrines pour la plateforme, et de vraiment laisser le public voir ce que ces superbes fonctionnalités apportent à l'expérience globale."



Sony a su rester au sommet de son art, et Hulst veut poursuivre sur cette lancée. "Nous développons PlayStation Studios", dit-il. "Nous investissons dans les équipes extraordinaires que nous avons. Nous recrutons de nouveaux développeurs. Nous continuons à nous concentrer sur la qualité. Nous continuons à nous concentrer sur des expériences qui, dans mon esprit, sont des expériences qui comptent - qui parfois n'auraient pu être créées que par nous. C'est ce que je défends. Et je vais m'assurer que nous allons continuer à en faire."

C'est via une interview dans GameInformer que Hermen Hulst nous parle davantage des studios PlayStation :Pas mal d'autres détails sur le lien ci-dessous.