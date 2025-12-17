Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
[Donkey Kong Bananza] Yoshinori Kitase, producteur de FF7R, a adoré


Yoshinori Kitase, producteur de la série Final Fantasy VII Remake, explique pourquoi Donkey Kong Bananza est l'un de ses jeux Switch préférés :

« L'action de défoncer les sols et les murs est incroyablement satisfaisante. De nombreux jeux d'action ont déjà introduit une grande variété de mécaniques de jeu, mais ce type d'action, presque comme une invention récente, est vraiment unique. Le fait de traverser les sols et les murs pour progresser procure une sensation d'exaltation fantastique. 'est un jeu très amusant. De plus, le fait de tout casser donne l'impression d'avoir découvert un chemin unique, que seul le joueur peut trouver, ce qui le rend encore plus plaisant. »

Source : https://nintendoeverything.com/exclusive-final-fantasy-7-remake-series-producer-yoshinori-kitase-shares-his-favorite-nintendo-switch-2-switch-games/
