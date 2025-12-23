Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Project Zero II Remake
2
Likers
name : Project Zero II Remake
platform : Switch 2
editor : Koei Tecmo
developer : Team Ninja
genre : survival horror
other versions : PC - Xbox Series X - Playstation 5 Switch 2 -
[Switch 2] Project M : Pour les fans de Resident Evil, Silent Hill et Eternal Darkness!


Dans une interview accordée à Nintendo Insider, le PDG Piotr Babieno a affirmé que le projet M, encore non annoncé, ravira les fans de « Resident Evil, Silent Hill, Limbo et Eternal Darkness » et proposera un gameplay « exclusivement disponible sur les consoles Nintendo ».

« Vous n'imaginez pas à quel point il m'est difficile de garder le secret sur le projet M, mais pour l'instant, il est encore trop tôt pour en parler », a-t-il déclaré. « Nous sommes confiants et pourrons bientôt partager les premiers détails. »

Il a ajouté : « Ce que je peux dire, c'est que les fans de Resident Evil, Silent Hill, Limbo et Eternal Darkness se sentiront immédiatement comme chez eux. Cela dit, le projet M introduit une approche audacieuse, inédite dans le monde du jeu d'horreur. C'est une vision qui ne pourrait exister que sur les consoles Nintendo. »

Le projet M de Bloober a été évoqué pour la première fois lors d'une interview polonaise l'été dernier. Babieno y déclarait : « Nous travaillons en collaboration avec les meilleurs développeurs de jeux au monde pour les plateformes Nintendo, nous ne pouvons donc pas nous contenter de créer un jeu simplement correct. »

Le fondateur de Bloober est un grand fan de Nintendo et a confié que Bloober avait été initialement créé dans le but de réaliser son « rêve » : développer des jeux pour la console.

Interrogé par Nintendo Insider sur la franchise classique sur laquelle il aimerait travailler, s'il n'avait aucune restriction, Babieno a de nouveau cité Eternal Darkness, un titre GameCube.

Développé par Silicon Knights et sorti en 2002, Eternal Darkness: Sanity's Requiem propose des univers et des personnages s'étendant sur des milliers d'années. Sa caractéristique la plus marquante résidait dans les effets de la folie, qui pouvaient jouer des tours aux joueurs.




« Si j'en avais l'occasion, je me pencherais sans hésiter sur Eternal Darkness, qui reste l'un de mes jeux d'horreur préférés de tous les temps. Travailler sur la série Silent Hill était un rêve que j'ai eu la chance de réaliser.

Cela dit, créer un jeu d'horreur avec Samus Aran en personnage principal – ou une version plus sombre et angoissante des aventures de Link – serait absolument incroyable. »

Source : https://www.videogameschronicle.com/news/bloober-team-says-its-mysterious-nintendo-exclusive-will-please-fans-of-resident-evil-silent-hill-and-eternal-darkness/
    suzukube posted the 12/23/2025 at 08:26 PM
    tout se passe comme prévu
    skuldleif posted the 12/23/2025 at 08:49 PM
    Désolé j'ai une Xbox et d'autres on une PS5 ou un PC , hardware qui sont parfaitement capable de faire tourner ce futur jeu bloober team , quand on voit les ventes de leur précédent titre c'est une erreur de se restreindre a un hardware.
    A moins bien sûr que ce jeu soit éditer par nintendo , auquel cas c'est nintendo qui tanker et donc va bouffer le sol
    natedrake posted the 12/23/2025 at 08:51 PM
    Bloober Team bientôt racheté par Nintendo.
    jenicris posted the 12/23/2025 at 08:59 PM
    Cross gen en plus
    legato posted the 12/23/2025 at 09:02 PM
    skuldleif très bien au contraire un jeu exclusif c'est ce qui donne le caractère à une console.
    skuldleif posted the 12/23/2025 at 09:12 PM
    legato aLes gens ne prennent et ne prendront jamais de console Nintendo pour ce type de jeu , donc cest nul a tout les niveaux
    legato posted the 12/23/2025 at 09:23 PM
    skuldleif peut être nul pour toi , mais ça doit exister ce type de projet exclusif
    kidicarus posted the 12/23/2025 at 09:26 PM
    skuldleif pourtant les joueurs Nintendo aiment bien tout les genres de jeu.

    Et une exclue met la lumière sur la machine.
    roivas posted the 12/23/2025 at 09:35 PM
    skuldleif T'as un peu oublié l'historique de la gamecube ou de la Wii non? :s
    skuldleif posted the 12/23/2025 at 09:39 PM
    legato le projet n'a pas besoin d'être exclusif pour exister
    cyr posted the 12/23/2025 at 10:12 PM
    Maintenant les mecs pleure sur une exclu alors qu'il se moquer des consoles nintendo et des manques d'exclusivité.....

    Ça me fait rire un peu.

    Puis bon, le jeux, va t il sortir. Et va t'il etre bien....personne ne le sait.
    ducknsexe posted the 12/23/2025 at 10:22 PM
    Ouin ouin ouin c'est une exclu, nintendo sont des mechant mais oui, mais oui, mais oui.
    skuldleif posted the 12/24/2025 at 12:40 AM
    J'ai vraiment du mal a vous comprendre surtout a vos âges
    L'impression que vous validez ça uniquement parce qu'il se trouve que vous possédez cette machine et que malheureusement vous avez besoin de ce genre de chose pour légitimer l'achat de celle ci , que d'autre en soient priver pour valoriser votre achat.
    skuldleif posted the 12/24/2025 at 12:42 AM
    "Pleurer "
    "Ouin ouin nintendo c'est des méchant"
    Non mais sérieusement...
