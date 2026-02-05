Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
[Ps5] Son total s'élève maintenant à 92,2 millions!


Résultats financiers du 3e trimestre de l'exercice 2025 de Sony PlayStation :

• PS5 vendues : 8 millions
• Nombre total de PS5 vendues : 92,2 millions
• Jeux complets vendus : 97,2 millions
• Logiciels développés par Sony : 13,2 millions
• Utilisateurs actifs mensuels : 132 millions

]

La PS5 a désormais dépassé la PS3 pour devenir la 4e console PlayStation la plus vendue de tous les temps, et la 8e tous constructeurs confondus.

Source : https://www.neogaf.com/threads/ps5-hits-92-1m-outsells-switch-2-in-q3-profits-top-15b.1693063/
    posted the 02/05/2026 at 05:15 AM by link49
    comments (32)
    natedrake posted the 02/05/2026 at 05:22 AM
    Elle va dépasser les 100 millions avec un certain jeu.
    jenicris posted the 02/05/2026 at 05:32 AM
    Comme quoi le marché se porte très bien pour Sony et Nintendo
    La PS5 s'est même mieux vendu que la Switch 2 lors des fêtes

    https://i.ibb.co/MyLzSCcV/tweet-2019253998713475120.png
    kratoszeus posted the 02/05/2026 at 05:45 AM
    Elle sera a 110 fin d'année avec GTA 5 et wolverine
    kikoo31 posted the 02/05/2026 at 05:59 AM
    jenicris et il faut que ça continue comme ça dans les prochains décennies
    djfab posted the 02/05/2026 at 06:12 AM
    Elle est bien partie pour dépasser la PS4 !
    link49 posted the 02/05/2026 at 06:33 AM
    A terme je la vois un peu au dessus de la PS4.
    yogfei posted the 02/05/2026 at 06:40 AM
    djfab Avec GTA 6 qui arrivent oui elle va la dépasser...
    taiko posted the 02/05/2026 at 06:45 AM
    Pas de quoi être satisfait vu sa ludothèque
    malroth posted the 02/05/2026 at 06:53 AM
    GTA 6 va clairement lui donner le plus gros boost de toute l'histoire des consoles à mon avis.
    djfab posted the 02/05/2026 at 06:59 AM
    taiko : pourtant tous les GOTY sont sur PS5 !
    link49 posted the 02/05/2026 at 07:00 AM
    taiko pas faux. Je lui ai clairement préféré celle de la PS4, mieux soutenue à mon avis.
    taiko posted the 02/05/2026 at 07:10 AM
    djfab normal tous les jeux sortent dessus.
    Ça n'en fait pas moins la ludothèque la plus triste en 30 ans et des first sans ambition en mode ps4 bis.
    yogfei posted the 02/05/2026 at 07:22 AM
    taiko C'est surtout les first qui décoivent sinon sur la gen on a quand même eu droit à des très bons jeux... peut etre pas à ton gout...

    Le problème c'est qu'il y a aussi eu du cross gen très longtemps sur cette gen...
    link49 posted the 02/05/2026 at 07:23 AM
    Je rejoins yogfei niveau exclu Sony, ce n'est pour moi pas la folie.
    ducknsexe posted the 02/05/2026 at 07:44 AM
    La plupart des jeux que je fais tourner sur ps5 sont des jeux ps4 putain
    link49 posted the 02/05/2026 at 07:47 AM
    ducknsexe cette année sur Ps5 ça sera Saros et Wolverine. C'est un peu maigre.
    ducknsexe posted the 02/05/2026 at 07:52 AM
    link49 aussi maigres que les vaches
    Pas fan de marvel donc du coup ce sera Saros et peut-être GTA 6 en version physique.
    zekk posted the 02/05/2026 at 07:59 AM
    yogfei
    hyoga57 posted the 02/05/2026 at 08:03 AM
    jenicris Avec GTA 6, elle tapera les 130 millions easy.
    hyoga57 posted the 02/05/2026 at 08:04 AM
    link49 Hormis les titres first-party, elle est aussi bien servie que la PS4 et la Switch.
    djfab posted the 02/05/2026 at 08:08 AM
    taiko : "normal tous les jeux sortent dessus" : c'est donc bien une très bon ne console du coup ! "des first sans ambition en mode PS4 bis" : ça c'est une réalité qui n'est pas propre aux first party Sony, loin de la !
    ouroboros4 posted the 02/05/2026 at 08:12 AM
    Elle dépassera sans aucun doute la PS4.
    Sacré performance !
    link49 posted the 02/05/2026 at 08:14 AM
    ducknsexe

    hyoga57 C'est peut-être une impression, mais j'ai pour souvenir avoir joué plus sur Ps4 que sur Ps5.
    hyoga57 posted the 02/05/2026 at 08:18 AM
    link49 Logique mon ami, il y a plus de jeux exclusifs que sur PS5.

    Et de ce côté là, oui la PS5 est une déception.
    link49 posted the 02/05/2026 at 08:20 AM
    hyoga57 Pas faux, surtout que dedans, je compte des versions Ps4 ressortis sur Ps5, comme Spider Man ou FF7.
    niflheim posted the 02/05/2026 at 08:39 AM
    taiko yogfei si vous pouviez vous acheter des yeux aussi, ça serait pas mal. Qu'est ce qu'on peut retrouver dans un top 15 en 2025 ?

    https://gamingbolt.com/15-ps5-games-with-mind-blowing-graphics-2025-edition

    Les fameux jeux cross gen 1.5 sans ambitions (Gran Turismo 7, God of War Ragnarök), un remaster avec Horizon Zero Dawn Remastered et le fameux Ghost of Yōtei (PS4 1.5 soit disant)

    6 exclusivités dans un top 15, c'est un bon ratio, et on aurait pu facilement en mettre d'autres qui auraient eu largement leur place.
    yogfei posted the 02/05/2026 at 08:46 AM
    niflheim Par rapport à la PS4, 6 exclus c'est peu et une nouvelle fois sur ces 6 certains jeux existaient déjà sur PS4... J'adore ma ps5 et j'y joue même plus qu'à la ps4 mais j'ai dit c'est l'impression qu'on en a globalement, du au fait du cross gen, les développement de jeux de plus en plus long, etc... Suffit de voir le rendement de Naughty dog et comparer gen par gen...
    taiko posted the 02/05/2026 at 09:07 AM
    niflheim je m'en tape de ton top fait par quelqu'un d'autre...
    La régression vidéo-ludique est bien présente.
    Oui y'a des bons jeux dans les AA et indés. Mais la créativité sur les gros jeux est au fond des abymes.
    niflheim posted the 02/05/2026 at 09:07 AM
    yogfei mais il y a beaucoup plus que 6 exclusivités vu que c'est une sélection sur un top 15. J'ai dit que d'autres exclus pouvaient aussi avoir leur place.

    Pour Naughty Dog: la PS5 est sortit en 2020, c'était aussi la période de sortie de The Last of Us Part II sur PS4.

    Ils ont quand même sortit The Last of Us Part I entièrement recréé à l'aide de la toute dernière technologie pour moteur PS5 de Naughty Dog.

    The Last of Us Part II Remastered et Uncharted: Legacy of Thieves Collection font aussi parti de leurs jeux mise à niveau PS5.

    En attendant Intergalactic: The Heretic Prophet (en développement depuis 2020) qui profitera encore d'un saut technologique pour le Naughty Dog Engine. Et ne me dis pas que tous ces jeux ne pouvaient pas facilement être aussi dans ce top 15.
    shambala93 posted the 02/05/2026 at 09:52 AM
    En effet je ne retiens aucun first party hormis Astro.

    Rien de mauvais bien sûr, mais rien de neuf et historiquement incroyable.
    yogfei posted the 02/05/2026 at 10:00 AM
    niflheim Non mais pour la plupart des gens c'est des jeux déjà joué... Donc pas du neuf.. Ca n'empeche rien à leurs qualités mais c'est moins impactant justement qu'Intergalactic: The Heretic Prophet qui est dans mon top3 attente sans soucis vu la qualité du studio
    bigsnake posted the 02/05/2026 at 10:16 AM
    link49
    Phantom Blade t'as oublié
