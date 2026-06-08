Nous sommes officiellement en juin, et tout le monde réclame un Nintendo Direct, c'est le moins qu'on puisse dire. Il n'y a pas eu de Nintendo Direct officiel depuis septembre 2025, et les annonces faites jusqu'à présent l'ont été spontanément ou via l'application Nintendo Today. D'un point de vue commercial, cette approche se justifie malheureusement. Lors d'un Nintendo Direct, la plupart des annonces finissent par être éclipsées par un autre élément de la présentation, généralement un titre phare comme Mario, Zelda ou Smash. Lorsque les annonces sont espacées comme ces derniers temps, elles bénéficient d'une plus grande visibilité et d'une attention accrue. Mais rien ne vaut un bon vieux Nintendo Direct, et juin 2026 semble être le moment idéal pour en organiser un. D'ailleurs, certaines rumeurs indiquent qu'une présentation pourrait avoir lieu mardi, même si cela n'est pas encore confirmé. Voici quelques prédictions de dernière minute, en supposant qu'une présentation en juin ait bien lieu.
Selon les récentes prédictions de NateTheHate, un remake de Zelda : Ocarina of Time serait en développement pour la Nintendo Switch 2. Une édition spéciale de Pikmin 4 pour la Nintendo Switch 2 serait également en développement, et Xenoblade Chronicles 2 et Nintendo Switch Sports bénéficieraient apparemment de nouveautés. On ignore pour l'instant s'il s'agira d'éditions spéciales pour la Nintendo Switch 2 ou de titres inédits (ou, dans le cas de Xenoblade, d'une nouvelle édition définitive).
NateTheHate a toutefois précisé qu'il n'avait pas encore fait de prédictions concernant l'ensemble des jeux Nintendo prévus pour 2026 ; des surprises sont encore à prévoir. Il a également évoqué par le passé un portage ou un remake de Kirby : Planet Robobot, mais cela remonte à longtemps et le projet n'a toujours pas abouti. Cependant, nous pensons que c'est tout à fait possible. La Nintendo Switch bénéficie toujours d'une base installée considérable, et il serait judicieux de sortir un portage d'un des jeux Kirby les plus appréciés en attendant le prochain opus principal.
Enfin, il y a la question de Mario en 3D : selon Nate, le jeu existe bel et bien, mais ne sera pas prêt avant 2027. Cela dit, un Nintendo Direct en juin pourrait dévoiler un petit aperçu du jeu, comme une petite surprise. NateTheHate est actuellement le seul informateur fiable concernant Nintendo, et comme la firme est restée très discrète cette année en matière de Nintendo Direct, ses prédictions prennent tout leur sens, les fans se tournant vers la seconde moitié de 2026.
De nombreuses annonces d'éditeurs tiers sont également à prévoir : tant de titres ont fuité ou font l'objet de rumeurs concernant la Nintendo Switch 2 qu'il est impossible de tous les citer. Voici quelques jeux dont l'existence a fuité ou fait l'objet de rumeurs : Minecraft, Monster Hunter Wilds, Hi-Fi Rush, Metaphor: ReFantazio, Expedition 33, Mewgenics et Sonic Frontiers: Definitive Edition, parmi tant d'autres.
Alors que la section précédente s'appuie sur des prédictions et des rumeurs existantes, celle-ci relève de la pure spéculation. En effet, cela fait un certain temps que Nintendo n'a pas ajouté de nouvelle plateforme Nintendo Switch Online. Certes, ils ont ajouté Virtual Boy en début d'année, mais est-ce que quelqu'un l'utilise vraiment ? Grâce au microphone intégré de la Switch 2, la Nintendo DS est désormais une option viable pour avoir son propre service. Elle possède également une ludothèque fantastique, idéale pour une diffusion progressive auprès des consommateurs sur cinq ans. D'ailleurs, on a vraiment besoin de plus de jeux GameCube sur le service Nintendo Switch Online ; ça fait plus d'un an et toujours pas de Super Mario Sunshine, par exemple.
Et puis, il y a les DLC, toujours appréciables. Mario Kart World gagnerait sans aucun doute à accueillir de nouveaux personnages et circuits : le potentiel est énorme. On pourrait inclure des pilotes de Donkey Kong Bananza, Luigi's Mansion, etc., et connecter quelques circuits supplémentaires au monde ouvert. Pokémon Pokopia regorge de contenu, mais il est certain qu'il recevra des DLC à un moment ou un autre ; peut-être une nouvelle zone cette année ? Côté jeux, un nouveau Super Mario Maker ou Luigi's Mansion serait également le bienvenu prochainement. Le dernier titre développé en interne par Next Level Games était Mario Strikers: Battle League en 2022, il y a déjà quatre ans.
Un nouveau Mario en 3D serait également formidable, comme évoqué précédemment, mais il est bien trop tôt pour Animal Crossing, un tout nouveau Zelda ou Splatoon. Splatoon bénéficie déjà de Splatoon Raiders cette année, donc Splatoon 4 est vraisemblablement exclu. Zelda aura très certainement droit à au moins un remake, mais le prochain opus en 3D n'est probablement pas pour tout de suite. L'édition Nintendo Switch 2 d'Animal Crossing a sans doute été conçue pour faire patienter les joueurs pendant quelques années, même si nous espérons nous tromper.
Source : https://nintendoeverything.com/june-2026-nintendo-direct-predictions/
Donc du neuf prioritairement. Peut-être sortir des sentiers battu.
Et donner un sentiment de liberté comme zelda botw/totk, ou bananza.
- Un Metroid 2D (soit super metroid soit un nouveau)
- Le nouveau Mario 3D
J’attends le gros jeu de fin d’année ! Donc j’espère soit un gros Zelda soit un Mario que ce soit remake ou pas, je veux juste un gros titre majeur!
Sinon pas trop d’attente en particulier… Pokémon étant à part. À la limite j’aimerais bien des nouvelles autour de Pikmin ou un autre Starfox.
J’espère ne pas être déçu vu ce qu’on a eu avec les autres conf.
Le reste ça sera du bonus.
J'aimerais du neuf quoi, tout simplement
et
le portage de The Last Story HD
Merci
un nouveau wario land
un nouveau mario world
du tier japonais
mais bon s'il n'annonce rien c'est pas plus mal , j'ai fais l'impasse sur la switch 2 donc si rien ne sort je ne serais pas décu
- Nintendo Switch 2 Welcome Tour 2
Ce sont mes seules attentes, comme ça je ne serais pas (trop) déçu
Oui, et qu'il soit modifié "pour plaire à un nouveau public"...
Il y a plein de raisons de s'inquiéter en voyant ce qu'est devenu Nintendo.