Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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Metal Slug Tactics
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name : Metal Slug Tactics
platform : Xbox One
editor : DotEmu
developer : Leikir Studio
genre : tactical-RPG
other versions : PC - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
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[Neo Geo AES+] Les réservations sont ouvertes


Après Amazon et Micromania, c'est au tour de la Fnac de lancer les réservations.



Il y a aussi quelques jeux qu'il est possible de réserver, au prix de 79.99 euros. Il faudra faire vite je pense.

Source : https://x.com/hamsterjoueur/
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    posted the 04/22/2026 at 11:03 AM by link49
    comments (14)
    akinen posted the 04/22/2026 at 11:10 AM
    Certains youtubeurs « craquent ».

    Avec leurs revenus de ministre pilote de ligne privée, le dit « craquage » équivaut à un jeu acheté 80€ pour la plèbe.
    defcon5 posted the 04/22/2026 at 11:11 AM
    Prise à 184 euros sur amazon, mais je commence presque à regretter de ne pas avoir pris le pack blanc qui j'ai vu, hier furtivement, vers les 260 euros...
    kenpokan posted the 04/22/2026 at 11:20 AM
    defcon5 Erreur de prix sur les 2 packs, c'est bien 199€ et 299€ maintenant.
    Et le blanc, ça fait pas Neo Geo de toute façon
    alexkidd posted the 04/22/2026 at 11:21 AM
    Preco en noir sur Amazon , j'ai des jeux MVS, je voulais m'acheter de quoi les faire tourner (MVS Consolized), mais je vais les vendre pour acheter des jeux du coup.
    defcon5 posted the 04/22/2026 at 11:22 AM
    kenpokan une erreur ? t es sur ? Je me suis dit que c'était des promos !
    defcon5 posted the 04/22/2026 at 11:24 AM
    alexkidd tu ne veux pas d un adaptateur de jeux Mvs ? Furrtek en fait des bons
    zanpa posted the 04/22/2026 at 11:24 AM
    Déjà preco sur Plaion en blanche avec le pack metal slug + carte mémoire inclus et j’ai pris un Garou avec
    malroth posted the 04/22/2026 at 11:36 AM
    Je trouve dommage qu'ils n'aie pas fait le meme pack que le blanc mais en noir

    Car perso je ne veux pas du stick arcade FILAIRE. Je veux la console noire + stick arcade SANS FIL + Metal slug...

    Donc comme le pack blanc mais en noir.

    Je vais donc patienter car actuellement je ne m y retrouve pas dans les offres.

    Pas envie de payer un stick arcade filaire qui prendra de la place et la poussiere et qui fait grimper le prix de 100€

    Vraiment je comprends pas leur choix.

    Tous ceux qui vont jouer en hdmi sur les grandes télé oled comme moi bah on jouera en sans fil, on va pas se coller devant une télé 55 pouces ou plus.

    La ils ont fait une erreur sur le pack noir pour moi.

    Fallait de base mettre le stick sans fil mais qui peux se brancher en filaire si besoin. Mais faut pas imposer le filaire quoi
    torotoro59 posted the 04/22/2026 at 11:39 AM
    Une noire une blanche prises avant la hausse, métal slug, shock trooper et garou pour le moment
    altendorf posted the 04/22/2026 at 11:46 AM
    kenpokan Pas une erreur, c'est la préco à bas prix assuré par Amazon
    victornewman posted the 04/22/2026 at 11:50 AM
    pack ultimate avec les 10 jeux pour moi
    fdestroyer posted the 04/22/2026 at 12:01 PM
    alexkidd Comme Defcon, à ta place je prendrai un MVS to AES et les ferait tourner sur la AES+
    cidkageno posted the 04/22/2026 at 12:04 PM
    Deja preco hier le pack de base en noir avec le stick filaire. La blanche qui finira jaune d'ailleurs je la trouve vraiment pas terrible. Et je veux pas du stick sans fil qui va rajouter de la latence.
    En jeux je prendrais Garou kof2002 Shock troopers Metal slug et Samsho5spé
    volran posted the 04/22/2026 at 12:07 PM
    Préco le pack de base en noir avec Shock Troopers, je prendrai les jeux au fur et a mesure, j'attends de voir si ils sortent les KOF ou Last Blade à l'avenir
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