Legendes Pokemon : ZA
name : Legendes Pokemon : ZA
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Game Freak
genre : RPG
other versions : Switch Switch 2 -
link49
link49
[Pokemon Legends: Z-A] Critiqué, mais acheté en masse


Pokemon Legends: Z-A est sorti sur Switch et Switch 2 le mois dernier, et de nouvelles informations concernant sa sortie américaine ont fait surface. Lors d'une récente interview avec Kyle Bosman, Mat Piscatella, analyste du secteur du jeu vidéo chez Circana, a révélé que ce nouvel opus est, « à ce jour », la meilleure vente physique aux États-Unis cette année, tout en soulignant la force irrésistible de Pokémon.

Mat Piscatella : "Pokémon est la franchise médiatique la plus populaire du moment. Elle domine nos classements de jouets, et les cartes à collectionner sont l'un des principaux moteurs de l'industrie du jouet… La franchise a révolutionné le monde du jeu vidéo. C'est déjà le jeu physique le plus vendu de l'année, et il n'est sur le marché que depuis quelques semaines. » Ce sera l'un des principaux moteurs des ventes du trimestre des fêtes."

Peu après la sortie du nouveau jeu sur Switch et Switch 2, The Pokémon Company a révélé que le titre tant attendu s'était écoulé à plus de 5,8 millions d'exemplaires dans le monde entier dès sa première semaine.

Bien que ce nouvel opus Pokémon soit disponible en version physique sur Switch 2, il a été annoncé en début de semaine que Pokémon Pokopia sortirait sur la nouvelle console de Nintendo sous forme de carte-clé, ce qui pourrait impacter ses ventes.

Source : https://www.neogaf.com/threads/pok%C3%A9mon-legends-za-is-already-the-best-selling-physical-game-in-the-us-of-the-year-mat-piscatella.1690158/
    posted the 11/14/2025 at 06:04 AM by link49
    comments (5)
    akinen posted the 11/14/2025 at 07:02 AM
    Comme les résident evil au cinéma ou bien les F2P.

    Si les « critiques » d’un média étaient plus nombreux que les acheteurs, ça se saurait.
    kikoo31 posted the 11/14/2025 at 07:27 AM
    Ça existe pas pour l'instant un Pokemon ( jeux principal pas les spin off de merde)qui bide
    Pour l instant
    burningcrimson posted the 11/14/2025 at 07:30 AM
    Toujours le nivellement par le bas avec Pokémon et les gens continuent de se se faire tondre comme de bons moutons. J'ai zéro espoir pour la 10G
    jenicris posted the 11/14/2025 at 07:36 AM
    Peu importe leur qualité, la licence est tellement forte auprès des fans, que ça se vendra toujours.
    link49 posted the 11/14/2025 at 07:40 AM
    Malgré le prix et le format de Pokopia, je suis sûr que ça va se vendre comme des petits pains chauds.
