Le jeu sort le 20 novembre 2025. Il fait d'ailleurs la couverture du dernier magazine japonais Famitsu, qui risque de rendre son verdict sur ce titre. C'est d'ailleurs la dernière grosse exclusivité de l'année, après Metroid Prime 4 Beyond. A voir si le jeu va séduire les testeurs. Réponse dans la semaine.
Pour lui au vu de son metascore sur le premier kirby, je verrais un 75%
Bon après jai essayer la demo, c etait un gros bordel. Les autres apprécieront le jeu
A voir pour la meta, mais ça devrait être un peu partagé a cause de cela.
Le mode City Trial j'ai trouvé ça fouillis et pas fun
Et le mode course j'imagine qu'il faut s'habituer mais le système de propulsion c'est très particulier. Autant le jeu va vite quand t'as tout qui s'enchaîne autant quand tu as rien pour t'aider c'est lent et pas fun.
Tres mitigé. On voulait le prendre pour jouer avec des amis au final sur 3 un seul a apprecie le gameplay