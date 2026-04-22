Après Amazon et Micromania, c'est au tour de la Fnac de lancer les réservations.
Il y a aussi quelques jeux qu'il est possible de réserver, au prix de 79.99 euros. Il faudra faire vite je pense.
Source : https://x.com/hamsterjoueur/
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posted the 04/22/2026 at 11:03 AM by link49
Avec leurs revenus de ministre pilote de ligne privée, le dit « craquage » équivaut à un jeu acheté 80€ pour la plèbe.
Et le blanc, ça fait pas Neo Geo de toute façon
Car perso je ne veux pas du stick arcade FILAIRE. Je veux la console noire + stick arcade SANS FIL + Metal slug...
Donc comme le pack blanc mais en noir.
Je vais donc patienter car actuellement je ne m y retrouve pas dans les offres.
Pas envie de payer un stick arcade filaire qui prendra de la place et la poussiere et qui fait grimper le prix de 100€
Vraiment je comprends pas leur choix.
Tous ceux qui vont jouer en hdmi sur les grandes télé oled comme moi bah on jouera en sans fil, on va pas se coller devant une télé 55 pouces ou plus.
La ils ont fait une erreur sur le pack noir pour moi.
Fallait de base mettre le stick sans fil mais qui peux se brancher en filaire si besoin. Mais faut pas imposer le filaire quoi
En jeux je prendrais Garou kof2002 Shock troopers Metal slug et Samsho5spé