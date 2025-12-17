Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
[Rumeur] Cartouches de jeu Switch 2 de plus petite capacité, pour limiter les Key-Card Game?


Les cartouches de Nintendo Switch 2 ont suscité de nombreuses discussions, beaucoup s'étonnant que Nintendo ne propose que des cartouches de 64 Go, une capacité insuffisante pour les jeux de petite taille. Il semblerait désormais que la firme de Kyoto s'apprête à produire des cartouches plus petites, sans toutefois préciser leur capacité. De plus, la pénurie actuelle de puces rend leur disponibilité incertaine.

"Je peux confirmer que des cartouches de jeu Switch 2 de plus petite capacité sont en production, mais la pénurie de puces retardera leur distribution à grande échelle. Malgré leur capacité réduite, ces cartouches resteront chères en raison de la hausse du coût des matériaux."

Cela rendra-t-il les jeux complets sur cartouche plus attractifs ? À suivre… mais plus de choix, c’est toujours bon à prendre.

Source : https://mynintendonews.com/2025/12/17/rumour-smaller-capacity-nintendo-switch-2-game-cartridges-are-in-production/
    kisukesan
    posted the 12/17/2025 at 05:01 PM by link49
    51love posted the 12/17/2025 at 05:03 PM
    Quelle connerie de ne proposer que des cartouches aussi grosses aussi... Tant mieux.
    link49 posted the 12/17/2025 at 05:05 PM
    51love C'est clair. je pense que le véritable test pour Nintendo sera Pokopia.
    roivas posted the 12/17/2025 at 05:09 PM
    une fois que ces cartouches seront sorties, si elles sortent, ils vont bien nous trouver une nouvelle excuse comme celle du taux de transfert déjà utilisée pour les jeux qui s’approchent de la taille de la cartouche actuelle ^^;
    Bref, je verrais bien si les Octopath ou autre DQ que je voulais acheter et que j'ai zappé a cause du format auront le droit à une nouvelle édition full physique.
    fiveagainstone posted the 12/17/2025 at 05:15 PM
    De toute façon la prochaine gen sera presque full démat pour tout le monde. J'y crois plus au format physique.
    soulfull posted the 12/17/2025 at 05:38 PM
    fiveagainstone ça fait 2 générations qu'on nous dit que la prochaine Gen sera full demat.

    Il est clair que le demat va prendre de plus en plus de la place et on ne peut pas vraiment faire grand chose pour y echapper.
    shambala93 posted the 12/17/2025 at 05:51 PM
    soulfull
    Non ça c’est dans ta tête. Lors de la sortie de la gen ps360, personne ne disait que la prochaine serait entièrement demat.

    En revanche, faut voir les données, le demat supplante le physique et ça ne cesse de s’accélérer
    khazawi posted the 12/17/2025 at 06:10 PM
    shambala93 les jeux incomplet ou même les mise à jour sont déjà en partie du démat
    cyr posted the 12/17/2025 at 06:23 PM
    51love tu sais, plus c'est petit ,plus c'est chere.

    Donc , le problème est ailleurs.
    Le problème vient de vitesse des cartes de jeux.

    Regarde un comparatif pour le lancement de Mario kart world, jeux sur la carte de jeux, jeux sur la carte micro express, jeux dans la mémoire de la consoles...

    Le plus rapide c'est la mémoire de la switch2, ensuite les cartes express.....et bien loin apres la carte de jeux....

    10 seconde tu perd....et sur mario kart.

    Sur un jeux plus poussé, ça doit bien être pire.


    La vitesse, c'est pour avoir des portages de jeux ps5/xbox série.

    Si il aurait opté pour des carte classique, on aurai eu que des portages de jeux ps4/one....

    On va avoir même des lancement en simultané, comme re9, pragmata, etc. Alors que sur switch..... ............
    51love posted the 12/17/2025 at 06:29 PM
    cyr la vitesse est prétexte, les blu-ray c'est encore plus lent.

    Si on avait encore des jeux bien finis day one, tu as le jeu sur le support physique, tu l'installes sur la mémoire interne et voilà.
    zephon posted the 12/17/2025 at 06:36 PM
    51love c'est pour ça que l'installation est devenu obligatoire, les jeux ne sont plus lu depuis le bluray mais depuis le ssd de la ps5
    ghouledheleter posted the 12/17/2025 at 06:38 PM
    51love bluray plus lent oui, a la différence prêt que sur ps5 tu installe ton jeu.
    Je ne sais pas pk nintendo ne le permet pas.
    zephon posted the 12/17/2025 at 06:41 PM
    ghouledheleter ué mais du coup y aurai jamais assez de place sur la mémoire interne et les sd de 1 terra switch 2 sont toujours pas disponible
    fdestroyer posted the 12/17/2025 at 07:03 PM
    zephon quel différence avec démat ou GKC niveau place disponible ?
