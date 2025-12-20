profile
ouroboros4 > blog
La Steam Deck vient de perdre son avantage tarifaire par rapport à la Switch 2
En effet désormais en rupture de stock, la Steam Deck LCD 256Go, ne sera plus reaprovisonné.
Valve ayant apparement arrêter sa production.

Par rapport au prix des versions supérieur OLED, la Switch 2 devient désormais mois cher.

    posted the 12/20/2025 at 03:11 PM
    comments (45)
    senseisama posted the 12/20/2025 at 03:14 PM
    Le lien ne marche pas. En résumé ça dit quoi sur les prix?
    cyr posted the 12/20/2025 at 03:23 PM
    Ça devait pas être le modèle le plus populaire.....


    Il en on vendu combien de steam deck en tous? 3 ou 4 million non?
    5120x2880 posted the 12/20/2025 at 03:43 PM
    Le bousin a 4 ans d'age, il serait peut-être temps de le laisser partir en paix, après ils ont au moins la décence de ne plus vendre du LCD en 2026 mais au vu des prix, je partirais plutôt vers une AYN Thor même si les jeux Windows tournent un peu moins bien à cause de l'émulation (ce qui risque de changer à l'avenir avec ce que prépare Valve).
    fan2jeux posted the 12/20/2025 at 03:49 PM
    Le black friday a été ravageur sur ce modele
    zanpa posted the 12/20/2025 at 03:51 PM
    je suis dans l'attente du steam deck 2 avant de passer à la caisse en esperant un model oled day one
    hypermario posted the 12/20/2025 at 03:52 PM
    Mon steam deck prend la poussiere depuis la switch 2...
    cyr posted the 12/20/2025 at 04:01 PM
    hypermario revend le. Vu que valve ne fait plus ce modèle, tu pourra sûrement le revendre plus chère.
    shambala93 posted the 12/20/2025 at 04:05 PM
    L’écran oled est une pepite, pour les jeux indépendants ça fait du bien. Dommage que l’entreprise nippone ait fait trois pas en arrière avec son vieux lcd.
    gat posted the 12/20/2025 at 04:12 PM
    hypermario Un gland avec Mario en pseudo et en avatar qui revendique délaisser le Steam Deck pour la Switch 2. J’suis mort devant tant d’évidence
    nicolasgourry posted the 12/20/2025 at 04:28 PM
    shambala93 5120x2880 en octobre 2025 sont sorties la ROG Xbox Ally et la ROG Xbox Ally X avec des écrans LCD.
    Est-ce qu'Asus a choisi un type d'écran dépassé ?
    5120x2880 posted the 12/20/2025 at 04:37 PM
    nicolasgourry La marque en elle même ça fait 15 ans qu'elle est dépassée, qu'est-ce qui t'étonnes exactement ? Ce sont les Rois du recyclage, et pas que sur la ROG Ally.
    nyseko posted the 12/20/2025 at 04:38 PM
    Je ne pense pas que beaucoup d'acheteurs du Steam Deck depuis la sortie de la NS2 avaient comme principal critère qu'elle coûtait moins chère.
    5120x2880 posted the 12/20/2025 at 04:40 PM
    D'ailleurs, c'est pas sur la Ally que le port USB foutait le feu à la machine ? Je pense que ça en dit long sur les choix du constructeur.
    yanssou posted the 12/20/2025 at 04:43 PM
    nicolasgourry peu couteux et écran au bord noir abusé, c'est Asus.

    5120x2880 oui la ally première du nom, le lecteur était trop près du ventilo donc ça cramait les cartes sd.
    yukilin posted the 12/20/2025 at 04:48 PM
    j'ai déjà pas acheté leur Steamdeck LCD, je n'achèterai pas non plus leur oled plus cher.
    Leur proposition n'a aucun intérêt pour moi.
    nicolasgourry posted the 12/20/2025 at 04:54 PM
    yukilin, toi qui as la Switch 2 (à moins que je me trompe), malgré son écran LCD, est-ce qu'elle est plus intéressante qu'un Steam Deck OLED ? Et dans ce cas, pourquoi ?
    cyr posted the 12/20/2025 at 05:09 PM
    nicolasgourry et le ps portal...

    J'ai encore ma switch oled, je comprend pas le débat.
    Sûrement un effet de mode.

    Mais bon...
    5120x2880 posted the 12/20/2025 at 05:15 PM
    yanssou Ça marche, j'avais un micro doute avec celle de Lenovo.
    yanssou posted the 12/20/2025 at 05:16 PM
    5120x2880
    yukilin posted the 12/20/2025 at 05:39 PM
    nicolasgourry : Oui je l'ai.
    Honnetement, je la trouve plus intéressante pour plusieurs raisons qui je pense ne sont pas négligeables.
    Déjà l'écran lcd même si c'est moins bien en terme de technologie, en fait en réalité visuellement, ça passe très très bien avec la NS2. la qualité est excellente.
    Ensuite bah, la console est aujourd'hui moins chère du coup. La NS2 a aussi un élément que je trouve très important pour une console portable. les joys cons qui sont détachables et donc remplaçables. C'est très chiant une console d'un bloc qui du coup à des boutons ou un stick qui ne marchent plus. C'est con à dire, mais c'est un plus.
    Ensuite la console à une ergonomie plus simple d'utilisation que la steamdeck. Une autonomie un peu meilleure. et certains jeux passent un peu mieux comme on a vu avec cyberpunk.
    On a bien sur les jeux nintendo qui font la force de la console. Meme si le steamdeck propose du coup un catalogue PC très sympa.
    Pour moi, c'est le prix, l'utilisation, les jeux, les joys cons remplaçables et la finition quand meme excellente de la console qui font que je la préfère.
    Voila.
    Une version avec une batterie plus boostée et je pense que la console n'a pas grand chose à ajouter pour son prix.
    Aujourd'hui on veut une puissance de supercalculateur dans une portable avec un prix de game and watch, mais je me demande pourquoi faire, car ce n'est pas ce qui fait le plaisir de jeu du tout. Et encore faut-il que ça soit utilisé réellement.
    pcverso posted the 12/20/2025 at 06:01 PM
    Moi jai choppé ma oled a 450 € en occasion mais elle avait que 7 mois
    nicolasgourry posted the 12/20/2025 at 06:07 PM
    yukilin, merci pour ton retour honnête. Ça fait plaisir de lire l'avis de quelqu'un qui a vraiment la console en main.
    Si je comprends bien, entre le prix, le côté pratique des Joy-Con détachables, les exclusivités Nintendo et le rendu visuel qui "passe très très bien", tu es satisfait (et j'ajouterais même le socle inclus pour jouer sur la TV ou encore la fonction "souris").
    Comme quoi, une technologie d'écran "moins bonne" sur le papier n'empêche absolument pas de prendre du plaisir à jouer ^^
    julie54 posted the 12/20/2025 at 06:11 PM
    Tu résumes assez bien le fond du problème : sur le papier, le Steam Deck OLED reste plus “premium”, mais à l’usage la Switch 2 coche plus de cases pour beaucoup de joueurs.

    Entre le prix devenu plus agressif, les Joy-Con remplaçables, l’ergonomie plus console “plug & play”, l’autonomie correcte et surtout les exclus Nintendo, l’écran LCD devient presque un faux débat. Tant que le rendu est propre, fluide et agréable en jeu, la techno passe au second plan.

    Au final, ça montre surtout que la fiche technique pure ne fait pas tout : l’expérience globale, la praticité et l’écosystème pèsent bien plus lourd dans le choix.
    gat posted the 12/20/2025 at 06:39 PM
    yukilin Je sais pas quel Steam Deck OLED tu as mais son autonomie est clairement meilleure que celle de la Switch 2. (pas de rétro-éclairage toussa)

    Les Joy-Con détachables ? Pléonasme
    Et vu la gueule de la qualité des sticks, vaut mieux.

    Ergonomie plus simple sur Switch 2 ? À quel niveau ? Prise en main ? OS ? Non clairement pas.

    Et ne parlons pas de l’éco-système sinon je vais devenir vulgaire.

    Le seul avantage de la console de Big N est… de jouer aux jeux de Big N. CQFD
    (j’oublie l’émulation)
    gat posted the 12/20/2025 at 06:44 PM
    julie54 J’adore l’argument du « Joy-Con remplaçable » qui sous-entend clairement que c’est envisageable que ce soit de la merde mais « po grav!! », on peut les remplacer. Raquer mes petits
    yukilin posted the 12/20/2025 at 07:04 PM
    gat : Je ne dis pas que le steam deck n'est pas une bonne machine. Elle a ses avantages également.
    Et au vu de ta préférence, je n'ai pas l'impression que tu cherches a être très objectif.

    Et non les joy cons ne sont pas de mauvaise qualité. c'est juste un fait que avoir des éléments détachables remplaçables sont plus pratiques devoir apportée toute ta console à réparer.

    Et joy cons détachables n'est pas un pléonasme. On assimile juste cet aspect à la NS2 parce qu'elle est conçue ainsi. "joy con", ça ne signifie pas détachable dans le nom en soi. Mais, l'essentiel est que tu as compris le message
    yukilin posted the 12/20/2025 at 07:07 PM
    gat : Et, je trouve que clairement l'utilisation : menu, navigation c'est clairement plus simple et donc plus accessible sur NS2 que steamdeck.
    Je suis pas un novice en utilisation de PC et j'ai clairement trouvé ça moins clair et plus complexe.
    c'est d'ailleurs un peu le souci principal pour le jeu PC et sur toutes ces machines qui se veulent fonctionner selon des OS du même genre. ça ne parle pas au plus grand nombre.
    gat posted the 12/20/2025 at 07:13 PM
    yukilin Mes préférences ?

    Bah si, les Joy-Con puent la merde (j’exagère) vu le pourcentage élevé du drift depuis la Switch 1. Et comme la 2 utilise la même tech..

    Menu et navigation ? C’est quasiment la même que sur la SW1.
    Ah non, c’est plus fluide. Un vrai miracle.

    Toi qui n’est pas un novice sur PC, comment peux-tu dire que Steam OS est moins ergonomique et fonctionnel ? Je pige pas honnêtement.
    nicolasgourry posted the 12/20/2025 at 07:18 PM
    yukilin l'écran de la Switch 2 par rapport au Steam Deck est plus grand et a une résolution supérieure, tu as vu la différence ?
    yukilin posted the 12/20/2025 at 07:20 PM
    gat : Bah tu "piges" peut être pas, mais je suis factuel. j'ai du chercher pour comprendre des choses sur steamdeck là ou j'ai trouvé de suite sur NS2. et là c'est juste l'expérience, pas mon avis. et je parle même pas du paramétrage. Il est bien plus poussé sur steamdeck, ça c'est bien, mais aussi du coup plus complexe.
    Enfin bon....

    J'ai ma switch 1 depuis sa sortie et j'ai eu une seule fois un souci avec mon premier joy con gauche. jamais ensuite.
    De même, juste pour le parallèle, je vois des gens se plaindre des manettes PS5; j'en ai 2 dont une eu avec la console. je joue beaucoup, jamais eu de soucis. Peut etre que le "soin" apporté dans l'utilisation de certains pourrait être en cause?

    Enfin bon, si tu te sens mieux avec une steamdeck, c'est l'essentiel. et tu prend ce qui correspond à ton usage.
    Moi je répondais à la question de nicolasgourry, je ne cherche pas à faire un débat pour savoir quelle machine est mieux ou pas. je tâche juste d'être sincère sur mon expérience.
    suzukube posted the 12/20/2025 at 07:23 PM
    yukilin J'ai la Steam Deck et la Switch 2, je ne pense pas que ces 2 consoles soient opposées. D'un côté, t'as ton catalogue Steam, de l'autre, t'as les jeux de Nintendo.

    Genre si tu joues qu'à des jeux indés, je trouve la Steam Deck (surtout en OLED) plus versatile, avec en plus 512Go d'espace disque de base ^^ !
    yukilin posted the 12/20/2025 at 07:25 PM
    nicolasgourry : Niveau taille, les deux sont quasi équivalents. la steam deck c'est 7,4 et la NS2 7,9 donc peu de différence dans les faits. on a juste a l'utilisation je dirais une lègre impression que l'écran NS2 est plus grand mais c'est du j epense aussi la console elle meme.
    la steamdeck fait très "grosse"

    L'oled est bien sur mieux sur les noirs et le contraste, mais l'écran lcd de la switch est vraiment très bon, il donne une impression qui s'en rapproche beaucoup niveau couleurs. donc je dirais que la différence est vraiment pas énorme quand on joue.
    yukilin posted the 12/20/2025 at 07:27 PM
    suzukube : Oui, clairement.
    Chacun ses préférences, mais les deux machines sont très bien en soi.
    Mais une steamdeck parlera bien moins a un public plus large ça c'est certain.
    Mais c'est aussi du fait de la marque. Nintendo a une image et un nom déjà bien ancré et associé à certaines valeurs ou pratiques donc ça joue.
    gat posted the 12/20/2025 at 07:37 PM
    yukilin Bah si je pige très bien et tu l’as si bien dit.

    T’as compris de suite l’OS de la SW2 car si tu joues sur la 1 depuis 2017. Donc logique que la passerelle se soit effectuée facilement.

    Concernant le souci du « Joy-Con drift »…
    Tant mieux pour toi que tu n’aies eu « qu’un seul problème » Mais la tech était et reste tellement perfectible.

    Ah mais tkt, si tu kiffes ta SW2, y’a aucun souci mais faut éviter de raconter des conneries comme l’autonomie et le fait que les Joy-Con soient irréprochables

    Et bon(s) jeu(x) à toi.
    yukilin posted the 12/20/2025 at 07:41 PM
    gat : Bon jeu à toi également.
    Et oui, la technique des joy cons reste perfectible, je n'ai pas dis le contraire

    Pour l'autonomie, je juge sur mon utilisation où personnellement ma NS2 dure un peu plus longtemps sur un même jeu. ce n'est pas énorme non plus, mais c'est un constat.
    Après c'est une question qui mérite plus de tests donc ne pas prendre mon avis pour un test technique non plus, merci ^^
    yukilin posted the 12/20/2025 at 07:54 PM
    nicolasgourry : Je ne t'ai pas bien répondu sur la résolution.
    Oui sur NS2 j'ai eu une impression d'un écran avec un affichage un peu plus net. Après ça dépend des jeux aussi.
    nicolasgourry posted the 12/20/2025 at 08:01 PM
    yukilin merci d'avoir pris le temps de préciser sur toutes les questions que je t'ai posées. La façon dont tu parles de la NS2 donne envie de jouer avec.
    Bon jeu à toi ^^
    yukilin posted the 12/20/2025 at 08:10 PM
    nicolasgourry : Merci! Toi aussi
    rbz posted the 12/20/2025 at 09:28 PM
    J'ai la oled et c'est du super bon matos.je préfère à la switch au final même l'ergonomie lui met une tape dans la nuque.

    Et avec un store qui rame pas.
    gat posted the 12/20/2025 at 09:48 PM
    rbz Tu as tord.

    Regarde le Nicolasgourry comment il bande sur l’avis de yukilin

    Pourquoi sur le Steam Deck, ça ne parle pas le fait de récupérer sa bibliothèque, ses saves, des émulations à foison..

    Ne répondez pas, je sais
    lafibre posted the 12/20/2025 at 11:29 PM
    yukilin L'expérience utilisateur est de toute évidence meilleure sur NS2. Une interface simple d'usage, ergonomique, sobre et fluide. Steam c'est un peu l'équivalent open-source de Photoshop, tu peux faire des choses cools, mais c'est une usine à gaz à l'ergonomie douteuse, dès que tu t'aventures dans des sous-menus t'es jamais à l'abri d'un truc qui marche pas correctement, un lien qui mène à un endroit "cassé". Puis c'est simplement moche côté présentation.

    C'est juste pas le même délire.
    nicolasgourry posted the 12/21/2025 at 01:58 AM
    gat
    Des arguments me suffisent.
    La vulgarité, je te la laisse.
    Si ça te permet de dormir tranquille, tant mieux.
    hypermario posted the 12/21/2025 at 08:50 PM
    gat "Un gland avec Mario en pseudo et en avatar"

    Pourquoi tu me parles mal comme ca ?
    hypermario posted the 12/21/2025 at 10:12 PM
    cyr Je me dis que ca me fait une bonne machine pour l'emulation ou le jeux steam pas chere,,, mais malgrs tout, la simplicité d'utilisation de la switch 1/2 est au dessus...
    Mais c'est vrai que je pense a la vendre de plus en plus...
    cidkageno posted the 12/22/2025 at 03:25 PM
    gat Qui nous fait son petit caca nerveux parce qu'on préfère la S2 a l'usine a gaz du Steamdeck qui galère a faire tourner SF6 ????
