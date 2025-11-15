Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
Inazuma Eleven : Victory Road of Heroes
4
Likers
name : Inazuma Eleven : Victory Road of Heroes
platform : Switch
editor : Level-5
developer : Level-5
genre : simulation-RPG
other versions : PlayStation 4 Switch -
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
474
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 18652
visites since opening : 31505831
link49 > blog
[Switch 2] Dommage, car Level 5 semble avoir fait les choses bien


Pour le moment, le jeu semble passé assez inaperçu. Un seul site l'a testé, et lui attribue même une très bonne note :

"Inazuma Eleven: Victory Road était très attendu et mérite des éloges pour la richesse de son contenu. Avec un scénario mémorable fidèle à l'esprit de la franchise, des graphismes époustouflants, des musiques emblématiques et une simulation de football captivante, il s'impose comme l'opus ultime de la série et promet de marquer les esprits pendant de nombreuses années."

Le retour des joueurs semblent aussi plus que positif.



Cependant, je pense que les retards, le prix sur l'eShop de la version Switch 2, et l'absence de version physique auront raison de cette licence, que j'ai trouvé excellente sur DS/3DS.

Source : [urlhttps://game8.co/articles/reviews/inazuma-eleven-victory-road-review/[/url]
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 11/15/2025 at 12:50 PM by link49
    comments (4)
    altendorf posted the 11/15/2025 at 01:10 PM
    Le problème c'est que Level-5 n'a plus de bureaux en Occident pour s'occuper du marketing et des relations presse donc les reviews vont avoir du retard (personne ne sait vraiment a qui s'adresser) et c'est surtout les avis des joueurs (enfin les vrais fans) qui vont plus compter.

    Perso je suis content de retrouver la licence. C'est un très bon opus pour relancer Inazuma Eleven, mais dommage de ne pas s'être associé avec Bandai pour une meilleure visibilité.
    derno posted the 11/15/2025 at 01:17 PM
    il n'existe qu'en demat....la meilleur façon de s'invisibiliser aux yeux du grand public.
    cyr posted the 11/15/2025 at 01:36 PM
    derno c'est le contraire....les néophyte ne passent pas toute les semaines devant le rayon jeux vidéo.

    Mais suffit lancer le store, et tu vois ce qui est sortie ou va sortir...

    Il y a presque plus personne dans les rayons de jeux vidéo physique.

    Alors que dans les années 2000-2012 , y avait du passage....

    Ceux qui achète encore démat, sont pour beaucoup le grand public.
    Je veuw ce jeux, je clique, je paye, je telecharge. Sans bouger de sont canapé.


    Link49 en tous cas il est premier sur l'eshop devant hyrule warior....
    lafibre posted the 11/15/2025 at 01:50 PM
    cyr C'est faux, le physique reste important. Toutes les stats relatives aux ventes de jv le montrent.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo