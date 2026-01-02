Pour le moment, le planning Nintendo pour 2026 est assez maigre :
15 janvier - Animal Crossing : New Horizons (édition Switch 2)
12 février - Mario Tennis Fever
5 mars - Pokémon Pokopia
Printemps - Yoshi et le Livre Mystérieux
Printemps - Super Mario Bros. Wonder (édition Switch 2)
Printemps - Tomodachi Life: Living the Dream
2026 - Fire Emblem Fortune's Weave
2026 - Rhythm Heaven Groove
2026 - The Duskbloods
À déterminer - Splatoon Raiders
Vivement un Nintendo Direct, pour confirmer ou non certaines rumeurs :
De plus, plus tôt cette semaine, la classification Nintendo Switch 2 de Pikmin 3 Deluxe a été repérée sur le site de l'organisme européen de classification des âges PEGI.
Aujourd'hui, une version Switch 2 de Splatoon 3 a été découverte sur le même site. La différence ici est que Splatoon 3 a déjà bénéficié d'une mise à jour gratuite pour Switch 2 en juin dernier, améliorant la résolution et la fréquence d'images.
Comme vous pouvez le voir ci-dessous, la version Switch 2 a été ajoutée le 31 décembre 2025. Elle rejoint la version Switch existante, enregistrée par « Nintendo of Europe SE ».
Enfin, Naoki Yoshida a ravivé l'espoir de voir Final Fantasy XIV sur consoles Nintendo grâce à une récente mise à jour : lors d'un événement du Nouvel An intégré au jeu, il a répondu avec enthousiasme « attendez-vous à une version Switch ».
Cette déclaration confirme ses propos précédents, dans lesquels il indiquait clairement que l'objectif de l'équipe est de porter le MMO sur un maximum de plateformes et que des discussions sont en cours. Bien qu'aucune annonce officielle n'ait encore été faite, tout porte à croire que le projet est bel et bien d'actualité et pourrait se concrétiser prochainement.
Sources : https://www.nintenderos.com/2026/01/final-fantasy-xiv-se-acerca-aun-mas-a-nintendo-switch-tras-estas-declaraciones/
et https://www.nintendolife.com/news/2026/01/splatoon-3-has-now-been-rated-for-the-switch-2/
Mario Tennis et Yoshi ça semblent être des bonnes propositions.
Mais bon il va falloir attendre un bon mois avant d en savoir plus il me semble que le 1er ND de l' année est en février s chaque fois
C'est celui d'après qui va être intéressant, une fois que tous les first party de début 2026 seront sortis.
Mise a part Monster Hunter Stories 3 en Mars rien en vue, espérons de nouvelle ip longue, un petit FF 14 Online pourrait vraiment être gratifiant? Car ma Switch 2 est froide.
Mais ça fait longtemps qu'on en a pas eu un comme ça...
Il doit aussi y avoir un Layton en 2026 sur Switch/Switch 2
sylphide Yep, je l'attend celui là aussi