Outre Metroid Prime 4: Beyond, l'une des sorties importantes de la semaine sur Switch 2 était le titre tiers Assassin's Creed Shadows. Si le nouveau jeu d'Ubisoft, qui nous plonge dans le Japon féodal, a été globalement bien accueilli par la critique sur la nouvelle plateforme hybride de Nintendo, l'expérience semble moins agréable pour certains joueurs.
De nombreux messages sur les forums et les réseaux sociaux regorgent de témoignages de joueurs signalant des plantages aléatoires. Certains joueurs subissent même des plantages à répétition, les obligeant à interrompre complètement leurs sessions de jeu en attendant un correctif d'Ubisoft.
Il n'y a apparemment aucune solution claire pour arrêter ces plantages, mais cela n'a pas empêché les joueurs de partager leurs propres idées. Certains suggèrent de jouer exclusivement en mode téléviseur, de s'assurer que le jeu est installé sur la mémoire interne de la Switch 2, de modifier la résolution système, de désactiver le HDR, de désactiver diverses autres options, voire de réinstaller le jeu…
Les critiques ont relevé des problèmes de fluidité et recommandent le mode portable pour une expérience optimale. Cependant, les signalements de plantages semblent moins fréquents lors des tests. TheSixthAxis est un site qui a reconnu ce problème sous-jacent, évoquant une série de plantages peu après le début de l'aventure, sans cause apparente. Nintendo World Report a également mentionné des plantages logiciels occasionnels.
Source : https://www.nintendolife.com/news/2025/12/assassins-creed-shadows-on-switch-2-supposedly-unplayable-for-some-players-after-repeated-crashes/
posted the 12/07/2025 at 02:25 PM by link49
Si les éditeurs avaient le temps, l'optimisation des jeux serait encore meilleure, à l'image de Cyberpunk 2027 Ultimate Edition. Mais ça ne veut pas rater le hype train et l'argent facile. Autrement ces jeux serait exclusivement dématérel sur le Nintendo eShop, tout simplement.
Mais avec de gros problème comme cité, fallait le reporter.....en tous cas attendre la mise a jour.....