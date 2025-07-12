Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Assassin’s Creed Shadows
1
name : Assassin’s Creed Shadows
platform : Xbox Series X
editor : Ubisoft
developer : Ubisoft
genre : action-infiltration
other versions : PC
link49
475
link49
link49 > blog
[Assassin's Creed Shadows] « Injouable » pour certains joueurs sur Switch 2


Outre Metroid Prime 4: Beyond, l'une des sorties importantes de la semaine sur Switch 2 était le titre tiers Assassin's Creed Shadows. Si le nouveau jeu d'Ubisoft, qui nous plonge dans le Japon féodal, a été globalement bien accueilli par la critique sur la nouvelle plateforme hybride de Nintendo, l'expérience semble moins agréable pour certains joueurs.

De nombreux messages sur les forums et les réseaux sociaux regorgent de témoignages de joueurs signalant des plantages aléatoires. Certains joueurs subissent même des plantages à répétition, les obligeant à interrompre complètement leurs sessions de jeu en attendant un correctif d'Ubisoft.

Il n'y a apparemment aucune solution claire pour arrêter ces plantages, mais cela n'a pas empêché les joueurs de partager leurs propres idées. Certains suggèrent de jouer exclusivement en mode téléviseur, de s'assurer que le jeu est installé sur la mémoire interne de la Switch 2, de modifier la résolution système, de désactiver le HDR, de désactiver diverses autres options, voire de réinstaller le jeu…

Les critiques ont relevé des problèmes de fluidité et recommandent le mode portable pour une expérience optimale. Cependant, les signalements de plantages semblent moins fréquents lors des tests. TheSixthAxis est un site qui a reconnu ce problème sous-jacent, évoquant une série de plantages peu après le début de l'aventure, sans cause apparente. Nintendo World Report a également mentionné des plantages logiciels occasionnels.

Source : https://www.nintendolife.com/news/2025/12/assassins-creed-shadows-on-switch-2-supposedly-unplayable-for-some-players-after-repeated-crashes/
    posted the 12/07/2025 at 02:25 PM by link49
    comments (11)
    cyr posted the 12/07/2025 at 03:09 PM
    Normalement il y a une mise a jour qui arrivera le 12 décembre je crois.....sûrement pour corriger en partie ses plantages
    suzukube posted the 12/07/2025 at 03:42 PM
    Aïe, et dire que certains voulaient que le jeu soit sur une cartouche encore plus lente que la mémoire interne, avec le risque d'exacerber ces problèmes...
    toni posted the 12/07/2025 at 03:48 PM
    Pour ma part il à commencé à planter après 5h de jeu en mode télé , en mode portable aucun soucis part contre.
    masharu posted the 12/07/2025 at 03:48 PM
    suzukube Elle a le bon dos cette excuse. Mec le jeu est sur key sur PS5 et Xbox Series aussi faut le rappeler...
    suzukube posted the 12/07/2025 at 03:50 PM
    masharu Bah non les BluRay sont installé sur le SSD, on peut pas y jouer comme à l'époque Xbox 360 directement depuis le disque... Après si tu as une technique, je suis preneur !
    masharu posted the 12/07/2025 at 03:50 PM
    suzukube Bah non puisque le jeu n'est PAS sur le disque.
    suzukube posted the 12/07/2025 at 03:54 PM
    masharu tu prêches un convaincu, j'veux dire, je fais allusion à ceux qui disent qu'Ubisoft aurait pu mettre Star Wars Outlaws sur une cartouche "classique", alors qu'Ubisoft a publiquement annoncé qu'ils avaient des soucis avec la vitesse de lecture de ces mêmes cartes ? (J'viens d'acheter Bob L'éponge en GKC, je n'ai aucun problème avec ce format).
    suzukube posted the 12/07/2025 at 03:55 PM
    Je précise qu'actuellement, les cartouches classiques NSW2 ne disposent pas d'un moyen d'être "installées" en mémoire interne comme les GKC - elles n'ont que la possibilité d'ajouter des DLC, ou des patchs de mise à jour.
    masharu posted the 12/07/2025 at 03:57 PM
    suzukube Et donc sur Avatar, Star War Outlaws et Assassin's Creed Shadows, mais aussi Doom the Dark Age ou Gear of War Reloaded coté Microsoft, faut installer le jeu depuis internet même via disque parce que les PS5 et XS sont trop lentes pour ces opérations ?...
    masharu posted the 12/07/2025 at 04:01 PM
    Les 3 points c'est pour montrer que c'est une question rhétorique.

    Si les éditeurs avaient le temps, l'optimisation des jeux serait encore meilleure, à l'image de Cyberpunk 2027 Ultimate Edition. Mais ça ne veut pas rater le hype train et l'argent facile. Autrement ces jeux serait exclusivement dématérel sur le Nintendo eShop, tout simplement.
    cyr posted the 12/07/2025 at 04:29 PM
    masharu le timing serré aussi. Sortir le jeux avant Noël, ou après...
    Mais avec de gros problème comme cité, fallait le reporter.....en tous cas attendre la mise a jour.....
