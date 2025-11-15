Si vous voulez voir le Top 100 des meilleurs jeux Nintendo de tous les temps selon IGN et Nintendo Life, il faut cliquer sur le lien en bas. Voici juste le top 20 :
20) Resident Evil 4
19) Final Fantasy 6
18 ) Fire Emblem: Awakening
17) Animal Crossing: New Horizons
16) The Legend of Zelda: The Wind Waker
15) Pokémon HeartGold & SoulSilver
14) Super Mario Galaxy 2
13) Metroid Prime (+ Remastered)
12) Super Mario Bros. 3
11) Super Smash Bros. Ultimate
10) Mario Kart 8 Deluxe
9) The Legend of Zelda: A Link to the Past
8 ) Super Metroid
7) Chrono Trigger
6) The Legend of Zelda: Ocarina of Time
5) Tetris
4) Super Mario Odyssey
3) Super Mario World
2) The Legend of Zelda: Breath of the Wild
1) The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
"Breath of the Wild est peut-être le jeu le plus important, mais nous sommes convaincus que The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom est le meilleur, et que l'aventure épique de Link à travers les cieux, les terres et les profondeurs d'Hyrule est le plus grand jeu Nintendo de tous les temps. Cette suite incroyablement ambitieuse a introduit une quantité incroyable d'idées inventives et bien réalisées, s'appuyant sur la formule révolutionnaire de Breath of the Wild tout en corrigeant certains défauts de son prédécesseur, plaçant ainsi la barre encore plus haut pour la franchise légendaire de Nintendo.
Les nouvelles capacités de Link sont si impressionnantes, tant sur le plan créatif que technique, qu'elles ont suscité l'envie et l'inspiration chez les développeurs du monde entier, admiratifs du travail accompli par Nintendo. Qu'il s'agisse de traverser presque tous les plafonds d'Hyrule, d'utiliser Ultrahand pour construire la machine Zonai de vos rêves, ou simplement un pont de 20 rondins, la richesse et la précision des mécaniques de Tears of the Kingdom encouragent l'expérimentation et donnent naissance au chef-d'œuvre en monde ouvert le plus personnel, improvisé et magique jamais vu.
L'exploration organique inégalée de Breath of the Wild est de retour, sublimée par la plus grande variété d'ennemis et le Hyrule plus étoffé de Tears of the Kingdom, notamment son terrifiant sous-sol inversé connu sous le nom des Profondeurs. La quête atteint son apogée avec un final grandiose, un adieu digne du périple de Link. Mais au final, l'aventure de Tears of the Kingdom est façonnée par notre imagination : chaque succès est un triomphe, chaque échec une histoire à raconter, et chaque solution est unique.
On pourrait certes débattre de l'importance d'autres jeux Nintendo par rapport à Tears of the Kingdom. Mais aucun jeu n'illustre mieux les éléments fondamentaux de la philosophie de conception de Nintendo, celle qui leur a permis de faire évoluer ce média pendant plus de 40 ans de développement : l'innovation, la créativité, le plaisir de jouer pour tous et l'audace d'expérimenter des choses inédites. À l'heure actuelle, Tears of the Kingdom est le chef-d'œuvre de Nintendo, mais nous sommes persuadés qu'un jour, un autre jeu le détrônera. C'est dans leur nature."
Source : https://www.ign.com/articles/the-100-best-nintendo-games-of-all-time#picks-20-1/
-Super Mario World
-Zelda Ocarina of Time !!
-Mario 64 !!!!!
Ces 2 Zelda son difficile a départager, j'ai envie de descendre TOKT d' 1 niveau mais pas BOTW , mais en même temps je vois pas d'autres jeux passer devant ses 2 jeux .
En fin de compte leurs top est bon mais frustrant.
Bizarre qu aucun Xenoblade ne soit de la parti , j ai un faible pour le X , pour RE4 complément d accord qui soit présent et je l'aurais placé bien plus haut , dans le top 10 carrément. Une bombe a l'époque , graphique et de jouabilité, ambiance scénario, une pure merveille made in 128 bits
Si botw etais sortie APRES totk, le jeux aurait étais critiquer sévèrement.
Faut être juste et réaliste.
Apres pour l'absence de certains jeux, peut-être que justement c'est trop vieux.
Ou que les personnes n'en garde pas un souvenir aussi élogieux aujourd'hui......
Donne oot et botw a un jeune aujourd'hui, je connais déjà ce qu' va dire.
Sauf si c'est un top 20 sur les meilleurs exclu de console Nintendo....
Un top c'est suggestif, c'est pas un avis universel...
Les goûts et les couleurs, les préférences etc...
hibito dans les faits, totk est meilleur, car il reprends la formule de botw en rajoutant des trucs. Plus complet, ou moins vide selon certaine critiques.
Les gens critiques totk car il reproche d'avoir repris la même caqrte.
Mais dans la réalité, la carte a aussi évolué a bien des endroits, rajouter 2 niveau (le monde des cieux, et le monde souterrain)
Mais j'entends pas ça quand une suite d'un jeux se passe dans la même carte que le précédent, comme pour spiderman par exemple....
Sinon OoT reste #1 pour moi
Et Mario 64 est certainement le number one, il n’est même pas dans le top. Belle fumisterie !
Tears of shit en top position aka un vieux dlc éclaté de botw... Nice. Ce classement est éclaté au sol, désolé.
Je pensais que la chapitre 12 étais le dernier, mais en faite non
Je l'ai pas lâché depuis que j'ai eu les skell.
Ça rapporte un sentiment de liberté (et de toute puissance),
J'ai une petite question, comment on sait si on a un skell niveau 60?
Je sais qu'on peut pas les acheter, faut les construire...
Je suis niveau 59, j'ai 2 compagnon qui sont niveau 60.
J'ai le fabricant d'armes au niveau 5( le premier de la liste)
Mais je sais pas, j'ai plein de point d'interrogation dans la liste des équipements etc.....
Pas très clair cette partie....
Du coup j'ai acheté un autre skell niveau 50, un lourd, avec 26000 de carburant je crois.
Il y a pas mal de jeux Nintendo surpassant ce Zelda.