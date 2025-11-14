Pokemon Legends: Z-A est sorti sur Switch et Switch 2 le mois dernier, et de nouvelles informations concernant sa sortie américaine ont fait surface. Lors d'une récente interview avec Kyle Bosman, Mat Piscatella, analyste du secteur du jeu vidéo chez Circana, a révélé que ce nouvel opus est, « à ce jour », la meilleure vente physique aux États-Unis cette année, tout en soulignant la force irrésistible de Pokémon.
Mat Piscatella : "Pokémon est la franchise médiatique la plus populaire du moment. Elle domine nos classements de jouets, et les cartes à collectionner sont l'un des principaux moteurs de l'industrie du jouet… La franchise a révolutionné le monde du jeu vidéo. C'est déjà le jeu physique le plus vendu de l'année, et il n'est sur le marché que depuis quelques semaines. » Ce sera l'un des principaux moteurs des ventes du trimestre des fêtes."
Peu après la sortie du nouveau jeu sur Switch et Switch 2, The Pokémon Company a révélé que le titre tant attendu s'était écoulé à plus de 5,8 millions d'exemplaires dans le monde entier dès sa première semaine.
Bien que ce nouvel opus Pokémon soit disponible en version physique sur Switch 2, il a été annoncé en début de semaine que Pokémon Pokopia sortirait sur la nouvelle console de Nintendo sous forme de carte-clé, ce qui pourrait impacter ses ventes.
posted the 11/14/2025 at 06:04 AM by link49
