La fin des jeux playstation au format disque
est désormais actée.
Du coup, on peut s'interroger... Ne serait-il pas plus judicieux de commencer dès à présent à acheter ses jeux au format dématérialisé
afin de démarrer le plus tôt possible sa collection numérique
avec laquelle on pourra jouer sur la future PS6
? (chose qu'on ne pourra pas faire avec les disques...)
Perso ça ne me dérangerait pas trop, même si je préfère le physique, mais bon comme c'est la fin... Le principal problème étant le prix
: 80 € pour une nouveauté démat contre 60 € en grandes surfaces. Mais le démat, c'est l'avenir...
Qu'en pensez-vous ?
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posted the 07/03/2026 at 09:06 AM by djfab
Si c'est numerique = PC
et j'ai meme envie de dire que la futur xbox sera meilleur que la PS6 car la xbox va inclure le store STEAM. Si c'est le cas c'est un incroyable move
Sony qu'ils aillent se faire maintenant, la ps5 fut mon dernier achat chez SONY GROUP
Parfois les promotions sont ridicule.
Et ce n'est qu'une option temporaire.
Après 2028 faudra faire avec les prix maximum des nouveaux jeux
À voir comment le PlayStation Store va évoluer
Quand on voit la suppression des films achetés par Sony récemment, ça fait peur
J’attends que Sony se ramasse en 2028 et je ne sais pas par quel miracle, ils réagiront ! Cela se traduira comment ? Je ne sais pas mais là, je souhaite juste qu’ils se ramassent un joli rejet pour sa PS6, à l’instar de la WiiU
La prochaine étape c'est le cloud gaming à ce niveau-là vous allez faire quoi du coup ? Collectioner des abonnements ?
Arrêtez avec cette idée et votre porte feuille en sera bien plus heureux.
La trilogie Mafia était à 5 balles. Le pack RE2 et 3, 10 balles. Toute la série Metro ou Wolfenstein ? 5 balles.
Attendez juste les promos (tant qu'il y en a encore).
Ensuite le prix. Absolument rien n'oblige à céder aux désirs de Sony et d'acheter un jeu à 80 balles.
Un jeu à 80 €, c'est un jeu à 60 € dans deux mois et c'est un jeu à 40 € dans douze à dix-huit mois.
Un jeu à 50 €, c'est un jeu à 40 € dans deux mois et c'est un jeu à 20 € dans douze à dix-huit mois.
Le dématérialisé c'est un accès qui peut être coupé à tout moment. On n'achète plus le jeu mais on achète le temps qu'on passe dessus (qu'on ait un abonnement ou non). Et cet accès peut être coupé à tout moment, avec et sans abonnement.
Si ça ne te gêne pas de payer 80 € pour un accès, libre à toi.
Perso je ne paierai pas 30 € pour un jeu dématérialisé (si j'oublie mon bundle PS5 de départ, je n'ai enfreint cette règle qu'une seule fois).
Pendant 1 an et demi, montrer à Sony que c'est les joueurs qui décident avec leur acte d'achat.
Au lieu de ça c'est l'inverse qui se produit déjà : on se plie déjà on démat alors qu'on est pas encore en janvier 2028.
Et c'est exactement ce que Sony avec leur annonce. Ils ont gagné.
Sony, Nintendo et MS devraient vraiment travailler sur la possibilité de numériser ses jeux physiques histoire de retrouver sa bibliothèque.
Sur Steam on peut jouer à des jeux qui ont 15 ans et basta. Notre bibliothèque nous suit partout.
J'ai fait God of War Ragnarök grâce au PS+ et ça n'a rien changé à ma vie de ne pas le faire day one
Les joueurs ont déjà choisi. Ils achètent à 85% en demat. Vous rêvez c’est dingue !
Je dirais que vu l'attitude de Sony actuellement, c'est peu probable qu'il y en ai un.
S'il n'y a pas de lecteur sur la PS6, le problème va être que pour jouer à ses jeux PS5, et bien il faudra garder une PS5. Et espérer qu'elle ne rende jamais l'âme.
Je ne suis pas certain qu'il y ait vraiment un bon choix en fait, excepté de passer sur PC ou Nintendo Switch 2 pour les jeux tiers.
Toutes les semaines il sort des jeux mobiles gratuits sur le PSN. Aujourd'hui j'ai ajouté Splash of Color (un puzzle pour mon fils de 5 ans).
Au final, je trouve ça magique de voir toute notre histoire personnelle d'une génération devant nos yeux. Je me rappelle très bien d'ailleurs que The Pathless était mon premier jeu PS5 un peu collector https://www.iam8bit.com/products/the-pathless-playstation-5?_pos=1&_sid=3e7ad242c&_ss=r
La PS6, il y a pas de quoi être pressé de l'acheter, on verra comment se présente les choses et au prochain gros jeu First Party qui se profilera d'ici là.
Par exemple en France : https://x.com/RetroPoloTV/status/2072844687640068462/photo/1
L’écrasante majorité des joueurs, leurs convictions c’est le demat. Ils vont s’y tenir.
Et full promo sinon, hors de question de prendre un jeu full demat à 80 balles
Même pour un FF je le ferai pas.
Idem sur Steam.
Ça serait bien mais je demande à voir comment ça serait possible. Entre les prêts entre amis etc…
shinz0 J'ai toujours trouvé ces chiffres bizarre, car apparemment il y a aussi autant de PS5 avec que sans lecteur disque.
Parce qu on voit bien que le store ne sont pas eternel
Tu peux également te restreindre aux précédentes générations (ce que je compte personnellement faire, même si l'obsolescence du matériel et les cotes des jeux physiques vont fatalement poser problème), ou juste arrêter le JV.
Oui mais sur PC globalement Steam écrase le marché . C’est une prison volontaire en quelque sorte.
Et puis beaucoup n’ont pas envie de jouer sur PC bordel ! Ils veulent leur console dans le salon et basta. Ils vont pas s’enmerder avec un PC dans un bureau 2 x plus cher sous prétexte que PlayStation ne fait plus de physique ( d’ailleurs les joueurs s’en branlent vu la répartition des ventes entre le demat et le physique).
Sauf chez nintendo en revanche, le max de réduction que tu peux avoir c'est 20€ .
La PS6 ils peuvent se la mettre ou je pense
Sauf erreur; le communiqué disait arrêter la production des disques de jeu, mais il semble que des version boites existerons toujours mais avec des codes de téléchargement dedans
Je suis d’accord mais je me souviens du tollé avec Epic GS. Les joueurs et j’avoue que j’en fait partie, aime avoir leurs jeux dans une seule bibliothèque.
J’ai classé mes jeux par style, dates etc.
Même moi qui suit pro physique je prend des jeux en démat quand c'est vraiment une belle promo, genre un jeux a moins de 10€
Quand vous acheter un jeux en grande surfaces, vous contribuer a la mort des magasin indépendant.
Si un jeux est vendu 79€ prix conseillé, c'est parce qu'il y a une marge pour les magasin
Vous avez tué les magasin en achetant massivement a leclerc etc.
Donc maintenant les mec se disent, éliminons les derniers rayons qui vendent moins chère que sur les store. Comme ça il contrôleron le prix.
gamerdome Non pas vraiment. Enfin c'est pas aussi simple. Par exemple nintendo ne pratique plus les promotions et en boutique y a pas plus de promo pour autant.
olex les promo c'est quand un jeux est récent ou pas très vieux. Passer une date, les titres ne sont plus mis en promo car l'editeurs ne compte plus sur ses titres pour faire de l'argent.
En régle général, sauf exception, mais si vous voyez un jeuw vendu 9,99€ au lieu de 70€, c'est que c'est la dernière promotion du titre. Après il ne sera plus en promo.
Mais il peut être remis en promotion a 9,99€ plus tard, lors des soldes par exemple. Comme rayman legend sur le store de la switch par exemple.
Même moi a ce prix je réfléchis, sur le faite en ai-je vraiment envie, vais je y jouer ou pas?
Même si 10€ c'est pas la mort, en étant full démat j'ai arrêté les achats compulsif.
Et puis en France la part des jeux dématérialisés baisse (-19% en 2025) quand celle des DLCs augmente (+51%).
Sachant que la majorité des jeux dans les 38% n'existent pas en boîte, car il faut payer une blinde à Sony pour avoir le droit de le sortir en boîte.
Ce n'est donc pas vivre avec son temps. C'est faire ce que Sony dicte, et c'est céder à la politique des DLCs.
https://x.com/RetroPoloTV/status/2072844687640068462/photo/1
Perso je serais full physique, j'arrêterai le jeux vidéo.
Comme j'ai pas voulu du vaccin covid, et j'ai perdu des libertés, mais temporairement. La par contre......ça semble définitif.
A l’échelle internationale
85% des jeux vendus le sont en demat sur PlayStation hors DLC d’ailleurs !
Donc non, Sony suit le marché. Si l’inverse avait vraie on aurait une PS6 avec lecteur intégré !
Mon amour pour la marque en est fortement entachée mais pour le reste ça ne change rien, au final on y est.
Vous vous faite avoir d'une force monumental par Sony et son argument fallacieux.
Sony force vers le numérique pour supprimer le marché gris et augmenter ses marges.
Très bien. Maintenant que les "gentils japonais amoureux du jeu vidéo et pro consommateur" abandonnent aussi le physique. Il reste plus beaucoup de perspectives (Nintendo...)
Si le physique disparait (ce qui semble acté), je pars très probablement sur PC. Tant qu'a se faire enfler, autant avoir le choix des stores (steam mais bien sur gog, voir Xbox...) et ne pas être lié a un seul compte.
J'ai zéro confiance en Sony en cas de piratage, de ban de compte ou d'oubli d'identifiant, pas envie de perdre 20 ans de collections de jeux comme ça.
aujourd'hui une console hors nintendo, ca vaut moins qu'un steam machine