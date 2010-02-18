[Sylvain] journaliste français : Don’t Nod, Quantic Dream et de nombreux « studios bien connus » vont subir des licenciements. ID Software, Bethesda Studios et BioWare aussi en difficulté :
"Ce qui se passe avec Microsoft n'est que le début d'un énorme massacre pour les studios détenus par des éditeurs. Don’t Nod, Quantic Dream, mais aussi beaucoup de licenciements attendus dans de nombreux studios très connus. Ça va être une catastrophe. Et si Microsoft t'intéresse vraiment, je te conseillerais de jeter un œil—si j'étais toi—à ce qui se passe chez ID Software, Bethesda Studios, mais aussi BioWare... Les échos que j'ai pu recueillir ce soir sont loin d'être encourageants. Ce n'est vraiment que le début."
Source : https://www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/comments/1u6xj4p/sylvain_french_journalist_dont_nod_quantic_dream/
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posted the 06/16/2026 at 03:58 AM by link49
J'ai adoré les jeux de Quantic Dream. J'espère que ça mettra pas fin à leurs projets.
Imaginez le carnage...
Donc au final, c'est pas viable. Trop risqué. Alors avec l'ia , les studio ne perdent pas de temps et ils vont se débarrasser d'un nombre conséquent de personnes.
La voie choisi par bon nombre de studio, du tous graphismes, aujourd'hui c'est pas la bonne solution.
Alors, que des jeux modestes graphiquement comme minecraft , animal crossing, pokemon etc eux cartonne........
Je préfère la créativité, l'originalité, mais plus personne a les couilles de prendre des risques.....
Donc on a remake, remaster, portage.
La question est, jusqu'où cela va finir.....
C’est comme s’ils s’étaient passé le mot…
[img=650]http://www.gamekyo.com/media258508.html[/img]
[img=650]https://postimg.cc/Ny5NSkyw[/img]
Tu peux auussi essayer ce lien : https://goopics.net/
Il ne me reste plus qu'à apprendre a centrer
C'est un cycle à la matrix.
ILs veulent quoi les joueurs en faite ? Sur certains jeux même en prenant des risques ca ne se vend pas non plus ou presque.
Et quand tu sors un jeu moins bon graphiquement.. Olala c'est la NextGen ? C'est moche etc;
Mais vu l'approche court termiste de l'industrie, le lancement suffirait à faire un max de dégâts.
Perso j'ai jamais critiquer un jeux sur les graphismes, ni encensé un jeux parcequ'il est beau.
C'est pas une grosse majorité, c'est les mec qui rachète une version mid gen de leur consoles.....
Alors que....le pc est la pour ça. Les consoles c'était pour rendre accessible le jeux vidéo. Mais quand on voit le prix des consoles ......
Tu rajoute au fait que dev un jeu ambitieux coute extrêmement cher et bloque des équipes de 200 ou 300 personnes pendant 4 à 5 ans, si à la sortie il est pas rentable c'est game over, y'a pas de place pour une seconde chance.