Voici notre dernier aperçu des ventes de jeux physiques au Royaume-Uni et, sans surprise, Metroid Prime 4: Beyond a dégringolé depuis sa médaille de bronze de la semaine dernière. Le dernier opus de Samus se retrouve désormais en 15e position, le top 10 étant dominé par les titres Switch et Switch 2 à l'approche des fêtes. Mario Kart World reprend la tête du classement (quelle surprise !), suivi d'EA SPORTS FC 26 et de Pokémon Legends: Z-A. Mario Kart 8 Deluxe remonte mystérieusement à la cinquième place, et Donkey Kong Bananza ainsi que Super Mario Galaxy 1 + 2 font également leur retour dans le top 10.
Les nouveautés sont quant à elles bien plus loin dans le classement cette semaine. Terminator 2D: NO FATE arrive en 20e position, Microsoft Flight Simulator 2024 se classe 22e et Mortal Kombat: Legacy Kollection se hisse à la 23e place.
Voici le top 40 complet, avec une ventilation par plateforme pour les jeux disponibles sur Switch, Switch 2 et autres consoles :
En France ça a l'air de mieux marcher, faut voir mondialement et avec le temps.
Sauf en Espagne .
Vu les retours sur le jeu faudra pas s'attendre a des grosses ventes long terme grace au bouche a oreille.
Du coup bah Nintendo tente le braquage pour des ventes en "one shot", sur leur plus grosse periode de vente de l'année, logique.
Surpris de voir que Fifa vient de faire la bas le tiers de ses ventes sur console Nintendo, a ce rythme la, la Switch 2 et leurs futures consoles vont passer devant Xbox et continuer de gratter des marches de marché sur les jeux non Nintendo.
D'ailleurs on l'avait vu, depuis sa sortie sur Switch, The Witcher 3 s'y est mieux vendu tous les ans que sur Xbox si je dis pas de conneries.
Sinon Lego SW à 0% sur Switch, il n'est pas sorti sur le support ? Car ca parait incroyable qu'un jeu Lego ne fasse quasi aucune vente sur un support comme la Switch.