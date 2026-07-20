accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
se connecter
|
s'inscrire
profile
285
❤
Likers
Who likes this ?
mickurt
,
lafontaine
,
jeanouillz
,
momotaros
,
minx
,
aiolia081
,
loudiyi
,
shanks
,
nayth57
,
cuthbert
,
supatony
,
binou87
,
trungz
,
drakeramore
,
akd
,
fifine
,
hyoga57
,
neokiller
,
thugga
,
tripy73
,
traveller
,
milo42
,
svr
,
fullbuster
,
escobar
,
jf17
,
asakim
,
zimtom77
,
lz
,
minbox
,
latimevic
,
giusnake
,
kurosama
,
anakaris
,
linkiorra
,
chester
,
strifedcloud
,
arngrim
,
elricyann
,
e3payne
,
jaune
,
trezert
,
link49
,
lecauchemaredegamekyo
,
eldren
,
sauronsg
,
pist5
,
majorevo
,
xtitlasx54
,
opthomas
,
roy001
,
choupiloutre
,
crazyfrag51
,
beni
,
ritalix
,
kenshuiin
,
bandito
,
asus
,
anonymous340
,
furtifdor
,
zabuza
,
raoh38
,
parazyt6425
,
bboxy
,
badaboumisback
,
maldara69600
,
evilboss
,
lolnope
,
slyvador
,
quantys
,
darkyx
,
idd
,
ryohazuki
,
bianh
,
turiinoi
,
kiruo
,
squall04
,
echizen
,
link571
,
kisukesan
,
monkeydluffy
,
chronokami
,
vlexx
,
minicupi
,
wolfheart
,
ashern
,
plistter
,
kyogamer
,
nindo64
,
darksephiroth
,
skypirate
,
hado78
,
wadewilson
,
mrnuage
,
meruem
,
hir0k
,
gizmo2142
,
lowckon
,
xxxxxxxxxxxxxxxxx
,
xslayx
,
heson
,
koriyu
,
jojoplay4
,
voxen
,
ikagura
,
rebellion
,
jackfisher
,
nekokevin
,
kuramayohko
,
xrkmx
,
freematt
,
vincecastel
,
cyberbox86
,
onirinku
,
stardustx
,
vanilla59
,
artornass
,
blackbox
,
odv78
,
rosewood
,
mrgwak
,
serebii
,
sasuke66
,
orosama
,
oloman334
,
jamrock
,
dragonquestparadise
,
geugeuz
,
tidusx59
,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
,
alexmartin0146
,
docteurdeggman
,
kensama
,
iglooo
,
lambo
,
nekonoctis
,
theshareplayers
,
loydg13
,
sephiroth07
,
alexkidd
,
soulshunt
,
xell
,
belisama
,
niveforever
,
olimar59
,
gamergunz
,
mugimando
,
fortep
,
misterreno
,
akinen
,
kikibearentongues
,
diablass59
,
shadow6666
,
cflamm
,
stampead
,
joeystar
,
birmou
,
cedrich74
,
zettaomega
,
kanda
,
kibix
,
frocobo
,
jenicris
,
jeuxvideo2
,
mitenso
,
bliss02
,
gamjys
,
saitama75
,
mrbob
,
clashroyale
,
cijfer
,
megadante
,
naruto780
,
kevisiano
,
captaintoad974
,
serialgamer7
,
terranova
,
neckbreaker71
,
tutuimpressiv
,
allgamesbeta
,
junaldinho
,
samsuki
,
rayjin
,
ratomuerto
,
shinz0
,
jackofblade701
,
nicolasgourry
,
coco98bis
,
mystik13
,
51love
,
yamapi
,
torotoro59
,
redmi31
,
samlokal
,
tynokarts
,
phedioss
,
iglou
,
youtube06
,
sangokan
,
daevon
,
gunstarred
,
rayzorx09
,
xxxxxx0
,
kwak
,
corrin
,
jasonm
,
songokuu
,
flom
,
raph64
,
roxloud
,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxss
,
tolgafury
,
rachidd
,
kenpokan
,
hebuspsa
,
romgamer6859
,
vadorswitch
,
awamy02
,
chiotgamer
,
archesstat
,
cajp45
,
axlenz
,
alucard13
,
benji54
,
yka
,
salocin
,
triku
,
darkhan
,
kamina
,
yogfei
,
receiversms
,
dooku
,
smokeboom
,
johnt
,
aym
,
edgar
,
tit64
,
hyunckel
,
princedupersil01
,
anaislayu
,
davonizuka
,
drockspace
,
sensei
,
emmanue
,
bigbos
,
1245148118
,
moune75
,
dedad
,
kevinmccallisterrr
,
kr16
,
light
,
bastienosj
,
ducknsexe
,
dehem
,
foxstep
,
marceaupilami
,
arthdy
,
isiel
,
sorakairi86
,
narustorm
,
xp2100
,
i8
,
yanssou
,
ghouledheleter
,
nduvel
,
cavernejeuxvideo
,
slyder
,
zmaragdus
,
leblogdeshacka
,
elcidfx
,
phase1
,
bogsnake
,
squall06
,
draven86
,
xylander
,
johnlaff
,
almightybhunivelze
,
richterbelmont
,
badeuh
,
hypermario
,
mcfly88
,
loreislife
,
primerose
,
obi69
,
piratees
name :
Jeux Vidéo
description :
Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
183
Likes
Likers
Who likes this ?
rahxephon1
,
tvirus
,
escobar
,
yui
,
liquidus
,
turkishboy03
,
greil93
,
xxxxxxxxxxxxxxxx
,
tourte
,
bibi300
,
bladagun
,
shampix
,
hayatevibritania
,
voxen
,
sboubi
,
eldren
,
artemis
,
sangokan
,
lt93
,
metasonic
,
yuri
,
svenzo
,
sephiroth07
,
stiltzkin
,
yoshitsune
,
fullbuster
,
estellise
,
carmichael
,
mickurt
,
kensama
,
dragonkevin
,
strifedcloud
,
jeanouillz
,
megaman
,
papysnake
,
licran
,
fantacitron
,
xerxes
,
glados
,
vargas18
,
neokiller
,
lordkupo
,
idd
,
lightjack
,
binou87
,
square
,
ootaniisensei
,
ryosaeba93
,
i8
,
minx
,
hatefield
,
shanks
,
layem
,
yagate
,
loudiyi
,
guirlik
,
sokarius
,
jwolf
,
leykel
,
kenren
,
valien
,
achille
,
yukilin
,
darksephiroth
,
eyrtz
,
lucrate
,
traveller
,
diablass59
,
krjc
,
boyd
,
momotaros
,
rosewood
,
denim
,
gunotak
,
akd
,
soulshunt
,
supatony
,
minbox
,
trafalgar
,
dx93
,
calishnikov
,
badaboumisback
,
linkiorra
,
gantzeur
,
darkparadize
,
playstation2008
,
snakeorliquid
,
lanni
,
goldmen33
,
e3payne
,
drakeramore
,
tuni30
,
asus
,
dragoon
,
chester
,
evilboss
,
kyogamer
,
chronokami
,
yka
,
zanpa
,
cuthbert
,
arngrim
,
patate
,
kisukesan
,
t800
,
furtifdor
,
stardustx
,
ichigoo
,
darkyx
,
x1x2
,
murasamune
,
shinz0
,
sphinx
,
leonr4
,
omegarugal
,
docteurdeggman
,
darkulqui
,
milo42
,
mugimando
,
marcellojolimitaine
,
fortep
,
opthomas
,
rbz
,
xell
,
ninja17
,
zekk
,
shiranui
,
iglooo
,
nekonoctis
,
suzukube
,
link80
,
testament
,
kabuki
,
amassous
,
gat
,
bliss02
,
sebalt
,
seriously
,
gattsuborne
,
jozen15
,
supasaiyajin
,
sonilka
,
niveforever
,
neckbreaker71
,
kuroni
,
roxloud
,
misterpixel
,
rayzorx09
,
zakovu
,
raph64
,
topmmorpg
,
biboy
,
biboys
,
ushiro
,
sujetdelta
,
fandenutella
,
awamy02
,
torotoro59
,
arjunakhan
,
gunhedtv
,
aliance
,
icebergbrulant
,
plolely
,
receiversms
,
trichejeux
,
giusnake
,
kr16
,
phase1
,
gunstarred
,
kujotaro
,
odifododifsodiss
,
xp2100
,
kurosama
,
yanssou
,
colibrie
,
esets
,
onsentapedequijesuis
,
xylander
,
gauffreman
,
jasnah
,
wutai
,
almightybhunivelze
,
simbaverin
guiguif
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
6811
visites since opening :
13075348
guiguif
> blog
all
Jeu Fini
Dossiers
Star Ocean fête ses 30 ans
La saga Star Ocean a 30 ans aujourd'hui, Square-Enix fête ça avec un artwork.
tags :
3
Likes
Who likes this ?
burningcrimson
,
tynokarts
,
esets
posted the 07/20/2026 at 10:11 AM by
guiguif
comments (
16
)
bladagun
posted
the 07/20/2026 at 10:28 AM
Un dessin, ça c'est de l'anniversaire !
choroq
posted
the 07/20/2026 at 11:26 AM
oui, mais fait partie des jeux qui faisait rêver l’Europe, maintenant on est tellement innondé qu'on ne sait plus par quoi commencer. Joyeux anniversaire.
cail2
posted
the 07/20/2026 at 11:43 AM
bladagun
Square Enix prépare un portage 100% démat pour Switch 2 de Second R même pas compatible Switch 1, je sais pas ce qu'il te faut !
gasmok2
posted
the 07/20/2026 at 11:51 AM
Ce jeu restera pour moi toujours lié à la SNES avec son intro incroyable pour un jeu sur cartouche avec les dialogues parlés.
Cette intro m'impressionne toujours autant en 2026 compte tenu des capacités de la machine (avec l'intro de Tales of Phantasia aussi et son intro chantée)
jacquescechirac
posted
the 07/20/2026 at 12:18 PM
des jeux sympas, qui reste malgré tout une série très moyenne, une sorte de "sous tales of".
bon anniv !
sussudio
posted
the 07/20/2026 at 12:24 PM
C'est moi ou Star Ocean 2 sur PS1 est sortie de manière ultra confidentielle en France ? j'ai une bonne mémoire des jeux sortis en 2000 mais ce jeu, je l'ai jamais vu en physique et personne en a parlé (pourtant traduit en français). Suis-je le seul ?
5120x2880
posted
the 07/20/2026 at 12:34 PM
sussudio
Moi je l'ai eu, pour ce que ça vaut (avec la boite bleue), j'aimais bien mais j'étais bloqué dans une grotte au début (j'étais vraiment très jeune), je suppose que c'était pas le bon chemin, après il y avait FF IX et des trucs comme ça, qui l'ont complètement éclipsé pour moi
vyse
posted
the 07/20/2026 at 12:48 PM
sussudio
FF la atomisé donc oui personne n'en a vraiment parlé
randyofmana
posted
the 07/20/2026 at 12:49 PM
sussudio
Je suppose qu'il y a eu très peu de copies vendues en France, oui. Le jeu est sorti en 2000 en Europe, et je me souviens que je le cherchais en occas' aux alentours de 2004-2005, et la version française était déjà autour de 120€... Ce qui faisait beaucoup trop pour mes moyens de l'époque ^^'
En tout cas, ça veut bien dire qu'il était déjà devenu rare...
Perso j'ai connu la série grâce à Gameplay RPG, qui avait fait tout un dossier à l'occasion de la sortie du 3 sur PS2. Le premier m'avait mis une claque avec ses graphismes et sa bande son, le système de combat dynamique, l'item creation, les différents fins en fonction des persos !
sussudio
posted
the 07/20/2026 at 12:54 PM
randyofmana
vyse
5120x2880
J'ai interrogé deepseek, tirage à 5000 exemplaires pour la France. J'étais surpris de le voir en multi5 dans mon romset Redump car je l'avais jamais vu en physique ce jeu.
micheljackson
posted
the 07/20/2026 at 12:55 PM
Le 1 était beau mais médiocre,
Le 2 était pareil, mais son remake en a fait un jeu excellent.
Le 3 sur PS2 était excellent, le meilleur de la série,
et tout ce qui a suivi était nullissime.
Bref, c'est un peu comme Tales of mais avec moins d'épisodes, une saga inégale qui force, au final c'est quand même de la grosse merde.
5120x2880
posted
the 07/20/2026 at 12:57 PM
sussudio
Je faisais donc parti des 5000.
Après, si jamais tu comptes le faire, le remake a l'air plus intéressant, au niveau du gameplay etc.
kalas28
posted
the 07/20/2026 at 01:00 PM
les 3 1er so sont excellents le 4 moyen et ensuite de la daube infecte et infâme.
bref que cette série reste ou elle est si SE ne file pas un vrai budget et de vrais bons dev
guiguif
posted
the 07/20/2026 at 01:06 PM
A peine touché au 1 et jamais fait le 3, mais le 4 restera mon préféré
zekk
posted
the 07/20/2026 at 02:41 PM
Une série que j'aime vraiment bien tout les épisodes ne sont pas dingue, mais reste correct
noctis
posted
the 07/20/2026 at 04:18 PM
Square Enix devrait sérieusement réfléchir à offrir à Star Ocean une production à la hauteur des JRPG modernes. Cette licence a un énorme potentiel : elle nous emmène dans des univers de space opera qui pourraient donner lieu à des aventures incroyables.
Je la compare souvent à Xenoblade, mais en beaucoup moins ambitieux. C’est un peu le “Xenoblade du pauvre”
, alors que Star Ocean possède tous les ingrédients pour proposer une expérience tout aussi grandios
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
Square Enix prépare un portage 100% démat pour Switch 2 de Second R même pas compatible Switch 1, je sais pas ce qu'il te faut !
Cette intro m'impressionne toujours autant en 2026 compte tenu des capacités de la machine (avec l'intro de Tales of Phantasia aussi et son intro chantée)
bon anniv !
En tout cas, ça veut bien dire qu'il était déjà devenu rare...
Perso j'ai connu la série grâce à Gameplay RPG, qui avait fait tout un dossier à l'occasion de la sortie du 3 sur PS2. Le premier m'avait mis une claque avec ses graphismes et sa bande son, le système de combat dynamique, l'item creation, les différents fins en fonction des persos !
Le 2 était pareil, mais son remake en a fait un jeu excellent.
Le 3 sur PS2 était excellent, le meilleur de la série,
et tout ce qui a suivi était nullissime.
Bref, c'est un peu comme Tales of mais avec moins d'épisodes, une saga inégale qui force, au final c'est quand même de la grosse merde.
Après, si jamais tu comptes le faire, le remake a l'air plus intéressant, au niveau du gameplay etc.
bref que cette série reste ou elle est si SE ne file pas un vrai budget et de vrais bons dev
Je la compare souvent à Xenoblade, mais en beaucoup moins ambitieux. C’est un peu le “Xenoblade du pauvre” , alors que Star Ocean possède tous les ingrédients pour proposer une expérience tout aussi grandios