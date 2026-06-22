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ouroboros4
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[UP]Steam Machine : les prix dévoilés (et ça pique)
Valve a enfin mis fin au suspense concernant la date de sortie de la Steam Machine ainsi que son prix.
La console sortira le 30 juin avec un possibilité de s'inscrire sur la liste d'attente jusqu'au 25 juin.

[UP] On apprend via IGN que la console devait initialement coûter 750 dollars.....

https://www.ign.com/articles/the-steam-machine-was-originally-meant-to-cost-about-750

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    posted the 06/22/2026 at 05:08 PM by ouroboros4
    comments (37)
    jenicris posted the 06/22/2026 at 05:08 PM
    Juste
    yanssou posted the 06/22/2026 at 05:11 PM
    Ça sera pareil pour la next gen
    patrickleclairvoyant posted the 06/22/2026 at 05:13 PM
    J’étais prêt à prendre la 2to à 1000€, mai la 400€ de plus ça fait mal au cul. J’ai des hémorroïdes là putain
    walterwhite posted the 06/22/2026 at 05:13 PM
    Bon chance
    ouroboros4 posted the 06/22/2026 at 05:14 PM
    yanssou Pas forcément
    Valve ne vend jamais à perte et répercute la moindre augmentation du prix sur le client(comme l'exploation de prix de la SD)
    Nintendo Sony et MS ne font pas la même chose
    liberty posted the 06/22/2026 at 05:14 PM
    Niveau puissance Ravyxxs ça donne quoi ? Ça tourner quoi par exemple en full 4k ? Rien ?
    apollokami posted the 06/22/2026 at 05:14 PM
    yanssou Et sans doute gros downgrade sur les specs aussi en ce qui concerne la next-gen.
    patrickleclairvoyant posted the 06/22/2026 at 05:15 PM
    Je pense que la première image est une erreur. Ce doit être la 515go sans manette, avec un prix inférieur
    zekk posted the 06/22/2026 at 05:15 PM
    J’en prends 2
    yanssou posted the 06/22/2026 at 05:16 PM
    ouroboros4 personne n'est prêt pour la ps6, ça sera un prix dégueulasse.

    apollokami yep aussi
    patrickleclairvoyant posted the 06/22/2026 at 05:16 PM
    liberty C’est l’équivalent d’une ps5 mais il y’a aura le FSR 4 alors que la ps5 a le 2
    shinz0 posted the 06/22/2026 at 05:16 PM
    Ça pique
    ouroboros4 posted the 06/22/2026 at 05:17 PM
    yanssou Sans doute le prix de la PS5 Pro (qui n'est pas vendue à perte depuis son lancement d'ou son prix )
    vers0 posted the 06/22/2026 at 05:19 PM
    Reste a voir maintenant si elle se vendre mais vue le marché de niche que c'est et le prix ce sera pas par palette .
    patrickleclairvoyant posted the 06/22/2026 at 05:21 PM
    vers0 Je viens de commencer la vidéo de Digital Foundry et même Valve encourage à créer sa propre me machine si on trouve des composants moins cher de notre côté. C’est sûr que ça ne va pas se vendre
    skuldleif posted the 06/22/2026 at 05:23 PM
    EH bah putin
    wickette posted the 06/22/2026 at 05:23 PM
    Pour un gpu rdna 3 avec 8gb de vram, lol.

    Vraiment une catastrophe cette course aux datacenters.
    marcus62 posted the 06/22/2026 at 05:23 PM
    Ça laisse présager des prix totalement délirants si la next-gen sort en 2027 ou 2028.

    Je vais rester sur le trio PC/PS5/XSX
    nigel posted the 06/22/2026 at 05:24 PM
    C'était à vrai dire évident, mais merci l'IA...
    keiku posted the 06/22/2026 at 05:25 PM
    ca va, sony va pouvoir ressortir ses exclus sur pc, valve n'est pas près d'arriver dans les salons
    negan posted the 06/22/2026 at 05:25 PM
    plus de 1000 pour des performance de merde
    keiku posted the 06/22/2026 at 05:26 PM
    nigel ici le problème n'est pas l'ia, vu que tu peux faire un pc 2 fois plus puissant pour le même prix
    apejy posted the 06/22/2026 at 05:27 PM
    C'est cher, mais je m'attendais à pire que ça.
    skuldleif posted the 06/22/2026 at 05:28 PM
    quand Asha sharma a dit que Xbox perdaient des tunes sur chaque console vendu on veut bien le croire en voyant ca
    vohmp posted the 06/22/2026 at 05:29 PM
    ca pique
    masharu posted the 06/22/2026 at 05:31 PM
    Prix attendus puisque c'est un PC et c'est un produit de niche avant tout adresser aux utilisateurs de Steam.

    Merci au-revoir.
    yanssou posted the 06/22/2026 at 05:32 PM
    ouroboros4 ça restera chère pour ce que c'est et pas accessible au grand public, surtout si entre temps elle augmente de prix durant sa gen.
    heracles posted the 06/22/2026 at 05:32 PM
    Sorry Gabe il y a rien à défendre là..
    mattewlogan posted the 06/22/2026 at 05:34 PM
    Quand je pense certains qui pleurent pour la PlayStation 5pro à la sortie MDR
    liberty posted the 06/22/2026 at 05:36 PM
    patrickleclairvoyant ah ouai trop chère. C'est fabriqué en plus en série, donc aucune excuse pour vendre ça a ce prix là. Autant rester sur console et plutôt avoir une ouverture des stores PC sur ses dernières
    51love posted the 06/22/2026 at 05:38 PM
    De 750 a 1100?
    shining posted the 06/22/2026 at 05:39 PM
    1100euro pour sa , en plus la 4k ces died vue la config , ou comme sur console 4k en normal - bas avec fsr , zero interet.
    deathegg posted the 06/22/2026 at 05:40 PM
    Bon, on va rester sur les bon vieux PC monté pièce par pièce de nos grands mères hein?
    kaiserstark posted the 06/22/2026 at 05:43 PM
    Les tests indiquent que même comparé à des PC de prix similaire, ses performances sont très médiocres.

    Et ça semble même pas être au niveau d'une PS5.
    thauvinho posted the 06/22/2026 at 05:46 PM
    Bon osef, il est où HL3 ?
    shining posted the 06/22/2026 at 05:47 PM
    kaiserstark surtout que ta la bc-250 carte de minage ou tu peux l'overclok a 40 cu et ta plus puissant que la ps5 sauf que le prix a rien a voir , bien plus bas .
    romgamer6859 posted the 06/22/2026 at 05:48 PM
    COMBIEN
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