Valve a enfin mis fin au suspense concernant la date de sortie de la Steam Machine ainsi que son prix.
La console sortira le 30 juin avec un possibilité de s'inscrire sur la liste d'attente jusqu'au 25 juin.
[UP] On apprend via IGN que la console devait initialement coûter 750 dollars.....
https://www.ign.com/articles/the-steam-machine-was-originally-meant-to-cost-about-750
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posted the 06/22/2026 at 05:08 PM by ouroboros4
Valve ne vend jamais à perte et répercute la moindre augmentation du prix sur le client(comme l'exploation de prix de la SD)
Nintendo Sony et MS ne font pas la même chose
apollokami yep aussi
Vraiment une catastrophe cette course aux datacenters.
Je vais rester sur le trio PC/PS5/XSX
Merci au-revoir.
Et ça semble même pas être au niveau d'une PS5.