Les cartouches de Nintendo Switch 2 ont suscité de nombreuses discussions, beaucoup s'étonnant que Nintendo ne propose que des cartouches de 64 Go, une capacité insuffisante pour les jeux de petite taille. Il semblerait désormais que la firme de Kyoto s'apprête à produire des cartouches plus petites, sans toutefois préciser leur capacité. De plus, la pénurie actuelle de puces rend leur disponibilité incertaine.
"Je peux confirmer que des cartouches de jeu Switch 2 de plus petite capacité sont en production, mais la pénurie de puces retardera leur distribution à grande échelle. Malgré leur capacité réduite, ces cartouches resteront chères en raison de la hausse du coût des matériaux."
Cela rendra-t-il les jeux complets sur cartouche plus attractifs ? À suivre… mais plus de choix, c’est toujours bon à prendre.
Source : https://mynintendonews.com/2025/12/17/rumour-smaller-capacity-nintendo-switch-2-game-cartridges-are-in-production/
posted the 12/17/2025 at 05:01 PM by link49
Bref, je verrais bien si les Octopath ou autre DQ que je voulais acheter et que j'ai zappé a cause du format auront le droit à une nouvelle édition full physique.
Il est clair que le demat va prendre de plus en plus de la place et on ne peut pas vraiment faire grand chose pour y echapper.
Non ça c’est dans ta tête. Lors de la sortie de la gen ps360, personne ne disait que la prochaine serait entièrement demat.
En revanche, faut voir les données, le demat supplante le physique et ça ne cesse de s’accélérer
Donc , le problème est ailleurs.
Le problème vient de vitesse des cartes de jeux.
Regarde un comparatif pour le lancement de Mario kart world, jeux sur la carte de jeux, jeux sur la carte micro express, jeux dans la mémoire de la consoles...
Le plus rapide c'est la mémoire de la switch2, ensuite les cartes express.....et bien loin apres la carte de jeux....
10 seconde tu perd....et sur mario kart.
Sur un jeux plus poussé, ça doit bien être pire.
La vitesse, c'est pour avoir des portages de jeux ps5/xbox série.
Si il aurait opté pour des carte classique, on aurai eu que des portages de jeux ps4/one....
On va avoir même des lancement en simultané, comme re9, pragmata, etc. Alors que sur switch..... ............
Si on avait encore des jeux bien finis day one, tu as le jeu sur le support physique, tu l'installes sur la mémoire interne et voilà.
Je ne sais pas pk nintendo ne le permet pas.