Nous nous souvenons tous de Ryse: Son of Rome, n'est-ce pas ? Le titre est sorti en même temps que la Xbox One en novembre 2013 ; il s'agissait d'un jeu d'action cinématographique mettant en scène le centurion romain Marius Titus, lancé dans une quête de vengeance contre des envahisseurs barbares. De nouvelles informations émanant d'anciens employés de Crytek, relayées par IGN, révèlent que le jeu devait initialement constituer le premier volet d'une franchise historique bien plus vaste — une série que Microsoft voyait comme sa réponse à Assassin's Creed.
Selon les développeurs, la planification des épisodes suivants avait débuté alors que le premier jeu était encore en cours de production. L'équipe envisageait de transporter la série dans l'Europe de l'ère viking, le Japon féodal ou encore à l'époque de la chute de l'Empire ottoman, le tout articulé autour d'un thème fédérateur : l'ascension et la chute des civilisations. Cela vous rappelle quelque chose ?
Certaines propositions évoquaient même l'idée de lier les scénarios des différents jeux entre eux. Les suites devaient, semble-t-il, abandonner la conception de niveaux linéaire (en couloir) du titre original au profit d'une structure semi-ouverte rappelant God of War, tout en intégrant de véritables modes JcJ (joueur contre joueur) et des séquences de véhicules qui n'avaient finalement pas été retenues pour la version finale.
La sortie de Ryse fut toutefois laborieuse. Crytek aurait dû supprimer près des deux tiers du contenu prévu pour respecter la fenêtre de lancement de la Xbox One ; le jeu reçut un accueil mitigé, affichant un score avoisinant les 60 points sur Metacritic. Bien qu'il ait franchi le cap du million d'exemplaires vendus et suscité un véritable engouement auprès d'une communauté de fans fidèles, cela ne suffit pas à convaincre Microsoft de financer une suite. Les projets de franchise auraient achoppé sur un différend concernant les droits : Crytek refusait de céder intégralement la propriété intellectuelle, tandis que Microsoft ne voulait pas financer de nouveaux titres sans en détenir les droits.
Il est intéressant de comparer cette situation avec le parcours d'Assassin's Cree* durant la même période. La série d'Ubisoft a su évoluer d'année en année pour devenir l'une des franchises les plus lucratives du jeu vidéo, un pilier sur lequel Ubisoft s'appuie encore aujourd'hui. Si Ryse avait connu le succès, Xbox aurait pu disposer de sa propre série d'action historique annuelle au cours de la dernière décennie, plutôt que de devoir bâtir son activité console presque exclusivement sur des acquisitions telles que Bethesda et Activision Blizzard.
Ce manque de titres issus de studios internes (first-party) apparaît d'autant plus regrettable au vu de la situation actuelle de Xbox. Microsoft a confirmé d'importants licenciements dus à une réduction des marges bénéficiaires, et plusieurs rapports indiquent que jusqu'à cinq studios internes pourraient fermer leurs portes ou être vendus, notamment Compulsion Games et Ninja Theory. Même les studios protégés par Xbox ne sont pas totalement à l'abri : des réductions touchent déjà Bethesda et id Software, malgré les promesses de privilégier les franchises phares.
Source : https://www.tweaktown.com/news/112591/ryse-son-of-rome-was-supposed-to-be-xboxs-assassins-creed-but-nobody-bought-it/index.html/
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