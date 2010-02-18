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Heavy Rain
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name : Heavy Rain
platform : PlayStation 3
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Quantic Dream
genre : Aventure
multiplayer : non
european release date : 02/24/2010
us release date : 02/23/2010
japanese release date : 02/18/2010
official website : http://www.heavyrainps3.com/
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[Rumeur] Des futurs licenciements chez de nombreux studios connus, dont Quantic Dream


[Sylvain] journaliste français : Don’t Nod, Quantic Dream et de nombreux « studios bien connus » vont subir des licenciements. ID Software, Bethesda Studios et BioWare aussi en difficulté :

"Ce qui se passe avec Microsoft n'est que le début d'un énorme massacre pour les studios détenus par des éditeurs. Don’t Nod, Quantic Dream, mais aussi beaucoup de licenciements attendus dans de nombreux studios très connus. Ça va être une catastrophe. Et si Microsoft t'intéresse vraiment, je te conseillerais de jeter un œil—si j'étais toi—à ce qui se passe chez ID Software, Bethesda Studios, mais aussi BioWare... Les échos que j'ai pu recueillir ce soir sont loin d'être encourageants. Ce n'est vraiment que le début."

Source : https://www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/comments/1u6xj4p/sylvain_french_journalist_dont_nod_quantic_dream/
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    aeris201
    posted the 06/16/2026 at 03:58 AM by link49
    comments (35)
    keiku posted the 06/16/2026 at 04:22 AM
    Le crash du jv, on es en plein dedans, il ne manque plus qu'une contre performance de GTA pour la quinte flush
    mrvince posted the 06/16/2026 at 04:23 AM
    Ca fait 101% ton truc.
    link49 posted the 06/16/2026 at 05:00 AM
    keiku on est en plein dedans.

    J'ai adoré les jeux de Quantic Dream. J'espère que ça mettra pas fin à leurs projets.
    davidsexking posted the 06/16/2026 at 05:01 AM
    link49 comment on met les images en petit format comme ça déjà ?
    khazawi posted the 06/16/2026 at 05:05 AM
    Y a des gens qui voulaient que Microsoft rachète Sega lol
    Imaginez le carnage...
    cyr posted the 06/16/2026 at 05:14 AM
    C'est con a dire, mais il n'y a pas plus de joueurs aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Hors, les masses salariales, le temps de devellopement ont explosé, mais le prix d'in jeux n'a pas vraiment augmenté.

    Donc au final, c'est pas viable. Trop risqué. Alors avec l'ia , les studio ne perdent pas de temps et ils vont se débarrasser d'un nombre conséquent de personnes.

    La voie choisi par bon nombre de studio, du tous graphismes, aujourd'hui c'est pas la bonne solution.

    Alors, que des jeux modestes graphiquement comme minecraft , animal crossing, pokemon etc eux cartonne........

    Je préfère la créativité, l'originalité, mais plus personne a les couilles de prendre des risques.....

    Donc on a remake, remaster, portage.

    La question est, jusqu'où cela va finir.....
    link49 posted the 06/16/2026 at 05:15 AM
    davidsexking tu mets le lien direct de l'image que tu as hébergé et tu le place entre les balises img.
    davidsexking posted the 06/16/2026 at 05:19 AM
    link49 c'est ce que je fais mais l'image est trop grande
    adamjensen posted the 06/16/2026 at 05:32 AM
    C’est bizarre, tous ces licenciements qui se passent en même temps chez les différents éditeurs et constructeurs.
    C’est comme s’ils s’étaient passé le mot…
    link49 posted the 06/16/2026 at 05:33 AM
    davidsexking mets =650 dans la première balise.
    davidsexking posted the 06/16/2026 at 05:53 AM
    link49 J'ai essayé comme ça mais l'image ne s'affiche pas, ya une icône d'image cassée. :
    [img=650]http://www.gamekyo.com/media258508.html[/img]
    link49 posted the 06/16/2026 at 06:01 AM
    davidsexking au pire fais un capture d'écran du tweet et héberge l'image.
    davidsexking posted the 06/16/2026 at 06:10 AM
    link49 J'ai essayé ça justement et ça n'a rien donné, tu utilises quel hébergeur?
    e3ologue posted the 06/16/2026 at 06:39 AM
    keiku Une sur performance de GTA6 pourrait aussi être dévastateur, en montrant que malgré la casse l'industrie va dans la bonne direction
    keiku posted the 06/16/2026 at 06:44 AM
    e3ologue pour gta6 je pense qu'en dehors du lancement, il n'y presque aucune chance qu'il surperforme, il fera dans tous les cas moins bien que le précédent au final
    link49 posted the 06/16/2026 at 06:48 AM
    davidsexking postimg ou un autre sur Google en tapant hébergeur image. Il faut mettre le lien direct dans ceux que te donne le site.
    davidsexking posted the 06/16/2026 at 06:54 AM
    link49 Peut-être que certains sont pas compatibles je vais retenter
    davidsexking posted the 06/16/2026 at 06:58 AM
    link49 non toujours l'icône d'image cassée même avec ce lien
    [img=650]https://postimg.cc/Ny5NSkyw[/img]
    link49 posted the 06/16/2026 at 07:01 AM
    davidsexking Ca doit te donner ça : [img]https://i.postimg.cc/W3sbxgF8/Quantic.jpg[/img]


    Tu peux auussi essayer ce lien : https://goopics.net/
    davidsexking posted the 06/16/2026 at 07:14 AM
    link49 merci ça a enfin marché avec le I


    Il ne me reste plus qu'à apprendre a centrer
    iglooo posted the 06/16/2026 at 07:18 AM
    L'IA doit jouer quelque peu jouer dans cette "réduction"... Ainsi que la situation éco' à venir.
    darksector posted the 06/16/2026 at 07:24 AM
    Il faut que cette industrie s'effondre une bonne fois pour toute, un reset et ça repart.
    C'est un cycle à la matrix.
    rider288 posted the 06/16/2026 at 07:54 AM
    Cyr Je suis d'accord, mais je vais prendre le cas de Marathon. J'ai pas testé le jeu, donc je peux pas vraiment dire si c'est bien ou pas. Mais Ca a pris des risques avec la DA... avec les critiques qui vont avec.

    ILs veulent quoi les joueurs en faite ? Sur certains jeux même en prenant des risques ca ne se vend pas non plus ou presque.

    Et quand tu sors un jeu moins bon graphiquement.. Olala c'est la NextGen ? C'est moche etc;
    e3ologue posted the 06/16/2026 at 08:20 AM
    keiku Je suis d'accord, les gens force artificiellement par conformisme, on le voit avec pas mal de jeu comme Pokémon.
    Mais vu l'approche court termiste de l'industrie, le lancement suffirait à faire un max de dégâts.
    zerdow posted the 06/16/2026 at 08:41 AM
    Rider288 le problème de marathon c’était surtout le fait d’arriver dans un genre déjà bien saturé , avec une DA trop décaler et une esthétique woke qui ne colle pas avec une grande parti du publique cible. Ils aurait assumer bien plus une DA cartoon avec un gameplay encore plus atypique sans touche de wokisme , le jeu se serait fait une place. La ils se sont foutus dans un entre 2 dégueux avec une DA semi réaliste , des persos qui semble débarquer de la gay pride et un gameplay qui essaye quelque choses sans se différencier assez pour etre marquant.
    cyr posted the 06/16/2026 at 08:53 AM
    rider288 faut voir avec les gens qui préfèrent avoir de beau graphisme plutôt qu'autre chose.

    Perso j'ai jamais critiquer un jeux sur les graphismes, ni encensé un jeux parcequ'il est beau.

    C'est pas une grosse majorité, c'est les mec qui rachète une version mid gen de leur consoles.....

    Alors que....le pc est la pour ça. Les consoles c'était pour rendre accessible le jeux vidéo. Mais quand on voit le prix des consoles ......
    ravyxxs posted the 06/16/2026 at 09:02 AM
    link49 Oui beaucoup de haine inutile pour leurs jeux...j'imagine que oui, ça s'inspirait beaucoup trop de film américain très connu pour la plupart.
    suzukube posted the 06/16/2026 at 09:45 AM
    link49 tu es trop cool tu aides les autres membres du site j'apprécie
    kikoo31 posted the 06/16/2026 at 10:22 AM
    suzukube un ange
    altendorf posted the 06/16/2026 at 11:07 AM
    Du Summer Game Fest au Blood Game Fest
    link49 posted the 06/16/2026 at 11:30 AM
    Mais de rien.
    xylander posted the 06/16/2026 at 11:40 AM
    Ils ont fermé le marché en augmentant tous les tarifs. Il n'y a que les teubés qui veulent frimer avec une console à 1000 boules qui croient le contraire. Le JV va craquer et GTA VI va l'achever en avalant tout.
    azerty posted the 06/16/2026 at 12:02 PM
    Sony va fermer des trucs en juillet apparemment
    naoshige11 posted the 06/16/2026 at 04:40 PM
    cyr je sais pas trop perso. Les jeunes de la générations 80/90/2000 jouent encore, moins certainement mais ça joue encore. La jeune génération actuelle est présente aussi mais le plus gros problème qu'il y avait pas y'a 20/30 ans c'est que 10 jeux accaparent 80% du marché et il reste que des miettes pour les autres, le pire étant qu'il y a des plus en plus de jeux qui sortent et pour se faire une place c'est une horreur.

    Tu rajoute au fait que dev un jeu ambitieux coute extrêmement cher et bloque des équipes de 200 ou 300 personnes pendant 4 à 5 ans, si à la sortie il est pas rentable c'est game over, y'a pas de place pour une seconde chance.
    newtechnix posted the 06/16/2026 at 05:41 PM
    Le projet de redorer l'entité Xbox vient de prendre du plomb dans l'aile.
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