[Switch 2] 2025 va finir en beauté avec MP4, 2026 s'annonce très bon


La liste des jeux Nintendo pour 2026 se précise :

15 janvier - Animal Crossing: New Horizons (édition Switch 2)
12 février - Mario Tennis Fever
5 mars - Pokémon Pokopia
Printemps - Yoshi and the Mysterious Book
Printemps - Super Mario Bros. Wonder (édition Switch 2)
Printemps - Tomodachi Life: Living the Dream
2026 - Fire Emblem Fortune's Weave
2026 - Rhythm Heaven Groove
Date de sortie à confirmer - Splatoon Raiders

Il s'agit principalement de titres pour le premier semestre. Les Nintendo Direct devraient révéler la suite de l'année.

Source : https://x.com/Stealth40k/
    comments (27)
    jenicris posted the 11/11/2025 at 06:33 PM
    Je garde un œil sur Fire Emblem qui a l'air pas mal du tout.

    Le reste mouais bof. En espérant une annonce d'un nouveau Luigi's Mansion et surtout du Mario 3D.
    Monolith va falloir attendre malheureusement
    shanks posted the 11/11/2025 at 06:34 PM
    Mouais mouais mouais hein.

    Le Yoshi attise ma curiosité et Fire Emblem fera son taf habituel mais le reste...

    Après je m'amuse sur Hyrule Warriors 3 et je garde une haute confiance pour Prime 4 mais c'est quand même pas extra cette histoire.

    Dire qu'en 9 mois, la Switch 1 avait livré un monument (BOTW, même si cross-gen m'en fous), un nouveau Mario 3D et un nouveau Xenoblade.
    link49 posted the 11/11/2025 at 06:37 PM
    shanks Perso, je mets ça sur l'année de transition.

    Après, on a quand même eu un Mario Kart, un Donkey Kong et un Metroid.

    Pour les grosse licences, il faudra attendre fin 2026 à mon avis.
    jenicris posted the 11/11/2025 at 06:38 PM
    shanks Dire qu'en 9 mois, la Switch 1 avait livré un monument (BOTW, même si cross-gen m'en fous), un nouveau Mario 3D et un nouveau Xenoblade.

    Content que tu le dises, car je me suis fait déchirer par certains quand j'ai oser dire cela sur le site
    shanks posted the 11/11/2025 at 06:41 PM
    link49
    Mouais quand même.

    Mario Kart était incomplet, Prime 4 reste cross-gen (mais ok, je met ça en même argyment que BOTW) et Donkey Kong, malgré le plaisir, il n'avait pas cette aura du "grand" jeu.

    Nintendo s'est mal organisé je trouve.
    Déjà, le Xenoblade Chronicles X, je l'aurais gardé en stock pour le launch de la Switch 2. Beaucoup n'y ont pas joué, et ça aurait permis une version 60FPS d'entrée de jeu, donc un bel argument pour ceux qui se contrefoutent de Mario Kart et qui n'ont pas eu de Wii U.

    Après ça reste mon avis lié à mon appréciation du matos.
    Avec la Switch 1, j'y jouais beaucoup mais très peu sur télé (le dock pouvait rester dans son carton 6 mois). C'est l'inverse totale avec la Switch 2 où je préfère jouer sur télé. Le prob c'est que les jeux multi, je préfère du coup les faire sur du matos plus puissant.

    Après le mec qui est très nomade, c'est sûr qu'au-delà de Nintendo, entre Hollow Knight Silksong, Hades II, DQ I & II HD et FF Tactics, il mange bien en ce moment.
    link49 posted the 11/11/2025 at 06:45 PM
    Shanks Heureusement que le tiers sont là, avec du Yakuza, du Street Fighter, du Cyberpunk.

    La Switch 2 va permettre je pense de rameuter plus les tiers, comme Resident Evil Requiem.

    Je pense que le pari de Nintendo a été de se reposer sur les tiers la première année, et d'envoyer du lourd en renfort.
    jenicris posted the 11/11/2025 at 06:46 PM
    link49 faut surtout voir si tous les tiers AAA seront sur Switch 2 ou seulement une partie
    jenicris posted the 11/11/2025 at 06:48 PM
    ducknsexe ouaip MP4 c'est le gros jeu Nintendo. Heureusement qu'il est là, c'est clairement celui qui donne le plus envie cette année sur la console
    ducknsexe posted the 11/11/2025 at 06:48 PM
    shanks sauf que Donkey kong Bananza c'est l equivalent d un gros Mario 3D. Je sais pas mais la switch 2 a fourni 3 Grosse IP cette année.

    Mario kart incomplet ok mais Nintendo a tout de même fourni un gros jeu de base, le reste va arrivé.

    Metroid prime 4 cross gen ou pas ca reste un monument. Botw aussi etait cross gen

    Pour l instant, 2026 a part Splatoon raider et le sympathie yoshi c'est le néant.
    shanks posted the 11/11/2025 at 06:50 PM
    ducknsexe
    sauf que Donkey kong Bananza c'est l equivalent d un gros Mario 3D.

    Non.
    Mario, c'est Mario.
    link49 posted the 11/11/2025 at 06:52 PM
    Jenicris Le gain de puissance peut aider, et les ventes de consoles accessoirement. Par contre, il seront probablement en format key-card.
    ducknsexe posted the 11/11/2025 at 06:52 PM
    jenicris depuis le temps qu on l'attender, espérons qu il soie bon.

    shanks fais par l équipe Mario , Tu l aura ton mario 3D d abord en film
    hyoga57 posted the 11/11/2025 at 06:53 PM
    jenicris Pas ouf pour cette fin d’année, n’est-ce pas ?
    jenicris posted the 11/11/2025 at 07:00 PM
    ducknsexe sur Mobygames y a les stats du nombre de dev ayant participé au dev de Odyssey et Bananza.

    Mario Odyssey c'est 341 dev et 117 dev de ce dernier ont participé au dev de Bananza.
    Bananza en tout c'est 526 dev.

    Ca laisse dont 224 de Odyssey dont on sait rien. Une partie à mon avis, voir la plupart doivent être sur le nouveau Mario

    https://www.mobygames.com/game/96127/super-mario-odyssey/credits/switch/?autoplatform=true

    link49 le key-card ça fait clairement pas rêver j'ai l'impression, bon après la console en effet semble assez puissante pour certains jeux récents. Reste a voir sur la durée et du coup si tous le pourront
    Aucun doute de son succès en effet. Elle dépassera les 100 millions facile.

    hyoga57 pour moi clairement. Après je compare surtout a la première Switch qui m'avait régalé la première année avec BOTW, Odyssey et Xenoblade 2.
    ratchet posted the 11/11/2025 at 07:00 PM
    Pas ouf du coup. J’attends la 10G des Pkm mais rien d’autre ne m’attire.
    narustorm posted the 11/11/2025 at 07:07 PM
    Mouais avec les games keys card qui plane au dessus de notre tête je m'emballerai plus jamais...
    Dernière gen pour tout le monde apres je referai juste mes jeux et basta
    kikoo31 posted the 11/11/2025 at 07:08 PM
    tomodachi life the goat


    Mais encore une fois ,c'est pas ce qui me fera acheter une SW2 étant donné qu'il sort aussi sur la 1
    ducknsexe posted the 11/11/2025 at 07:13 PM
    jenicris Merci pour l information. Mais Odyssée avais aussi ces tares malgrés ces 341 ou 224 dev notamment le nombre de lune inutile a ramasser et le niveaux du chateau avec le dragon ultra court qui est un faux pretexte de gacher un vrai niveau de manoir hanté ou de fantôme (les bOo )

    Même les fan pensé a un dlc de l'ile de delfino
    jenicris posted the 11/11/2025 at 07:16 PM
    ducknsexe tellement d'accord pour les lunes
    Du remplissage osef
    yukilin posted the 11/11/2025 at 07:24 PM
    Rien ne m'intéresse dans cette liste
    e3ologue posted the 11/11/2025 at 07:24 PM
    Pour le moment rien pour moi en dehors de Splatoon Raiders et encore je ne suis pas convaincu, les solos de Splatoon c'est sympa pour faire une pause sur le multi mais en stand alone j'attends de voir.
    fdestroyer posted the 11/11/2025 at 09:20 PM
    jenicris Hé bien rassures toi, j'ai exactement le même ressenti, la NS1 avait frappé très fort très vite, la NS2 se contente de tiers qu'on à ailleurs, et des jeux Big-N qui ne m'ont pas convaincu, et c'est très rare pour ma part. MKW ne m'a pas vraiment emballé, je n'y ai plus rejoué depuis 3 mois au moins, alors que Mk8 on le ressortait souvent. Limite je préfèrerai sortir MK8 si on décidait de se faire une soirée Mario Kart. DKB non plus ne m'a pas emballé, alors que je d'ordinaire très friand des plateformers big-N, cette destruction à tout va ne servait finalement pas vraiment les intêrets du jeu, en tout cas pour ma part.

    Par contre, Hyrule Warriors 3 est en train de me combler! Avec madame on voulait se le faire en écran splitté, et quel ne fut pas notre surprise quand on à découvert le mode Game Share (on a deux Setup au salon, un dock NS2, et l'autre un dock NS1) du coup on peut chacun jouer sur sa TV alors qu'on a même ni deux NS2, ni deux fois le jeu, et ça je trouve que c'est juste fantastique comme pratique, ils auraient très bien pu dire : tu veux jouer en LAN? T'achète deux NS2 et deux jeux, point barre

    En plus les performances et la gueule du jeu reste parfaitement propre, même avec la NS2 qui gère les deux parties en même temps

    donc y'a du meilleur, et j'attend bien sur MP4 de pied ferme
    kisukesan posted the 11/11/2025 at 09:24 PM
    fdestroyer c'est top cette histoire de gameshare !
    cyr posted the 11/11/2025 at 09:28 PM
    shanks comme tu le dit, zelda c'etais un jeux wii u. Mais vu le parc de la wii u, forcément il a cartonné sur switch.

    Je pense que le nintendo direct de janvier~mars va sans doute apporter d'autre jeux.

    Il y a des jeux, c'est un fait. Il y a des exclu. C'est un fait.

    Mais tous les jeux qui sortent ne peuvent pas plaire ou attirer.

    J'ai pas hyrule warior 3, je vais pas prendre kirby air rides .

    Je sait même pas si je vais prendre metroid prime 4 cette année, je lorgne sur le farming simulator signature éditions, qui est le dernier épisode console de salon , je pense qu'en nomade il devrait plus me plaire que la version xbox série.

    Chacun c'est goûts, préférences. Mais bon....



    12 février - Mario Tennis Fever
    5 mars - Pokémon Pokopia
    Printemps - Yoshi and the Mysterious Book
    Printemps - Super Mario Bros. Wonder (édition Switch 2)
    2026 - Fire Emblem Fortune's Weave


    Je surveille. Je sais même pas la gueule du yoshi, je me souviens pas de l'avoir vu lors du dernier direct.
    zerdow posted the 11/11/2025 at 09:37 PM
    Ratchet franchement avec l’annonce de la GKC j’ai un peu peur pour la 10G et les prochains jeux. Si c’est le cas je m’abstiendrais , enfin déjà à voir la tronche du jeu , changement de moteur certes , mais un budget toujours limité…
    jenicris posted the 11/12/2025 at 11:01 AM
    fdestroyer je comprend tout a fait ce que tu dis.
    J'ai joué a MKW et franchement il m'a vite lassé. DK Bananza pas fait mais il m'intéresse pas au vu de ce que j'ai vu du jeu.

    MP4 lui m'intéresse davantage également, ainsi que Fire Emblem mais c'est à peu près tout pour l'instant.
    Et encore MP4 je pourrai le faire sur Switch

    A voir les annonces Nintendo de l'année prochaine.
    evasnake posted the 11/12/2025 at 03:55 PM
    Ce sera pas encore en 2026 que je passerai à la Switch 2 visiblement.
