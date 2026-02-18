L'idée centrale de Pokémon Pokopia, à savoir créer son propre monde peuplé de Pokémon, s'inspire de l'expérience de Shigeru Ohmori, directeur senior, lors de la création des cartes de Pokémon Rubis et Saphir. Cependant, le jeu n'aurait pas été le même sans Omega Force, la division de Koei Tecmo. Bien que cette division soit surtout connue pour son travail sur la franchise Dynasty Warriors, plusieurs développeurs de Dragon Quest 2, dont le directeur du jeu Takuto Edagawa et la directrice artistique Marina Ayano, ont rejoint le projet afin de partager leur expertise dans la création de jeux de simulation de vie en monde ouvert et de titres axés sur le crafting (source : Famitsu).
Selon la productrice Kanako Murata, la décision de collaborer avec Koei Tecmo a été prise après que l'équipe a découvert le prototype du jeu et la vidéo promotionnelle d'Ohmori. Cette dernière a d'ailleurs été diffusée lors du Nintendo Direct de septembre dernier. Le directeur Takuto Edagawa explique que les documents d'Ohmori offraient une vision si claire du jeu qu'Omega Force a estimé pouvoir y contribuer et a décidé de collaborer avec Game Freak.
Bien qu'Edagawa n'ait pas révélé le nombre exact de développeurs d'Omega Force travaillant sur Pokémon Pokopia, il a indiqué qu'il s'agissait de l'une des plus grandes équipes jamais réunies par la division pour un projet. Forts de leurs effectifs et des documents d'Ohmori, ils ont collaboré étroitement avec Game Freak pendant trois à quatre mois afin d'établir une vision commune avant de démarrer le développement proprement dit.
Malgré l'absence de date de sortie fixe, le développement de Pokémon Pokopia s'est achevé relativement vite. Ceci est dû en grande partie à la période de concertation, qui a permis à toutes les parties prenantes de résoudre les problèmes et les idées fondamentales du jeu en amont (et même d'aborder des questions philosophiques, comme le pourquoi et le comment de la confiance qu'un Pokémon développe envers les autres). Bien qu'ils n'aient jamais travaillé sur la franchise Pokémon, Edagawa et Ayano sont convaincus d'avoir créé un jeu dont ils peuvent être fiers et qu'ils pourront proposer aux fans.Pokémon Pokopia sortira le 5 mars sur Nintendo Switch 2.
Source : https://automaton-media.com/en/news/pokemon-pokopia-boasts-largest-development-team-in-omega-force-history-with-dragon-quest-builder-2s-game-and-art-director-on-board/
tags :
posted the 02/18/2026 at 11:35 AM by link49
Ils devraient demander des renforts pour les épisodes principale
Ces bandes d abruti de Pokemon company gamefreak.....
En attendant un jour DQB3, j'espère que Pokopia sera à la hauteur. Vivement
Je sais pas comment le prendre.
La presse a essayé le jeu et les impressions sont plutot positives
Et le problème c'est suivant la taille des pokemon. Si personne ne voit un pokemon dans les herbes, a quoi bon les rendre visible?
Je vais craquer, c'est le type de jeux que j'aime bien, mais pas au lancement
J'en attendais que dalle quand il a été annoncé mais là on verra les tests mais je laisserai sûrement tenter
Surement, je reste curieux.
cyr
Portant leur moteur d'avant-guerre réclamerait bien quelques cerveaux pour être remis à neuf.
Après pokemon ça n'a jamais étais dans les graphismes , même si un petit effort sur certains point ne serais pas du luxe.
L'idée centrale de Pokémon Pokopia, à savoir créer son propre monde peuplé de Pokémon, s'inspire de l'expérience de Shigeru Ohmori, directeur senior, lors de la création des cartes de Pokémon Rubis et Saphir. Cependant, le jeu n'aurait pas été le même sans Omega Force, la division de Koei Tecmo. Bien que cette division soit surtout connue pour son travail sur la franchise Dynasty Warriors, plusieurs développeurs de Dragon Quest 2, dont le directeur du jeu Takuto Edagawa et la directrice artistique Marina Ayano, ont rejoint le projet afin de partager leur expertise dans la création de jeux de simulation de vie en monde ouvert et de titres axés sur le crafting (source : Famitsu).
Selon la productrice Kanako Murata, la décision de collaborer avec Koei Tecmo a été prise après que l'équipe a découvert le prototype du jeu et la vidéo promotionnelle d'Ohmori. Cette dernière a d'ailleurs été diffusée lors du Nintendo Direct de septembre dernier. Le directeur Takuto Edagawa explique que les documents d'Ohmori offraient une vision si claire du jeu qu'Omega Force a estimé pouvoir y contribuer et a décidé de collaborer avec Game Freak.
Donc Gamefreak bossait seul....avant que Koei Tecmo décide de collaborer
c'est pas clair du tout et cela ressemble surtout à de la sous-traitance pour une montée en charge afin de sortir le jeu plus rapidement que Gamefreak seul aurait pu faire ....sans parler du talent des dev de Gamefreak est-ce que Koei Tecmo n'est pas plutôt venu sauvé un projet mal embarqué?
Malheureusement Nintendo maintient les prix, car visiblement les gens achète.
Comme j'ai toujours dit, je supporte pas les jeux qui baisse rapidement, 1 mois, 2 mois après la sortie.
Mais je supporte pas non plus la politique de nintendo de maintenir le prix des jeux a vie. Au bout de 2 ans, baisser le prix ne devraient pas poser problème.
Et donc voila pourquoi le prix de poketopia me fait chier, car pas de baisse a attendre.
Tout comme le prix n'est pas un facteur aussi limitant que certains pensent.
moi meme j hesite à faire de meme pour mk
Pas mal pour une game key card vendu a 80 boules
Je connais pas cette expression. J'attends ta réponse pour enrichir mon vocabulaire.