Final Fantasy VII Rebirth
name : Final Fantasy VII Rebirth
platform : Playstation 5
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : action-RPG
other versions : PC
link49
[Final Fantasy VII Rebirth] Date, bonus exclusif et trailer sur Switch 2


Square Enix a annoncé aujourd'hui, lors du Nintendo Direct, que les joueurs n'auront plus longtemps à attendre pour jouer à Final Fantasy VII Rebirth sur Nintendo Switch 2.



La sortie est prévue pour le 3 juin.



Malgré quelques concessions sur les graphismes, il devrait s'agir d'un portage réussi signé Square Enix.



Et pour finir, un bonus pour ceux qui prendront le jeu en physique a été dévoilé.

Source : https://mynintendonews.com/2026/02/05/final-fantasy-vii-rebirth-out-june-on-nintendo-switch-2/
    posted the 02/05/2026 at 02:40 PM by link49
    comments (14)
    rogeraf posted the 02/05/2026 at 02:44 PM
    Wouawou, ils ont fait vite ! Date similaire pour la sortie de la version XBOX ?
    ouroboros4 posted the 02/05/2026 at 02:44 PM
    Heu j'espère que c'est compresser car c'est quand même vachement flou même en 1080p
    fiveagainstone posted the 02/05/2026 at 02:47 PM
    Franchement pas mal vu ce que doit afficher le jeu. GG Square.
    link49 posted the 02/05/2026 at 02:47 PM
    rogeraf possible, même si j'ai pour l'instant rien trouvé.
    drybowser posted the 02/05/2026 at 02:49 PM
    J'attendrai un pack regroupant les 2 jeux pour me les faire
    forte posted the 02/05/2026 at 02:53 PM
    rogeraf Ca va être la même, comme d'hab les 3/4 des jeux dans les Direct tiers, ca sort aussi chez les autres
    link49 posted the 02/05/2026 at 02:55 PM
    drybowser Je suis sûr qu'un Pack contenant les 3 opus sortira.
    jem25 posted the 02/05/2026 at 03:11 PM
    link49

    C’est évident comme Kingdom hearts

    Bon sinon perso fait sur ps5 déjà donc pas pour moi mais vu la taille de Remake, penser à acheter un carte SD pour le rebirth parceque la ça va piquer sévère
    aeris942 posted the 02/05/2026 at 03:13 PM
    Il sort a la date anniversaire de la Switch 2. Son premier anniversaire

    Pourquoi pas.. ca fera plaisir aux derniers fans de FF qui restent, et qui jouent en nomade...
    soulfull posted the 02/05/2026 at 03:27 PM
    L'avantage d'avoir plusieurs consoles , je viens de le prendre à 30 euros sur Ps5.je ne sais pas si je vais le commencer où plutôt faire Stellar blade .
    aeris942 posted the 02/05/2026 at 04:28 PM
    102 go pour ce portage Switch 2

    Une GKC est de ce fait totalement justifié
    pcverso posted the 02/05/2026 at 04:47 PM
    Le jeu et franchement bien porté si il tourne vraiment comme ca
    sonilka posted the 02/05/2026 at 05:27 PM
    Enorme le bonus. Ca compense amplement le format GKC et le fait que ca bouffera quasi la moitié du stockage de base de la console
    maleman posted the 02/05/2026 at 05:45 PM
    Le carte bonus sera très certainement en anglais, comme l'a été le booster inclus dans l'édition physique de Remake. Je ne comprends pas trop, pour la logistique, il y a déjà différentes versions d'un jeu qui sortent en fonction du pays (langue jaquette, etc.) donc ils pourraient aussi intégrer la langue du bonus physique dans cette logistique. Ça me soûle qu'on n'ait jamais que des bonus physiques en anglais (artbooks, livres, etc) dans les éditions collectors.
