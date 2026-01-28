Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
[Switch 1/2] Le mois de février s'annonce très chargé


Dès le lancement de la Switch, une quantité incroyable de jeux a été proposée. La diversité des titres et des genres disponibles sur la plateforme est impressionnante, et février s'annonce comme une nouvelle vague de sorties exceptionnelles, mêlant grands noms, pépites méconnues et bien plus encore ! Mieux encore, le catalogue inclut désormais des jeux Switch 2, avec des exclusivités à ne pas manquer !

Nintendo a une fois de plus concocté un article présentant un aperçu des jeux à venir sur Switch et Switch 2, et aujourd'hui, nous découvrons la programmation de février 2025. Le mois prochain, profitez de classiques revisités, de nouveautés, de jeux primés et bien d'autres surprises.





D'habitude, Nintendo met en avant ses propres titres ainsi que ceux des éditeurs tiers dans ces articles, mais cette fois-ci, c'est une collaboration entre partenaires. Entre la Switch et la Switch 2, il y a de quoi se réjouir, et vous pouvez consulter le détail complet ici :

Source : https://www.nintendo.com/en-gb/News/2026/February/Upcoming-games-February-2026-3013712.html/
    tags :
    2
    Likes
    Who likes this ?
    ducknsexe, kevinmccallisterrr
    posted the 01/28/2026 at 07:22 PM by link49
    comments (50)
    aeris924 posted the 01/28/2026 at 07:33 PM
    Oui en février sur Switch 2 on est quasiment a une sortie importante par semaine, et ce jusqu'a mars inclus

    - 05 février : DQ7
    - 12 février : Mario Tennis Fever
    - 19 février : Yakuza Kiwami 3
    - 26 février : RE9 (+ RE7 et RE8 )
    - 05 mars : Pokemon Pokopia
    - 12 mars : Monster Hunter Stories 3
    cyr posted the 01/28/2026 at 07:39 PM
    Oui mais, en exclu nintendo.......mario tennis....voilà quoi.

    J'espère qu'ils on pas fait un deal.....

    Du genre je vous laisse certains mois de l'année, alors profiter tant que j'ai pas placer une grosse cartouche (nintendo)
    jeankulasec posted the 01/28/2026 at 07:39 PM
    De quoi bien s'amuser
    gutzlebersekeur posted the 01/28/2026 at 07:45 PM
    Adios le portefeuille
    cyr posted the 01/28/2026 at 07:57 PM
    gutzlebersekeur Sans indiscrétion, je vois que tu es nouveau ici. Ça fait longtemps que tu suis gamekyo?

    Je suis peut-être parano, mais je trouve toujours curieux quand certains se font bannir, de nouveau profil arrive.
    derno posted the 01/28/2026 at 08:00 PM
    ce sera juste mario tennis parce que je n'aime pas avoir peur ni les GKC^^
    aeris924 posted the 01/28/2026 at 08:02 PM
    cyr C'est senseisama je l'ai grillé

    Playshtayshen > senseisama > senseisamaleretour > Gutzlebersekeur
    cyr posted the 01/28/2026 at 08:06 PM
    aeris333 je vois que je suis pas le seul a le penser.
    aeris924 posted the 01/28/2026 at 08:11 PM
    cyr Il a la meme syntaxe il a fait les memes fautes d'orthographe il utilise les memes emojis il reagit aux memes thematiques et de la meme façon. Beaucoup de similitudes
    jenicris posted the 01/28/2026 at 08:17 PM
    Osef de Mario Tennis perso et tout le reste est sur les autres plateformes en mieux.
    fdestroyer posted the 01/28/2026 at 08:18 PM
    Y'a de quoi faire, certes. Mais au final la NS2 va tout se taper en GKC a part Mario Tennis, du coup ça sera direction PS5 pour tout le reste...
    gutzlebersekeur posted the 01/28/2026 at 08:20 PM
    cyr je vous suis depuis un moment déjà. Vos débats me font marrer. Je me suis dit que je vais rentrer les mains dans le cambouis
    aeris924 posted the 01/28/2026 at 08:28 PM
    fdestroyer Y'a de quoi faire, certes. Mais au final la NS2 va tout se taper en GKC a part Mario Tennis, du coup ça sera direction PS5 pour tout le reste..

    Pokemon Pokopia c'est une GKC et il sort pas sur PS5, ni sur Switch 1 d'ailleurs, donc pas le choix pour ceux qui sont interessés par le jeu

    Bon il ne sort pas en février mais debut mars donc il est un peu hors sujet certes
    ducknsexe posted the 01/28/2026 at 08:29 PM
    DQ7 = Switch 2
    Mario Tennis = Poubelle
    Yakuza Kiwami 3 = Switch 2
    RE9 = PS5 je pense
    Pokemon Pokopia = ça dégage
    Monster Hunter Stories 3 = Switch 2
    ouroboros4 posted the 01/28/2026 at 08:30 PM
    jenicris et parfois pour moins cher
    cyr posted the 01/28/2026 at 08:30 PM
    aeris333 si je te disais le détail qui m'a mis la puce sérieuse a l'oreille...
    J'ai etais vérifier sur les 2 précédent profil...et bingo. Mais je vais pas le dire publiquement. Je suis pas fou.
    jenicris posted the 01/28/2026 at 08:32 PM
    ouroboros4 et en vrai format physique
    hypermario posted the 01/28/2026 at 08:32 PM
    aeris333 cyr gutzlebersekeur
    ouroboros4 posted the 01/28/2026 at 08:35 PM
    jenicris
    aeris924 posted the 01/28/2026 at 08:38 PM
    cyr Tu peux me reveler ce detail en message privé si tu veux

    Perso, flemme d'aller voir ses precedents profils, puis de toute façon je n'ai pas le moindre doute
    ducknsexe posted the 01/28/2026 at 08:43 PM
    jenicris ouroboros4 et sans exclusivité Nintendo

    Les pro S cher papa sony et les Pro N cher tonton Nintendo comme d habitude
    sorasaiku posted the 01/28/2026 at 08:51 PM
    Vous avez oublier Y's X proud nordics sur switch 2 le 20 février! Il y a trop de jeux sur NS2 ce mois-ci mais j'ai déjà preco DQ7 et je vais prendre RE7. J'espère pouvoir prendre Y's car j'attendais cette version pour enfin le faire .
    burningcrimson posted the 01/28/2026 at 08:52 PM
    aeris333 Tu peux parler avec tes 36 000 comptes...
    ouroboros4 posted the 01/28/2026 at 08:54 PM
    ducknsexe vu ce qui arrive ça va c'est pas trop grave
    aeris924 posted the 01/28/2026 at 08:55 PM
    burningcrimson Sauf que mes 36 000 comptes je les assume et tout le monde sait que c'est moi. Je cherche pas a me faire passer pour une autre personne
    gutzlebersekeur posted the 01/28/2026 at 09:00 PM
    burningcrimson aeris333
    gutzlebersekeur posted the 01/28/2026 at 09:06 PM
    aeris333 aeris333 hypermario pourquoi c'est toujours les fanboy nintendo qui doivent faire les mêle-tout a chaque fois? Vous avez vraiment un défaut de conception
    gutzlebersekeur posted the 01/28/2026 at 09:08 PM
    C'est des ban définitif ?
    aeris924 posted the 01/28/2026 at 09:21 PM
    gutzlebersekeur Au moins les pro-N ils assument qui ils sont.

    Ils essayent pas de se refaire une virginité en faisant semblant d'être une nouvelle personne qui débarque sur le site apres un ban. Pas de tentative de duperie chez nous
    gutzlebersekeur posted the 01/28/2026 at 09:25 PM
    aeris333 c'est bien beau ce discours mais qui te dit que je suis celui que tu crois
    fdestroyer posted the 01/28/2026 at 10:31 PM
    aeris333 Et c'est une honte immense venant de la franchise la plus lucrative du monde, de vouloir économiser jusqu'au dernier centime!

    Fort heureusement, il ne m'intéresse pas le moins du monde, mais si les nouveaux Pokémon de la série principales seraient en GKC ça serai un beau gâchis!
    jenicris posted the 01/28/2026 at 10:58 PM
    ducknsexe pour les exclus Nintendo j'attends de voir. Car pour l'instant je suis vraiment déçu
    Vivement le prochain Monolith
    shanks posted the 01/28/2026 at 11:10 PM
    gutzlebersekeur
    mais qui te dit que je suis celui que tu crois

    Parce que t'as la même IP.
    A la prochaine.
    jackfrost posted the 01/28/2026 at 11:35 PM
    shanks
    vieuxconsoleux posted the 01/29/2026 at 12:35 AM
    Shanks oh la balle perdue
    oreillesal posted the 01/29/2026 at 05:01 AM
    gutzlebersekeur tiens, le champ lexical de l'automobile.
    En espérant qu'il ne te vienne pas l'envie de vouloir écraser des gens.
    Bienvenue à toi
    dono56 posted the 01/29/2026 at 05:54 AM
    Perso pour Pokopia je le prendrai sûrement emais en occasion, ça me coûtera moins cher et permettra de ne pas promouvoir le format GKC en n'achètent pas du neuf (statistiquement acheté d'occasion cela ne comptera pas)
    ouroboros4 posted the 01/29/2026 at 06:28 AM
    aeris333 généralement quand on se fait ban à tout de bras et qu'on revient avec des VPN faut se poser des question.
    Tu ne vaux pas mieux que lui je t'assure.
    drybowser posted the 01/29/2026 at 06:43 AM
    RE en pack a 99 balles ça met déjà un beau petit coup au budget mensuel ^^ les autres jeux , dq7 et Mario tennis ce sera le mois d aprem au moins
    edgar posted the 01/29/2026 at 07:16 AM
    shanks
    ducknsexe posted the 01/29/2026 at 07:46 AM
    shanks Pour une fois qu il a ajouter une image dans la vignette de son profil
    link49 posted the 01/29/2026 at 07:51 AM
    gutzlebersekeur https://i.goopics.net/xel3b3.png aura au moins eu un ami.
    aeris924 posted the 01/29/2026 at 08:32 AM
    fdestroyer J’avoue qu’une GKC pour Pokopia j’ai beaucoup de mal a le comprendre

    Puis on sait pas si c’est le choix de Koei Tecmo ou la Pokemon Company
    aeris924 posted the 01/29/2026 at 09:50 AM
    fdestroyer Ce que le cas Pokopia demontre, c'est que tout les editeurs japonais soutiennent a fond le format Game Key Card, tous sans exception, jusqu'a la Pokemon Company c'est dire !

    La Pokemon Company qui est un editeur tiers dont Nintendo detient 30% de part.

    Il y a que dans les editeurs occidentaux qu'on peut trouver quelques exemples qui font de la resistance face a ce format très séduisant, et ils sont peu nombreux, mais au Japon par contre c'est niet.

    Je serai pas surpris qu'a l'avenir Nintendo s'y mette, mais surtout pour l'argument du debit rapide. Si une carte Switch 2 classique n'a pas un debit de lecture suffisant pour faire tourner le prochain Zelda Nintendo le sortira au format GKC, il ne va pas se gener a mon avis
    rogeraf posted the 01/29/2026 at 10:13 AM
    J'attends Mars pour la sortie du futur jeu de saber interactive (les devs de word war z :love Toxic commando ! Pas prévu sur switch 2 pour l'instant il me semble ...
    link49 posted the 01/29/2026 at 10:52 AM
    aeris333 Je pense que pokopia est un test avec une grosse licnece.
    cyr posted the 01/29/2026 at 12:53 PM
    jackfrost vieuxconsoleux edgar ducknsexe

    Pas besoin d'adresse IP, c’était évident.

    link49 C'est ce qui l'a perdu. Quand j'ai vu qui, j'ai plus eu aucun doute.
    Ils ont voulu me tendre un piège, mais j'ai vu le coup venir a 10 km.


    Sinon pour poketopia, je pense que game freak et la pokemon compagny sont des rats, et que le choix de la GKC c'est juste une question de profit.

    Mais perso je le prend pas a ce prix. 40€ grand max.
    rendan posted the 01/29/2026 at 12:59 PM
    INCROYABLE CETTE CONSOLE
    temporell posted the 01/29/2026 at 05:08 PM
    en gros quedalle en exclu ce mois c'est chaud
    hyoga57 posted the 01/30/2026 at 04:40 PM
    Un bon planning, ceux que je prendrais ce sera sur PS5.
