Pragmata
name : Pragmata
platform : Xbox Series X
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : PC
link49
link49
[Pragmata] Premier aperçu de la version Nintendo Switch 2


On a un premier aperçu de la version Nintendo Switch 2 de Pragmata. Une fiche du jeu est apparue sur le Nintendo eShop, accompagnée de plusieurs captures d'écran. Voici donc les premières captures d'écran de Pragmata sur Nintendo Switch 2 :













Capcom a discrètement annoncé la semaine dernière travailler sur une version Nintendo Switch 2 de Pragmata. Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée lors des Game Awards, et à la toute fin, l'entreprise a souligné que le jeu sortirait sur la console en même temps que sur toutes les autres plateformes compatibles.

Nous devrions avoir une meilleure idée de la qualité de Pragmata sur Nintendo Switch 2 à sa sortie, mais nous avons au moins un premier aperçu. Le titre semble avoir été correctement adapté à la console, même si, comme pour Resident Evil Requiem, le rendu des cheveux paraît moins détaillé.

Source : https://nintendoeverything.com/pragmata-gets-first-nintendo-switch-2-screenshots/
    tags :
    3
    Likes
    Who likes this ?
    toni, gameslover, marchand2sable
    posted the 12/21/2025 at 05:38 AM by link49
    comments (31)
    mercure7 posted the 12/21/2025 at 06:07 AM
    Ca a l'air très correct.

    Reste à voir la résolution et surtout le frame rate, ce qui compte le + pour un jeu d'action/tir/aventure/vente-de-merguez, au final.
    link49 posted the 12/21/2025 at 06:10 AM
    mercure7 Pas faux.

    Perso, même les cheveux de la fille, je trouve que c'est correct.
    mercure7 posted the 12/21/2025 at 06:20 AM
    link49 Ouais Hypermario me dit souvent qu'il adore le rendu, il a préco juste pour ça
    link49 posted the 12/21/2025 at 07:19 AM
    mercure7 Perso, je prends cette version car je pourrais y jouer partout.
    cyr posted the 12/21/2025 at 09:11 AM
    Si c'est stable etc, pourquoi pas.

    Hier j'ai démarré ff7 enfin la demo....2 point positif. La musique et le train au début (j'adore les trains. )
    Mais bon c'est un rpg avec un système de montée de niveau....et le poid 94 go....

    Si il y a une grosse traversée du désert , je me dit pourquoi pas. Mas pas au lancement.
    Et puis il va me falloir la carte 1 to.....plus vite que je ne pensais

    En plus sur Amazon elle est a 199€, prix garantie 30 jour jusqu'à rupture de stock...noel va passer, après j'ai peur quel retrouve sont ancien prix, coir peut-être même plus chère...
    toni posted the 12/21/2025 at 10:20 AM
    Link49 Les images étais sur l'eShop le jour même .
    fiveagainstone posted the 12/21/2025 at 10:52 AM
    On est quand même dans une époque où une console portable te sort ce type de jeux. C'est tout de même classe.
    senseisama posted the 12/21/2025 at 11:26 AM
    fiveagainstone la steam deck te le faisait ya deja deux ans poir moins chère
    senseisama posted the 12/21/2025 at 11:30 AM
    cyr en 2026 c'est clair que ca va augmenter. Si nintendo augmenter pas le prix de la switch 2 il vont au moins maintenir le prix actuel vu qu'il font une grosse marge
    jenicris posted the 12/21/2025 at 11:35 AM
    Vivement la démo console pour voir comment il tourne sur chacune d'entre elles
    killia posted the 12/21/2025 at 11:55 AM
    J’ai vu l'info passée quant à l'arrivée d’une demo pour la S2 prochainement
    cyr posted the 12/21/2025 at 12:31 PM
    senseisama grosse marge, source?

    Il gagne de l'argent, mais de la a dire grosse marge....

    N'oublie pas de retirer la part des revendeurs, la tva, le transport, pour savoir ce que coûte la switch2 sortie d'usine.
    nicolasgourry posted the 12/21/2025 at 12:51 PM
    senseisama Il y a des confusions dans ce que tu dis.
    cyr parle du prix des cartes mémoires et toi tu parles du prix de la console.

    L'autre chose tu dis "la steam deck te le faisait ya deja deux ans poir moins chère" par rapport à quoi ?
    En 2023 est sortie la SteamDeck Oled
    Version 512 Go : 569 €
    Version 1 To : 679 €
    En 2022 la SteamDeck LCD
    Modèle 64 Go : 419 €
    Modèle 256 Go : 549 €
    Modèle 512 Go : 679 €

    La Switch 2 LCD est sortie à 469€ avec carte mémoire de 256Go (de plus le Smic Taux Horaire a augmenté en 3 ans, donc il faut travailler moins d'heure pour avoir la Switch 2 LCD avec un meilleur écran : 1080p NS2 Vs 800p Steamdeck + le DLSS.
    Donc quitte à faire une comparaison :
    2022 I Steam Deck LCD I 256 Go I 549 € I 10,57 € I 51,9 heures
    2025 I Switch 2 LCD I 256 Go I 469 € I 11,88 € I 39,5 heures

    Je pourrais même rajouter que tu peux trouver facilement en neuf une Switch 2 à 419€ en ce moment (on passe à 35 heures avec ce prix pour l'avoir)
    https://www.amazon.fr/dp/B0F2J4SYJ2?tag=numerama0c-21&linkCode=ogi&th=1
    https://www.carrefour.fr/p/console-switch-2-nintendo-0045496321444
    https://www.e.leclerc/fp/console-nintendo-switch-2-nintendo-switch-2-0045496321444

    Ce qui a pas l'air d'être de le cas des SteamDeck LCD d'après cet article
    https://www.gamekyo.com/blog_article483578.html
    senseisama posted the 12/21/2025 at 02:05 PM
    cyr d'après des spécialistes qui l'ont décortiquer la switch 2 vaux moins de 250€ a produire. Nintendo a dit que la production leur 309€ si je me souviens bien. Donc oui Nintendo fait une belle grosse marge. Mais c pas nouveau. Depuis la wii ils font une marge monstre. A part la wiiu qui perdais de l'argent au début
    fiveagainstone posted the 12/21/2025 at 02:09 PM
    senseisama Pas exactement dans cet état et pas beaucoup moins cher. Mais bref, ne soyons pas trop positifs quand on parle de la switch 2. J'avais oublié.
    senseisama posted the 12/21/2025 at 02:09 PM
    nicolasgourry petite rectification la steam deck est sortie en 2022. La différence avec la steam deck c'est que c'est un pc portable. Contrairement a a la switch 2 en peut faire ce que fait un pc portable. La switch 2 on fait que dalle a part joué. Même youtube on peut pas le lancer. Donc ya 3 ans on pouvait déjà faire ce que la switch 2 fait 3 ans plus tard
    suzukube posted the 12/21/2025 at 02:12 PM
    senseisama tu peux me donner la source de Nintendo qui dit que la Switch 2 leur coûte 309 euros à produire ? Je pourrais écrire un article détaillé sur les marges de Nintendo de cette façon. Merci d’avance !
    fiveagainstone posted the 12/21/2025 at 02:17 PM
    Puis ce que faisait le steamdeck à sa sortie c'était très bien, hein. La switch 2 fait mieux -normal comme elle sort plus tard- mais c'est très bien aussi.

    C'est cool d'atteindre de tels graphismes en portable et j'ajoute la rog ally pour ne pas froisser les trois du fonds qui la possèdent.
    Toujours à chercher la petite bête...
    senseisama posted the 12/21/2025 at 02:21 PM
    suzukube je viens de vérifier. Je me suis trompé. C'était un article dans un blog qui parlait de ça. 304€ le cour de production estimé.

    https://www.gamekyo.com/blog_article479992.html#:~:text=Selon%20le%20Financial%20Times%2C%20le%20co%C3%BBt%20de,du%20Vietnam%20pour%20les%20droits%20de%20douane
    link49 posted the 12/21/2025 at 02:37 PM
    To,i Merci pour la précision.
    nicolasgourry posted the 12/21/2025 at 02:54 PM
    senseisama tu écris "petite rectification la steam deck est sortie en 2022. " alors qu'avant tu écris "la steam deck te le faisait ya deja deux ans poir moins chère" c'est étrange que tu me dises que tu fais une rectification alors que c'est toi qui étais dans la confusion, ou alors tu veux me dire que tu te rectifies car tu n'étais pas clair. Ce que je t'ai dit qui te permet de rectifier ce que tu disais.
    Donc on revient à :
    En 2022, le Steam Deck LCD 256 Go coûtait 549 € (52h de SMIC).
    En 2025, la Switch 2 256 LCD Go coûte 469 € (39,5h de SMIC).
    Le Steam Deck n'était pas moins cher, c'est même le contraire, si on se base sur le taux horaire du SMIC.

    Nintendo fait une marge, mais comme Valve, et en fait comme toute société ; c'est avec ça qu'ils font des bénéfices, maintenant, de combien est la marge, il faudrait connaître le coût de production (à ne pas confondre avec le prix de revient au final), puis rajouter le transport, la TVA, le marketing etc. quelle que soit la machine.

    Une console de jeu c'est fait pour jouer, comme son nom l'indique en premier lieu, le reste c'est du bonus (d'ailleurs, contrairement à ce que tu affirmes, YouTube est bien confirmé sur Switch 2, comme on peut le voir ici sur le site officiel de Nintendo : https://fr-americas-support.nintendo.com/app/answers/detail/a_id/25092/ )
    Si tu veux un PC portable, le plus simple c'est d'acheter un PC portable, comme son nom l'indique aussi.
    senseisama posted the 12/21/2025 at 02:56 PM
    nicolasgourry en effet je rectifie mon erreur
    nicolasgourry posted the 12/21/2025 at 03:11 PM
    senseisama Pas de souci, l'important c'est qu'on soit d'accord sur les faits. Tout le monde peut se faire avoir, moi le premier, c'est pour ça qu'il vaut mieux vérifier. En tout cas, c'est cool d'avoir pu en discuter tranquillement, c'est appréciable.
    senseisama posted the 12/21/2025 at 03:20 PM
    nicolasgourry pareille
    darkwii posted the 12/21/2025 at 06:00 PM
    Je trouve que la Switch 2 se débrouille pas mal au niveau de la technique sans aller a du niveau ps5 mais là je suis en train de faire assassin screed shadow et franchement c est vraiment propre et on peut le dire jolie et quand tu vois pragmata et résident evil requiem et Star War outlaws je me dit c est pas si mal après seulement 6 mois sur le marché quand les devs sauront bien maîtriser le matos sa entrevoit de belles choses quand même
    suzukube posted the 12/21/2025 at 06:48 PM
    senseisama je me disais aussi, j'en avais jamais entendu parler alors que j'ai tous les communiqués de presse de Nintendo France et Japon, y compris les résumés des réunions aux investisseurs et j'avais jamais vu cette info...
    suzukube posted the 12/21/2025 at 06:58 PM
    nicolasgourry Alors pour le coup, senseisama a parfaitement raison : on peut télécharger l'application (et encore, si on l'avait sur Switch 1), mais il est impossible de lancer l'application. Elle n'est officiellement PAS compatible avec la Switch 2. Après si quelqu'un a une solution, qu'il n'hésite pas. Ca ne fonctionne pas sur la mienne en tout cas.
    senseisama posted the 12/21/2025 at 07:02 PM
    suzukube un ami viens de me confirmer que l'application ne se lance. C'est fou quand même 500 balles six mois après rien
    senseisama posted the 12/21/2025 at 07:04 PM
    Pas*
    suzukube posted the 12/21/2025 at 08:03 PM
    senseisama Bah techniquement elle n'est pas disponible (il l'a eu pendant le transfert de fichier depuis sa Switch 1). Et comme pour Nintendo c'est de la concurrence de "temps de disponibilité", et bien tout comme Netflix qui n'est jamais apparu sur Switch en 8 ans, je ne pense pas que ça sera réglé avant un moment... Aller, peut être l'été prochain si on a de la chance ^^ !
    mrnuage posted the 12/21/2025 at 09:52 PM
    J'ai l'impression que Capcom maitrise bien la bête en voyant ce qu'ils ont montré sur RE9, et je suppose que ce jeu tourne sur le RE engine? Si c'est le cas on peut s'attendre à un bon portage.
