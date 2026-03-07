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Jeux Vidéo
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[PS6] Faut-il commencer à se constituer sa collection démat ?


La fin des jeux playstation au format disque est désormais actée.

Du coup, on peut s'interroger... Ne serait-il pas plus judicieux de commencer dès à présent à acheter ses jeux au format dématérialisé afin de démarrer le plus tôt possible sa collection numérique avec laquelle on pourra jouer sur la future PS6 ? (chose qu'on ne pourra pas faire avec les disques...)

Perso ça ne me dérangerait pas trop, même si je préfère le physique, mais bon comme c'est la fin... Le principal problème étant le prix : 80 € pour une nouveauté démat contre 60 € en grandes surfaces. Mais le démat, c'est l'avenir...

Qu'en pensez-vous ?
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    posted the 07/03/2026 at 09:06 AM by djfab
    comments (70)
    vers0 posted the 07/03/2026 at 09:12 AM
    Perso je vais continuer au max en physique et si la ps6 en meme temps je fais que les exclu sur play . Je passerai au digital seulement quand j'y serai obligé.
    ootaniisensei posted the 07/03/2026 at 09:12 AM
    Bon courage a ceux qui vont essayé de se faire une bibliothèque 100% déma sur console hein, vous allez douillé. Sur Instant Gaming tu peux en trouvé moins cher mais les jeux PS5 reste largement minoritaire sur les sites de clefs (encore moins que Switch ou Xbox)
    malroth posted the 07/03/2026 at 09:13 AM
    Je pense que JAMAIS de la vie je prendrai une console de salon 100% numerique. Voila mon choix.

    Si c'est numerique = PC

    et j'ai meme envie de dire que la futur xbox sera meilleur que la PS6 car la xbox va inclure le store STEAM. Si c'est le cas c'est un incroyable move

    Sony qu'ils aillent se faire maintenant, la ps5 fut mon dernier achat chez SONY GROUP
    ouroboros4 posted the 07/03/2026 at 09:13 AM
    Non merci.
    Parfois les promotions sont ridicule.
    Et ce n'est qu'une option temporaire.
    Après 2028 faudra faire avec les prix maximum des nouveaux jeux
    shinz0 posted the 07/03/2026 at 09:14 AM
    80€ un jeu Day One, non merci
    À voir comment le PlayStation Store va évoluer
    Quand on voit la suppression des films achetés par Sony récemment, ça fait peur
    icebergbrulant posted the 07/03/2026 at 09:15 AM
    Je ne constitue rien du tout pour ma part
    J’attends que Sony se ramasse en 2028 et je ne sais pas par quel miracle, ils réagiront ! Cela se traduira comment ? Je ne sais pas mais là, je souhaite juste qu’ils se ramassent un joli rejet pour sa PS6, à l’instar de la WiiU
    yurius posted the 07/03/2026 at 09:16 AM
    Ça sert à rien de constituer quoi que ce soit un dématérialisé.
    La prochaine étape c'est le cloud gaming à ce niveau-là vous allez faire quoi du coup ? Collectioner des abonnements ?
    raioh posted the 07/03/2026 at 09:16 AM
    Aucun intérêt de payer ses jeux plein pot en demat pour juste y jouer day one
    Arrêtez avec cette idée et votre porte feuille en sera bien plus heureux.
    La trilogie Mafia était à 5 balles. Le pack RE2 et 3, 10 balles. Toute la série Metro ou Wolfenstein ? 5 balles.
    Attendez juste les promos (tant qu'il y en a encore).
    forte posted the 07/03/2026 at 09:16 AM
    J'en pense que tant que j'aurais le choix de payer mes jeux en physique moins cher D1, je le ferai. Je jouerai à la PS6 aux jeux PS6. Et mes jeux physiques PS5 sur ma PS5.
    magneto860 posted the 07/03/2026 at 09:16 AM
    Les jeux Ps Plus Extra et Premium sont dématérialisés. Donc même sans bibliothèque, on peut jouer sur une console en full démat.

    Ensuite le prix. Absolument rien n'oblige à céder aux désirs de Sony et d'acheter un jeu à 80 balles.
    Un jeu à 80 €, c'est un jeu à 60 € dans deux mois et c'est un jeu à 40 € dans douze à dix-huit mois.
    Un jeu à 50 €, c'est un jeu à 40 € dans deux mois et c'est un jeu à 20 € dans douze à dix-huit mois.

    Le dématérialisé c'est un accès qui peut être coupé à tout moment. On n'achète plus le jeu mais on achète le temps qu'on passe dessus (qu'on ait un abonnement ou non). Et cet accès peut être coupé à tout moment, avec et sans abonnement.

    Si ça ne te gêne pas de payer 80 € pour un accès, libre à toi.
    Perso je ne paierai pas 30 € pour un jeu dématérialisé (si j'oublie mon bundle PS5 de départ, je n'ai enfreint cette règle qu'une seule fois).
    olex posted the 07/03/2026 at 09:16 AM
    Si vous voulez continuer, il faudrait surtout commencer à acheter sur PC... Quitte à faire l'impasse sur certaines exclusivités.
    gamerdome posted the 07/03/2026 at 09:19 AM
    Je pense qu'on devrait faire exactement le contraire ; tout acheter en physique et absolument plus rien en démat, pas de jeux, pas de dlc, pas de microtransaction, pas d'abonnement, rien.

    Pendant 1 an et demi, montrer à Sony que c'est les joueurs qui décident avec leur acte d'achat.

    Au lieu de ça c'est l'inverse qui se produit déjà : on se plie déjà on démat alors qu'on est pas encore en janvier 2028.

    Et c'est exactement ce que Sony avec leur annonce. Ils ont gagné.
    fiveagainstone posted the 07/03/2026 at 09:19 AM
    Non merci, c'est exactement ce que Sony veut pour les conforter dans leur choix.
    shambala93 posted the 07/03/2026 at 09:19 AM
    olex Pourquoi ? Ça n’a pas de sens.


    Sony, Nintendo et MS devraient vraiment travailler sur la possibilité de numériser ses jeux physiques histoire de retrouver sa bibliothèque.
    Sur Steam on peut jouer à des jeux qui ont 15 ans et basta. Notre bibliothèque nous suit partout.
    shinz0 posted the 07/03/2026 at 09:20 AM
    Et tous les jeux Sony seront sur le PS+ donc aucun intérêt d'acheter une exclue Sony day one à 80€
    J'ai fait God of War Ragnarök grâce au PS+ et ça n'a rien changé à ma vie de ne pas le faire day one
    shambala93 posted the 07/03/2026 at 09:20 AM
    gamerdome
    Les joueurs ont déjà choisi. Ils achètent à 85% en demat. Vous rêvez c’est dingue !
    nyseko posted the 07/03/2026 at 09:21 AM
    Tout dépendra de la présence ou non d'un lecteur sur PS6.

    Je dirais que vu l'attitude de Sony actuellement, c'est peu probable qu'il y en ai un.

    S'il n'y a pas de lecteur sur la PS6, le problème va être que pour jouer à ses jeux PS5, et bien il faudra garder une PS5. Et espérer qu'elle ne rende jamais l'âme.

    Je ne suis pas certain qu'il y ait vraiment un bon choix en fait, excepté de passer sur PC ou Nintendo Switch 2 pour les jeux tiers.
    oss137 posted the 07/03/2026 at 09:22 AM
    gamerdome c'est exactement ça qui doit être fait, mais beaucoup n'ont pas de conviction
    magneto860 posted the 07/03/2026 at 09:22 AM
    Par contre tu peux très bien encourager Sony et gonfler ses chiffres pour les jeux en démat, en consommant du gratuit.

    Toutes les semaines il sort des jeux mobiles gratuits sur le PSN. Aujourd'hui j'ai ajouté Splash of Color (un puzzle pour mon fils de 5 ans).
    niflheim posted the 07/03/2026 at 09:23 AM
    J'ai commencé ma collection physique sur PS5 en ne revendant rien depuis le début, et je me suis toujours dit que je finirais comme ça.

    Au final, je trouve ça magique de voir toute notre histoire personnelle d'une génération devant nos yeux. Je me rappelle très bien d'ailleurs que The Pathless était mon premier jeu PS5 un peu collector https://www.iam8bit.com/products/the-pathless-playstation-5?_pos=1&_sid=3e7ad242c&_ss=r

    La PS6, il y a pas de quoi être pressé de l'acheter, on verra comment se présente les choses et au prochain gros jeu First Party qui se profilera d'ici là.
    shinz0 posted the 07/03/2026 at 09:24 AM
    shambala93 85% à relativiser que que comprend ce % ?
    Par exemple en France : https://x.com/RetroPoloTV/status/2072844687640068462/photo/1
    saram posted the 07/03/2026 at 09:24 AM
    Dans un monde parfait, après cette annonce les joueurs devraient arrêter d'acheter sur le PS store et acheter en masse en physique. Dans un monde parfait malheureusement.
    shambala93 posted the 07/03/2026 at 09:24 AM
    oss137
    L’écrasante majorité des joueurs, leurs convictions c’est le demat. Ils vont s’y tenir.
    jenicris posted the 07/03/2026 at 09:25 AM
    Non, j'achèterai juste moins de jeux et surtout beaucoup moins en day one (hormi mes plus attendu en boîte façon GTA6 pour les avoir à un prix correct si on le peut encore)
    Et full promo sinon, hors de question de prendre un jeu full demat à 80 balles
    Même pour un FF je le ferai pas.
    Idem sur Steam.
    nicolasgourry posted the 07/03/2026 at 09:25 AM
    shambala93 https://www.gameblog.fr/jeu-video/ed/news/xbox-nouvelle-fonctionnalite-disc-to-digital-rumeur-718648
    masharu posted the 07/03/2026 at 09:26 AM
    Encore une fois, vous faites ce que vous voulez mais moi c'est non .
    shambala93 posted the 07/03/2026 at 09:28 AM
    nicolasgourry
    Ça serait bien mais je demande à voir comment ça serait possible. Entre les prêts entre amis etc…
    gamerdome posted the 07/03/2026 at 09:28 AM
    oss137 eh oui, je sais...

    shinz0 J'ai toujours trouvé ces chiffres bizarre, car apparemment il y a aussi autant de PS5 avec que sans lecteur disque.
    fan2jeux posted the 07/03/2026 at 09:30 AM
    Pour en faire l experience avec la ps3, c est possible mais finalement pas fiable car il faut etre tres attentif sur les jeux pris, les stocker dans un disque dur et faire le tour des mise a jour.
    Parce qu on voit bien que le store ne sont pas eternel
    olex posted the 07/03/2026 at 09:31 AM
    shambala93 Ca n'a plus de sens de rester prisonnier (pour l'instant ?) d'un seul Store pour acheter tes jeux. T'as zéro alternative, tu restes encore plus prisonnier de ton écosystème. Dans un monde idéal, tu achètes en physique mais on t'enlève ce choix.

    Tu peux également te restreindre aux précédentes générations (ce que je compte personnellement faire, même si l'obsolescence du matériel et les cotes des jeux physiques vont fatalement poser problème), ou juste arrêter le JV.
    shambala93 posted the 07/03/2026 at 09:34 AM
    olex
    Oui mais sur PC globalement Steam écrase le marché . C’est une prison volontaire en quelque sorte.

    Et puis beaucoup n’ont pas envie de jouer sur PC bordel ! Ils veulent leur console dans le salon et basta. Ils vont pas s’enmerder avec un PC dans un bureau 2 x plus cher sous prétexte que PlayStation ne fait plus de physique ( d’ailleurs les joueurs s’en branlent vu la répartition des ventes entre le demat et le physique).
    fan2jeux posted the 07/03/2026 at 09:34 AM
    Et encore sur ps3, j ai peu de demat mais sur ps4, c est autre histoire.
    cyr posted the 07/03/2026 at 09:35 AM
    Alors petit conseil mais des promos ça existe sur les stores, et y en a même souvent, agressive etc.

    Sauf chez nintendo en revanche, le max de réduction que tu peux avoir c'est 20€ .
    olex posted the 07/03/2026 at 09:36 AM
    shambala93 Tu as quand même dans l'absolu plus de souplesse sur PC, et ça, tu ne pourras pas le contredire. Il y a des jeux qui ne nécessitent pas d'avoir Steam au démarrage, qui n'ont pas de DRM (aussi bien sur Steam que sur GOG), y a toujours moyen de bidouiller etc.
    gamerdome posted the 07/03/2026 at 09:38 AM
    cyr Je pense que les promo sur le store existent parce que justement il y a le physique moins cher, quand ça ne sera plus le cas, Sony va se lâcher, on est pas prêts.
    kikoo31 posted the 07/03/2026 at 09:38 AM
    Sony peut dès a présent refourguer des jeux sur PC car dorénavant c'est sur PC
    La PS6 ils peuvent se la mettre ou je pense
    neetsen posted the 07/03/2026 at 09:40 AM
    Mais...
    Sauf erreur; le communiqué disait arrêter la production des disques de jeu, mais il semble que des version boites existerons toujours mais avec des codes de téléchargement dedans
    olex posted the 07/03/2026 at 09:40 AM
    cyr Ou ça va finir comme sur PS3 (et Vita dans une moindre mesure, car il y a encore des promos permanentes mais non affichées) : ZERO promo. Ce sera d'ailleurs intéressant de voir si ce phénomène va se répercuter à terme sur le store PS4, puisque sa gestion vient toute juste d'être abandonnée.
    masharu posted the 07/03/2026 at 09:42 AM
    gamerdome Sans parler du "prix dynamique" maintenant
    guiguif posted the 07/03/2026 at 09:42 AM
    Bah non, surtout pas sur Playstation qui est verrouillé de de partout
    shambala93 posted the 07/03/2026 at 09:43 AM
    olex
    Je suis d’accord mais je me souviens du tollé avec Epic GS. Les joueurs et j’avoue que j’en fait partie, aime avoir leurs jeux dans une seule bibliothèque.

    J’ai classé mes jeux par style, dates etc.
    amario posted the 07/03/2026 at 09:43 AM
    Comment les joueurs acceptes si facilement la douille. C'est affolant
    asakk posted the 07/03/2026 at 09:47 AM
    magneto860 certainement!
    Même moi qui suit pro physique je prend des jeux en démat quand c'est vraiment une belle promo, genre un jeux a moins de 10€
    captaintoad974 posted the 07/03/2026 at 09:48 AM
    Non
    shinz0 posted the 07/03/2026 at 09:52 AM
    masharu oui faut pas oublier les prix dynamiques
    cyr posted the 07/03/2026 at 09:54 AM
    Petite remarque aussi.
    Quand vous acheter un jeux en grande surfaces, vous contribuer a la mort des magasin indépendant.

    Si un jeux est vendu 79€ prix conseillé, c'est parce qu'il y a une marge pour les magasin


    Vous avez tué les magasin en achetant massivement a leclerc etc.

    Donc maintenant les mec se disent, éliminons les derniers rayons qui vendent moins chère que sur les store. Comme ça il contrôleron le prix.


    gamerdome Non pas vraiment. Enfin c'est pas aussi simple. Par exemple nintendo ne pratique plus les promotions et en boutique y a pas plus de promo pour autant.

    olex les promo c'est quand un jeux est récent ou pas très vieux. Passer une date, les titres ne sont plus mis en promo car l'editeurs ne compte plus sur ses titres pour faire de l'argent.

    En régle général, sauf exception, mais si vous voyez un jeuw vendu 9,99€ au lieu de 70€, c'est que c'est la dernière promotion du titre. Après il ne sera plus en promo.

    Mais il peut être remis en promotion a 9,99€ plus tard, lors des soldes par exemple. Comme rayman legend sur le store de la switch par exemple.

    Même moi a ce prix je réfléchis, sur le faite en ai-je vraiment envie, vais je y jouer ou pas?

    Même si 10€ c'est pas la mort, en étant full démat j'ai arrêté les achats compulsif.
    churos45 posted the 07/03/2026 at 09:56 AM
    Je dois être fatigué, je ne comprends pas le but de se constituer une collection démat "au plus tôt" pour la PS6. Je ne comprends pas ce qui presse
    supasaiyajin posted the 07/03/2026 at 10:05 AM
    C'est peut être le but recherché. Et ils ont très bien choisi leur moment pour faire cette annonce. Entre les précommandes de GTA 6 uniquement démat qui cartonnent, Xbox au fond du trou, qui ne soutiendra probablement pas le physique, parce que le démat ça les arrange aussi et la crise des composants qui risque de dissuader les éventuels réfractaires de passer sur PC, où le démat est plus avantageux, mais la machine coûte plus cher... Et sans animosité, je trouve que ce post résume assez bien la décadence de notre société. Se laisser soumettre en acceptant de perdre des choix et libertés sans vraiment réagir. En l'état, je n'achèterai plus rien chez PlayStation.
    djfab posted the 07/03/2026 at 10:06 AM
    churos45 : imagine tu as ta PS6, tu as revendu ta PS5. Tu aimerais beaucoup refaire God of War Laufey que tu avais acheté sur PS5. Si le prends en démat sur PS5, et bien tu pourras le refaire sur ta PS6 (il tournera surement mieux en plus). Si tu le prends en physique, tu ne pourras pas.
    olex posted the 07/03/2026 at 10:06 AM
    djfab Prévenir en achetant, en soi, ce n'est pas si déconnant. Mais tu n'es sûr de rien, et encore moins des conditions. Peut-être qu'il y aura des exceptions (en terme de comptabilité technique par exemple), un énième paywall de 5-10€ à mettre etc. La facture va être salée si tu comptes absolument tout "convertir"...
    oss137 posted the 07/03/2026 at 10:08 AM
    shambala93 Sony donnerai de la merde à manger, que ce serait pareil
    djfab posted the 07/03/2026 at 10:11 AM
    supasaiyajin : c'est pas une décadence, c'est juste savoir vivre avec son temps. D'ailleurs c'est la société qui a choisi le démat au vu de l'évolution des chiffres. C'est comme ça, c'est tout. Et c'est bien dommage pour un gamer d'arrêter les jeux Playstation et de se priver de potentiels GOTY juste pour une histoire de support.
    altendorf posted the 07/03/2026 at 10:13 AM
    Bah non, rien à foutre
    shambala93 posted the 07/03/2026 at 10:16 AM
    oss137 Tu n’écoutes jamais de musique en streaming ? Tu ne regardes jamais de films ou de séries ? Tu ne consultes jamais de médias en ligne ? À un moment, faut quand même redescendre sur Terre !
    gamerdome posted the 07/03/2026 at 10:20 AM
    A l'instar de l'usine à disques PlayStation, les joueurs "physique" sont déjà en cours de reconversion.
    magneto860 posted the 07/03/2026 at 10:22 AM
    djfab En France les 85% sont du 73% et se décomposent ainsi : 38% pour les jeux, 20% pour les DLCs et 15% pour les abonnements.

    Et puis en France la part des jeux dématérialisés baisse (-19% en 2025) quand celle des DLCs augmente (+51%).

    Sachant que la majorité des jeux dans les 38% n'existent pas en boîte, car il faut payer une blinde à Sony pour avoir le droit de le sortir en boîte.

    Ce n'est donc pas vivre avec son temps. C'est faire ce que Sony dicte, et c'est céder à la politique des DLCs.

    https://x.com/RetroPoloTV/status/2072844687640068462/photo/1
    cyr posted the 07/03/2026 at 10:23 AM
    gamerdome pas trop le choix. Soit tu va au bout de tes convictions, soit tu accepte.

    Perso je serais full physique, j'arrêterai le jeux vidéo.

    Comme j'ai pas voulu du vaccin covid, et j'ai perdu des libertés, mais temporairement. La par contre......ça semble définitif.
    shambala93 posted the 07/03/2026 at 10:25 AM
    magneto860
    A l’échelle internationale
    85% des jeux vendus le sont en demat sur PlayStation hors DLC d’ailleurs !

    Donc non, Sony suit le marché. Si l’inverse avait vraie on aurait une PS6 avec lecteur intégré !
    djfab posted the 07/03/2026 at 10:26 AM
    magneto860 : ça sert à rien ce que tu dis là, faut vivre avec son temps dans le monde moderne, et dans le monde c'est 85% démat.
    magneto860 posted the 07/03/2026 at 10:29 AM
    J'entends vos points de vue mais je continue de penser que Sony pousse le marché (comme il a tenté de le faire avec la PSP Go) et non suit le marché.

    Mon amour pour la marque en est fortement entachée mais pour le reste ça ne change rien, au final on y est.
    alexkidd posted the 07/03/2026 at 10:32 AM
    WahWah et Conkerax vont venir filmer des écrans désormais
    nyseko posted the 07/03/2026 at 10:37 AM
    Vous savez, le CD ne représente que 8.5 à 9% du marché global de la musique. Pourtant les artistes sortent encore des CDs.

    Vous vous faite avoir d'une force monumental par Sony et son argument fallacieux.

    Sony force vers le numérique pour supprimer le marché gris et augmenter ses marges.
    djfab posted the 07/03/2026 at 10:39 AM
    nyseko : ça n'a rien à voir puisque dans la musique, chaque artiste décide de sortir en physique ou pas.
    sonilka posted the 07/03/2026 at 10:45 AM
    Non je les emmerde.
    supasaiyajin posted the 07/03/2026 at 10:47 AM
    djfab Encore une fois je ne veux pas être méchant, mais pour moi, ceux qui sortent l'argument "il faut savoir vivre avec son temps", c'est pour éviter d'admettre qu'ils adhèrent à l'idée de se laisser imposer les choses. Autant certaines évolutions sont compréhensibles, mais là, non, c'est de l'enculerie pure et simple. Et comme je le disais sur un autre post, le physique existe toujours dans la musique ou le ciné. Pourquoi devrait il complètement disparaître dans le JV ?
    nicoliafox posted the 07/03/2026 at 10:49 AM
    Pour moi, un des grands intérêts de la console (hormis les exclus et une expérience standardisé) c'était que le physique était encore la. Beaucoup de gens ici nous expliquait il y a encore pas si longtemps que Xbox c'était le diable a cause des DRM, du faux physique, de la politique demat...A l'époque de la One, beaucoup sont revenus chez Playstation pour ça: y a les boites, les jeux sont la plupart du temps complet sur disque, y a moins de restrictions.

    Très bien. Maintenant que les "gentils japonais amoureux du jeu vidéo et pro consommateur" abandonnent aussi le physique. Il reste plus beaucoup de perspectives (Nintendo...)

    Si le physique disparait (ce qui semble acté), je pars très probablement sur PC. Tant qu'a se faire enfler, autant avoir le choix des stores (steam mais bien sur gog, voir Xbox...) et ne pas être lié a un seul compte.

    J'ai zéro confiance en Sony en cas de piratage, de ban de compte ou d'oubli d'identifiant, pas envie de perdre 20 ans de collections de jeux comme ça.
    oss137 posted the 07/03/2026 at 10:51 AM
    shambala93 si justement, je regarde en streaming mais j'achète encore beaucoup de bluray idem pour la musique et pour les jeux... En gros,j'ai le choix de ma consommation, personne ne m'impose comment je dois consommer! C'est tout ce que je demande
    gally099 posted the 07/03/2026 at 11:01 AM
    Perso boycott de la marque Sony pour ma part, que ce soit jeu, casque, tv, etc...
    keiku posted the 07/03/2026 at 11:35 AM
    Il ne faut plus consommer sur console, le dernier point qui la rendait rentable que le pc vient de tomber...

    aujourd'hui une console hors nintendo, ca vaut moins qu'un steam machine
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