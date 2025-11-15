Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom
name : The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom
platform : Switch
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action-aventure
[IGN] Et le meilleur jeu Nintendo de tous les temps est...


Si vous voulez voir le Top 100 des meilleurs jeux Nintendo de tous les temps selon IGN et Nintendo Life, il faut cliquer sur le lien en bas. Voici juste le top 20 :

20) Resident Evil 4
19) Final Fantasy 6
18 ) Fire Emblem: Awakening
17) Animal Crossing: New Horizons
16) The Legend of Zelda: The Wind Waker
15) Pokémon HeartGold & SoulSilver
14) Super Mario Galaxy 2
13) Metroid Prime (+ Remastered)
12) Super Mario Bros. 3
11) Super Smash Bros. Ultimate
10) Mario Kart 8 Deluxe
9) The Legend of Zelda: A Link to the Past
8 ) Super Metroid
7) Chrono Trigger
6) The Legend of Zelda: Ocarina of Time
5) Tetris
4) Super Mario Odyssey
3) Super Mario World
2) The Legend of Zelda: Breath of the Wild
1) The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom



"Breath of the Wild est peut-être le jeu le plus important, mais nous sommes convaincus que The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom est le meilleur, et que l'aventure épique de Link à travers les cieux, les terres et les profondeurs d'Hyrule est le plus grand jeu Nintendo de tous les temps. Cette suite incroyablement ambitieuse a introduit une quantité incroyable d'idées inventives et bien réalisées, s'appuyant sur la formule révolutionnaire de Breath of the Wild tout en corrigeant certains défauts de son prédécesseur, plaçant ainsi la barre encore plus haut pour la franchise légendaire de Nintendo.

Les nouvelles capacités de Link sont si impressionnantes, tant sur le plan créatif que technique, qu'elles ont suscité l'envie et l'inspiration chez les développeurs du monde entier, admiratifs du travail accompli par Nintendo. Qu'il s'agisse de traverser presque tous les plafonds d'Hyrule, d'utiliser Ultrahand pour construire la machine Zonai de vos rêves, ou simplement un pont de 20 rondins, la richesse et la précision des mécaniques de Tears of the Kingdom encouragent l'expérimentation et donnent naissance au chef-d'œuvre en monde ouvert le plus personnel, improvisé et magique jamais vu.

L'exploration organique inégalée de Breath of the Wild est de retour, sublimée par la plus grande variété d'ennemis et le Hyrule plus étoffé de Tears of the Kingdom, notamment son terrifiant sous-sol inversé connu sous le nom des Profondeurs. La quête atteint son apogée avec un final grandiose, un adieu digne du périple de Link. Mais au final, l'aventure de Tears of the Kingdom est façonnée par notre imagination : chaque succès est un triomphe, chaque échec une histoire à raconter, et chaque solution est unique.

On pourrait certes débattre de l'importance d'autres jeux Nintendo par rapport à Tears of the Kingdom. Mais aucun jeu n'illustre mieux les éléments fondamentaux de la philosophie de conception de Nintendo, celle qui leur a permis de faire évoluer ce média pendant plus de 40 ans de développement : l'innovation, la créativité, le plaisir de jouer pour tous et l'audace d'expérimenter des choses inédites. À l'heure actuelle, Tears of the Kingdom est le chef-d'œuvre de Nintendo, mais nous sommes persuadés qu'un jour, un autre jeu le détrônera. C'est dans leur nature."

Source : https://www.ign.com/articles/the-100-best-nintendo-games-of-all-time#picks-20-1/
    posted the 11/15/2025 at 07:54 AM by link49
    comments (22)
    jf17 posted the 11/15/2025 at 08:09 AM
    Pour moi ça reste OOT et Mario 64 , peut être par nostalgie, mais ça a été une révolution pour moi, Zelda botw est exceptionnel et sa suite ma refroidi car ça n'apporte pas grand chose ( les constructions )
    evasnake posted the 11/15/2025 at 08:10 AM
    Franchement, y a du bon dans la liste (Super Mario Bros 3, FF6, Chrono Trigger, Super Metroid, BotW, RE4), mais il y a quand même des sacrés trous
    -Super Mario World
    -Zelda Ocarina of Time !!
    -Mario 64 !!!!!
    mrvince posted the 11/15/2025 at 08:11 AM
    J'ai du relire 3-4 fois la liste pour être sur mais pas Mario 64 dans un top 20 Nintendo ? . et que fou ici RE4 ? Ok c'était une exclue game cube a sa sortie mais c'est pas un jeu Nintendo. BOTW est meilleur que TOTK. Bref.
    link49 posted the 11/15/2025 at 08:14 AM
    Pour moi, ça reste Zelda II : The Adventure of Link, car c'est surtout le premier jeu que j'ai fini sur NES à l'époque, et je l'ai fait je ne sais pas combien de fois.
    aeris74 posted the 11/15/2025 at 08:22 AM
    Je suis pas complètement d’accord avec ce top mais je suis d’accord avec le jeu qui est numéro un
    bisba posted the 11/15/2025 at 08:28 AM
    Si le monde souterrain n'était pas autant une plaie a découvrir , je l'aurais mis aussi en N° Uno , mais c est tellement long et chiant a explorer (( dans son intégralité j entends bien)) que je lui préfère presque BOTW , mais de l autre côté le ciel rattrape ce défaut ainsi que les constructions et le transferts a travers les roches.

    Ces 2 Zelda son difficile a départager, j'ai envie de descendre TOKT d' 1 niveau mais pas BOTW , mais en même temps je vois pas d'autres jeux passer devant ses 2 jeux .

    En fin de compte leurs top est bon mais frustrant.

    Bizarre qu aucun Xenoblade ne soit de la parti , j ai un faible pour le X , pour RE4 complément d accord qui soit présent et je l'aurais placé bien plus haut , dans le top 10 carrément. Une bombe a l'époque , graphique et de jouabilité, ambiance scénario, une pure merveille made in 128 bits
    blackninja posted the 11/15/2025 at 08:28 AM
    OOT et de loin
    cyr posted the 11/15/2025 at 08:46 AM
    Tears of the kingdom devant botw, rien que pour ça c'est un top censé.

    Si botw etais sortie APRES totk, le jeux aurait étais critiquer sévèrement.

    Faut être juste et réaliste.

    Apres pour l'absence de certains jeux, peut-être que justement c'est trop vieux.

    Ou que les personnes n'en garde pas un souvenir aussi élogieux aujourd'hui......

    Donne oot et botw a un jeune aujourd'hui, je connais déjà ce qu' va dire.
    hibito posted the 11/15/2025 at 08:58 AM
    Je préfère Botw à Totk : BotW a été marquant car il révolutionnait la franchise. L'aventure était cohérente, dense et simple, avec un sentiment de liberté absolue. Je ne suis pas trop friant de la construction de TotK, ni de l'exploration souterraine. Je n'ai pas réussi à accrocher même après une trentaine d'heure.
    cyr posted the 11/15/2025 at 09:01 AM
    Mais je vois pas ce que fais resident evil 4 et ff6 dans ce classement.

    Sauf si c'est un top 20 sur les meilleurs exclu de console Nintendo....

    Un top c'est suggestif, c'est pas un avis universel...

    Les goûts et les couleurs, les préférences etc...

    hibito dans les faits, totk est meilleur, car il reprends la formule de botw en rajoutant des trucs. Plus complet, ou moins vide selon certaine critiques.

    Les gens critiques totk car il reproche d'avoir repris la même caqrte.

    Mais dans la réalité, la carte a aussi évolué a bien des endroits, rajouter 2 niveau (le monde des cieux, et le monde souterrain)

    Mais j'entends pas ça quand une suite d'un jeux se passe dans la même carte que le précédent, comme pour spiderman par exemple....
    gaeon posted the 11/15/2025 at 09:45 AM
    Mario 64 c'est très certainement parce qu'il a pas super bien vieilli et que d'autres jeux Mario on fait objectivement mieux depuis, Odyssey et Galaxy 2 ici. Je trouve le top plutôt bon même si j'en aurais eu un autre bien évidemment. Juste je capte pas trop l'absence de Majora's Mask, surtout avec un OOT en 5ème place.
    dokidokii posted the 11/15/2025 at 10:14 AM
    cyr Merci de le rappeler cest exactement ça.

    Sinon OoT reste #1 pour moi
    shambala93 posted the 11/15/2025 at 10:19 AM
    BOTW ou encore Ocarina / Link To the Past ont eu un impact bien plus important.


    Et Mario 64 est certainement le number one, il n’est même pas dans le top. Belle fumisterie !
    ducknsexe posted the 11/15/2025 at 10:39 AM
    Perso mon top 1 reste celui-là : The Legend of Zelda: Ocarina of Time
    pyrogas posted the 11/15/2025 at 10:42 AM
    Ocarina of time qui a le prix du meilleur jeu du monde est...en 5eme position. Laissez moi rire...
    Tears of shit en top position aka un vieux dlc éclaté de botw... Nice. Ce classement est éclaté au sol, désolé.
    sonilka posted the 11/15/2025 at 10:50 AM
    Comme d'hab rien de surprenant on y trouve un bon nombre de jeux récents issus de la Switch. Tu refais le vote dans 10 ans, t'auras les derniers Zelda/Mario dedans. Je note quand meme que le jeu qui a le plus impacté l'industrie du jv console au moment de l'arrivée de la 3D n'est présent (SM64).
    nakata posted the 11/15/2025 at 10:51 AM
    Pour moi ça restera OOT
    cyr posted the 11/15/2025 at 11:25 AM
    bisba je suis actuellement sur xenoblade X, presque 90 heure au compteur...

    Je pensais que la chapitre 12 étais le dernier, mais en faite non

    Je l'ai pas lâché depuis que j'ai eu les skell.

    Ça rapporte un sentiment de liberté (et de toute puissance),

    J'ai une petite question, comment on sait si on a un skell niveau 60?

    Je sais qu'on peut pas les acheter, faut les construire...

    Je suis niveau 59, j'ai 2 compagnon qui sont niveau 60.

    J'ai le fabricant d'armes au niveau 5( le premier de la liste)

    Mais je sais pas, j'ai plein de point d'interrogation dans la liste des équipements etc.....

    Pas très clair cette partie....

    Du coup j'ai acheté un autre skell niveau 50, un lourd, avec 26000 de carburant je crois.
    sdkios posted the 11/15/2025 at 11:38 AM
    Pas du tout d'accord avec eux, mais bon, j'ai pas vraiment accroché aux zelda de la switch et leur OW, donc ca aide pas. Je trouve un OoT tellement au dessus, perso ! Et comme beaucoup l'ont dit, c'est abhérant de ne pas retrouver Mario 64, qui a quand meme bien marqué le genre du jeu de platteforme 3D (meme si world merite evidemment d'etre bien classé !)
    burningcrimson posted the 11/15/2025 at 12:01 PM
    Odyssey devant Galaxy on aura tout vu. "You can't spell IGNorant without IGN".
    mrpopulus posted the 11/15/2025 at 12:35 PM
    Odyssey devant Galaxy j'adore Odyssey mais faut doser... OOT derrière BOTW bref ya rien qui va
    hyoga57 posted the 11/15/2025 at 12:49 PM
    En voyant ce top, je rigole fort.

    Il y a pas mal de jeux Nintendo surpassant ce Zelda.
