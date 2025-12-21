On a un premier aperçu de la version Nintendo Switch 2 de Pragmata. Une fiche du jeu est apparue sur le Nintendo eShop, accompagnée de plusieurs captures d'écran. Voici donc les premières captures d'écran de Pragmata sur Nintendo Switch 2 :
Capcom a discrètement annoncé la semaine dernière travailler sur une version Nintendo Switch 2 de Pragmata. Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée lors des Game Awards, et à la toute fin, l'entreprise a souligné que le jeu sortirait sur la console en même temps que sur toutes les autres plateformes compatibles.
Nous devrions avoir une meilleure idée de la qualité de Pragmata sur Nintendo Switch 2 à sa sortie, mais nous avons au moins un premier aperçu. Le titre semble avoir été correctement adapté à la console, même si, comme pour Resident Evil Requiem, le rendu des cheveux paraît moins détaillé.
Reste à voir la résolution et surtout le frame rate, ce qui compte le + pour un jeu d'action/tir/aventure/vente-de-merguez, au final.
Perso, même les cheveux de la fille, je trouve que c'est correct.
Hier j'ai démarré ff7 enfin la demo....2 point positif. La musique et le train au début (j'adore les trains. )
Mais bon c'est un rpg avec un système de montée de niveau....et le poid 94 go....
Si il y a une grosse traversée du désert , je me dit pourquoi pas. Mas pas au lancement.
Et puis il va me falloir la carte 1 to.....plus vite que je ne pensais
En plus sur Amazon elle est a 199€, prix garantie 30 jour jusqu'à rupture de stock...noel va passer, après j'ai peur quel retrouve sont ancien prix, coir peut-être même plus chère...
Il gagne de l'argent, mais de la a dire grosse marge....
N'oublie pas de retirer la part des revendeurs, la tva, le transport, pour savoir ce que coûte la switch2 sortie d'usine.
cyr parle du prix des cartes mémoires et toi tu parles du prix de la console.
L'autre chose tu dis "la steam deck te le faisait ya deja deux ans poir moins chère" par rapport à quoi ?
En 2023 est sortie la SteamDeck Oled
Version 512 Go : 569 €
Version 1 To : 679 €
En 2022 la SteamDeck LCD
Modèle 64 Go : 419 €
Modèle 256 Go : 549 €
Modèle 512 Go : 679 €
La Switch 2 LCD est sortie à 469€ avec carte mémoire de 256Go (de plus le Smic Taux Horaire a augmenté en 3 ans, donc il faut travailler moins d'heure pour avoir la Switch 2 LCD avec un meilleur écran : 1080p NS2 Vs 800p Steamdeck + le DLSS.
Donc quitte à faire une comparaison :
2022 I Steam Deck LCD I 256 Go I 549 € I 10,57 € I 51,9 heures
2025 I Switch 2 LCD I 256 Go I 469 € I 11,88 € I 39,5 heures
Je pourrais même rajouter que tu peux trouver facilement en neuf une Switch 2 à 419€ en ce moment (on passe à 35 heures avec ce prix pour l'avoir)
https://www.amazon.fr/dp/B0F2J4SYJ2?tag=numerama0c-21&linkCode=ogi&th=1
https://www.carrefour.fr/p/console-switch-2-nintendo-0045496321444
https://www.e.leclerc/fp/console-nintendo-switch-2-nintendo-switch-2-0045496321444
Ce qui a pas l'air d'être de le cas des SteamDeck LCD d'après cet article
https://www.gamekyo.com/blog_article483578.html
C'est cool d'atteindre de tels graphismes en portable et j'ajoute la rog ally pour ne pas froisser les trois du fonds qui la possèdent.
Toujours à chercher la petite bête...
https://www.gamekyo.com/blog_article479992.html#:~:text=Selon%20le%20Financial%20Times%2C%20le%20co%C3%BBt%20de,du%20Vietnam%20pour%20les%20droits%20de%20douane
Donc on revient à :
En 2022, le Steam Deck LCD 256 Go coûtait 549 € (52h de SMIC).
En 2025, la Switch 2 256 LCD Go coûte 469 € (39,5h de SMIC).
Le Steam Deck n'était pas moins cher, c'est même le contraire, si on se base sur le taux horaire du SMIC.
Nintendo fait une marge, mais comme Valve, et en fait comme toute société ; c'est avec ça qu'ils font des bénéfices, maintenant, de combien est la marge, il faudrait connaître le coût de production (à ne pas confondre avec le prix de revient au final), puis rajouter le transport, la TVA, le marketing etc. quelle que soit la machine.
Une console de jeu c'est fait pour jouer, comme son nom l'indique en premier lieu, le reste c'est du bonus (d'ailleurs, contrairement à ce que tu affirmes, YouTube est bien confirmé sur Switch 2, comme on peut le voir ici sur le site officiel de Nintendo : https://fr-americas-support.nintendo.com/app/answers/detail/a_id/25092/ )
Si tu veux un PC portable, le plus simple c'est d'acheter un PC portable, comme son nom l'indique aussi.