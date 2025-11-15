Pour le moment, le jeu semble passé assez inaperçu. Un seul site l'a testé, et lui attribue même une très bonne note :"Inazuma Eleven: Victory Road était très attendu et mérite des éloges pour la richesse de son contenu. Avec un scénario mémorable fidèle à l'esprit de la franchise, des graphismes époustouflants, des musiques emblématiques et une simulation de football captivante, il s'impose comme l'opus ultime de la série et promet de marquer les esprits pendant de nombreuses années."Le retour des joueurs semblent aussi plus que positif.Cependant, je pense que les retards, le prix sur l'eShop de la version Switch 2, et l'absence de version physique auront raison de cette licence, que j'ai trouvé excellente sur DS/3DS.Source : [urlhttps://game8.co/articles/reviews/inazuma-eleven-victory-road-review/[/url]