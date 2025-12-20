accueil
[Metacritic] Les principales sorties Switch 2 de 2025 classées
Et place au podium :
Un seul jeu dépasse les 90/100 cette année. Espérons que Nintendo se rattrape en 2026.
Source :
https://www.reddit.com/r/NintendoSwitch2/comments/1pco08i/metacritic_scores_for_all_new_firstparty_switch_2/
tags :
2
Likes
Who likes this ?
suzukube
,
ducknsexe
posted the 12/20/2025 at 06:54 PM by
link49
comments (
22
)
micheljackson
posted
the 12/20/2025 at 07:03 PM
Eh ben, ça ne fait pas rêver.
Vous pensez vraiment que des enfants vont en vouloir une pour Noël ?
ferthahuici
posted
the 12/20/2025 at 07:07 PM
Pas le début espéré pour une nouvelle console Nintendo en tout cas au niveau du succès critique.
Je regrette de l'avoir prise sur un coup de tête mais elle sera sans doute rentabilisée dans le temps, j'essaye au moins de me dire ça.
Il va effectivement falloir muscler le jeu côté Nintendo parce qu'ils n'y sont pas mais alors pas du tout sur 2025.
51love
posted
the 12/20/2025 at 07:17 PM
Vu que j'avais la Wii U, et que j'ai été déçu par Mari Odyssey et Xenoblade 2, si Metroid Prime 4 avait été un jeu 9/10, j'aurais certainement accordé à la Switch 2 un meilleur départ que la Switch 1, mais du coup, non, clairement pas.
Lancement exceptionnel dans les charts pour la S2 mais seulement a ce niveau.
Reste un Bananza vraiment tres tres fun, et un Mario Kart World qui avait tout pour etre une dinguerie si Nintendo ne l'avait pas bridé volontairement pour en faire du suivi bas de gamme.
pharrell
posted
the 12/20/2025 at 07:35 PM
Le premier Noël de la PS5 n’était pas foufou non plus…
Nintendo a supporté jusqu’au bout la Switch 1 donc ils n’ont pas pu anticiper plus que ça la Line up de la NS2.
La Switch 1 a bénéficier de l’échec de la WiiU, ils ont pu se consacrer très vite à la Switch et préparer une Line up de malade.
Quand je dis Line Up je parle des 6 premiers mois.
Bref, perso je passe mon tour cette année j’attends 2026.
gat
posted
the 12/20/2025 at 07:44 PM
pharrell
Regarde l’année de la PS4 en 2020. C’est exactement la même.
Et l’année de la SW1 même si évidemment ils avaient avalé les développements de la Wii U, ça donnait clairement plus envie.
Perso, y’a Bananza que j’ai envie de torcher.
En attendant le retour du Patron..
jenicris
posted
the 12/20/2025 at 08:10 PM
Mouais bof
Quand je repense au début de la Switch 1, en comparaison ça fait mal
senseisama
posted
the 12/20/2025 at 08:10 PM
micheljackson
j'ai posé la question a mon neveu de 8 si il avait demandé a son papa de lui acheté la switch 2 et il m'a répondu directement cash "t'es fou j'ose même pas le lui demander" je lui ai dit pourquoi, il l'a répondu "mais c'est trop chère !". Et son père a un bon poste bon salaire voiture de société dernière model et tout. Pour dire un gosse de 8 ans hahahahahahah
allanoix
posted
the 12/20/2025 at 08:15 PM
et apres on s'etonne que les gamins ne jouent qu'a fortnite et roblox...
micheljackson
posted
the 12/20/2025 at 08:32 PM
senseisama
Un bon garçon ça
La vérité c'est que c'est trop cher
pour ce que c'est
, car si les jeux listés plus haut avaient tous été des GOTY potentiels, elle vaudrait son prix, mais là... claquer 500 balles pour ça...
aragami
posted
the 12/20/2025 at 08:36 PM
Cest quoi ce classement ??? Il manque des dizaines de jeux non?
Stat wars outlaws, assassin's creed shadow, howard legacy
...
senseisama
posted
the 12/20/2025 at 08:59 PM
micheljackson
c'est ce que je me tue a dire a un pote fanboy ultra conservateur Nintendo. Si elle se vendait au même qu'au japon je dit banco. Mais là c'est clairement pas intéressant
micheljackson
posted
the 12/20/2025 at 09:37 PM
aragami
Il a été gentil, à sa place je n'aurais mis que les exclusivités.
ducknsexe
posted
the 12/21/2025 at 12:11 AM
Que des pépites, je compte pas les 3 dernier ( tour, pokemon et le jeu du malaise ), cette switch 2 en 6 mois vaut largement l achat en atteste les ventes qu elle se vend comme des petits pain.
evasnake
posted
the 12/21/2025 at 12:28 AM
Pourquoi MP4 est-il devant Hyrule Warrior? Ils ont la meme note, et Hyrule Warrior a une meilleure note joueur
link49
posted
the 12/21/2025 at 12:30 AM
ducknsexe
et ce n'est que le début. 2026 s'annonce assez énorme sur Switch 2.
djfab
posted
the 12/21/2025 at 07:59 AM
Link49
: "2026 s'annonce assez énorme sur Switch 2" : je ne vois pas trop ce qui te permet de dire ça !
link49
posted
the 12/21/2025 at 08:11 AM
djfab
Tous les gros titres multi d'éditeur tier, et surtout les prochains Splatoon et surtout Fire Emblem.
djfab
posted
the 12/21/2025 at 08:18 AM
Link49
: c'est pas avec des titres éditeurs tiers que la Swtich 2 va faire une année énorme, la plupart vont les acheter en superior version ailleurs. Splatoon et Fire Emblem, c'est un peu juste pour faire une année énorme ! Après, tout n'a pas encore été annoncé, mais pour le moment, je trouve qu'on ne peut pas parler d'année 2026 énorme pour la Switch 2, mais à suivre !
link49
posted
the 12/21/2025 at 08:20 AM
djfab
C'est quand même une grande première que les tiers sortent les versions Switch 2 en même temps que les autres.
Et je suis sûr qu'il y aura du lourd annoncé lors du prochain Nintendo Direct.
djfab
posted
the 12/21/2025 at 09:00 AM
Link49
: je suis moins optimiste que toi car Nintendo a déjà sorti beaucoup de jeux en 2025 !
link49
posted
the 12/21/2025 at 09:08 AM
djfab
Pour la majorité des jeux prévus sur Switch 1.
djfab
posted
the 12/21/2025 at 10:17 AM
Link49
: ça ne change rien ça, un jeu est un jeu, ça prend du temps aux équipes de Nintendo !
