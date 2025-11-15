Pour le moment, le jeu semble passé assez inaperçu. Un seul site l'a testé, et lui attribue même une très bonne note :
"Inazuma Eleven: Victory Road était très attendu et mérite des éloges pour la richesse de son contenu. Avec un scénario mémorable fidèle à l'esprit de la franchise, des graphismes époustouflants, des musiques emblématiques et une simulation de football captivante, il s'impose comme l'opus ultime de la série et promet de marquer les esprits pendant de nombreuses années."
Le retour des joueurs semblent aussi plus que positif.
Cependant, je pense que les retards, le prix sur l'eShop de la version Switch 2, et l'absence de version physique auront raison de cette licence, que j'ai trouvé excellente sur DS/3DS.
Perso je suis content de retrouver la licence. C'est un très bon opus pour relancer Inazuma Eleven, mais dommage de ne pas s'être associé avec Bandai pour une meilleure visibilité.
Mais suffit lancer le store, et tu vois ce qui est sortie ou va sortir...
Il y a presque plus personne dans les rayons de jeux vidéo physique.
Alors que dans les années 2000-2012 , y avait du passage....
Ceux qui achète encore démat, sont pour beaucoup le grand public.
Je veuw ce jeux, je clique, je paye, je telecharge. Sans bouger de sont canapé.
Link49 en tous cas il est premier sur l'eshop devant hyrule warior....