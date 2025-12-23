Dans une interview accordée à Nintendo Insider, le PDG Piotr Babieno a affirmé que le projet M, encore non annoncé, ravira les fans de « Resident Evil, Silent Hill, Limbo et Eternal Darkness » et proposera un gameplay « exclusivement disponible sur les consoles Nintendo ».
« Vous n'imaginez pas à quel point il m'est difficile de garder le secret sur le projet M, mais pour l'instant, il est encore trop tôt pour en parler », a-t-il déclaré. « Nous sommes confiants et pourrons bientôt partager les premiers détails. »
Il a ajouté : « Ce que je peux dire, c'est que les fans de Resident Evil, Silent Hill, Limbo et Eternal Darkness se sentiront immédiatement comme chez eux. Cela dit, le projet M introduit une approche audacieuse, inédite dans le monde du jeu d'horreur. C'est une vision qui ne pourrait exister que sur les consoles Nintendo. »
Le projet M de Bloober a été évoqué pour la première fois lors d'une interview polonaise l'été dernier. Babieno y déclarait : « Nous travaillons en collaboration avec les meilleurs développeurs de jeux au monde pour les plateformes Nintendo, nous ne pouvons donc pas nous contenter de créer un jeu simplement correct. »
Le fondateur de Bloober est un grand fan de Nintendo et a confié que Bloober avait été initialement créé dans le but de réaliser son « rêve » : développer des jeux pour la console.
Interrogé par Nintendo Insider sur la franchise classique sur laquelle il aimerait travailler, s'il n'avait aucune restriction, Babieno a de nouveau cité Eternal Darkness, un titre GameCube.
Développé par Silicon Knights et sorti en 2002, Eternal Darkness: Sanity's Requiem propose des univers et des personnages s'étendant sur des milliers d'années. Sa caractéristique la plus marquante résidait dans les effets de la folie, qui pouvaient jouer des tours aux joueurs.
« Si j'en avais l'occasion, je me pencherais sans hésiter sur Eternal Darkness, qui reste l'un de mes jeux d'horreur préférés de tous les temps. Travailler sur la série Silent Hill était un rêve que j'ai eu la chance de réaliser.
Cela dit, créer un jeu d'horreur avec Samus Aran en personnage principal – ou une version plus sombre et angoissante des aventures de Link – serait absolument incroyable. »
Source : https://www.videogameschronicle.com/news/bloober-team-says-its-mysterious-nintendo-exclusive-will-please-fans-of-resident-evil-silent-hill-and-eternal-darkness/
A moins bien sûr que ce jeu soit éditer par nintendo , auquel cas c'est nintendo qui tanker et donc va bouffer le sol
Et une exclue met la lumière sur la machine.
Ça me fait rire un peu.
Puis bon, le jeux, va t il sortir. Et va t'il etre bien....personne ne le sait.
L'impression que vous validez ça uniquement parce qu'il se trouve que vous possédez cette machine et que malheureusement vous avez besoin de ce genre de chose pour légitimer l'achat de celle ci , que d'autre en soient priver pour valoriser votre achat.
"Ouin ouin nintendo c'est des méchant"
Non mais sérieusement...