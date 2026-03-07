Laest désormais actée.Du coup, on peut s'interroger... Ne serait-il pas plus judicieux deafin de démarrer le plus tôt possible saavec laquelle on pourra? (chose qu'on ne pourra pas faire avec les disques...)Perso ça ne me dérangerait pas trop, même si je préfère le physique, mais bon comme c'est la fin... Le principal problème étant: 80 € pour une nouveauté démat contre 60 € en grandes surfaces. Mais le démat, c'est l'avenir...Qu'en pensez-vous ?