Fire Emblem : Fortune's Wave
Fire Emblem : Fortune's Wave
Switch 2
Nintendo
Intelligent Systems
tactical-RPG
link49
link49
link49 > blog
[Switch 2] Vivement le prochain Nintendo Direct


Pour le moment, le planning Nintendo pour 2026 est assez maigre :

15 janvier - Animal Crossing : New Horizons (édition Switch 2)
12 février - Mario Tennis Fever
5 mars - Pokémon Pokopia
Printemps - Yoshi et le Livre Mystérieux
Printemps - Super Mario Bros. Wonder (édition Switch 2)
Printemps - Tomodachi Life: Living the Dream
2026 - Fire Emblem Fortune's Weave
2026 - Rhythm Heaven Groove
2026 - The Duskbloods
À déterminer - Splatoon Raiders

Vivement un Nintendo Direct, pour confirmer ou non certaines rumeurs :



De plus, plus tôt cette semaine, la classification Nintendo Switch 2 de Pikmin 3 Deluxe a été repérée sur le site de l'organisme européen de classification des âges PEGI.
Aujourd'hui, une version Switch 2 de Splatoon 3 a été découverte sur le même site. La différence ici est que Splatoon 3 a déjà bénéficié d'une mise à jour gratuite pour Switch 2 en juin dernier, améliorant la résolution et la fréquence d'images.

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, la version Switch 2 a été ajoutée le 31 décembre 2025. Elle rejoint la version Switch existante, enregistrée par « Nintendo of Europe SE ».



Enfin, Naoki Yoshida a ravivé l'espoir de voir Final Fantasy XIV sur consoles Nintendo grâce à une récente mise à jour : lors d'un événement du Nouvel An intégré au jeu, il a répondu avec enthousiasme « attendez-vous à une version Switch ».

Cette déclaration confirme ses propos précédents, dans lesquels il indiquait clairement que l'objectif de l'équipe est de porter le MMO sur un maximum de plateformes et que des discussions sont en cours. Bien qu'aucune annonce officielle n'ait encore été faite, tout porte à croire que le projet est bel et bien d'actualité et pourrait se concrétiser prochainement.

Sources : https://www.nintenderos.com/2026/01/final-fantasy-xiv-se-acerca-aun-mas-a-nintendo-switch-tras-estas-declaraciones/ et https://www.nintendolife.com/news/2026/01/splatoon-3-has-now-been-rated-for-the-switch-2/
    tags :
    posted the 01/02/2026 at 05:36 AM by link49
    comments (7)
    pimoody posted the 01/02/2026 at 06:46 AM
    Je dois toujours me lancer à corps et âme sur Three Houses, alors le nouveau, c’est pas pour tout de suite

    Mario Tennis et Yoshi ça semblent être des bonnes propositions.
    drybowser posted the 01/02/2026 at 06:56 AM
    Le vrai début de la switch 2 j'attends beaucoup yoshi et mario tennis et son mode rpg comme les opus gbc
    Mais bon il va falloir attendre un bon mois avant d en savoir plus il me semble que le 1er ND de l' année est en février s chaque fois
    jenicris posted the 01/02/2026 at 07:08 AM
    Vivement un Ndirect oui car les jeux annoncés pour la Switch 2 cette année, pour l'instant c'est pas la joie
    masharu posted the 01/02/2026 at 07:12 AM
    Il y en a qui vont être déçu par le prochain Nintendo Direct.

    C'est celui d'après qui va être intéressant, une fois que tous les first party de début 2026 seront sortis.
    sylphide posted the 01/02/2026 at 08:00 AM
    Il y a 8 mois un certain Witchbrook fut annoncé, un jeu cosy fusion entre Harry Potter et Stardew Valley est encore repoussés.

    Mise a part Monster Hunter Stories 3 en Mars rien en vue, espérons de nouvelle ip longue, un petit FF 14 Online pourrait vraiment être gratifiant? Car ma Switch 2 est froide.
    judebox posted the 01/02/2026 at 08:14 AM
    Mouais, un Nintendo Direct qui fait rêver ce serait bien.
    Mais ça fait longtemps qu'on en a pas eu un comme ça...
    Il doit aussi y avoir un Layton en 2026 sur Switch/Switch 2

    sylphide Yep, je l'attend celui là aussi
    thelastone posted the 01/02/2026 at 08:40 AM
    A part duskblood et fire emblem pour moi le reste c'est diet
