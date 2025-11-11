La liste des jeux Nintendo pour 2026 se précise :
15 janvier - Animal Crossing: New Horizons (édition Switch 2)
12 février - Mario Tennis Fever
5 mars - Pokémon Pokopia
Printemps - Yoshi and the Mysterious Book
Printemps - Super Mario Bros. Wonder (édition Switch 2)
Printemps - Tomodachi Life: Living the Dream
2026 - Fire Emblem Fortune's Weave
2026 - Rhythm Heaven Groove
Date de sortie à confirmer - Splatoon Raiders
Il s'agit principalement de titres pour le premier semestre. Les Nintendo Direct devraient révéler la suite de l'année.
Source : https://x.com/Stealth40k/
tags :
posted the 11/11/2025 at 06:30 PM by link49
Le reste mouais bof. En espérant une annonce d'un nouveau Luigi's Mansion et surtout du Mario 3D.
Monolith va falloir attendre malheureusement
Le Yoshi attise ma curiosité et Fire Emblem fera son taf habituel mais le reste...
Après je m'amuse sur Hyrule Warriors 3 et je garde une haute confiance pour Prime 4 mais c'est quand même pas extra cette histoire.
Dire qu'en 9 mois, la Switch 1 avait livré un monument (BOTW, même si cross-gen m'en fous), un nouveau Mario 3D et un nouveau Xenoblade.
Après, on a quand même eu un Mario Kart, un Donkey Kong et un Metroid.
Pour les grosse licences, il faudra attendre fin 2026 à mon avis.
Content que tu le dises, car je me suis fait déchirer par certains quand j'ai oser dire cela sur le site
Mouais quand même.
Mario Kart était incomplet, Prime 4 reste cross-gen (mais ok, je met ça en même argyment que BOTW) et Donkey Kong, malgré le plaisir, il n'avait pas cette aura du "grand" jeu.
Nintendo s'est mal organisé je trouve.
Déjà, le Xenoblade Chronicles X, je l'aurais gardé en stock pour le launch de la Switch 2. Beaucoup n'y ont pas joué, et ça aurait permis une version 60FPS d'entrée de jeu, donc un bel argument pour ceux qui se contrefoutent de Mario Kart et qui n'ont pas eu de Wii U.
Après ça reste mon avis lié à mon appréciation du matos.
Avec la Switch 1, j'y jouais beaucoup mais très peu sur télé (le dock pouvait rester dans son carton 6 mois). C'est l'inverse totale avec la Switch 2 où je préfère jouer sur télé. Le prob c'est que les jeux multi, je préfère du coup les faire sur du matos plus puissant.
Après le mec qui est très nomade, c'est sûr qu'au-delà de Nintendo, entre Hollow Knight Silksong, Hades II, DQ I & II HD et FF Tactics, il mange bien en ce moment.
La Switch 2 va permettre je pense de rameuter plus les tiers, comme Resident Evil Requiem.
Je pense que le pari de Nintendo a été de se reposer sur les tiers la première année, et d'envoyer du lourd en renfort.
Mario kart incomplet ok mais Nintendo a tout de même fourni un gros jeu de base, le reste va arrivé.
Metroid prime 4 cross gen ou pas ca reste un monument. Botw aussi etait cross gen
Pour l instant, 2026 a part Splatoon raider et le sympathie yoshi c'est le néant.
sauf que Donkey kong Bananza c'est l equivalent d un gros Mario 3D.
Non.
Mario, c'est Mario.
shanks fais par l équipe Mario , Tu l aura ton mario 3D d abord en film
Mario Odyssey c'est 341 dev et 117 dev de ce dernier ont participé au dev de Bananza.
Bananza en tout c'est 526 dev.
Ca laisse dont 224 de Odyssey dont on sait rien. Une partie à mon avis, voir la plupart doivent être sur le nouveau Mario
https://www.mobygames.com/game/96127/super-mario-odyssey/credits/switch/?autoplatform=true
link49 le key-card ça fait clairement pas rêver j'ai l'impression, bon après la console en effet semble assez puissante pour certains jeux récents. Reste a voir sur la durée et du coup si tous le pourront
Aucun doute de son succès en effet. Elle dépassera les 100 millions facile.
hyoga57 pour moi clairement. Après je compare surtout a la première Switch qui m'avait régalé la première année avec BOTW, Odyssey et Xenoblade 2.
Dernière gen pour tout le monde apres je referai juste mes jeux et basta
Mais encore une fois ,c'est pas ce qui me fera acheter une SW2 étant donné qu'il sort aussi sur la 1
Même les fan pensé a un dlc de l'ile de delfino
Du remplissage osef
Par contre, Hyrule Warriors 3 est en train de me combler! Avec madame on voulait se le faire en écran splitté, et quel ne fut pas notre surprise quand on à découvert le mode Game Share (on a deux Setup au salon, un dock NS2, et l'autre un dock NS1) du coup on peut chacun jouer sur sa TV alors qu'on a même ni deux NS2, ni deux fois le jeu, et ça je trouve que c'est juste fantastique comme pratique, ils auraient très bien pu dire : tu veux jouer en LAN? T'achète deux NS2 et deux jeux, point barre
En plus les performances et la gueule du jeu reste parfaitement propre, même avec la NS2 qui gère les deux parties en même temps
donc y'a du meilleur, et j'attend bien sur MP4 de pied ferme
Je pense que le nintendo direct de janvier~mars va sans doute apporter d'autre jeux.
Il y a des jeux, c'est un fait. Il y a des exclu. C'est un fait.
Mais tous les jeux qui sortent ne peuvent pas plaire ou attirer.
J'ai pas hyrule warior 3, je vais pas prendre kirby air rides .
Je sait même pas si je vais prendre metroid prime 4 cette année, je lorgne sur le farming simulator signature éditions, qui est le dernier épisode console de salon , je pense qu'en nomade il devrait plus me plaire que la version xbox série.
Chacun c'est goûts, préférences. Mais bon....
12 février - Mario Tennis Fever
5 mars - Pokémon Pokopia
Printemps - Yoshi and the Mysterious Book
Printemps - Super Mario Bros. Wonder (édition Switch 2)
2026 - Fire Emblem Fortune's Weave
Je surveille. Je sais même pas la gueule du yoshi, je me souviens pas de l'avoir vu lors du dernier direct.
J'ai joué a MKW et franchement il m'a vite lassé. DK Bananza pas fait mais il m'intéresse pas au vu de ce que j'ai vu du jeu.
MP4 lui m'intéresse davantage également, ainsi que Fire Emblem mais c'est à peu près tout pour l'instant.
Et encore MP4 je pourrai le faire sur Switch
A voir les annonces Nintendo de l'année prochaine.