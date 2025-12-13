Dans le cadre d'une collaboration inattendue, Porsche fera son apparition dans le prochain jeu d'horreur de Capcom, Resident Evil Requiem. Dans une nouvelle bande-annonce diffusée lors des Game Awards 2025, un SUV Porsche Cayenne Turbo GT sous licence file à toute allure dans les rues détrempées de la ville et sur les routes de campagne, avec le protagoniste Leon Kennedy au volant.On ignore cependant si le joueur pourra conduire le SUV Porsche dans Raccoon City ou s'il n'apparaîtra que dans les cinématiques.
Plus précisément, le SUV sportif présenté dans la bande-annonce est le Porsche Cayenne Turbo GT de troisième génération, équipé d'un moteur V8 de 4,0 litres développant 650 chevaux. Il s'agirait d'une version « personnalisée », ce qui laisse supposer qu'il arborera une peinture ou des finitions uniques dans le jeu d'horreur.
« L'équipe recherchait une voiture qui corresponde à la personnalité de Leon, et heureusement, Porsche a accepté avec plaisir, ce qui a permis une collaboration complète », a déclaré le producteur Masato Kumazawa dans une interview accordée à Automation.
« Nous en avons fait sa voiture personnelle [celle de Leon], un Cayenne Turbo GT conçu sur mesure pour s'intégrer à l'univers du jeu. C'est un modèle unique. Nous espérons pouvoir en montrer des images prochainement. »
Source : https://traxion.gg/custom-porsche-cayenne-turbo-gt-set-to-appear-in-resident-evil-requiem/
tags :
posted the 12/13/2025 at 05:08 PM by link49
C'est 220 000 euros en neuf. Ça paie bien flic dans l'univers de Resident Evil.
C'est débile comme choix et c'est moche un Cayenne, ça fait voiture de mère de famille mariée à un mec thuné.
nul
Capcom is Capcom.