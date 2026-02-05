Résultats financiers du 3e trimestre de l'exercice 2025 de Sony PlayStation :
• PS5 vendues : 8 millions
• Nombre total de PS5 vendues : 92,2 millions
• Jeux complets vendus : 97,2 millions
• Logiciels développés par Sony : 13,2 millions
• Utilisateurs actifs mensuels : 132 millions
La PS5 a désormais dépassé la PS3 pour devenir la 4e console PlayStation la plus vendue de tous les temps, et la 8e tous constructeurs confondus.
Source : https://www.neogaf.com/threads/ps5-hits-92-1m-outsells-switch-2-in-q3-profits-top-15b.1693063/
posted the 02/05/2026 at 05:15 AM by link49
La PS5 s'est même mieux vendu que la Switch 2 lors des fêtes
Ça n'en fait pas moins la ludothèque la plus triste en 30 ans et des first sans ambition en mode ps4 bis.
Le problème c'est qu'il y a aussi eu du cross gen très longtemps sur cette gen...
Pas fan de marvel donc du coup ce sera Saros et peut-être GTA 6 en version physique.
Sacré performance !
hyoga57 C'est peut-être une impression, mais j'ai pour souvenir avoir joué plus sur Ps4 que sur Ps5.
Et de ce côté là, oui la PS5 est une déception.
Les fameux jeux cross gen 1.5 sans ambitions (Gran Turismo 7, God of War Ragnarök), un remaster avec Horizon Zero Dawn Remastered et le fameux Ghost of Yōtei (PS4 1.5 soit disant)
6 exclusivités dans un top 15, c'est un bon ratio, et on aurait pu facilement en mettre d'autres qui auraient eu largement leur place.
La régression vidéo-ludique est bien présente.
Oui y'a des bons jeux dans les AA et indés. Mais la créativité sur les gros jeux est au fond des abymes.
Pour Naughty Dog: la PS5 est sortit en 2020, c'était aussi la période de sortie de The Last of Us Part II sur PS4.
Ils ont quand même sortit The Last of Us Part I entièrement recréé à l'aide de la toute dernière technologie pour moteur PS5 de Naughty Dog.
The Last of Us Part II Remastered et Uncharted: Legacy of Thieves Collection font aussi parti de leurs jeux mise à niveau PS5.
En attendant Intergalactic: The Heretic Prophet (en développement depuis 2020) qui profitera encore d'un saut technologique pour le Naughty Dog Engine. Et ne me dis pas que tous ces jeux ne pouvaient pas facilement être aussi dans ce top 15.
Rien de mauvais bien sûr, mais rien de neuf et historiquement incroyable.
Phantom Blade t'as oublié