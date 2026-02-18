Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
Pokemon Pokopia
1
Likers
name : Pokemon Pokopia
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Game Freak
genre : simulation et gestion
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
478
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 18873
visites since opening : 32670157
link49 > blog
[Switch 2] Pokémon Pokopia bénéficie de la plus grande équipe de toute l'histoire d'Omega Force


L'idée centrale de Pokémon Pokopia, à savoir créer son propre monde peuplé de Pokémon, s'inspire de l'expérience de Shigeru Ohmori, directeur senior, lors de la création des cartes de Pokémon Rubis et Saphir. Cependant, le jeu n'aurait pas été le même sans Omega Force, la division de Koei Tecmo. Bien que cette division soit surtout connue pour son travail sur la franchise Dynasty Warriors, plusieurs développeurs de Dragon Quest 2, dont le directeur du jeu Takuto Edagawa et la directrice artistique Marina Ayano, ont rejoint le projet afin de partager leur expertise dans la création de jeux de simulation de vie en monde ouvert et de titres axés sur le crafting (source : Famitsu).

Selon la productrice Kanako Murata, la décision de collaborer avec Koei Tecmo a été prise après que l'équipe a découvert le prototype du jeu et la vidéo promotionnelle d'Ohmori. Cette dernière a d'ailleurs été diffusée lors du Nintendo Direct de septembre dernier. Le directeur Takuto Edagawa explique que les documents d'Ohmori offraient une vision si claire du jeu qu'Omega Force a estimé pouvoir y contribuer et a décidé de collaborer avec Game Freak.

Bien qu'Edagawa n'ait pas révélé le nombre exact de développeurs d'Omega Force travaillant sur Pokémon Pokopia, il a indiqué qu'il s'agissait de l'une des plus grandes équipes jamais réunies par la division pour un projet. Forts de leurs effectifs et des documents d'Ohmori, ils ont collaboré étroitement avec Game Freak pendant trois à quatre mois afin d'établir une vision commune avant de démarrer le développement proprement dit.

Malgré l'absence de date de sortie fixe, le développement de Pokémon Pokopia s'est achevé relativement vite. Ceci est dû en grande partie à la période de concertation, qui a permis à toutes les parties prenantes de résoudre les problèmes et les idées fondamentales du jeu en amont (et même d'aborder des questions philosophiques, comme le pourquoi et le comment de la confiance qu'un Pokémon développe envers les autres). Bien qu'ils n'aient jamais travaillé sur la franchise Pokémon, Edagawa et Ayano sont convaincus d'avoir créé un jeu dont ils peuvent être fiers et qu'ils pourront proposer aux fans.Pokémon Pokopia sortira le 5 mars sur Nintendo Switch 2.

Source : https://automaton-media.com/en/news/pokemon-pokopia-boasts-largest-development-team-in-omega-force-history-with-dragon-quest-builder-2s-game-and-art-director-on-board/
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 02/18/2026 at 11:35 AM by link49
    comments (25)
    rocan posted the 02/18/2026 at 11:37 AM
    Ca va être un rouleau compresseur
    kikoo31 posted the 02/18/2026 at 12:02 PM
    Good Idea

    Ils devraient demander des renforts pour les épisodes principale
    Ces bandes d abruti de Pokemon company gamefreak.....
    giru posted the 02/18/2026 at 12:06 PM
    Le fait que ça soit développé en partie par l'équipe de Dragon Quest Builders 2 m'emballe tellement

    En attendant un jour DQB3, j'espère que Pokopia sera à la hauteur. Vivement
    shanks posted the 02/18/2026 at 12:13 PM
    Arrêtons nous 5 secondes pour constater que même un Dynasty Warriors Origins a réclamé moins de monde que ce truc indé (peut-être incroyablement sympa mais voilà quoi).

    Je sais pas comment le prendre.
    cyr posted the 02/18/2026 at 12:14 PM
    Perso le prix demandé, pour moi c'est non. Il me fait envie, mais pas a 70€
    aeris124 posted the 02/18/2026 at 12:19 PM
    Ca promet du lourd

    La presse a essayé le jeu et les impressions sont plutot positives
    nicolasgourry posted the 02/18/2026 at 12:22 PM
    shanks tu vas faire un test du jeu ?
    cyr posted the 02/18/2026 at 12:28 PM
    shanks Dynastie warior existe depuis longtemps, la recette est la même....Donc ça demande moins de cerveau pour faire d'autre dynastie warior.....
    liberty posted the 02/18/2026 at 12:29 PM
    shanks c'est de la communication. C'est de la merde ce qu'il raconte. C'est un jeu indé sous unity. Ils se foutent de la gueule du monde comme d'habitude avec ce petit jeu vendu 70 euros. Si on demande a 5000 personnes de fabriquer un bâtiment en Allumettes ça ira rapidement, mais c'est pas pour autant que ça sera une maison de meilleurs qualité qu'une maison en pierre monté par 10 personne.... C'est que de la communication
    liberty posted the 02/18/2026 at 12:39 PM
    shanks Dans une interview donnée à Famitsu, Shigeru Ohmori (directeur de développement chez Game Freak) a expliqué que dans Pokémon Épée et Bouclier, l’équipe avait passé environ six mois à discuter et ajuster l’herbe haute jusqu’à ce qu’elle soit satisfaisante. Génial ! On a vue le résultat
    cyr posted the 02/18/2026 at 12:43 PM
    liberty Tu sais les herbes dans pokemon, c'est vachement important.
    Et le problème c'est suivant la taille des pokemon. Si personne ne voit un pokemon dans les herbes, a quoi bon les rendre visible?


    Je vais craquer, c'est le type de jeux que j'aime bien, mais pas au lancement
    rogeraf posted the 02/18/2026 at 12:43 PM
    Développeurs, payez moi pour jouer à vos jeux Pokemons ^^
    drybowser posted the 02/18/2026 at 12:47 PM
    Tous les retours eus jusque là parlent d'un super jeu, ça donne encore envie j avoue ...
    J'en attendais que dalle quand il a été annoncé mais là on verra les tests mais je laisserai sûrement tenter
    shanks posted the 02/18/2026 at 12:47 PM
    nicolasgourry
    Surement, je reste curieux.

    cyr
    Portant leur moteur d'avant-guerre réclamerait bien quelques cerveaux pour être remis à neuf.
    altendorf posted the 02/18/2026 at 12:47 PM
    Comment tu veux encore avoir espoir dans la franchise
    cyr posted the 02/18/2026 at 12:59 PM
    shanks je cautionne pas, mais regarde où ça nous mène de changer les moteurs a tous va.....

    Après pokemon ça n'a jamais étais dans les graphismes , même si un petit effort sur certains point ne serais pas du luxe.
    newtechnix posted the 02/18/2026 at 01:00 PM
    J'ai du mal à comprendre l'article et comment ils ont décidé de collaborer..

    L'idée centrale de Pokémon Pokopia, à savoir créer son propre monde peuplé de Pokémon, s'inspire de l'expérience de Shigeru Ohmori, directeur senior, lors de la création des cartes de Pokémon Rubis et Saphir. Cependant, le jeu n'aurait pas été le même sans Omega Force, la division de Koei Tecmo. Bien que cette division soit surtout connue pour son travail sur la franchise Dynasty Warriors, plusieurs développeurs de Dragon Quest 2, dont le directeur du jeu Takuto Edagawa et la directrice artistique Marina Ayano, ont rejoint le projet afin de partager leur expertise dans la création de jeux de simulation de vie en monde ouvert et de titres axés sur le crafting (source : Famitsu).

    Selon la productrice Kanako Murata, la décision de collaborer avec Koei Tecmo a été prise après que l'équipe a découvert le prototype du jeu et la vidéo promotionnelle d'Ohmori. Cette dernière a d'ailleurs été diffusée lors du Nintendo Direct de septembre dernier. Le directeur Takuto Edagawa explique que les documents d'Ohmori offraient une vision si claire du jeu qu'Omega Force a estimé pouvoir y contribuer et a décidé de collaborer avec Game Freak.

    Donc Gamefreak bossait seul....avant que Koei Tecmo décide de collaborer

    c'est pas clair du tout et cela ressemble surtout à de la sous-traitance pour une montée en charge afin de sortir le jeu plus rapidement que Gamefreak seul aurait pu faire ....sans parler du talent des dev de Gamefreak est-ce que Koei Tecmo n'est pas plutôt venu sauvé un projet mal embarqué?
    cyr posted the 02/18/2026 at 01:01 PM
    shanks d'ailleurs c'est pour ça que le prix me dérange pour poketopia. Un peu abusé. 50€ grand max ça aurait étais plus justifié.
    liberty posted the 02/18/2026 at 01:07 PM
    cyr c'est la le gros problème le prix. À 29,99 euros on l'aurait tous prit. La ce genre de communication c'est pour faire croire que ça a coûté HYPER MEGA CHERE ! LE BUDGET DE SPIDERMAN 2 ET GOD OF WAR RAGNAROK réuni! Alors que bon faut pas se foutre des gens. Surtout depuis les leak. Le jour où Nintendo, Game freak, la pokemon company investiront autant dans un seul produit que Rockstar avec GTA et avec la même recherche de qualité ils nous revendre leur jeu 90 euros et on ne dira rien.
    cyr posted the 02/18/2026 at 01:15 PM
    liberty Je suis d'accord sur le prix pour ce type de jeux.

    Malheureusement Nintendo maintient les prix, car visiblement les gens achète.

    Comme j'ai toujours dit, je supporte pas les jeux qui baisse rapidement, 1 mois, 2 mois après la sortie.

    Mais je supporte pas non plus la politique de nintendo de maintenir le prix des jeux a vie. Au bout de 2 ans, baisser le prix ne devraient pas poser problème.

    Et donc voila pourquoi le prix de poketopia me fait chier, car pas de baisse a attendre.
    ouroboros4 posted the 02/18/2026 at 01:33 PM
    liberty exactement. Ya que Nintendo pour avoir le culot de vendre ça 80 euros en physique
    giru posted the 02/18/2026 at 01:39 PM
    liberty Ce ne sont pas les quelques personnes qui vont lire cette interview qui vont changer quelque chose au succès (ou bide) du jeu C'est chercher loin de croire qu'ils essayent de justifier le prix en parlant de la taille de l'équipe de développement... Je pense qu'ils sont un peu au dessus de ça. Pokémon est une licence mainstream. Les personnes qui font le succès de cette licence ne sont pas des personnes qui suivent les interviews de développeurs ou l'actualité des jeux vidéo en général...

    Tout comme le prix n'est pas un facteur aussi limitant que certains pensent.
    kikoo31 posted the 02/18/2026 at 01:48 PM
    ouroboros4 tu as bien MK open world qui s'est fait acheter par des millions de mout mout
    moi meme j hesite à faire de meme pour mk
    aeris124 posted the 02/18/2026 at 01:54 PM
    giru Oui. D'ailleurs Pokemon Pokopia est #1 des preco sur amazon

    Pas mal pour une game key card vendu a 80 boules
    cyr posted the 02/18/2026 at 02:04 PM
    kikoo31 c'est quoi des mout mout?

    Je connais pas cette expression. J'attends ta réponse pour enrichir mon vocabulaire.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo