Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
Pokemon Champions
2
Likers
name : Pokemon Champions
platform : Switch 2
editor : The Pokemon Company
developer : The Pokemon Company
genre : combat
other versions : Switch Switch 2 -
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
478
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 18828
visites since opening : 32412323
link49 > blog
[Rumeur] Du Pokemon Let's Go sur Switch 2 lors du Pokémon Day 2026?


À l'approche du mois de février, les fans de Pokémon attendent avec impatience l'événement annuel Pokémon Presents, qui aura lieu le 27 février 2026. Il semblerait que The Pokémon Company se prépare également pour cet événement. Des fouilleurs de données ont découvert sur les réseaux sociaux une notification d'événement spécial dans la version brésilienne de Pokémon Masters EX, qui coïnciderait avec la Journée Pokémon. Cette mise à jour indique que les cadeaux débuteront le 27 février 2026 à 11h, heure brésilienne, soit l'horaire habituel de diffusion.

L'auteur du message spécule que la bannière mettant en scène les protagonistes de Let's Go, Pikachu/Évoli suggère une édition Nintendo Switch 2 du jeu ou une autre annonce importante lors de l'événement.

Source : https://nintendosoup.com/rumor-pokemon-masters-ex-datamine-leaks-pokemon-day-2026-presents-showcase-timing/
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 01/30/2026 at 01:53 PM by link49
    comments (23)
    mizuki posted the 01/30/2026 at 01:57 PM
    Le foutage de gueule ultime si c'est un portage de let's go P/E
    ouroboros4 posted the 01/30/2026 at 01:59 PM
    Ce foutage de gueule si c'est le cas
    shanks posted the 01/30/2026 at 02:11 PM
    La console aurait vraiment du s'appeler Switch Pro...
    ouroboros4 posted the 01/30/2026 at 02:11 PM
    shanks attention ils arrivent
    rogeraf posted the 01/30/2026 at 02:12 PM
    C'est un Pokésecte, cette console c'est pas possible
    shanks posted the 01/30/2026 at 02:17 PM
    ouroboros4
    Ils peuvent, franchement je suis blasé là.

    8 mois que la console est sortie, on a eu 2 first party notable mais aucune vraiment balaises, des upgrades à gogo, du cross-gen, la déception Prime 4 et putain de merde la GUEULE de 2026 pour l'instant.

    Janvier : Animal Crossing Upgrade
    Février : Mario Tennis
    Mars : Mario Wonder upgrade et le jeu indé Pokopia
    Avril : Tomodachi Life

    Mais ça habituellement, c'est le planning d'une console Nintendo en fin de courses. La Switch dans le même laps de temps avait eu un Zelda game-changer (même cross-gen, osef), son Mario 3D et un Xenoblade.

    Je suis dépité. Même mes gosses ont abandonné la console.
    blueblood posted the 01/30/2026 at 02:18 PM
    C’est que le contenu de Pokémon Master est déterminant dans la communication globale de la licence.
    ouroboros4 posted the 01/30/2026 at 02:19 PM
    shanks tu joues avec ta vie !
    Sérieusement tu as parfaitement raison
    pharrell posted the 01/30/2026 at 02:19 PM
    Alors franchement le jeu était sympa mais c'était un jeu de tout début de Switch 1... Le truc a presque 10 ans... N'importe quoi...

    Après si c'est un remake dans le même style que Let's Go mais à Johto là d'accord, mais si c'est juste un portage de Pikachu/Evoli la les mecs... Y a un moment...

    Le pire c'est que ça va sans doute bien se vendre.
    pharrell posted the 01/30/2026 at 02:21 PM
    shanks : ca débute timidement avec beaucoup de portage c'est sur...

    Mais c'est un peu le mal de notre époque je pense. La PS5 aussi la première année c'était assez poussif, beaucoup de portage et cross gen.

    L'investissement a mis du temps à se justifier.
    shanks posted the 01/30/2026 at 02:29 PM
    pharrell
    Evidemment mais tu n'achètes pas une PS5 pour les mêmes raisons qu'une console Nintendo.

    Quand la PS5 t'offre durant ses premiers mois des jeux (même cross-gen) comme AC Valhalla, Tales of Arise, Like a Dragon et Resident Evil Village, bah t'es content.

    Une Switch 2, on l'a prend rarement pour des jeux tiers surtout qu'aujourd'hui ils ne sont même plus exclus dessus ou alors très rarement (comme Octopath 0 directement multi contrairement au 1). Et 2026 sera pareil avec soit des inferior version (mais c'est logique) soit des portages tardifs (comme apparemment Metaphor et Clair Obscur).

    Plus encore que la Switch 1, la nouvelle a besoin de jeux first-party pour se démarquer et ils n'arrivent PAS.
    Quelle erreur qu'a fait Nintendo de pas réserver Mario Wonder et Xeno X pour le calendrier Switch 2. Même en cross-gen, l'aura de chaque lancement n'aurait pas été le même.
    beyondgood074 posted the 01/30/2026 at 02:43 PM
    Je te rejoins totalement Shanks.
    Et pourtant je suis pro Nintendo depuis l'enfance.
    Mais là c'est vraiment terrible ce qu'il se passe avec la S2. La mienne prends la poussière depuis 3 mois.
    Et en parallèle, elle bat des records de ventes, c'est juste incompréhensible.
    shambala93 posted the 01/30/2026 at 03:14 PM
    Je sens que même la prochaine G n’aura aucune ambition …
    cyr posted the 01/30/2026 at 03:19 PM
    Nooooooooooooooooooolooooooooon.

    Surtout pas let's go. Tous mes pas ça.
    cyr posted the 01/30/2026 at 03:22 PM
    shanks Je peux comprendre ton opinion.

    Mais, on ne sait jamais, quand il seront décider a dévoilé des titre pour fin 2026/2027.....

    Non parce que Nintendo qui prépare rien....ça serai une première.....

    La consoles a pas 1 ans. On va attendre 1 an de plus avant de l'enterrer.....
    nikolastation posted the 01/30/2026 at 03:42 PM
    shanks Je fais ce constat depuis le lancement de la console. Et je ne COMPRENDS PAS POURQUOI la console se vend toujours autant. Incompréhensible.
    ducknsexe posted the 01/30/2026 at 04:38 PM
    shanks
    Je ne suis pas totalement d accord avec toi, beaucoup de joueurs prennent la S2 pour les exclusivité Nintendo + les tiers.

    Le fait que les joueurs prennent juste la S2 seulement pour les first-party est un mythe voir une légende urbaine crée sur gamekyo.

    Si la console cartonne c'est du au grosses exclusivité : DK, MKW, MP4 ainsi que d autres jeu tiers.

    Mais la ou je te rejoins c'est sur l année 2026 pour l instant pour des joueurs, comme nous c'est tres faible, presque a gerber c'est tripes. Je plains juste le joueur Nintendo qui achètent que du Nintendo.

    Pour ceux qui ne comprennent toujours pas son succès, c'est pourtant évident. Nintendo ne jongle plus sur deux supports a gérer ou il pouvais y avoir un echec sur la console principale et se rattraper sur la portable. Maintenant tout les Projet sortent sur une seule plate-forme. Et puis l année 2026 viens a peine de commencer il auront tout le loisir de balancé le gros Mario 3D héhéhéhé
    narustorm posted the 01/30/2026 at 04:48 PM
    Si cest comme la rumeur de la switch 2 édition de fire emblem 3h aussi ....
    ducknsexe posted the 01/30/2026 at 05:00 PM
    shanks

    Aprés j'avoue que ta liste pour 2026 cher le maitre Nintendo est bien dégeulasse

    Janvier : Animal Crossing Upgrade
    Février : Mario Tennis
    Mars : Mario Wonder upgrade et le jeu indé Pokopia
    Avril : Tomodachi Life

    la plupart des jeux ( des expériences interdites ) Hors Mario Wonder ( déja fait qui lui est super ) le reste sont des millions sellers qui s'adresse énormément a la nouvelle générations , Ces jeux étranges ne nous concernent pas , tant mieux pour eux .

    J'attend de voir sur la durée surtout les surprises
    ducknsexe posted the 01/30/2026 at 05:13 PM
    Je les oublié lui, le seul potable c'est ce jeu fire emblem. Les autres jeux sont des essais Techrnobyles qui sont adressés pour les plus jeunes et les fragiles.
    aeris924 posted the 01/30/2026 at 06:30 PM
    beyondgood074 en parallèle, elle bat des records de ventes, c'est juste incompréhensible.

    Tu comprends pas son succes ?

    Combien de consoles qu’on peut acheter a l’hypermarché du coin, permettent de jouer des jeux comme Cyberpunk n’importe ou dans le creux de la main et basculer en mode TV en un geste quand ca lui chante ?
    burningcrimson posted the 01/30/2026 at 07:58 PM
    aeris924 keep coping
    aeris924 posted the 01/30/2026 at 10:52 PM
    shanks Une Switch 2, on l'a prend rarement pour des jeux tiers surtout qu'aujourd'hui ils ne sont même plus exclus dessus ou alors très rarement (comme Octopath 0 directement multi contrairement au 1). Et 2026 sera pareil avec soit des inferior version (mais c'est logique) soit des portages tardifs (comme apparemment Metaphor et Clair Obscur). Plus encore que la Switch 1, la nouvelle a besoin de jeux first-party pour se démarquer et ils n'arrivent PAS.



    La Switch 2 se démarque suffisamment des autres avec la portabilité

    Je suis toujours étonné de voir a quel point beaucoup sous estime encore l'argument de la portabilité, comme si les 9 années de la Switch 1 n'avaient jamais existé, ou vous les avez vécu dans une grotte je sais pas. Et que la relative notoriété des Steam Deck, Rog Ally etc c'est de la science fiction pour vous autres. La portabilité du jeux video c'est un argument ca l'a toujours été ca le sera toujours

    Jouer aux jeux tiers de cette gen en mode portable (ou du moins avoir le choix de le pouvoir), c'est un argument et pas un petit. Il serait temps d'en avoir conscience meme si vous autres ca vous depasse
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo