Dès le lancement de la Switch, une quantité incroyable de jeux a été proposée. La diversité des titres et des genres disponibles sur la plateforme est impressionnante, et février s'annonce comme une nouvelle vague de sorties exceptionnelles, mêlant grands noms, pépites méconnues et bien plus encore ! Mieux encore, le catalogue inclut désormais des jeux Switch 2, avec des exclusivités à ne pas manquer !
Nintendo a une fois de plus concocté un article présentant un aperçu des jeux à venir sur Switch et Switch 2, et aujourd'hui, nous découvrons la programmation de février 2025. Le mois prochain, profitez de classiques revisités, de nouveautés, de jeux primés et bien d'autres surprises.
D'habitude, Nintendo met en avant ses propres titres ainsi que ceux des éditeurs tiers dans ces articles, mais cette fois-ci, c'est une collaboration entre partenaires. Entre la Switch et la Switch 2, il y a de quoi se réjouir, et vous pouvez consulter le détail complet ici :
Source : https://www.nintendo.com/en-gb/News/2026/February/Upcoming-games-February-2026-3013712.html/
posted the 01/28/2026 at 07:22 PM by link49
- 05 février : DQ7
- 12 février : Mario Tennis Fever
- 19 février : Yakuza Kiwami 3
- 26 février : RE9 (+ RE7 et RE8 )
- 05 mars : Pokemon Pokopia
- 12 mars : Monster Hunter Stories 3
J'espère qu'ils on pas fait un deal.....
Du genre je vous laisse certains mois de l'année, alors profiter tant que j'ai pas placer une grosse cartouche (nintendo)
Je suis peut-être parano, mais je trouve toujours curieux quand certains se font bannir, de nouveau profil arrive.
Playshtayshen > senseisama > senseisamaleretour > Gutzlebersekeur
Pokemon Pokopia c'est une GKC et il sort pas sur PS5, ni sur Switch 1 d'ailleurs, donc pas le choix pour ceux qui sont interessés par le jeu
Bon il ne sort pas en février mais debut mars donc il est un peu hors sujet certes
Mario Tennis = Poubelle
Yakuza Kiwami 3 = Switch 2
RE9 = PS5 je pense
Pokemon Pokopia = ça dégage
Monster Hunter Stories 3 = Switch 2
J'ai etais vérifier sur les 2 précédent profil...et bingo. Mais je vais pas le dire publiquement. Je suis pas fou.
Perso, flemme d'aller voir ses precedents profils, puis de toute façon je n'ai pas le moindre doute
Les pro S cher papa sony et les Pro N cher tonton Nintendo comme d habitude
Ils essayent pas de se refaire une virginité en faisant semblant d'être une nouvelle personne qui débarque sur le site apres un ban. Pas de tentative de duperie chez nous
Fort heureusement, il ne m'intéresse pas le moins du monde, mais si les nouveaux Pokémon de la série principales seraient en GKC ça serai un beau gâchis!
Vivement le prochain Monolith
mais qui te dit que je suis celui que tu crois
Parce que t'as la même IP.
A la prochaine.
En espérant qu'il ne te vienne pas l'envie de vouloir écraser des gens.
Bienvenue à toi
Tu ne vaux pas mieux que lui je t'assure.
Puis on sait pas si c’est le choix de Koei Tecmo ou la Pokemon Company
La Pokemon Company qui est un editeur tiers dont Nintendo detient 30% de part.
Il y a que dans les editeurs occidentaux qu'on peut trouver quelques exemples qui font de la resistance face a ce format très séduisant, et ils sont peu nombreux, mais au Japon par contre c'est niet.
Je serai pas surpris qu'a l'avenir Nintendo s'y mette, mais surtout pour l'argument du debit rapide. Si une carte Switch 2 classique n'a pas un debit de lecture suffisant pour faire tourner le prochain Zelda Nintendo le sortira au format GKC, il ne va pas se gener a mon avis
Pas besoin d'adresse IP, c’était évident.
link49 C'est ce qui l'a perdu. Quand j'ai vu qui, j'ai plus eu aucun doute.
Ils ont voulu me tendre un piège, mais j'ai vu le coup venir a 10 km.
Sinon pour poketopia, je pense que game freak et la pokemon compagny sont des rats, et que le choix de la GKC c'est juste une question de profit.
Mais perso je le prend pas a ce prix. 40€ grand max.