Selon Shpeshal Nick, "Super Mario Maker 3" est bien en dévellopement. Cela semble coïncider avec le printemps 2026, lorsque Nintendo a supprimé des vidéos de fangames et de rom hacks de Super Mario Maker sur YouTube et les récentes suppressions de milliers de niveaux de Super Mario Maker 2 partagés en ligne.
Pour rappel, Super Mario Maker 2 est sorti le 28 juin 2019, avec l’ajout des styles 3D World et 3D Land. Et là, la vraie question se pose : Et si ce nouvel épisode allait encore plus loin… avec des styles inspirés de Super Mario Odyssey ou même Super Mario Sunshine ?
Source : https://mynintendonews.com/2026/04/10/leaker-claims-super-mario-maker-3-is-in-development/
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posted the 04/10/2026 at 05:24 PM by link49
Selon ma source, un nouveau Zelda 3D est en développement. Mais il faudra patienter, le jeu n'a pas de date de sortie et n'espérer rien avant fin 2028 minimum.
Coté Mario, Nintendo prévoit bien de sortir un nouveau Mario 3D. C'est inattendu et je dois dire que j'ai eu du mal à croire ma source. Pas de SMG3 en vue meme si le concept de galaxie serait présent (chaque galaxie serait en fait un monde plus ou moins vaste qui serait interconnecté aux autres). Le jeu sera présenté cette année pour une sortie l'an prochain.
Un Luigi's Mansion 4 est aussi dans les tuyaux. Là ma source n'est pas sure. Elle a entendu parler d'une sortie pour le dernier trimestre 2026 mais certains bruits de couloir évoquent un possible report au début de l'année 2027.
Coté jeux deja annoncés, ma source indique une date de sortie en juillet pour le prochain Fire Emblème. Splatoon Raiders lui débarquera en septembre.
Enfin la grosse annonce de l'année serait la première présentation du nouveau Smash avec la phrase d'accroche suivante : Nobody is there anymore !
Voila ce que j'ai pour l'instant. Je vous referai un topo d'ici début juillet. Ne me remerciez pas, je ne fais que mon humble travail.
ah bon lequel ? le dernier gros mario 3D c'est Super Mario Odyssey qui est sortie le 27 octobre 2017, oui bientôt 9 ANS
NEUF ANS putain !!!!!!!!!!!
donc oui scuse de vouloir un nouveau mario, on est désoler...
Grande nouvelle si c'est vraiment le cas, ca doit etre les jeux sur lesquels j'ai passé le plus de temps sur Wii u et Switch
Reste donc à voir le temps qu'il leur faudra pour pondre un Mario 3D, il me semble bien que Miyamoto a présenté le film Mario Galaxy comme le plat de resistance de leur focus des 40 ans de Mario... donc c'est pas pour cette année déjà.