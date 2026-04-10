Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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Super Mario Maker 2
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name : Super Mario Maker 2
platform : Switch
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : plates-formes
multiplayer : 1 à 4 (local et online)
european release date : 06/28/2019
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[Rumeur] Switch 2 : Pour ceux qui sont fans du plombier moustachu


Selon Shpeshal Nick, "Super Mario Maker 3" est bien en dévellopement. Cela semble coïncider avec le printemps 2026, lorsque Nintendo a supprimé des vidéos de fangames et de rom hacks de Super Mario Maker sur YouTube et les récentes suppressions de milliers de niveaux de Super Mario Maker 2 partagés en ligne.



Pour rappel, Super Mario Maker 2 est sorti le 28 juin 2019, avec l’ajout des styles 3D World et 3D Land. Et là, la vraie question se pose : Et si ce nouvel épisode allait encore plus loin… avec des styles inspirés de Super Mario Odyssey ou même Super Mario Sunshine ?

Source : https://mynintendonews.com/2026/04/10/leaker-claims-super-mario-maker-3-is-in-development/
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    aeris010
    posted the 04/10/2026 at 05:24 PM by link49
    comments (14)
    cyr posted the 04/10/2026 at 05:28 PM
    Un vrai mario 3D avant celui la....svp.
    masharu posted the 04/10/2026 at 05:30 PM
    A demain pour la rumeur Super Smash Bros.
    sonilka posted the 04/10/2026 at 05:49 PM
    Je me suis moi aussi lancé dans la carrière d'insider. Et en exclu, je vous balance les premiers retours de ma source (sure). Attachez vos ceintures !

    Selon ma source, un nouveau Zelda 3D est en développement. Mais il faudra patienter, le jeu n'a pas de date de sortie et n'espérer rien avant fin 2028 minimum.

    Coté Mario, Nintendo prévoit bien de sortir un nouveau Mario 3D. C'est inattendu et je dois dire que j'ai eu du mal à croire ma source. Pas de SMG3 en vue meme si le concept de galaxie serait présent (chaque galaxie serait en fait un monde plus ou moins vaste qui serait interconnecté aux autres). Le jeu sera présenté cette année pour une sortie l'an prochain.

    Un Luigi's Mansion 4 est aussi dans les tuyaux. Là ma source n'est pas sure. Elle a entendu parler d'une sortie pour le dernier trimestre 2026 mais certains bruits de couloir évoquent un possible report au début de l'année 2027.

    Coté jeux deja annoncés, ma source indique une date de sortie en juillet pour le prochain Fire Emblème. Splatoon Raiders lui débarquera en septembre.

    Enfin la grosse annonce de l'année serait la première présentation du nouveau Smash avec la phrase d'accroche suivante : Nobody is there anymore !

    Voila ce que j'ai pour l'instant. Je vous referai un topo d'ici début juillet. Ne me remerciez pas, je ne fais que mon humble travail.
    ouroboros4 posted the 04/10/2026 at 05:56 PM
    Encore un titre plein d'originalité
    zmaragdus posted the 04/10/2026 at 05:58 PM
    Alors y'a un problème. Apparemment le leaker en question n'a jamais dit qu'il y avait Mario Maker 3 en développement. Donc va falloir revoir les sources si ça a vraiment été dit.
    e3ologue posted the 04/10/2026 at 05:58 PM
    ça aurait été plus intéressant de savoir vers quand ça sort.
    aeris010 posted the 04/10/2026 at 06:00 PM
    Cool et ce serait pas surprenant. On est encore dans les 40 ans de Mario et Nintendo doit capitaliser sur l’enorme succes du nouveau film
    j9999 posted the 04/10/2026 at 06:05 PM
    Il y a une scène mario maker dans le film qui etait vraiment sympa et matquante. Une des meilleurs scènes du film d'ailleurs. Celle avec bowser junior qui crée dez obstacles pour attrapper mario, luigi et peach. C'etait vraiment bien foutu et j'ai pensé immédiatement a une suite pour mario maker à ce moment là, c'est tout à fait logique. Et vous seriez surpris du contenu qu'ils pourraient ajouter pour innover, on en a pas forcément fait le tour, les possibilités sont infinies.
    j9999 posted the 04/10/2026 at 06:07 PM
    cyr tu sais le "vrai mario" 3D s'il arrive pas tout de suite tu t'en porteras pas plus mal. On a assez de mario comme ça, largement de quoi faire ou regaire, et entre temps il y aura d'autres licences qui vont etre exploitées.
    temporell posted the 04/10/2026 at 06:17 PM
    j9999

    ah bon lequel ? le dernier gros mario 3D c'est Super Mario Odyssey qui est sortie le 27 octobre 2017, oui bientôt 9 ANS


    NEUF ANS putain !!!!!!!!!!!

    donc oui scuse de vouloir un nouveau mario, on est désoler...
    ducknsexe posted the 04/10/2026 at 06:45 PM
    En attendant Mario il y a le gorille poilu deja disponible sur switch 2.
    syoshu posted the 04/10/2026 at 06:48 PM
    link49 y a aussi beaucoup de niveaux qui se font supprimer depuis la semaine passée sur Mario Maker 2 et 2 maintenances de serveurs en peu de temps, ça veut pas dire grand chose mais ça peut être un indice.

    Grande nouvelle si c'est vraiment le cas, ca doit etre les jeux sur lesquels j'ai passé le plus de temps sur Wii u et Switch
    skk posted the 04/10/2026 at 06:53 PM
    Et puis il y a plusieurs passages "mario maker" dans le dernier film... Certainement pas un hasard.
    gaeon posted the 04/10/2026 at 08:35 PM
    temporell Le truc c'est que DK Bananza a certainement pris la place d'un Mario 3D. Je vois le malaise parce que c'est effectivement pas vraiment la même chose... mais c'est pourtant bien l'impression donnée.

    Reste donc à voir le temps qu'il leur faudra pour pondre un Mario 3D, il me semble bien que Miyamoto a présenté le film Mario Galaxy comme le plat de resistance de leur focus des 40 ans de Mario... donc c'est pas pour cette année déjà.
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