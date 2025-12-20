En effet désormais en rupture de stock, la Steam Deck LCD 256Go, ne sera plus reaprovisonné.
Valve ayant apparement arrêter sa production.
Par rapport au prix des versions supérieur OLED, la Switch 2 devient désormais mois cher.
Il en on vendu combien de steam deck en tous? 3 ou 4 million non?
Est-ce qu'Asus a choisi un type d'écran dépassé ?
5120x2880 oui la ally première du nom, le lecteur était trop près du ventilo donc ça cramait les cartes sd.
Leur proposition n'a aucun intérêt pour moi.
J'ai encore ma switch oled, je comprend pas le débat.
Sûrement un effet de mode.
Mais bon...
Honnetement, je la trouve plus intéressante pour plusieurs raisons qui je pense ne sont pas négligeables.
Déjà l'écran lcd même si c'est moins bien en terme de technologie, en fait en réalité visuellement, ça passe très très bien avec la NS2. la qualité est excellente.
Ensuite bah, la console est aujourd'hui moins chère du coup. La NS2 a aussi un élément que je trouve très important pour une console portable. les joys cons qui sont détachables et donc remplaçables. C'est très chiant une console d'un bloc qui du coup à des boutons ou un stick qui ne marchent plus. C'est con à dire, mais c'est un plus.
Ensuite la console à une ergonomie plus simple d'utilisation que la steamdeck. Une autonomie un peu meilleure. et certains jeux passent un peu mieux comme on a vu avec cyberpunk.
On a bien sur les jeux nintendo qui font la force de la console. Meme si le steamdeck propose du coup un catalogue PC très sympa.
Pour moi, c'est le prix, l'utilisation, les jeux, les joys cons remplaçables et la finition quand meme excellente de la console qui font que je la préfère.
Voila.
Une version avec une batterie plus boostée et je pense que la console n'a pas grand chose à ajouter pour son prix.
Aujourd'hui on veut une puissance de supercalculateur dans une portable avec un prix de game and watch, mais je me demande pourquoi faire, car ce n'est pas ce qui fait le plaisir de jeu du tout. Et encore faut-il que ça soit utilisé réellement.
Si je comprends bien, entre le prix, le côté pratique des Joy-Con détachables, les exclusivités Nintendo et le rendu visuel qui "passe très très bien", tu es satisfait (et j'ajouterais même le socle inclus pour jouer sur la TV ou encore la fonction "souris").
Comme quoi, une technologie d'écran "moins bonne" sur le papier n'empêche absolument pas de prendre du plaisir à jouer ^^
Entre le prix devenu plus agressif, les Joy-Con remplaçables, l’ergonomie plus console “plug & play”, l’autonomie correcte et surtout les exclus Nintendo, l’écran LCD devient presque un faux débat. Tant que le rendu est propre, fluide et agréable en jeu, la techno passe au second plan.
Au final, ça montre surtout que la fiche technique pure ne fait pas tout : l’expérience globale, la praticité et l’écosystème pèsent bien plus lourd dans le choix.
Les Joy-Con détachables ? Pléonasme
Et vu la gueule de la qualité des sticks, vaut mieux.
Ergonomie plus simple sur Switch 2 ? À quel niveau ? Prise en main ? OS ? Non clairement pas.
Et ne parlons pas de l’éco-système sinon je vais devenir vulgaire.
Le seul avantage de la console de Big N est… de jouer aux jeux de Big N. CQFD
(j’oublie l’émulation)
Et au vu de ta préférence, je n'ai pas l'impression que tu cherches a être très objectif.
Et non les joy cons ne sont pas de mauvaise qualité. c'est juste un fait que avoir des éléments détachables remplaçables sont plus pratiques devoir apportée toute ta console à réparer.
Et joy cons détachables n'est pas un pléonasme. On assimile juste cet aspect à la NS2 parce qu'elle est conçue ainsi. "joy con", ça ne signifie pas détachable dans le nom en soi. Mais, l'essentiel est que tu as compris le message
Je suis pas un novice en utilisation de PC et j'ai clairement trouvé ça moins clair et plus complexe.
c'est d'ailleurs un peu le souci principal pour le jeu PC et sur toutes ces machines qui se veulent fonctionner selon des OS du même genre. ça ne parle pas au plus grand nombre.
Bah si, les Joy-Con puent la merde (j’exagère) vu le pourcentage élevé du drift depuis la Switch 1. Et comme la 2 utilise la même tech..
Menu et navigation ? C’est quasiment la même que sur la SW1.
Ah non, c’est plus fluide. Un vrai miracle.
Toi qui n’est pas un novice sur PC, comment peux-tu dire que Steam OS est moins ergonomique et fonctionnel ? Je pige pas honnêtement.
Enfin bon....
J'ai ma switch 1 depuis sa sortie et j'ai eu une seule fois un souci avec mon premier joy con gauche. jamais ensuite.
De même, juste pour le parallèle, je vois des gens se plaindre des manettes PS5; j'en ai 2 dont une eu avec la console. je joue beaucoup, jamais eu de soucis. Peut etre que le "soin" apporté dans l'utilisation de certains pourrait être en cause?
Enfin bon, si tu te sens mieux avec une steamdeck, c'est l'essentiel. et tu prend ce qui correspond à ton usage.
Moi je répondais à la question de nicolasgourry, je ne cherche pas à faire un débat pour savoir quelle machine est mieux ou pas. je tâche juste d'être sincère sur mon expérience.
Genre si tu joues qu'à des jeux indés, je trouve la Steam Deck (surtout en OLED) plus versatile, avec en plus 512Go d'espace disque de base ^^ !
la steamdeck fait très "grosse"
L'oled est bien sur mieux sur les noirs et le contraste, mais l'écran lcd de la switch est vraiment très bon, il donne une impression qui s'en rapproche beaucoup niveau couleurs. donc je dirais que la différence est vraiment pas énorme quand on joue.
Chacun ses préférences, mais les deux machines sont très bien en soi.
Mais une steamdeck parlera bien moins a un public plus large ça c'est certain.
Mais c'est aussi du fait de la marque. Nintendo a une image et un nom déjà bien ancré et associé à certaines valeurs ou pratiques donc ça joue.
T’as compris de suite l’OS de la SW2 car si tu joues sur la 1 depuis 2017. Donc logique que la passerelle se soit effectuée facilement.
Concernant le souci du « Joy-Con drift »…
Tant mieux pour toi que tu n’aies eu « qu’un seul problème » Mais la tech était et reste tellement perfectible.
Ah mais tkt, si tu kiffes ta SW2, y’a aucun souci mais faut éviter de raconter des conneries comme l’autonomie et le fait que les Joy-Con soient irréprochables
Et bon(s) jeu(x) à toi.
Et oui, la technique des joy cons reste perfectible, je n'ai pas dis le contraire
Pour l'autonomie, je juge sur mon utilisation où personnellement ma NS2 dure un peu plus longtemps sur un même jeu. ce n'est pas énorme non plus, mais c'est un constat.
Après c'est une question qui mérite plus de tests donc ne pas prendre mon avis pour un test technique non plus, merci ^^
Oui sur NS2 j'ai eu une impression d'un écran avec un affichage un peu plus net. Après ça dépend des jeux aussi.
Bon jeu à toi ^^
Et avec un store qui rame pas.
Regarde le Nicolasgourry comment il bande sur l’avis de yukilin
Pourquoi sur le Steam Deck, ça ne parle pas le fait de récupérer sa bibliothèque, ses saves, des émulations à foison..
Ne répondez pas, je sais
C'est juste pas le même délire.
Des arguments me suffisent.
La vulgarité, je te la laisse.
Si ça te permet de dormir tranquille, tant mieux.
Pourquoi tu me parles mal comme ca ?
Mais c'est vrai que je pense a la vendre de plus en plus...