Square Enix a annoncé aujourd'hui, lors du Nintendo Direct, que les joueurs n'auront plus longtemps à attendre pour jouer à Final Fantasy VII Rebirth sur Nintendo Switch 2.
La sortie est prévue pour le 3 juin.
Malgré quelques concessions sur les graphismes, il devrait s'agir d'un portage réussi signé Square Enix.
Et pour finir, un bonus pour ceux qui prendront le jeu en physique a été dévoilé.
Source : https://mynintendonews.com/2026/02/05/final-fantasy-vii-rebirth-out-june-on-nintendo-switch-2/
posted the 02/05/2026 at 02:40 PM by link49
C’est évident comme Kingdom hearts
Bon sinon perso fait sur ps5 déjà donc pas pour moi mais vu la taille de Remake, penser à acheter un carte SD pour le rebirth parceque la ça va piquer sévère
Pourquoi pas.. ca fera plaisir aux derniers fans de FF qui restent, et qui jouent en nomade...
Une GKC est de ce fait totalement justifié