Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Kirby Air Riders
2
Likers
name : Kirby Air Riders
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Bandai Namco
genre : course
link49
[Nintendo Switch 2] Quelles notes va récolter Kirby Air Riders?


Le jeu sort le 20 novembre 2025. Il fait d'ailleurs la couverture du dernier magazine japonais Famitsu, qui risque de rendre son verdict sur ce titre. C'est d'ailleurs la dernière grosse exclusivité de l'année, après Metroid Prime 4 Beyond. A voir si le jeu va séduire les testeurs. Réponse dans la semaine.

Source : https://x.com/Stealth40k/
    giru posted the 11/17/2025 at 07:11 AM
    C’est un 7, ou 6. J’ai du mal à imaginer comment ça pourrait être plus… et c’est dommage que Nintendo semble communiquer plus sur ce jeu que sur les 2 autres grosses sorties adjacentes (Hyrule Warriors 3 et Metroid Prime 4), alors que le jeu ne rencontrera probablement ni un succès critique (le 1er a une moyenne dans les 60 sur Metacritic), ni un succès commercial hors du Japon.
    link49 posted the 11/17/2025 at 07:12 AM
    giru Entièrement d'accord avec toi. Je pense que le jeu va cartonner surtout au Japon. Et beaucoup moins en Occident.
    ducknsexe posted the 11/17/2025 at 07:43 AM
    Un jeu de niche. Plus niche que les licences habituels de nintendo ( F-zero, Arms, punch out, pikmin ) mais souvent de grande qualités.

    Pour lui au vu de son metascore sur le premier kirby, je verrais un 75%
    yogfei posted the 11/17/2025 at 07:49 AM
    ducknsexe giru link49 Je vais aller à contre courant de vous, met a a 80 et très bonnes ventes, je sens que ca va etre la surprise sur ce jeu. Kirby en France connait un beau succès a chaque fois aussi.
    cyr posted the 11/17/2025 at 07:50 AM
    35 meta. Du coup il sera puni car il devra devellopé des smash bross jusqu'à la retraite.
    kidicarus posted the 11/17/2025 at 07:51 AM
    Le premier atait spécial et je n'ai pas accroché, dans famitsu il aura 30/40 et dans la presse occidentale le divisera pour une moyen de 80/100.
    ducknsexe posted the 11/17/2025 at 07:58 AM
    yogfei ça se tiens vu le gros travail fourni par Sakurai, il a bien bossé sur son remake. 80% serais un bon retour pour kirby.
    Bon après jai essayer la demo, c etait un gros bordel. Les autres apprécieront le jeu
    krusty79 posted the 11/17/2025 at 08:15 AM
    ducknsexe Le gros travail...Vu le nombre d'assets repompés sur Smash Bros, je qualifierai pas ca de gros travail...
    link49 posted the 11/17/2025 at 08:17 AM
    yogfei Après la démo semble avoir eu des retours positifs.
    choroq posted the 11/17/2025 at 08:30 AM
    J'ai pas de switch 2, au vu des premiers retours, 7 si il y a pleins de surprises. En occasion a petit prix, je pense que je serais preneur, mais un test avant pour être sure.
    jenicris posted the 11/17/2025 at 08:50 AM
    Les retours de la démo semblaient bon au vu de la démo mais le jeu semble assez, trop? Technique.
    A voir pour la meta, mais ça devrait être un peu partagé a cause de cela.
    suikoden posted the 11/17/2025 at 09:00 AM
    Perso j'ai vraiment pas accroché.
    Le mode City Trial j'ai trouvé ça fouillis et pas fun
    Et le mode course j'imagine qu'il faut s'habituer mais le système de propulsion c'est très particulier. Autant le jeu va vite quand t'as tout qui s'enchaîne autant quand tu as rien pour t'aider c'est lent et pas fun.

    Tres mitigé. On voulait le prendre pour jouer avec des amis au final sur 3 un seul a apprecie le gameplay
    ducknsexe posted the 11/17/2025 at 09:06 AM
    krusty79 oui jai cru voir Smash bros kart. Beaucoup d assets réutiliser.
    sonilka posted the 11/17/2025 at 09:07 AM
    Le jeu va etre ultra généreux en terme de contenu et on peut remercier Sakurai pour ca. Par contre manette en main, je n'ai pas adhéré. J'ai trouvé ca assez ennuyeux et surtout je ne me suis jamais fait à l'accélération automatique.
    metroidvania posted the 11/17/2025 at 09:14 AM
    Complètement con de le sortir la même année que mario kart et sonic racing. Bref
    masharu posted the 11/17/2025 at 10:45 AM
    metroidvania C'est plus un party game avec des bolides que de la course pure, donc je ne trouve pas ça con.
    fiveagainstone posted the 11/17/2025 at 11:08 AM
    C'est trop clivant comme jeu, la plupart des gens vont pas prendre le temps de s'y mettre. Je dirais 78 meta.
    rogeraf posted the 11/17/2025 at 01:28 PM
    Laisses les testeurs fairent leurs boulot Link. Les pseudos suppositions ...
