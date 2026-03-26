Voici les notes pour la version Switch 2 de Sonic Racing: CrossWorlds :
Nintendo Insider : 100/100
"Sonic Racing CrossWorlds Nintendo Switch 2 Edition est une expérience absolument géniale. Son système de changement de circuit, toujours aussi captivant, apporte un vent de fraîcheur à un genre pourtant bien rodé. Inventif, exaltant et doté d'une présentation impeccable, ce jeu confirme la qualité des titres du hérisson et pourrait bien être son meilleur depuis longtemps. Pour ma part, Mario et Kirby peuvent se disputer la deuxième place du classement des meilleurs jeux de karting de l'année."
Vooks : 90/100
"Sonic Racing: CrossWorlds est un jeu de course plus que réussi et plaisant. Malgré son système de mondes croisés, il reste assez classique comparé à d'autres jeux de course mettant en scène des mascottes comme Mario Kart World et Kirby Air Riders. Bien qu'il présente quelques défauts, la plupart importent peu lors de courses effrénées à grande vitesse sur des circuits inspirés de l'univers Sonic."
Nintendo Life : 80/100
"En résumé, je dirais que cette version vaut largement le coup si vous comptez jouer à ce jeu sur les plateformes Nintendo : l’édition Switch 2 corrige les problèmes qui l’empêchaient d’atteindre l’excellence. Malheureusement, les possesseurs d’une simple Nintendo Switch ne bénéficieront pas de ces améliorations d’optimisation, mais si vous possédez déjà le jeu et une Switch 2, la mise à niveau à 10 $ semble un prix raisonnable pour un tel bond en avant par rapport à l’ancienne version. Je vous suggère de vous la procurer, ne serait-ce que pour découvrir ce qu’un excellent jeu de karting non développé par Nintendo peut donner."
Gaming Age : 75/100
"Dans une année comme celle-ci, où la comparaison avec Mario Kart World est si aisée, les défauts de CrossWorlds paraissent d'autant plus flagrants. En l'état, c'est un jeu de karting très solide, qui a malheureusement la malchance d'être comparé à un titre tout simplement plus divertissant."
Il a donc la même moyenne Metacritic que son rival sur cette console.
Source : https://www.metacritic.com/game/sonic-racing-crossworlds/critic-reviews/?platform=nintendo-switch-2/
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posted the 03/26/2026 at 05:17 AM by link49
"Pour être tout à fait honnête, même si certains designs de costumes sont sympas et que l'aspect monde ouvert semble plutôt amusant, le fait de ne pas pouvoir choisir son équipement préféré et de ne pouvoir choisir qu'un kart et un personnage est vraiment limitant. Je préfère d'ailleurs la séquence de choix des karts de Mario Kart 8/Mario Kart 8 Deluxe à celle de Mario Kart World. Globalement, ce n'est pas vraiment mon genre et je trouve difficile de gagner des courses quand on ne peut choisir qu'un nombre limité de karts et qu'on est coincé avec un seul type de véhicule."
Ouai donc en gros elle dit qu'elle arrive pas a gagner, donc c'est bien ce que je dit, certains sont frustré de ne pas finir premier, et donc se venge sur la note du jeux..
Mais voilà, si tu arrive pas a gagner a un jeux, c'est le jeux qui est mauvais ou le joueur ?
57CHF en version UK, ça va
La plupart de ceux qui l’ont trouvent que c’est l’un des moins bons de la saga.
Fait-toi une raison au lieu de voir de la haine partout dès qu’il s’agit de Nintendo.